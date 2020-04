Meilleures caméras GoPro : quel modèle choisir en 2020 ?

Vous envisagez d’acheter une GoPro pour filmer vos aventures et vos prouesses sportives ? Vous êtes tombé au bon endroit chers lecteurs ! Dans ce guide d’achat, on fait le point sur les meilleures GoPro actuellement sur le marché. Pour conclure, on vous proposera aussi une poignée d’alternatives de qualité.

Notre sélection des meilleurs caméras GoPro

Actuellement, GoPro reste la marque de référence des actioncams grâce à un large catalogue de produits. La marque propose en effet des modèles allant de l’entrée de gamme au haut de gamme pour satisfaire les besoins de tous les consommateurs. C’est pourquoi on vous propose d’abord 5 caméras signées GoPro avant de faire un petit tour parmi trois bonnes alternatives du marché. Suivez le guide.

GoPro Hero8 Black

On commence ce guide d’achat avec la GoPro Hero8 Black, la dernière actioncam haut de gamme de la marque. Lancée fin 2019, la Hero8 Black est capable de filmer en 4K 60 images par seconde, en 2,7K à 120 ips ou encore en Full HD à 240 ips et de prendre des photos de 12 mégapixels et en HDR. Parmi ses atouts, on trouve l’excellente stabilisation HyperSmooth, idéale pour les sportifs, et un effet TimeWarp amélioré.

Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit simplement d’une accélération à vitesse variable qui donne l’impression d’une déformation temporelle. Cerise sur le gâteau : la GoPro Hero8 Black est étanche jusqu’à 10 mètres sous l’eau. Enfin, si son autonomie n’est pas terrible (elle peine à atteindre les 2 heures), elle se recharge ultra vite ! C’est la solution parfaite des usagers les plus exigeants. Elle est vendue autour des 400 euros sur un site comme Amazon par exemple. Un must !

Les + Les - 4K 60 images par seconde Prix élevé Une recharge rapide et batterie amovible Un écran tactile un peu trop petit Bonne stabilisation et port HDMI Autonomie un peu trop faible Etanche jusqu'à 10 mètres

GoPro Hero7 Black

On enchaîne avec la GoPro Hero7 Black, l’illustre prédécesseur de la Hero 8 Black. Sortie en novembre 2018, c’est une sérieuse alternative pour les usagers qui souhaitent économiser une centaine d’euros. Plus ancienne mais loin d’être has been, elle offre une grande partie des fonctionnalités de sa grande soeur, comme un boîtier étanche jusqu’à 10 mètres, un mode 4K à 60 FPS, le ralenti Full HD à 240 images par secondes et la stabilisation HyperSmooth.

Elle est aussi équipée du même écran tactile de 2 pouces. Côté connectique, elle intègre le Wi-Fi, le Bluetooth, une sortie vidéo, une sortie HDMI ainsi qu’un port USB-C.Elle déçoit uniquement par la piètre qualité de ses photos en basse lumière, une interface un peu lente et un appareil photo qui manque encore de réactivité. Elle est vendue autour des 300 euros, ce qui représente une économie de 100 euros par rapport à la Hero 8 Black. Un choix à considérer.

Les + Les - Port HDMI Appareil photo ultra lent 4K à 60 FPS Photos en basse luminosité décevantes Etanche jusqu'à 10 mètres Autonomie un peu faible Prix en baisse et batterie amovible

GoPro Hero 7 Silver

GoPro Hero7 Silver est le modèle milieu de gamme lancé en fin 2018 pour accompagner la HERO7 White et la Hero8 Black. Moins complète que la déclinaison Black, cette version permet malgré tout de filmer en 4K et en 30 FPS et de prendre des photos de 10 mégapixels. Milieu de gamme oblige, elle fait l’impasse sur la 4K 60 FPS, la batterie amovible, l’enregistrement en RAW et la la stabilisation HyperSmooth.

De même, on regrettera l’absence de port HDMI. Pour ces options, il faut passer à la gamme au dessus. Elle reste un choix intéressant pour les usagers dont le budget n’est pas extensible. Elle suffira aux débutants en quête d’une caméra d’action polyvalente à prix cassé. L’action cam est en effet commercialisé autour des 250 euros chez la plupart des revendeurs.

Les + Les - 4K 30 FPS Pas de RAW Etanche jusqu'à 10 mètres Batterie non amovible Un prix intéressant pour ses performances Pas de port HDMI Bonne autonomie (près de 2 heures)

GoPro Hero7 White

Passons ensuite à la GoPro d’entrée de gamme lancée à la fin de l’année 2019, la HERO7 White. Réservée aux vidéastes amateurs les moins exigeants, cette caméra d’action permet d’enregistrer en QHD et Full HD 60 FPS et de prendre des photos de 10 mégapixels. Sans surprise, elle est équipée d’une petit écran tactile LCD. Elle offre une autonomie correcte qui oscille entre 1h30 et 2 heures. Comme les prédécesseurs, elle est étanche jusqu’à 10 mètres.

Encore plus limitée que la Hero7 Silver, elle pèche par sa stabilisation décevante, un design cheap, sa batterie non amovible, une connectique limitée et l’absence de ralenti en Full HD à 240 FPS. Pour l’heure, on la trouve aisément entre 200 et 250 euros. Pour un coût similaire, on vous conseille plutôt d’investir dans la version Silver, dont le rapport qualité prix est bien plus intéressant.

Les + Les - Etanche jusqu'à 10 mètres Pas de RAW et 4K Un prix mini Pas de port HDMI Full HD à 60 FPS Batterie non amovible et stabilisation un peu décevante

GoPro Max

On termine notre sélection de GoPro avec la GoPro Max. Cette caméra d’action bien particulière permet de filmer des vidéos ultra immersives en 360 degrés. Digne successeur de la Fusion, on réserva la GoPro Max à certains usages bien particuliers, dont les amateurs de skis, de skateboard ou les vidéastes les plus aguerris. Outre sa compatibilité avec les vidéos 360 degrés, elle se rapproche beaucoup de la GoPro Hero 8 Black et propose la meilleure qualité d’image et de son du marché.

En effet, la GoPro enregistre des séquences en 5,6k et en 30 FPS. Sans surprise, elle pèche par une autonomie un peu faible en 360 degrés. GoPro se rattrape grâce à l’intégration d’une batterie amovible. Comme on pouvait s’y attendre, son prix est particulièrement élevé. Il faudra débourser plus de 500 euros !

Les + Les - Vidéos en 360 degrés Un prix élevé 5,6K et 30 FPS

Autonomie un peu faible (1H en 360 degrés) Mode 360 degrés cantonné à 30 FPS



Notre sélection des meilleures alternatives aux caméras GoPro

Sony FDR-X3000R

On attaque la partie destinée aux alternatives des GoPro avec la FDR-X3000R conçue par la firme japonaise Sony, dont l’expertise n’est plus à prouver. Cette caméra d’action fournit des images allant jusqu’à la 4K/UHD en 30 FPS. Très complète, elle tire son épingle du jeu grâce à une stabilisation optique bluffante, une télécommande pour contrôler l’appareil à distance, une connectique fournie et composée d’un port HDMi, et une batterie amovible.

Par contre, elle perd des points par rapport aux variantes vendues par GoPro à cause de son autonomie catastrophique (moins d’une heure), un écran tactile déporté de piètre qualité et un caisson non étanche. On notera néanmoins que tous les accessoires (montre de pilotage…) sont compris, ce qui explique la note finale de 500 euros. On la réservera aux vidéastes exigeants en quête de polyvalence.

Les + Les - Vidéos en 4K/UHD et 30 FPS Prix élevé Télécommande et accessoires fournis Batterie amovible Ecran tactile de mauvaise qualité Stabilisation mixte efficace Autonomie de 55 minutes seulement

DJI Osmo Action

En 2019, DJI a lancé sa première caméra d’action dans l’objectif assumé de concurrencer le leader GoPro. Un peu moins cher que les dernières haut de gamme de chez GoPro, l’OSMO ACTION se distingue par l’intégration de deux écrans et son interface fluide et facile à comprendre. L’action cam permet de filmer jusqu’en 4K à 60fps et de faire des photos de 12 Mégapixels. Idéale pour les activités aquatiques, elle est étanche jusqu’à 11 mètres de profondeur.

Elle offre une autonomie allant de 1H30 à 2 heures en fonction de la qualité d’enregistrement vidéo choisie. Cerise sur le gâteau : l’OSMO ACTION est doté d’une batterie amovible. Enfin, on notera l’excellente stabilisation d’image. C’est une sérieuse alternative aux GoPro Hero8 Black et Hero7 Black, d’autant qu’elle est compatible avec les mêmes accessoires. Elle est vendue sous la barre des 400 euros.

Les + Les - Un prix intéressant On se perd un peu dans les réglages 4K FPS et étanche jusqu'à 11 mètres Pas de port HDMI Une excellente stabilisation Partie audio décevante

Yi 4K

On termine ce guide d’achat avec la Yi 4K+ de Xiaomi, une alternative haut de gamme aux GoPro les plus chères. L’action cam chinoise permet de filmer en 4K 60 FPS et de prendre des photos de 12 mégapixels de qualité. Malheureusement, l’autonomie de la caméra est un peu en dessous des espérances. En filmant en 4K, vous ne tiendrez pas plus d’une heure. En revanche, la batterie est amovible, ce qui compense un peu.

De même, la stabilisation n’est pas à la hauteur des meilleures GoPro du marché. Elle n’est pas étanche mais Xiaomi propose un caisson étanche jusqu’à 40 mètres avec l’action cam. La Yi 4K+ est vendue autour des 430 euros.

Les + Les - Design élégant et compact Caisson indispensable pour l'utiliser sous l'eau Ecran tactile de qualité Autonomie limite Connectique complète (mais sans HDMI) Stabilisation perfectible 4K 60 FPS

🙄Quels usages ?

Sans surprise, le choix de votre appareil dépend en grande partie de vos usages. Si vous souhaitez uniquement filmer une randonnée ou une ballade en montage pendant vos vacances, on vous conseille d’acheter une GoPro qui soit recouverte d’un grand écran, afin de voir ce que vous filmez. Par contre, si vous souhaitez plutôt filmer un saut en parachute, une course de vélos ou autres, l’écran est simplement inutile. Evidemment, si vous envisagez de filmer une plongée en mer, choisissez une GoPro qui soit certifiée étanche.

🤷‍♂️Quelle définition vidéo ?

La plupart des modèles sur le marché sont compatibles avec une définition Full HD (1080p) à 60 FPS. Cette définition vous permettra déjà de réaliser de sublimes vidéos de qualité professionnelle. Pour aller plus loin, certains vidéastes souhaiteront obtenir de la 4K. Pour avoir le meilleur, on vous conseille néanmoins de mettre l’accent sur les FPS (le nombre d’image qui s’affiche par seconde). Privilégiez ainsi les vidéos en 60 FPS que les contenus 4K souvent cantonnés à 30 FPS.

De plus, on rappellera que la 4K prend beaucoup de place. Pour stocker les fichiers vidéo, vous aurez besoin d’une carte SD ainsi que d’un disque dur. Si vous n’êtes pas encore équipé, et si vous ne souhaitez pas investir, on vous invite à faire l’impasse sur la 4K.

⏳Quelle autonomie ?

Si vous envisagez de filmer de longues séquences avec votre GoPro, vous aurez besoin d’une actioncam avec une bonne autonomie. En général, les modèles les plus haut de gamme peinent à dépasser les 2 heures. En rognant sur certaines fonctionnalités, comme l’enregistrement 4K par exemple, vous pourrez grimper jusqu’à 2 heures et demi dans le meilleur des cas.

En moyenne, les caméras milieu de gamme ne tiendront pas plus de 1H30 en usage continu. Pour doubler l’autonomie maximale de votre appareil, la plupart des constructeurs ont misé sur des batteries amovibles. C’est évidemment l’idéal si vous souhaitez filmer de longues heures durant.

🔌Quelle connectique pour ma GoPro ?

De base, toutes les actioncams sont dotées d’un port USB.Avec ce port, vous pourrez transférer les vidéos enregistrées sur votre ordinateur. Pour lire les séquences directement sur votre téléviseur ou avec un rétroprojecteur, n’hésitez pas à opter pour un modèle qui soit aussi pourvu d’un port HDMi.

💰Quel budget pour ma GoPro ?

L’achat d’une GoPro est un investissement de taille à ne pas prendre à la légère. Pour une caméra d’action de qualité, avec des fonctionnalités basiques, comptez tout de même un minimum de 200 euros. Pour davantage d’options, une meilleure qualité d’image et une bonne résistance, il faut souvent passer la barre des 35O euros.

Les modèles plus haut de gamme, avec de la 360 degrés par exemple, atteignent facilement les 500 euros. Ces appareils premium sont réservés aux utilisateurs confirmés. Si vous débutez dans le domaine, commencez plutôt avec une action cam un peu moins sophistiquée pour éviter de vous perdre dans les réglages.

Nous espérons que ce guide d’achat des meilleures GoPro vous permettra de trouver votre bonheur. Si vous avez d’autres suggestions, ou si une erreur est parvenue à se glisser dans ce guide d’achat malgré notre vigilance, n’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.