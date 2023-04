Meilleures box 4G : quelle box choisir ?

Une box 4G vous permet d’avoir internet à la maison dans les endroits où il n’y a ni la fibre, ni un débit ADSL suffisant. De nombreux opérateurs proposent des forfaits intéressants mais quelle est la box 4G que vous devez choisir ? Découvrez notre sélection des meilleures offres du moment.

Notre sélection des meilleures box 4G

Plus de 92% des foyers en France ont aujourd’hui internet. Mais, même si le réseau ne cesse de s’étendre, il existe encore des zones blanches où la connexion est trop lente, voire inexistante. Pour pallier à ce problème, les opérateurs proposent des box qui exploitent le même réseau 4G que les smartphones.

Ces box, destinées uniquement aux personnes qui vivent dans des zones non éligibles à la fibre, vous permettent de profiter d’une connexion internet en très haut débit. La box partage le réseau mobile en Wi-Fi afin que vous puissiez vous connecter depuis n’importe quel appareil. C’est donc une alternative intéressante si vous souhaitez naviguer en toute sérénité pour jouer en ligne, regarder des vidéos en streaming ou tout simplement travailler.

La 4G box de Bouygues Telecom

Cliquez ici pour profiter de l’offre 4G box de Bouygues Telecom

La 4G box de Bouygues Telecom fait partie des meilleures solutions en 2023 pour avoir internet dans les zones non couvertes par la fibre. C’est une box compacte qui vous permet de vous connecter soit par Wi-Fi, soit grâce au câble Ethernet pour profiter du débit maximal.

La box offre une connexion 4G+ illimitée qui peut être jusqu’à 10 fois plus rapide que l’ADSL. En effet, vous bénéficiez d'un débit en téléchargement jusqu’à 220 Mbs/s, et d’un débit montant jusqu’à 38 Mbs/s.

Avec le forfait sans engagement de 34,99€/mois pendant 12 mois puis 44,99€/mois, vous avez en plus accès gratuitement et en illimité à 70 chaînes en direct et de 25 replays via l’application B.tv disponible sur smartphone ou tablette. Enfin, vous avez la possibilité de connecter en même temps jusqu’à 64 appareils.

L’offre de Bouygues Telecom inclut une période « Satisfait ou remboursé » de 30 jours qui vous permet de résilier sans frais si l’offre ne vous convient pas.

Les + Les - Débit jusqu’à 220Mbits/s en téléchargement et 38 Mbs/s en upload Pas de téléphone fixe Connexion illimitée Un seul port Ethernet Accès à l’application B.tv pour la TV et le replay

La box 4G+ de SFR

Cliquez ici pour profiter de la Box 4G+ de SFR

Tout comme l’offre 4G box de Bouygues Telecom, la box 4G de SFR offre une connexion en 4G+ qui peut être jusqu’à 10 fois plus rapide que l’ADSL. En revanche, même si le prix est à 34,99€/mois, SFR précise que disposez de 200 Go d’internet par mois. Si ces 200 Go ne vous suffisent pas, vous pouvez souscrire à une recharge de 50 Go ou 100 Go dans votre espace client. Par ailleurs, vous pouvez connectez jusqu’à 64 appareils en simultané.

Le débit peut atteindre les 260 Mbits/s en téléchargement et 50 Mbs/s maximum en upload. La box dispose de 4 ports de réseau local Ethernet qui vous permettent de vous brancher et de bénéficier soit de la connexion filaire, soit en WiFi. Vous pouvez également y brancher un téléphone fixe et avoir les appels illimités en France et DOM sur fixes et mobiles.

La box 4G+ de SFR est sans engagement et vous disposez du 1er mois satisfait ou remboursé.

Les + Les - Débit jusqu’à 260 Mbs/s en téléchargement et 50 Mbs/s en upload Connexion limitée à 200 Go Appels illimités en France et DOM sur fixes et mobiles 4 ports Ethernet pour une connexion filaire

La Box 4G+ de Free

Cliquez ici pour profiter de la Box 4G+ de Free

La Box 4G+ de Free est également une très bonne alternative pour avoir excellente connexion internet, même dans les zones non couvertes par la fibre.

La box offre un débit ultra rapide, qui peut atteindre 320Mbs/s en téléchargement et les 50 Mbs/s en upload, soit 15 fois plus rapide que l’ADSL. La connexion est limitée à 250 Go mais continue ensuite en débit réduit. Et tout comme la 4G box de Bouygues Telecom et de SFR, la box 4G de Free permet de connecter jusqu'à 64 appareils en simultané.

L’offre est à 29,99€/mois et sans engagement. Par ailleurs, vous disposez de la garantie « satisfait ou remboursé » durant les 30 premiers jours. Free s’engage ainsi à vous rembourser les frais de résiliation durant cette période.

Les + Les - Débit jusqu’à 320 Mbs/s (téléchargement) et 50 Mbs/s (upload) Pas de télévision ni du téléphone fixe Prix de 29,99€/mois 250 Go en haut débit et ensuite un débit réduit

La 4G Home d’Orange

Cliquez ici pour profiter de la 4G Home d’Orange

La 4G Home d’Orange est proposée à 36,99 € /mois sans engagement avec le 1er mois offert. Si après ce premier mois vous n’êtes pas satisfait, Orange vous rembourse les frais d’achat de la Flybox 4G+.

Vous bénéficiez d’une connexion haut débit qui atteint les 300 Mbs/s en débit descendant. Tout comme la box 4G de SFR, la 4G Home est limitée à 200 Go par mois. Au-delà des 200 Go, le débit Internet est fortement ralenti (128kbit/s). Mais Orange propose gratuitement un Pass de 100 Go/mois en passant par votre Espace client. Si ces 300 Go ne suffisent toujours pas, vous avez la possibilité de souscrire à d’autres Pass de rechargement.

Outre la connexion internet, Orange vous propose d’accéder à 70 chaînes TV sur vos ordinateurs, tablettes ou mobiles. Vous avez aussi la possibilité de prendre en option la Clé TV à 3,99€/mois pour regarder la TV sur téléviseur.

Enfin, vous avez la possibilité de profiter d’une connexion internet sur 64 appareils différents en simultané. La Flybox associée à l’offre 4G Home vous offre aussi l’opportunité de vous connecter à l’aide d’un câble Ethernet grâce aux 4 ports présents sur la box.

Les + Les - Très haut débit jusqu’à 300 Mbs/s en téléchargement Tarif plus élevé (36,99 € /mois) Premier mois offert Tarif d'achat obligatoire de la Flybox élevé 70 chaînes TV Pas de téléphone fixe 200 Go en haut débit et possibilité d’ajouter gratuitement 100 Go/mois et ensuite un débit réduit

La Box 4G de NRJ mobile

Cliquez ici pour profiter de la Box 4G de NRJ mobile

Tout comme la Box 4G+ de Free, la Box 4G de NRJ mobile n’est proposée qu’à 29,99€/mois mais nécessite un engagement de 12 mois. Point positif, la Box ne coûte que 1 euro.

L’offre NRJ mobile inclut une connexion de 250 Go en très haut débit puisqu’elle atteint les 300Mbs/s en téléchargement et 100 Mbs/s en upload. Vous pouvez profiter de la connexion sur 32 appareils différents en simultané. NRJ mobile vous propose une offre « Satisfait ou remboursé » durant 30 jours. Ainsi, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez résilier sans frais.

La box 4G dispose d’un port USB et d’un port Ethernet pour vous permettre d’accéder à internet en filaire ou en WiFi. NRJ mobile vous propose cependant d’ajouter en option le décodeur TV Android à 5€/mois.

Les + Les - Débit jusqu’à 300 Mbs/s (téléchargement) et 100 Mbs/s (upload) 32 appareils différents seulement Prix de 29,99€/mois Seulement 250 Go en haut débit Engagement de 12 mois Pas de télévision ni du téléphone fixe

Les box 4G sont très simple d’utilisation. Comme l’indique le nom, elles utilisent le même réseau mobile 4G que les smartphones. La box agit comme un routeur. Il vous suffit d’ajouter la carte SIM et de la brancher à une prise électrique pour la faire fonctionner.

La box 4G se connecte au réseau mobile 4G et émet un signal en WiFi qui vous permet de vous connecter à internet depuis n’importe quel appareil (smartphone, tablette, ordinateur…). Certaines box 4G ont également des ports Ethernet pour profiter d’internet à l’aide d’une connexion filaire. Le débit est très bon et peut être 10 à 15 fois plus rapide que l’ADSL. C’est donc une très bonne alternative pour les zones qui n’ont pas la fibre.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’une box 4G ?

Les box 4G ont des avantages mais aussi des inconvénients qu’il faut prendre en compte avant de faire son choix définitif.

Au niveau des avantages, les box permettent d’avoir une connexion internet rapide, qui peut dépasser les 300 Mbs/s en téléchargement. C’est bien plus que l’ADSL. Par ailleurs, la couverture du WiFi atteint les 250 mètres autour de la box. En fonction de l’opérateur choisi, vous pouvez avoir la TV ou encore le téléphone fixe. Enfin, vous pouvez avoir internet très facilement puisqu’il n’y a aucun raccordement à prévoir, ni d'installateur à faire venir. Après la livraison de votre box 4G, il vous suffit de la branche et d’y ajouter la carte Sim pour profiter immédiatement d’internet.

Au niveau des inconvénients, ces box ne sont accessibles qu’aux personnes qui ont une mauvaise connexion internet par l’ADSL et qui n’ont pas la fibre. De même, si vous ne captez pas bien la 4G dans votre domicile, le débit de votre Box risque d’être limité. Votre choix d’opérateur doit donc également se faire en fonction de la qualité du réseau de chaque opérateur chez vous. Enfin, les box 4G ne sont pas destinées à une utilisation nomade. Elles doivent donc rester au domicile.

Si vous voulez un routeur nomade, préférez un Hotspot Wifi 4G. Dans ce cas, vous n’aurez pas une offre internet spécifique mais vous pouvez utiliser n’importe quel abonnement mobile. Les utilisateurs de Sosh peuvent prendre en option la Airbox Sosh, un petit boitier qui fonctionne à l’aide d’une carte SIM 4G. Cela évite de devoir faire un partage de connexion depuis votre téléphone mobile.

Peut-on installer une box 4G sans être éligible ?

Pour être éligible à une box 4G, l’opérateur exige que vous habitiez dans une zone blanche. Ces zones sont non couvertes par la fibre et ont une connexion ADSL généralement trop lente. Par ailleurs, la réception 4G dans votre logement doit être suffisante. La box 4G est alors une alternative idéale pour les foyers qui ne peuvent pas souscrire à une autre box Internet ou qui souffrent d'un débit trop faible.

Si vous avez la possibilité d’installer la fibre, une box 4G qui fonctionne sur le réseau mobile n’a aucun intérêt. La fibre sera plus rapide et les abonnements seront plus intéressants.