PS5, Xbox Series X : quelle est la meilleure TV pour les nouvelles consoles de jeu ?

Peu de téléviseurs disposent des caractéristiques techniques nécessaires pour profiter de toutes les prouesses promises par la PS5 et les Xbox Series X et S. Ce guide a pour but de vous indiquer quelles sont les fonctionnalités à privilégier pour bénéficier de la meilleure expérience possible avec sa console next gen sur téléviseur.

Le mois de novembre 2020 fut marqué par la sortie de la PS5 de Sony et des Xbox Series X et S de Microsoft. Un succès d’une part et d’autre avec le meilleur lancement de l’histoire de la PlayStation ainsi qu’un record de ventes pour Xbox. Si bien que tous les modèles de console next gen sont en rupture de stock. Mais si vous avez réussi à vous en procurer une, ou que vous souhaitez investir dès à présent dans un téléviseur en vue d’un futur achat de PS5 ou Xbox Series X ou S, alors mieux vaut avoir toutes les informations en main pour choisir le modèle qui vous convient et qui tirera le mieux parti des caractéristiques techniques de la nouvelle génération de consoles. Voici donc les éléments que vous devez prendre en compte avant d’acheter une télévision.

Faut-il acheter une TV 8K ou 4K ?

En théorie, la PS5 et la Xbox Series X sont toutes deux capables d’afficher une définition 8K. Mais pour l’instant, et sans doute pour encore quelques années, aucun jeu n’est nativement compatible avec une telle qualité d’image. Idem pour les services de streaming vidéo ou les chaînes TV, de tels contenus sont pour l’heure inexistants. L’upscaling existe bien sûr, et permet de bénéficier d’une 8K artificielle sur les contenus 4K, mais la qualité n’est pas la même qu’une 8K native.

De plus, même si en fin de génération nous voyons finalement débarquer des jeux supportant nativement la 8K, la PS5 et la Xbox Series X seront limitées à 30 images par seconde dans ce mode. La plupart des joueurs préfèreront de toute façon jouer en 4K et 60 fps (voire 120 fps), la vraie promesse des nouvelles consoles, plutôt qu’en 8K et 30 fps.

Enfin, les téléviseurs 8K sont extrêmement chers. Au fil des années, leur prix va baisser alors que leur qualité va augmenter. Il va falloir attendre de nombreuses années avant qu’ils deviennent un standard comme le sont les téléviseurs 4K aujourd’hui, qui n’ont que très progressivement remplacé le Full HD 1080p. Autrement dit : à moins d’avoir des moyens financiers très conséquents, dirigez-vous vers une télévision 4K, vous serez tranquille pendant 6-8 ans.

Quelle est la taille d’écran idéale pour un téléviseur ?

Avec la démocratisation de la 4K, les TV aux grandes diagonales s’imposent de plus en plus dans nos salons. Les formats 55 et 65 pouces sont très populaires et remplacent peu à peu les traditionnels 32 et 40 pouces. Mais il n’y a pas de réponse toute faite pour savoir quelles sont les meilleures dimensions pour un téléviseur, cela dépend de votre situation. Trois critères majeurs sont à prendre en compte : la taille du salon, la distance entre les spectateurs et l’écran ainsi que la définition. Conformément au point précédent, nous allons partir du principe que c’est une TV 4K qui vous intéresse.

Plus la TV est grande, plus l’expérience est immersive. Mais si vous êtes proche de la dalle quand vous jouez, mieux vaut se limiter. Nous pouvons vous recommander de partir sur un modèle de 50 pouces si vous êtes assis à moins de 2 mètres du téléviseur, de privilégier un 55 pouces entre 2 et 2,5 mètres et minimum un 65 pouces à partir de 3 mètres de distance pour bien profiter de l’action.

Bien sûr, les contraintes environnementales sont les plus importantes : taille du salon ou de la pièce qui accueillera le téléviseur, disposition du canapé et dessièges autour de la TV, choix d’un support VESA ou d’un meuble TV… Prenez bien vos mesures avant de vous lancer pour ne pas vous rendre compte trop tard que vous n’avez pas assez de place. Si votre meuble TV est petit, le système de pied central peut être intéressant plutôt que le pied double sur les côtés. Si vous souhaitez ajouter une barre de son, assurez-vous également que les deux appareils peuvent cohabiter.

Champ de vision, recul, format… nous en parlons plus en détail dans notre dossier « Quelle taille d’écran TV choisir ?« .

Quelle technologie d’écran choisir pour une TV ?

La qualité de l’écran est primordiale, et une multitude de paramètres sont à prendre en compte pour bien choisir en toute connaissance de cause. Nous allons rapidement revenir sur certains points importants à ne surtout pas négliger. Pour en apprendre plus, nous vous renvoyons vers notre comparatif sur les différences entre les technologies d’écran.

OLED vs LCD

Nous avons ici affaire à deux natures de dalle tout à fait différentes. D’un côté, l’OLED est composé de LED organiques qui sont capables de produire leur propre lumière. Les dalles LCD, c’est-à-dire tous les autres types d’écrans qui ne sont pas OLED sur le marché grand public aujourd’hui, reposent elles aussi sur un principe de LED, mais celles-ci font office de filtre et la lumière provient d’un panneau de rétroéclairage situé derrière. De par leur identité propre, les dalles LCD souffrent d’un défaut de contraste, car un pixel n’est jamais vraiment éteint, alors que cela est possible sur l’OLED.

L’OLED est la technologie la plus chère et les prix ont du mal à baisser ces dernières années, car les capacités de production sont faibles. C’est LG qui conçoit seul les dalles OLED des téléviseurs, qui équipent ses propres modèles ainsi que ceux d’autres marques comme Sony et Philips. L’OLED n’a quasiment aucun défaut : rendu des couleurs, réactivité, angles de vision, contraste sont d’excellente facture. Le pic de luminosité peut par contre être plus faible que celui des meilleures LCD, un paramètre en compte si vous avez l’habitude de jouer dans un salon très bien ensoleillé. Mais d’une manière générale, cela ne constitue pas de problème.

Rendu des couleurs Contraste Réactivité Luminosité Angles de vision TN (LCD) Moyen Moyen Excellent Moyen Mauvais VA (LCD) Bien Bien Moyen Moyen Bien IPS (LCD) Bien Moyen Moyen Moyen Excellent QLED (LCD) Excellent Bien Bien Excellent Excellent OLED Excellent Excellent Excellent Moyen Excellent Micro-LED Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Mini-LED (LCD) Excellent Bien Excellent Excellent Excellent

Si vous en avez les moyens, l’OLED est clairement l’option à privilégier pour les joueurs. Il existe également des téléviseurs LCD d’excellente facture, mais la lecture des véritables capacités de ceux-ci est souvent difficile.

Rétroéclairage : Edge LED, Direct LED (Full LED, Full Array), Local Dimming

L’OLED, c’est exceptionnel, mais c’est aussi très coûteux. C’est pourquoi de nombreux consommateurs restent sur du LCD. Mais en fonction de la technique de rétroéclairage utilisée, la qualité du rendu de l’image n’a rien à voir. Expliquons donc ces termes que vous avez déjà dû apercevoir si vous épluchez des fiches techniques de téléviseurs.

L’ Edge LED consiste à installer les diodes LED tout au long des contours de la dalle, il n’y en a donc aucune au cœur de celle-ci. Ce sont ensuite des réflecteurs qui diffusent la lumière sur l’ensemble de l’écran. Une solution peu précise qui offre un rétroéclairage de qualité basique, mais qui a le mérite de prendre peu de place et de permettre le développement de TV fines.

consiste à installer les diodes LED tout au long des contours de la dalle, il n’y en a donc aucune au cœur de celle-ci. Ce sont ensuite des réflecteurs qui diffusent la lumière sur l’ensemble de l’écran. Une solution peu précise qui offre un rétroéclairage de qualité basique, mais qui a le mérite de prendre peu de place et de permettre le développement de TV fines. Les téléviseurs Direct LED , aussi appelés Full LED ou encore Full Array offrent un rétroéclairage plus homogène et une luminosité plus importante, car les LED sont positionnées sur toute la surface de la dalle et non plus sur les bords seulement.

, aussi appelés ou encore offrent un rétroéclairage plus homogène et une luminosité plus importante, car les LED sont positionnées sur toute la surface de la dalle et non plus sur les bords seulement. Avec le Local Dimming, chaque LED fait partie d’une zone, chacune des zones étant indépendante. L’allumage et l’extinction des zones sont ainsi dynamiques, permettant un rendu plus précis et fidèle. Les noirs deviennent aussi bien plus profonds avec cette technologie.

Pour une expérience gaming haut de gamme, le Full Array Local Dimming (FALD), combinaison des deux techniques citées précédemment, est de plus en plus vogue. C’est cette caractéristique que vous recherchez en priorité sur du LCD si vous en avez le budget. Chaque téléviseur FALD a ensuite ses particularités. Plus le nombre de zones est élevé, plus la qualité est au rendez-vous. Sur une Samsung Q80T 55 pouces de 2020, on est par exemple à 48 zones de dimming. Nous sommes sur de l’entrée de gamme pour du Full Array Local Dimming. Pour la même diagonale, le Q90R de 2019 monte à 240 zones de dimming.

VA vs IPS

Le type de dalle a aussi son importance bien sûr. Pour les gamers, nous conseillons de vous orienter plutôt vers un écran VA, qui offrira un meilleur contraste qu’un écran IPS, avec des noirs très profonds, des blancs éclatants et plus de détails dans les zones sombres. L’IPS sera par contre plus performant sur les angles de vision. Pour la pratique du jeu vidéo, ou même pour regarder des contenus vidéo, la qualité du contraste sera généralement plus importante. De meilleurs angles de vision peuvent par contre être utiles suivant la disposition de votre salon, du nombre d’usagers et des emplacements assis autour du téléviseur.

Samsung et HiSense apprécient particulièrement la technologie VA, alors que LG penche plutôt vers l’IPS. LG Display fournissant bon nombre d’autres marques, ses dalles IPS foisonnent un peu partout, comme chez Xiaomi par exemple, mais aussi sur des modèles Philips. Vérifiez sur chaque modèle s’il s’agit d’un VA ou d’un IPS, certains fabricants ont recours aux deux technologies et varient en fonction du modèle.

QLED, ULED, SLED, Nanocell, Triluminos

Vous pensiez en avoir fini avec les différentes dénominations des TV LCD ? Que nenni ! Les constructeurs rivalisent d’ingéniosité, jouant sur le rétroéclairage et les LED, pour améliorer les performances de leur téléviseur et se rapprocher de ce que propose l’OLED. Et la dernière grande innovation qui envahit le marché est l’utilisation de filtres à boîtes quantiques (Quantum Dots). En résultent des gammes de téléviseurs bénéficiant d’une colorimétrie plus précise et plus juste, de très haute qualité. Chaque fabricant a sa propre recette et sa propre appellation :

Le QLED chez Samsung et TCL

Le Nanocell chez LG

Le Triluminos chez Sony

L’ULED chez HiSense

Le SLED chez Realme

Pour résumer, voici le trio gagnant en matière de dalle pour une TV gamer d’exception : Full Array Local Dimming + VA + Quantum Dots. Attention, avec une telle combinaison, vous risquez aussi dangereusement de faire exploser votre budget et de vous rapprocher des tarifs de l’OLED.

HDR10+ et Dolby Vision

Si vous avez suivi nos conseils précédents, il est fort probable que le ou les modèles de téléviseurs qui vous tapent dorénavant dans l’œil soient compatibles HDR10+ ou Dolby Vision. Ces deux technologies permettent de profiter d’un contraste plus marqué, d’une luminosité supérieure ainsi que de couleurs plus vives. Dans un cas comme dans l’autre, on profite d’une profondeur de couleur 10 bits (1,07 milliard de couleurs) avec traitement dynamique, c’est-à-dire que les données d’affichage sont calculées pour chaque frame, offrant un rendu supérieur et plus immersif. Le HDR10 standard est quant à lui statique et bien moins intéressant. Cherchez donc une TV supportant le HDR10+ ou le Dolby Vision, les différences entre les deux important peu pour un usage gaming.

Quelle fréquence de rafraichissement pour sa TV ?

La fréquence de rafraichissement d’un écran s’exprime en hertz. Cette valeur permet de savoir quel est le maximum d’images par seconde que la dalle peut parvenir à afficher. Plus elle haute, meilleure est la fluidité et moins importants sont les effets de flou cinétique. Le standard sur les téléviseurs est de 50/60 Hz. Et alors que sur d’autres appareils comme les moniteurs, les smartphones, ou même de plus en plus les PC portables gamers, le tarif d’entrée une fréquence de rafraichissement plus élevée est relativement bas, il est difficile de trouver un téléviseur à plus de 60 Hz à prix contenu. Il faut forcément se tourner vers le segment premium, ou le haut du panier du milieu de gamme.

Pour la Xbox Series S, qui se limite à de la 4K à 60 images par seconde, pas de problème. Mais pour libérer le potentiel des PS5 et Xbox Series X, capables de traiter jusqu’à 120 images par seconde, il faut donc investir dans un téléviseur de 120 Hz minimum. La fréquence de rafraichissement est généralement indiquée sur la fiche technique de l’appareil. Autrement, une autre manière de savoir si une télévision est capable d’afficher 120 images par seconde est de vérifier si elle est bien dotée d’un port HDMI 2.1, la seule norme de HDMI actuellement compatible 4K à 120 images par seconde.

Pourquoi le HDMI 2.1 est important pour jouer sur sa TV ?

Mais le HDMI 2.1 est loin de se résumer à seulement une combinaison de définition et d’images par seconde. Il induit également la présence de technologies dont le but est de proposer une qualité d’image, une qualité audio et une expérience supérieure. Voici les principales :

Le Variable Refresh Rate (VRR) , ou taux de rafraichissement variable dans la langue de Molière, permet d’éviter le tearing (les effets de déchirement) pour une image plus nette et plus fluide. Cette fonctionnalité améliore en fait la synchronisation de la fréquence d’affichage entre la console et le téléviseur. C’est le même principe que les technologies G-Sync et FreeSync sur ordinateur.

, ou taux de rafraichissement variable dans la langue de Molière, permet d’éviter le tearing (les effets de déchirement) pour une image plus nette et plus fluide. Cette fonctionnalité améliore en fait la synchronisation de la fréquence d’affichage entre la console et le téléviseur. C’est le même principe que les technologies G-Sync et FreeSync sur ordinateur. L’ Auto Low Latency Mode (ALLM) est une autre fonctionnalité phare des consoles next gen, mais qui ne peuvent en profiter que si elles sont connectées en HDMI 2.1 avec un téléviseur compatible. Elle permet de réduire l’input lag, réduisant ainsi la latence entre le moment auquel un joueur effectue une action et celui auquel cette action apparaît à l’écran. Utile en toutes circonstances, et notamment sur les jeux multijoueur et compétitifs.

est une autre fonctionnalité phare des consoles next gen, mais qui ne peuvent en profiter que si elles sont connectées en HDMI 2.1 avec un téléviseur compatible. Elle permet de réduire l’input lag, réduisant ainsi la latence entre le moment auquel un joueur effectue une action et celui auquel cette action apparaît à l’écran. Utile en toutes circonstances, et notamment sur les jeux multijoueur et compétitifs. Le eARC (enhanced Audio Return Channel) est une amélioration du standard ARC qui autorise une bande passante et des débits plus élevés. Le signal audio numérique est ainsi plus détaillé, riche et dynamique et vous pouvez exploiter au mieux les formats audio avancés comme le DTS:X ou le Dolby Atmos.

Il est donc impératif d’investir dans un téléviseur équipé d’au moins un port HDMI 2.1 pour jouer avec une PS5 ou Xbox Series X dans les meilleures conditions. Si vous avez besoin de plus d’une prise HDMI 2.1, vérifiez bien le nombre de ports de ce type dont la TV qui vous intéresse est dotée. Certains constructeurs, chez Samsung par exemple, proposent des modèles avec 4 ports HDMI au total, mais un seul répond aux standards du HDMI 2.1. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre dossier consacré aux normes HDMI.

PS5 : Ready for PlayStation 5

Pour aider le grand public à comprendre quels téléviseurs sont particulièrement adaptés à l’utilisation d’une PS5, Sony a mis en place un label « Ready for PlayStation 5 ». Celui-ci garanti le support de la 4K à 120 images par seconde ainsi que la présence de toute une série de fonctionnalités déjà prises en charge par les produits estampillés « Perfect for PlayStation » : baisse de la latence, allumage automatique de la TV sur la source adéquate lors de la mise sous tension de la console ou encore contrôle de la console par l’intermédiaire de la télécommande, une option bien pratique pour la navigation dans l’interface de la PlayStation.

La certification « Ready for PlayStation 5 » n’est distribuée qu’aux téléviseurs Sony. Il est bien sûr possible d’avoir de la 4K à 120 fps sur des téléviseurs d’autres marques, mais quelques fonctionnalités intelligentes pourraient manquer sur ces modèles.

Notre sélection de téléviseurs pour jouer sur PS5 et Xbox Series X et S

Vous avez désormais toutes les clés en main pour choisir le modèle de téléviseur qui accompagnera votre console de nouvelle génération et être certain de bénéficier d’une superbe expérience vidéoludique. Pour vous orienter encore un peu plus, nous vous présentons ci-dessous quelques références qui nous ont tapé dans l’œil, en essayant de couvrir un large spectre de budgets. Mais évidemment, le prix d’entrée reste élevé pour le moment, le HDMI 2.1 se faisant encore rare.

LG OLED CX

Commençons cette sélection avec de l’OLED. LG ne sera d’ailleurs plus cité par la suite avec ses téléviseurs LCD, même Nanocell, car nous estimons qu’il y a de meilleures options pour jouer que de l’IPS. Plus abordables que les téléviseurs de la série des GX, les CX restent d’excellentes options pour le gaming avec ses quatre ports compatibles HDMI 2.1. Via un partenariat avec Microsoft, elles sont d’ailleurs officiellement conseillées par la firme de Redmond pour jouer sur Xbox Series X ou S. On retrouve toutes les qualités de l’OLED pour un contraste et un rendu exceptionnels aussi bien en jeu que pour regarder des films ou séries. Les CX sont disponibles dans les diagonales 48″, 55″, 65″ et 77″.

Samsung QLED Q95T

Le haut de gamme de Samsung avec sa fameuse technologie QLED. Les TV Q95T profitent d’un incroyable rendu des couleurs et de noirs profonds, sans atteindre le niveau d’une OLED bien sûr. Elle se démarque par sa très forte luminosité que les LG CX ne sont pas capables d’atteindre. Son filtre antireflet fait aussi des merveilles, c’est clairement la meilleure option si vous jouez régulièrement dans une pièce lumineuse. Dommage que Samsung se soit contenté d’intégrer seulement une prise HDMI 2.1, il n’est pas possible de brancher à la fois une PS5 et une Xbox Series si l’on veut profiter de la 4K à 120 fps sur les deux. La taille de l’écran commence à 55 pouces et va jusqu’à 85 pouces, en passant par 65 et 75 pouces également.

Sony XH90

Certifiée « Ready for PlayStation 5 », elle apporte des fonctionnalités enrichies à l’expérience utilisateur sur PS5 en plus de la 4K à 120 images par seconde. Il s’agit bien entendu d’une très bonne option également pour les Xbox de nouvelle génération. Comme chez Samsung, on regrette la présence d’un unique port HDMI 2.1. La dalle VA Triluminos rétroéclairée par Full Array Local Dimming offre une image spectaculaire. Compatible Dolby Vision, elle gère bien évidemment les fonctions de Variable Refresh Rate et d’Auto Low Latency Mode. 55, 65, 75 ou 85 pouces, le choix est vôtre.

Samsung QLED Q80T

Pour faire baisser quelque peu la facture, le modèle Q80T de Samsung est une bonne alternative. Elle est quasiment aussi performante que la Q95T pour le jeu vidéo, ce sont surtout ceux souhaitent allier cinéma et gaming qui doivent se tourner vers l’option la plus premium. Elle active automatiquement la fonction Real Game Enhancer au lancement d’un jeu pour optimiser l’affichage et le son ainsi que réduire le décalage et la distorsion. Attention au piège, s’il existe des Q80T en 49 et 50 pouces, elles n'embarquent pas de port HDMI 2.1 ni de dalle 100/120 Hz. Ces options sont réservées aux modèles de la série à partir de 55 pouces.