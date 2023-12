Bien choisir son robot aspirateur : nos conseils et notre sélection des meilleurs modèles

Objets de luxe et réservés à quelques geeks, les robots aspirateurs ou aspirateurs robots, à vous de choisir, sont désormais largement accessibles avec une offre pléthorique capable de couvrir tous les besoins, mais aussi tous les budgets. À tel point qu’aujourd’hui il peut être compliqué de choisir.

Le marché des robots aspirateurs ne cesse de grossir d’année en année et cela ne semble pas près de s’arrêter si l’on en croit les analystes. L’histoire de ce petit monde est faite de plusieurs courants, parfois contradictoires, avec des modèles de grandes marques de l’aspiration traditionnelle comme Hoover, Miele, Philips, Rowenta… et d’autres développés par des marques spécialisées comme Roomba, Roborock, Ecovacs ou iRobot.

L’idée d’un robot aspirateur est de vous permettre de ne pas consacrer trop de temps au ménage, une tâche chronophage et pas appréciée par tout le monde. Ces drôles d’appareils vont prendre en charge l’aspiration des sols de votre domicile ou même pour les modèles les plus perfectionnés leur lavage humide.

Anatomie d’un robot aspirateur

Le moteur d’aspiration

Le cœur d’un robot aspirateur est justement son moteur d’aspiration qui va déterminer son efficacité, en grande partie tout du moins. Sa puissance ne s’exprime pas en watts, mais en Pascal (Pa), qui correspond donc à la mesure de la dépression c’est-à-dire sa capacité à soulever la poussière du sol. Les meilleurs robot-aspirateurs affichent une dépression entre 4000 et 7000 Pa. À titre de comparaison, sachez qu’un classique aspirateur traîneau dépasse allègrement les 25 000 Pa.

Les brosses

Pour pallier une puissance d’aspiration largement inférieure à celle des aspirateurs classiques, les robots aspirateurs disposent de systèmes de brosses savamment étudiés. On trouve tout d’abord une ou deux brosses latérales dont l’objectif est d’amener les poussières vers le centre de l’appareil où elles seront aspirées. L’aspiration justement ne s’effectue pas simplement par une bouche, mais par des brosses centrales.

On trouve la plupart du temps un duo de brosses qui peuvent tourner à l’opposé l’une de l’autre. Certaines sont en caoutchouc, et d’autres à poils durs. Des robots aspirateurs peuvent aussi combiner les deux matériaux pour plus d’efficacité, quelle que soit la nature du sol rencontré.

La batterie

Une batterie de forte capacité doit être présente. Elle sera mise à rude épreuve par l’aspiration et le lavage bien entendu qui sont des fonctions plutôt gourmandes en énergie, mais aussi par la propulsion du robot aspirateur. Celui-ci va circuler dans votre maison en utilisant un ou plusieurs moteurs électriques faisant tourner des roues motrices, au nombre de deux sur la plupart des modèles actuels.

Généralement, à la manière d’un char d’assaut, les roues vont tourner de manière antagoniste pour permettre la rotation du robot. Voilà qui explique des changements de direction souvent saccadés. Les batteries sont de types Lithium Ion avec des capacités variables mesurées en mAh. 5200 mAh est la capacité de beaucoup de produits actuellement. La plupart des produits sur le marché peuvent fonctionner plusieurs heures et traiter des surfaces de plus de 200 m2 avant de revenir à leur base. L’autonomie dépend de nombreux facteurs comme le réglage de la puissance, l’actionnement du mode lavage, de la densité des passages…

Les capteurs et le système de navigation

Les capteurs sont nombreux et variés sur le concentré de technologies que sont les robots aspirateurs. Leur nombre varie en fonction des modèles. Les capteurs antichutes sont ceux que l’on trouve quasiment sur tous les appareils. Placés sous le robot, ils détectent le vide et vont empêcher celui-ci de tomber dans des escaliers par exemple.

D’autres capteurs peuvent déterminer la nature du sol sur lequel le robot aspirateur évolue. Un capteur peut par exemple détecter un tapis pour augmenter automatiquement sa puissance d’aspiration ou encore relever sa serpillière pour ne pas le souiller.

Si les modèles d’entrée de gamme peuvent encore se contenter d’une navigation aléatoire où ils vont évoluer en changeant de route au gré de la rencontre d’obstacle, on trouve aujourd’hui principalement sur le marché des appareils s’appuyant sur un système de cartographie. Les robots aspirateurs s’appuient sur des technologies sophistiquées comme un LIDAR (une sorte de super radar laser) et/ou une caméra0 pour cartographier l’environnement dans lequel ils évoluent. Le tout est optimisé par des algorithmes et parfois l’intelligence artificielle afin d’assurer un parcours qui couvre une surface maximale.

Les réservoirs

Le robot aspirateur accueille un bac à poussière qui affiche une contenance de 200 à 400 ml. Cela peut sembler assez peu, mais même avec les poils d’un animal cela suffit pour plusieurs passages. Il faudra néanmoins penser à le vider plusieurs fois par semaine si vous utilisez l’appareil quotidiennement. Cette question se pose évidemment avec beaucoup d’acuité si vous disposez d’une station de vidage automatique. Les modèles laveur embarquent aussi un réservoir d’eau propre. Leur volume est la plupart du temps moins important que celui dévolu aux saletés. Il va permettre d’humidifier la serpillière afin que celle-ci puisse attraper plus facilement la poussière et non la déplacer.

Le système de lavage

En matière de lavage, nous trouvons trois écoles. L’entrée et le milieu de gamme peuvent proposer un simple pad habillé d’une microfibre, qui vient simplement frotter le sol lorsque le robot se déplace. Pour plus d’efficacité, il faut une action mécanique. On trouve alors une solution basée sur la rotation de deux serpillières circulaires. Le plus souvent les deux tournent en sens opposé l’une de l’autre.

Autre solution retenue par Roborock, notamment sur ses haut de gamme, une seule serpillière montée sur une plateforme vibrante. Ce sont les vibrations qui vont frotter le sol et décoller les particules sales. Il faut que la serpillière vienne aussi exercer une certaine pression sur le sol, une pression mesurée en newton mètre. Pour parfaire le résultat, certains systèmes permettent l’ajout d’un détergent.

La station

En matière de station, on trouve beaucoup de choses sur le marché actuellement. Les stations les plus basiques vont se contenter de recharger la batterie du robot aspirateur. L’opération prend quelques heures et certains modèles permettent de programmer la recharge pour qu’elle se lance durant les heures creuses définies par votre fournisseur d’énergie. Un moyen simple et efficace de réduire un peu votre facture d’électricité.

On trouve ensuite des stations qui intègrent leur propre moteur d’aspiration qui va venir vider le bac à poussières du robot dans un sac de plusieurs litres. L’idée est de limiter les manipulations à effectuer manuellement pour que le système soit autonome le plus longtemps possible.

On trouve enfin des stations ultra complètes proposant en plus deux réservoirs d’eau : un pour de l’eau propre et un pour l’eau sale. Le premier objectif est de venir remplir le réseau d’eau du robot aspirateur et le second de nettoyer sa serpillière. Pour cela, il s’agit le plus souvent d’une action mécanique : la serpillière s’agite sur une pièce munie de picots. Cette action est complétée par l’injection d’eau qui sera, une fois ensuite réaspirée pour finir dans le réservoir d’eau sale. Les appareils les plus haut de gamme ajoutent à cela une fonction de séchage à l’air chaud de la serpillière afin de limiter l’apparition de mauvaises odeurs.

Les critères à prendre en compte

Puissance d’aspiration

Logiquement, la puissance d’aspiration, nos fameux Pa, augmente en même temps que le prix des appareils. Ce critère prendra plus ou moins d’importance, en fonction de vos besoins, en sus des questions pécuniaires. En effet, si vous considérez le robot aspirateur comme un auxiliaire pour maintenir votre logement dans un état acceptable le temps d’atteindre le week-end que vous mettez à profit pour sortir votre gros aspirateur et effectuer un ménage minutieux, vous pouvez vous contenter d’un modèle d’une puissance moyenne. A contrario, certains consommateurs vont purement et simplement remplacer leur aspirateur classique par un robot qui passera au moins une fois par jour. Une puissance conséquente sera donc la bienvenue.

Autre élément à prendre en compte, la présence ou nom d’un animal domestique dont les poils mettent souvent à rude épreuve les robots aspirateurs. Il faudra alors de la puissance, mais aussi une ou deux brosses centrales capables de résister aux enchevêtrements des poils. Les modèles utilisant des brosses en caoutchouc semblent plus indiqués avec en prime un lavage facilité.

Système de navigation

Des pièces peu encombrées et bien rangées ne poseront pas de souci aux robots aspirateurs, quelle que soit la sophistication de leur système de guidage. Les choses se compliqueront si l’aire dans laquelle votre machine sera amenée à évoluer comporte de nombreux meubles et « pièges ». Les modèles les plus doués éviteront aisément les pantoufles et jouets du chien. Sachez cependant qu’ils ont encore des difficultés pour percevoir les petits câbles, comme ceux du chargeur de votre smartphone et les rideaux fins. Un système de navigation performant permet aussi de longer plus précisément les plinthes et les bas de votre mobilier.

Fonction lavage

Malgré les efforts des différents fabricants, l’efficacité du lavage des robots aspirateurs est encore loin de l’efficacité d’un nettoyage manuel. L’huile de coude conserve une longueur d’avance. Si le lavage n’est pas au cœur de vos préoccupations, et c’est tout à fait envisageable, sachant que vous serez obligé de laver à la serpillière de temps à autre, surtout si vous avez un animal ou des enfants qui feront des allers-retours entre le jardin et la maison.

Cependant le lavage réalisé par les robots est intéressant pour un entretien quotidien et c’est la stratégie que nous avons retenue pour notre part. C’est dans cette fonction que la différence entre les modèles de milieu de gamme et les plus premiums se fait le plus sentir. Si vous pensez utiliser très régulièrement le lavage, on ne peut que vous conseiller un robot aspirateur doté d’une station capable de laver et sécher la microfibre. De même, la possibilité de relever automatiquement la serpillière pour éviter de salir les tapis est un vrai plus.

Autonomie

Les robots aspirateurs actuels sont tous capables, à quelques très rares exceptions près, de fonctionner au moins deux heures. Un temps suffisant pour traiter une surface conséquente qui variera forcément dans de grandes proportions en fonction des options choisies : puissance d’aspiration, présence ou non de tapis, lavage ou non… Avec l’expérience, les plus mauvais élèves parviennent à traiter une surface minimale de 80-100 m2.

Deux choses à avoir en tête. D’une part l’appareil n’utilise pas la totalité de sa batterie : il s’en réserve une partie, autour de 20 %, pour pouvoir être sûr d’avoir assez d’énergie pour rejoindre sa station. D’autre part, si vous avez une très grande maison qui va au-delà de la surface que votre appareil peut traiter en une seule fois, pas de souci non plus. En effet, la plupart des modèles peuvent revenir à leur station pour se recharger, puis repartir et achever leur travail.

Bruit

Les robots aspirateurs génèrent logiquement du bruit lorsqu’ils sont en fonctionnement. Ils se situent en moyenne entre 60 et 70 dB, ce qui est inférieur à un aspirateur traîneau traditionnel avec en prime l’atout est qu’il peut fonctionner lorsque vous êtes dans une autre pièce, voire tout simplement absent de votre domicile. Sachez aussi que le désagrément causé par un bruit n’est pas une simple question de décibels, mais aussi de fréquence dudit bruit : en clair un bruit aigu est souvent plus désagréable.

Souvent aussi, nous avons été surpris par le caractère bruyant de la fonction vidage du bac à poussière des stations d’accueil. Elles peuvent alors, mais sur une très courte période, générer beaucoup de bruit. Enfin, si vous vivez en appartement, les déplacements du robot sur votre sol pourront gêner votre voisin du dessous. Évitez donc de lancer celui-ci tard le soir ou très tôt le matin.

Fonctions connectées et application

Si les modèles d’entrée de gamme se passent parfois encore, mais cela devient de plus en plus rare, de connectivité, les robots aspirateurs disposent pour la plupart d’une application et d’une connectivité Wi-Fi. Les applications pour smartphone permettent d’appliquer des réglages très précis du comportement de l’appareil : puissance d’aspiration, réaction face aux obstacles, mise en œuvre ou pas du lavage humide…

Grâce à elles, le consommateur appliquera des mises à jour du logiciel interne du robot, des mises à jour qui peuvent corriger des bugs ou améliorer le système de navigation par exemple. Il pourra aussi lancer à distance le nettoyage pour retrouver une maison propre après le travail ou établir une programmation en définition les heures et les jours où son robot aspirateur devra se mettre en branle. La gestion des cartes établies par l’appareil est un élément important pour définir des comportements différents en fonctions des pièces et étages ou pour établir des zones interdites. Cette connectivité va de pair le plus souvent avec une intégration aux assistants vocaux tels Amazon Alexa et Google Home.

Notre sélection des meilleurs robots aspirateurs

Ecovacs Deebot T20 Omni

Découvrir l'Ecovacs Deeboot T20 Omni

L’Ecovacs Deebot T20 Omni est une solution de nettoyage complète, puisque ce modèle haut de gamme dispose d’un puissant moteur capable de générer une force d’aspiration de 6 000 Pa et d’un système de lavage composé de deux patins circulaires effectuant 180 rotations par minute. Ce modèle propose un système de navigation basé sur un radar laser et de plusieurs capteurs, qui lui permettent notamment de se rapprocher d’un escalier sans jamais tomber. Si votre domicile combine sol dur et tapis, l’Ecovacs Deebot T20 Omni est fait pour vous. En effet, il est capable de détecter la présence d’un tapis ou d’une éventuelle zone moquettée pour relever automatiquement ses patins laveurs de 9 mm ! Il s’affranchit également des seuils d’une hauteur de 20 mm.

Ce produit dispose d’une impressionnante station d’accueil. Imposante, elle peut vider le bac à poussière de l’aspirateur, mais aussi nettoyer ses patins avec de l’eau portée à 55° avant de les sécher avec de l’air chaud. Ensuite, L’Ecovacs Deebot T20 Omni fera le plein d’eau propre avant de repartir pour de nouvelles aventures. Tout ceci permet à la marque d’annoncer que son robot peut fonctionner de manière autonome durant 75 jours !

Rowenta X-Plorer Serie 130 AI

Découvrir le Rowenta X-Plorer Serie 130 AI

Avec ce produit, Rowenta franchit un cap technologique en intégrant une Intelligence Artificielle, qui permet d’obtenir un nettoyage et une navigation plus efficaces que jamais. L’IA entre également en jeu pour éviter les obstacles, y compris de petits objets. Bien entendu connecté, le X-Plorer Serie 130 AI est particulièrement indiqué aux personnes possédant des animaux. En effet, il dispose d’une turbobrosse qui limite les accumulations de poils autour de son corps. Rowenta fournit également une lingette spécifique de couleur bleue optimisée pour faire face aux poils de nos chers compagnons. Notons que deux autres lingettes font partie de la dotation standard : une lingette grise tout usage et une verte électrostatique à utiliser sans eau.

Le X-Plorer Serie 130 AI affiche une hauteur de seulement 80 mm, qui lui permet de se glisser sous les meubles avec plus de facilité. Il dispose d’un bac à poussières de grande capacité, 0,5 l en l’occurrence et il affiche une autonomie de 120 minutes.

Roborock S8

Découvrir le Roborock S8

Incontournable du monde des aspirateurs robots, Roborock propose avec son S8 ses dernières technologies à commencer par un tout nouveau moteur capable d’atteindre une puissance d’aspiration de 6 000 Pa. On retrouve aussi une nouvelle brosse centrale avec un duo de deux brosses en caoutchouc pour une efficacité maximale sur toutes les surfaces. Pour le nettoyage, le S8 dispose d’une serpillière microfibres qui opère non pas par rotation, mais par vibrations (3 000 oscillations par minute) afin de venir à bout des tâches incrustées et sèches. Du côté navigation, rien à redire, Roborock a fait preuve de son savoir-faire. Le S8 embarque un radar Laser, des capteurs divers et l’incontournable IA. La marque annonce une autonomie de 3 heures, soit l’équivalent de 200 m2 de surface traitée !

Énorme point fort de ce S8, son application est tout simplement parfaite. Elle donne accès à de nombreux réglages pour un fonctionnement correspondant parfaitement aux besoins exacts de l’utilisateur avec de petits plus bien sentis comme la possibilité de programme la recharge pour profiter des heures creuses.