Xiaomi TV Stick 4K : où acheter la clé HDMI au meilleur prix ?

Le Xiaomi TV Stick 4K est disponible à l'achat en France. Pas mal de boutiques en ligne proposent la nouvelle clé HDMI du constructeur. Dans cet article, nous vous proposons de voir où acheter le Xiaomi TV Stick 4K au meilleur prix du marché.

💰Xiaomi Stick TV 4K : où l'acheter au prix le plus bas ?

En 2022, Xiaomi revient avec une nouvelle itération de sa clé HDMI déjà existante : la TV Stick 4K. Cette dernière, comme son nom le laisse sous-entendre est désormais compatible 4K. Elle est proposée au prix de 59,99 € chez l'ensemble des boutiques en ligne. Pas de meilleur prix pour le moment donc. Lorsque des promotions apparaîtront, nous mettrons à jour cet article en conséquence.

Xiaomi TV Stick 4K au meilleur prix RueDuCommerce 59.99€ Découvrir l'offre

Boulanger 59.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 59.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 69.99€ Découvrir l'offre

Fnac 78.32€ Découvrir l'offre

🤔Quelles sont les fonctionnalités du Xiaomi Stick TV 4K ?

D'un point de vue innovation, par grand chose de nouveau sur ce Xiaomi Stick TV 4K. En effet, le constructeur a repris en grande partie les ingrédients que l'on trouvait déjà sur la version existante. On est donc toujours sur un clé HDMI se branchant sur la télé. Le dongle est équipé d’Android 11 (incluant donc le magasin d'applications PlayStore) avec la surcouche du fabricant.

La principale nouveauté, c'est qu'il est désormais possible d'afficher de la 4K. De plus, le support du HDR10 fait son apparition, tout comme la compatibilité avec les formats AV1, H.264, H.265, MPEG-2, MPEG-1 et VP9. On retrouve un processeur quad-core Cortex-A35 avec un GPU Mali-G3 épaulé par 2 Go de RAM ainsi que 8 Go pour le stockage.

Un peu comme le Fire TV Stick 4K d'Amazon, le Xiaomi Stick TV 4K est livré avec une télécommande toute simple. Cette dernière est dotée de boutons Amazon Prime Video et Netflix bien en évidence. Vous l'aurez compris, cette clé HDMI Xiaomi transforme très facilement votre TV 4K en Android TV. Pratique pour consommer du contenu facilement mais aussi streamer depuis votre téléphone.

Lire aussi : Meilleur accessoire pour connecter sa TV (Chromecast, Amazon Fire Stick, Xiaomi Mi TV Stick)