Quelles sont les meilleures box Android TV à acheter en 2020

Les box Android TV permettent d’exploiter tout le potentiel de votre télévision du salon. Mais face à l’offre, il n’est pas toujours simple de choisir le produit le mieux adapté à ses besoins. Lisez ce guide pour faire un choix éclairé lors de l’achat de votre prochain mediacenter pour connecter votre télé.

Libérez votre télévision, réunissez vos contenus multimédia dans le salon ! En 2020, difficile de faire l’économie d’une télévision connectée ou d’un mediacenter qui ajoute la possibilité de streamer facilement du contenu de votre smartphone, PC ou Mac vers votre télévision. Certaines options misent sur la simplicité d’utilisation et d’installation tandis que d’autres mettent le paquet sur les fonctionnalités. Alors laquelle choisir ? Suivez le guide !

Nvidia Shield TV 2019 : la meilleure

On ne va pas y aller par 4 chemins : la Shield TV de Nvidia est sans conteste la meilleure box Android TV disponible à l’heure actuelle. La Shield TV de 2019 voit un gros changement par rapport à la génération précédente, du point de vue esthétique. En effet, l’appareil se présente sous la forme d’un tube cylindrique avec des ports de chaque côté, conçu pour se placer dans le prolongement du câble HDMI de la télévision. Coté caractéristiques techniques, elle embarque 2 Go de mémoire RAM, un processeur Tegra X1+, ainsi que 8 Go de stockage interne, extensibles via un port microSD.

Pour la connecter à votre réseau internet, vous avez deux possibilités : via son port Gigabit Ethernet intégré ou bien sans fil via sa connectivité Wifi 802.11 ac. Tout comme la variante Pro, elle est livrée avec sa nouvelle télécommande, la Shield TV Remote, au design original de forme triangulaire et intégrant des fonctionnalités avancées comme la recherche vocale, et une autonomie de six mois sur batterie.

La Nvidia Shield TV 2019 est plutôt pour vous si

Vous êtes gamer PC et souhaitez en plus pouvoir jouer en streaming sur votre TV

Vous souhaitez un mediacenter très polyvalent

Le prix n’est pas un problème

Apple TV 4K : excellente… si vous avez un iPhone

L’Apple TV 4K est actuellement l’une des meilleures box mediacenter sur le marché. Très puissante, cette box sous tvOS donne accès à un vaste catalogue d’applications et de jeux, et est parfaitement intégrée à l’écosystème Apple. Il devient ainsi très simple de balancer du contenu sur la télévision du salon via votre mac, iPhone, iPad ou HomePod. La télécommande tactile et compatible avec Siri est l’une des plus avancées du marché.

Par ailleurs, ses performances sont comparables à une Nvidia Shield, ce qui est un plus pour les jeux – un domaine dans laquelle cette box excelle presque autant que la Shield. Elle est également très simple à configurer, juste en approchant votre iPhone, iPad ou Apple Watch. Néanmoins, si tout est plutôt PC et Android à la maison, l’Apple TV révèle son plus gros talon d’Achille : elle est incompatible avec la plupart des technologies qui sont des standards hors de l’écosystème Apple.

L’Apple TV est plutôt pour vous si

Vous voulez aussi pouvoir jouer sur la TV du salon

Vous avez besoin de polyvalence

Vous avez un iPhone, ou des produits Apple

Votre budget est confortable

Xiaomi Mi Box S 4K Ultra HD : une référence pour les budgets serrés

La Xiaomi Mi Box S est une option à considérer si vous souhaitez une box Android TV à moindre coût. Son design et encombrement rappelle beaucoup celui de l’Apple TV 4K. Bien que pour être clairs, la comparaison avec l’Apple TV ou la Nvidia Shield s’arrête là. Le principal intérêt de cette box, c’est qu’elle permet de streamer du contenu sur la télévision. Elle n’offre néanmoins pas la puissance des deux box sus-mentionnées. C’est particulièrement criard pour les jeux.

En revanche, contrairement à ses concurrentes, elle offre à un prix raisonnable – autour de 60 euros – une solution simple pour connecter la télévision de votre salon. Attendez-vous néanmoins à quelques bugs dans l’interface qui, on l’espère, seront vite corrigés via une mise à jour.

La Xiaomi Mi Box S 4K Ultra HD est pour vous si

Vous voulez une solution simple et élégante pour connecter votre télévision

Vous l’utiliserez surtout pour regarder des contenus

Votre budget est serré

Freebox Mini 4K : l’option made in Free

On ne présente plus la Freebox Mini 4K. Elle fait sans doute partie des box Android TV les plus répandues en France puisque c’est le FAI Free qui la propose. C’était lors de sa sortie la première box Android TV du marché. Passé l’effet d’annonce, la Freebox Mini 4K a déçu certains utilisateurs. Quelques bugs sont venus gâcher la fête et quelques détails ont suscité le mécontentement de certains utilisateurs. On pense par exemple au port Ethernet RJ45 et non Gigabit qui limite le débit à 100 Mb/s. Dommage pour une box censée être compatible 4K.

Netflix est proposé sous forme d’option. Plutôt un bon point puisque le service de VOD est l’un des rares à proposer des contenus en 4K. Gros avantage de la Freebox Mini 4K, elle est « gratuite » ou tout du moins fournie par Free lors d’un abonnement internet.

La Freebox Mini 4K est plutôt pour vous si

Vous êtes ou allez passer chez Free

Sony, Philips, TCL… Quid des télévisions connectées sous Android TV ?

On retrouve Android TV ou des solutions constructeurs (Tizen, WebOS…) afin de disposer d’un éventail de possibilités sans avoir à se tourner vers une box. On peut citer quelques constructeurs proposant Android TV notamment Sony, Philips et TCL. Les principales fonctionnalités et surtout le Play Store sont disponibles – mais il ne s’agit pas d’en faire une utilisation aussi avancée qu’avec une Nvidia Shield par exemple. Attention dans votre choix à bien vous renseigner sur la compatibilité avec certains codecs comme le VP10, indispensable à la lecture de contenus 4K sur YouTube.

Qu’avez-vous pensé de ce guide ? Des suggestions pour l’améliorer ? Partagez votre retour dans les commentaires !