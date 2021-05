Meilleur drone 2021 : quel modèle acheter ?

Quel est le meilleur drone en 2021 ? Une question à laquelle il est difficile de répondre, tellement les références sont nombreuses. Cela dit, pour vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins et attentes, nous avons dressé ce guide d'achat.

Notre sélection des meilleurs drones

DJI Mavic Air 2 Meilleurs prix 848.99 € Voir Boulanger

848.99 € Voir Darty

848.99 € Voir Fnac

848.99 € Voir Amazon

889.99 € Voir Cdiscount Ces prix ont été actualisés le 05/05/2021 par All4affiliates. Ils sont listés en ordre croissant et hors frais de livraison. Seuls les prix affichés chez les marchands font foi. DJI Mini 2 Meilleurs prix 459.00 € Voir Cdiscount

459.99 € Voir Darty

459.99 € Voir Fnac

599.00 € Voir Boulanger Ces prix ont été actualisés le 05/05/2021 par All4affiliates. Ils sont listés en ordre croissant et hors frais de livraison. Seuls les prix affichés chez les marchands font foi. DJI Ryze Tello Meilleurs prix 65.00 € Voir Cdiscount

109.00 € Voir Boulanger

109.99 € Voir Darty

109.99 € Voir Fnac Ces prix ont été actualisés le 05/05/2021 par All4affiliates. Ils sont listés en ordre croissant et hors frais de livraison. Seuls les prix affichés chez les marchands font foi.

Les meilleurs drones pour la photo et vidéo

Dans un premier temps, nous vous présentons les drones qui nous semblent être les meilleurs du marché. Nous les avons classés en deux catégories bien distinctes : les meilleurs drones pour la photo et vidéo, généralement destinés à un public plus averti et connaisseur et les meilleurs drones pour débuter aussi bien à destination des adultes que des enfants. Enfin, nous terminerons avec quelques réponses aux questions qui traitent en autres de l'utilisation des drones (encadrée par la loi) et les différents critères à prendre en compte avant de passer à l'achat.

DJI Mavic Air 2

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE DJI MAVIC AIR 2

Le DJI Mavic Air 2 est un drone très performant qui se démarque des autres modèles présents dans notre comparatif par son capteur photo. En effet, ce dernier est capable de capturer des vidéos en 4K 60FPS. Son autonomie est également un de ses points forts puisque le Mavic Air 2 est capable de voler pendant 34 minutes avec une seule charge de sa batterie. De plus, ce drone embarquent à l'avant, à l'arrière et en bas des capteurs capables de détecter les obstacles afin de prévenir les accidents.

DJI Mavic 2 Pro

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE DJI MAVIC 2 PRO

Le Mavic 2 Pro est un drone haut de gamme qui conviendra aux personnes voulant bénéficier d'une excellente expérience de vol en plus de belles photos et vidéos. Coté caractéristiques techniques, le Mavic 2 Pro est équipé d'une caméra Hasseblad à ouverture variable f2.8-f11. L'appareil embarque aussi plusieurs profils pour la couleur mais aussi la technologie HDR.

De la partie également, de nombreux modes de pilotages tels que manuel, circulaire, avec des points de passage définis et parcours sont disponibles. Coté performances, ce drone ravira les fans de vitesse puisqu'il est capable d'atteindre 70 km / en vitesse de pointe. Enfin, il offre une autonomie très confortables de 31 minutes.

DJI Mavic 2 Zoom

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE DJI MAVIC 2 ZOOM

Lancé aux cotés du Mavic 2 Pro, le Mavic 2 Zoom de DJI partage à quelques différences près, la même fiche technique que ce dernier. Une des différences qui les sépare se situe au niveau de l'objectif photo. On retrouve en effet un capteur de 12 mégapixels capable de filmer en 4K 30 FPS tandis que c'est un capteur de 20 mégapixels qui équipe le Mavic 2 Pro.

Comme son nom le laisse sous entendre, le Mavic 2 Zoom se démarque principalement sur ses capacités de grossissement. Il intègre un capteur 1/2,3 pouce de 12 MP offrant un zoom optique 2x doublé d'un zoom numérique 4x exceptionnel. Ce modèle est donc idéalement adapté pour les personnes qui souhaitent capturer des photos et vidéos sur des sujets éloignés, sans perdre en qualité.

DJI Mavic Pro Platinium

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE DJI PRO PLATINIUM

Le Mavic Pro Platinium de DJI est également un drone haut de gamme. Ce dernier se targue de proposer une autonomie en vol pouvant atteindre 30 minutes grâce à une batterie en Lithium-ion de grande capacité en plus de profiter d’une réduction de bruit de 60%.

Coté dimensions, le Mavic Pro Platinum lorsqu'il est plié mesure seulement 8,3 x 8,3 x 19,8 cm, pour un poids de 743 grammes. Enfin, on notera la présence d'un capteur (CMOS) de 12 MP, une vitesse maximale de 65 km/h, une distance maximale de transmission de 5 km en 1080p, une définition vidéo 4K 30 FPS et un système de détection vers l'avant.

DJI Mini 2

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE DJI MINI 2

Le Mini 2 comme son nom le laisse sous entendre est un drone très compact. Ce dernier conviendra parfaitement aux personnes à la recherche d'un drone performant et facilement transportable. De la taille d'un smartphone une fois plié, il affiche un poids de seulement 259 grammes.

Les caractéristiques techniques n'en sont pour autant pas laissées de coté. Ce petit concentré de technologie intègre en effet une caméra 4 K et possède aussi un capteur de vision et un GPS. Le drone réalise un vol stationnaire d’une grande précision. Sa batterie, lui permet de voler pour une durée de 31 minutes, une autonomie qui surpasse certains drones professionnels.

Les caractéristiques techniques qui différencient les drones DJI

A présent que nous avons présenté les principaux drones commercialisés par le constructeur chinois DJI, nous vous proposons un petit récapitulatif de leurs fiches techniques. Ainsi, vous pouvez avoir un rapide aperçu des différentes fonctionnalités qu'ils offrent afin de vous diriger vers celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Modèle DJI Mavic Air 2 Mavic 2 Pro Mavic 2 Zoom Mavic Pro Platinium Mini 2

Dimensions Plié : 180 × 79 × 84 mm / Déplié : 183 × 253 × 77 mm Plié : 214 × 91 × 84 mm / Déplié : 322 × 242 × 84 mm

Plié : 214 × 91 × 84 mm / Déplié : 322 × 242 × 84 mm Plié : 198 × 83 × 83 mm / Déplié : 305 × 244 × 85 mm Plié : 140 × 82 × 57 mm / Déplié : 160 × 202 × 55 mm Poids au décollage 570 grammes 907 grammes

905 grammes 734 grammes < 249 grammes Temps de vol max. 34 minutes 31 minutes

31 minutes 30 minutes 31 minutes Pixels effectifs 48 MP 20 MP

12 MP 12 MP 12 MP Capteur (CMOS) 1/2" CMOS 1'' CMOS

1/2.3'' CMOS 1/2.3'' CMOS 1/2.3'' CMOS Définition vidéo 4K @60fps 4K @30 fps

4K @30 fps 4K @30 fps 4K @30 fps

Distance transmission 6 km 1080p transmission vidéo 5 km 1080p transmission vidéo

5 km 1080p transmission vidéo 5 km 1080p transmission vidéo 6 km 720p transmission vidéo Vitesse maximale 68.4 km/h 72 km/h

72 km/h 65 km/h 57.6 km/h

Système de détection Vers l’avant + vers l’arrière + vers le bas Détection d'obstacles multidirectionnelle

Détection d'obstacles multidirectionnelle

Vers l’avant

Vers le bas

Modes de contrôle

Radiocommande

Radiocommande

Radiocommande Radiocommande / Dispositif mobile

Radiocommande

Dispo sur Amazon

L'acheter

L'acheter

L'acheter



L'acheter

L'acheter

DJI FPV

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE DJI FPV

Ce modèle DJI FPV comme nom l'indique est un drone First View Person. Il se démarque des autres modèles de drones DJI de part son utilisation qui nécessite un casque DJI FPV V2 et le FOV 150º super large du DJI FPV, livré avec ce dernier. L’application DJI Virtual Flight supporte actuellement seulement les appareils sous iOS, mais l'application DJI Fly est compatible avec iOS 11.0, Android 6.0 et versions suivantes.

Tout comme le DJI Mavic Air 2, le DJI FPV DJI FPV est capable d'enregistrer des vidéos 4K/60 ips jusqu’à 120 Mb/s, et ainsi capturer les détails les plus précis, pour des vidéos aussi palpitantes que le vol. Vous profitez également d’une transmission vidéo en temps réel claire, à des distances allant jusqu’à 10 km. La latence de la transmission vidéo de DJI FPV est inférieure à 28 m/s.

Parrot Anafi

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PARROT ANAFI

Le Parrot Anafi même s'il est sorti en 2018 représente tout de même une excellente alternative aux drones DJI. Ce dernier capte les images en 4 K et est doté d’un zoom optique de 2.8 X. Le quadricoptère s’accompagne d’une radiocommande Skycontroller. Cette version ne possède guère de détection d’obstacles, à l’inverse du reste de la gamme. Cependant, il n’en est pas moins performant. Le capteur Sony IMX230 et le processeur vidéo Ambarella réalisent des photos de 21 mégapixels.

Les meilleurs drones pour les débutants et enfants

Potensic A20 Mini

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE POTENSIC A20 MINI

Commençons avec l'un des modèles de drone pour débutants et enfants le plus abordable du marché : le Potensic A20 Mini. Ce dernier peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'à l'extérieur. Proposé sous la barre des 30 euros, ne vous attendez à profiter d'une expérience de vol comparable à celle que propose les modèles présentés précédemment dans ce guide d'achat.

Le drone est livré avec 3 batteries détachables (offrant jusqu'à 21 minutes en vol) et 3 niveaux de vitesse réglables qui offrent une expérience de vol excitante aux amateurs et aux pilotes expérimentés. Il propose plusieurs fonctionnalités telles que le décollage/atterrissage par un bouton, maintien de l'altitude, mode sans tête et arrêt d'urgence…Dans la boîte, vous retrouverez un Mini Drone RC, trois batteries, une télécommande, un chargeur USB, deux paires d'hélices secondaires et un manuel d'utilisation.

Atoyx Mini

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE ATOYX MINI

On continue avec le Atoyx Mini qui comme son nom l'indique est un drone de taille compacte. Ce modèle propose un mode 3D Flip & 360° Rotation qui lui permet de pivoter à 360 ° dans 4 directions : avant, arrière, gauche, droite. Tout comme le Potensic A20 Mini, il est dirigeable via une télécommande livrée avec ce dernier. Deux batteries rechargeables permettent de le faire voler environ 10 minutes (avec une recharge complète, soit 20 minutes au total).

Intégrant une fonction “Maintien l'altitude”, ce mini drone peut rester à une certaine hauteur lorsque vos mains sont hors du contrôleur. Il est idéalement recommandé pour les enfants, les débutants et les utilisateurs amateurs. Utilisé la nuit, ses lumières LED colorées permettent de le voir dans l'obscurité, créant ainsi une expérience divertissantes pour les enfants. Il est livré avec un câble chargeur USB, une télécommande 2.4Ghz (sans compter 2 piles AAA), deux batteries (une batterie de rechange), quatre hélices de rechange et un manuel d'utilisation.

Snaptain S5C

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SNAPTAIN S5C

Autre drone adapté pour les enfants et débutants, le Snaptain S5C. Ce dernier proposé au prix de 69,99 euros sur Amazon est un peu plus performant que les deux modèles précédemment présentées. Il embarque une caméra 720P permettant de prendre des photos et des vidéos au vol. On retrouve également le WiFi intégré qui permet d'avoir un aperçu en temps réel de votre vol, directement depuis votre smartphone. Pour cela, vous devez préalablement installer une application.

Équipé d'une batterie puissante de 550 mAh, il assure une durée en vol pouvant atteindre entre 7 à 10 minutes à pleine charge. Il est également livré avec deux batteries supplémentaires qui vous permettront de faire prolonger votre plaisir. Il est également doté de fonctionnalités basiques que l'on retrouve sur la majorité des drones de cette gamme, à savoir un mode “Sans Tête” et “Maintien d'altitude” mais aussi “Opération à un Bouton” qui permet de le faire décoller ou atterrir facilement. On retrouve aussi un bouton de retour qui permet d'éviter de le perdre.

Snaptain A15F

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SNAPTAIN A15F

Le Snaptain A15F est un cran au dessus des drones pour enfants et débutant de notre sélection. Proposé au prix de 99,99 euros, il embarque une caméra FHD 1080p. La transmission se fait en temps réel sur votre smartphone et son autonomie peut atteindre jusqu'à 24 minutes en vol. La distance maxi de vol est de 80 mètres, avec une hauteur limite de 60 mètres.

Facile à transporter, le Snaptain A15F a des dimensions de 13 x 13.5 x 6 cm une fois plié et de 37 x 32.5 x 7 cm déplié pour un poids de 170 grammes. Parmi les multiples fonctionnalités qu'il offre, on note le mode “Suivez Moi” qui permet de facilement suivre un sujet (aussi bien une personne qu'un objet), le mode contrôle des gestes qui donne la possibilité de déclencher la prise de photo (par le geste “YEAH”) et l'enregistrement de vidéo (par le geste “pouce en l'air”).

Enfin, on retrouve également 3 modes de vitesse (bas/moyen/haut). Idéal pour les personnes qui débutent et les personnes les plus expérimentées, il peut être changer lorsque le drone est en vol afin d'offrir un maximum de sensations.

DJI Ryze Tello

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE DJI RYZE TELLO

On clôture notre sélection des meilleurs drones pour enfants et débutants avec un modèle du constructeur DJI, leader mondial dans la commercialisation de drones pour les professionnels et le grand public. Le Ryze Tello de DJI que l'on trouve généralement aux alentours des 100 euros. De taille minuscule, le Ryze Tello tient dans la paume de la main avec des dimensions de 9,8 x 9,2 x 4,1 cm et ne pèse que 80 grammes. Il n'en reste tout de même très solide.

Ce drone à quatre hélices est équipé d'une caméra HD capable de capturer des vidéos en 720p et de prendre des photos en 5 mégapixels. Sa batterie lui assure un temps de vol de 13 minutes et la distance de transmission de l'image est de 100 mètres.

✅Les choses à savoir avant d'acheter et utiliser un drone

Que dit la loi sur l'usage des drones ?

L'usage des drones est soumis à une réglementation bien spécifique. Dans les grandes lignes, si vous achetez un drone pesant moins de 800 grammes, aucune formation préalable ne vous sera demandée. S'il dépasse ce poids, vous devrez obligatoirement l'enregistrer en ligne sur la plateforme dédiée AlphaTango. De plus, vous devrez suivre une formation en ligne afin de pouvoir faire voler votre drone en toute légalité et avoir au moins 14 ans, l'âge légal pour pouvoir piloter un drone.

Vous devez également être en mesure de pouvoir présenter votre attestation de suivi de formation obtenue après réussite du test en ligne lorsque vous utilisez votre drone. Pour les personnes n'ayant pas atteint l'âge légal de 14 ans, elles peuvent télépiloter le drone, à condition d'être accompagner d'un adulte de 18 ans révolus et détenteur de l'attestation.

Dans le cas où votre drone pèse plus de 800 grammes, vous devez être en mesure lors de son utilisation, de présenter son extrait d'enregistrement. Pour plus d'informations et autres cas spécifiques, nous vous invitons à consulter le guide sur les usages de loisir et professionnels simplifié des aéronefs sans équipage à bord en vous rendant à cette adresse.

Qu'est ce que AlphaTango ?

Administré par la DSAC (Direction de la sécurité de l'Aviation civile), AlphaTango est un portail Web mis à disposition des utilisateurs d'aéronefs télépilotés (drones) qui permet à ces derniers entre autres de :

Gérer leurs données personnelles.

Enregistrer les aéronefs dont ils sont propriétaires (cette fonctionnalité sera disponible dès la publication des textes d’application de la Loi n° 2016-1428 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils).

Obtenir une attestation de suivi de formation, pour les télépilotes de loisir qui ont suivi la formation en ligne Fox AlphaTango et une formation équivalente dispensée par les fédérations FAAM/UFOLEP.

Déclarer leur activité d’exploitant professionnels et réaliser les autres démarches applicables à cet aéronef (bilan annuel d’activités, notification de certains vols au Ministère des Armées ou à la préfecture territorialement compétente).

🔎Quelles sont les règles de l'air à respecter pour utiliser un drone ?

Quelques règles essentielles sont à respecter lorsque vous utiliser votre drone. Comme pour le code de la route, ne pas les respecter peut être dangereux et vous expose à des sanctions. Voici les règles de l'air.

Ne jamais voler à plus de 120 mètres au dessus du sol

Certaines zones sont interdites aux drones et d'autres fixent une hauteur de vol maximale inférieure à 120 mètres

Il est strictement interdit de voler à proximité des aéroports, aérodromes et héliport

Le survol d'un site d'accident, d'incendie ou de sinistre est interdit

Vous devez immédiatement poser votre appareil lorsque vous apercevez un aéronef (hélicoptère d'urgence, aéronef militaire…)

🤔Quelles sont les règles de survol à respecter pour un drone ?

Afin de protéger les personnes mais aussi les sites dits sensibles, il existe les règles de survol. Le premier objectif de la réglementation est d'assurer la sécurité des autres aéronefs. Le second objectif est celui d'assurer la sécurité des personnes au sol. Les aéronefs télépilotés (drones) peuvent occasionner des blessures sérieuses aux personnes se trouvant au sol. Pour cela, il est important de respecter ces quelques règles de survol :

Vous ne devez pas voler en agglomération, au dessus de l'espace public

Vous pouvez voler en agglomération, dans un espace privé, sous réserve de l'accord du propriétaire des lieux

En respectant une hauteur et vitesse adaptées à l'environnement (arbres, bâtiments…)

Le survol de sites sensibles est interdit (centrales nucléaires, zones militaires, hôpitaux, prisons, réserves naturelles)

Vous pouvez retrouver les agglomérations et les zones interdites de survols du fait de la présence de sites sensibles en vous rendant sur la carte de restrictions pour les drones de loisir.