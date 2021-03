Meilleurs téléviseurs 4K sous Android TV 2021: quel modèle acheter ?

Android TV est de plus en plus présent sur les téléviseurs connectés, nous vous en proposons une sélection à travers ce guide d’achat compatible avec la définition 4K. Plusieurs fabricants proposent leurs écrans comme Xiaomi, TCL, Philips et Sony. Nous avons une proposition relativement solide et intéressante sur le marché toute gamme de prix confondus, entrons directement dans le vif du sujet sans plus attendre.

TV LED Xiaomi MI 4S

On commence notre guide d'achat des téléviseurs Android TV 2021 avec la Xiaomi Mi TV 4S. Ce modèle accessible est proposé dans plusieurs diagonales à partir de 349,99 €. Pour ce prix contenu, vous avez une TV qui propose une résolution 4K (3 840 x 2 160 pixels), une compatibilité avec le HDR et HDR 10, et un taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Cette TV est également “Smart” puisqu'elle tourne sous le système Android TV dans sa version 9.0. On retrouve aussi les technologies sans fil Wi-Fi double bande, le Bluetooth 5.0. La partie connectique n'est pas en reste avec : 3 ports HDMI (HDMI 2.0, dont 1 port ARC) et 2 ports USB (2.0), 1 prise casque, 1 sortie audio numérique (optique) ainsi qu'un lecteur de stockage d'une capacité de 8 Go, un port Ethernet (RJ45) et un logement Common Interface Plus (CI+).

Coté audio, la TV est équipée d’une configuration de haut-parleurs double 10W et prend en charge DTS-HD et Dolby Audio, vous offrant une expérience sonore vraiment immersive. Sa télécommande intègre un microphone permettant d’utiliser l’assistant vocal de Google pour un contrôle vocal à distance.

Les + Les -

Le prix défiant toute concurrence Le mode Luma réglé par défaut L’assistant vocal intégré à la télécommande La qualité d’image perfectible Android TV toujours au top Quelques lenteurs Les possibilités de connectiques PatchWall ne sert pas à grand-chose

TV LED TCL 70BP600 70” (177,8 cm)

On continue avec TLC, qui propose le modèle 70BP600 70″. Une référence qui conviendra aux personnes qui ont de la place dans leur salon compte tenu de la taille de la diagonale. Connecté, ce téléviseur tourne bien évidemment sous Android TV. Il prend en charge l'assistant vocal via Google Home et embarque également un navigateur Internet.

Pour le reste, il est équipé du Wi-Fi, Bluetooth, DLNA v.1.5. Enfin, concernant la partie connectique, cette TV Android propose 3 ports HDMI, 2 ports USB 2.0, une sortie audio numérique (optique), une prise casque et une entrée LAN. On le trouve aux alentours des 650 euros. Un très bon prix donc.

Les + Les - assistant vocal via Google Home On cherche encore Le rapport qualité-prix Android TV aux commandes

TV LED Philips 50PUS8545 The One

On enchaîne avec un téléviseur du constructeur Philips. Le modèle 50PUS8545 dispose de 4 ports HDMI (HDMI 2.0 avec port ARC) et 2 ports USB (2.0) en plus d'un port Ethernet. Les options sans fil incluent le Wi-Fi double bande, ainsi que Bluetooth 4.2 pour la connexion sans fil aux haut-parleurs, aux écouteurs ou à d'autres appareils, tels que les contrôleurs de jeu, les souris et les claviers Smart TV.

Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos, il tourne sous Android TV et propose interface claire et intuitive vous permet de profiter de vos contenus préférés. Enfin, grâce à la fonction Philips Ambilight, les films et les jeux sont plus immersifs, la musique bénéficie d'un véritable son et lumière, et l'écran semble plus grand.

Les LED intelligentes autour du téléviseur projettent les couleurs de l'écran sur les murs et dans la pièce en temps réel. Vous obtenez un éclairage d'ambiance parfaitement adapté. Une raison de plus d'adorer votre téléviseur.

Les + Les - La technologie Philips Ambilight Ajustements de l'image à revoir après mise en route Le rapport qualité-prix Dolby Vision & Atmos

TV OLED Philips 55OLED855

Un autre modèle Philips, cette fois-ci haut de gamme. Le téléviseur Philips 55OLED855 comme son nom le laisse sous entendre est doté d'une dalle OLED d'une diagonale de 139 cm 10 bits et de définition 4K de 3840 x 2160 pixels. Elle embarque aussi la technologie Ambilight 3 (3 canaux) propre à Philips qui permet de diffuser les couleurs de l'image affichée en arrière plan sur le mur de votre salon.

Cette dalle 100Hz avec indice 5700 (Picture Performance Index) et traitement spécial : HDR (HDR10, HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision) est également adaptée aux jeu vidéo. On retrouve aussi un Tuner TNT Satellite et Câble. Connectée, cette Smart TV tourne sous Android TV, embarque SimplyShare et un enregistreur avec Timeshift mais aussi le Wi-Fi et le Bluetooth. Les assistants vocaux Google et Alexa sont aussi de la partie. Coté connectique, nous avons : 4 x HDMI, 2 x USB, Ethernet, 1 x casque, 1 x SPDIF.

Les + Les - Contraste et colorimétrie Pas de HDMI 2.1 DTS Play-Fi intéressant eARC absent Sensation de profondeur dans l’image

TV LED Sony XH90

On continue avec un téléviseur proposant un excellent rapport qualité-prix. Le Sony XH90. Ce modèle sera parfait pour les personnes qui sont à la recherche d'une TV certifiée “Ready for PlayStation 5”. Ce téléviseur apporte des fonctionnalités enrichies à l'expérience utilisateur sur PS5 en plus de la 4K à 120 images par seconde. Il s'agit bien entendu d'une très bonne option également pour les Xbox de nouvelle génération. Notez que ce modèle embarque un seul port HDMI 2.1.

La dalle VA Triluminos rétroéclairée par Full Array Local Dimming offre une image spectaculaire. Compatible Dolby Vision, elle gère bien évidemment les fonctions de Variable Refresh Rate et d'Auto Low Latency Mode. 55, 65, 75 ou 85 pouces, le choix est vôtre. Ce modèle tourne aussi bien évidemment sous Android TV, et fait donc logiquement partie de notre sélection.

Les + Les -

Un port HMDI 2.1 Télécommande non rétroéclairé Une connectivité filaire et sans fil à toute épreuve Pas de quadruple haut-parleur en version 55 pouces Une belle homogénéité de la dalle Des couleurs naturelles et maitrisées

TV OLED Sony Bravia AG9

Considéré haut de gamme, le KDAG9 de Sony est un autre modèle tournant Android TV. Il propose une multitude de fonctionnalités telles que : Google assistant intégrés au TV (2 micros) – Processeur X1 Ultimate – Son acoustic surface audio et Pixel contrast booster.

Votre TV devient la voix centrale de votre installation home cinéma. – Netflix calibrated mode. Il est également un choix pertinent pour les personnes qui souhaiteraient profiter des jeux sur les consoles PS5 et Xbox Series X.

Les + Les - Calibration d'usine parfaite Prix Contraste infini de la technologie Oled Télécommande non rétroéclairée Micro intégré au téléviseur Très bon retard à l'affichage

🤔C'est quoi Android TV ?

Google propose Android TV, un système d’exploitation basé sur Android qui a la particularité d’être adapté à nos téléviseurs. En dehors de l’interface qui a été travaillée pour l’occasion, les applications issues du Play Store se montrent pleinement fonctionnelles dans le cadre d’un usage télévisuel.

Android TV devrait progressivement disparaître pour faire place à son successeur, Google TV, la nouvelle interface dédiée aux téléviseurs. Plus fluide, plus clair et plus centralisé, l'interface de Google TV permet en effet de réunir tous les contenus sur une seule page.

👍Quels constructeurs proposent des téléviseurs sous Android TV ?

TCL est un constructeur chinois qui a fait ses débuts dans les années 80 et commercialise ses produits dans plus de 160 pays à travers le globe, il est le 3e plus gros vendeur de téléviseurs au monde. Pratiquement tous les modèles de la gamme TLC sont doté d'Android TV.

Philips, aussi propose sur certains de ces modèles Android TV. Certains d’entres eux embarquent également la technologie Ambilight qui s’appuie sur de multiples LED disséminées sur la partie dorsale pour se refléter à l’arrière.

Un halo lumineux s’adaptant au contenu que l’on visionne se forme alors pour nous immerger davantage dans votre film ou série. Nous avons également du haut de gamme avec des téléviseurs OLED qui donnent un coup de fouet supplémentaire à la qualité des images. L’expérience procurée par Android TV est encore un cran au-dessus sur ce type d’écran c’est certain.

Enfin, pour ceux qui ont un budget illimité ou presque, on retrouve des téléviseurs très onéreux du coté de chez Sony, mais également des modèles abordables comme le XH90. Le constructeur propose des TV LED mais aussi des modèles premium doté de l’OLED.

🤷‍♂️Quelles alternatives aux téléviseurs qui n'ont pas Android TV ?

Vous l’avez sans doute remarqué à la lecture du guide d’achat, Samsung et LG sont totalement absents alors que leurs smartphones reposent sur Android. On peut ressentir une certaine forme de déception de les voir déserter ainsi Android TV qui apporte une excellente expérience sur la TV.

Il est bon de noter que si le téléviseur que vous avez déjà vous suffit amplement, mais que vous regrettez de ne pas avoir l’OS au robot vert, il est toujours possible de se tourner vers une box intégrant Android TV.

