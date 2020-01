AirPods : 6 alternatives meilleures que les écouteurs d’Apple

Si le concept des AirPods vous plait, quantité d’alternatives existent sur Android : le compromis trouvé par Apple est dépassé sur le plan de la qualité audio par certains modèles, tandis que d’autres font tout ce que font les AirPods, mais pour une fraction de leur prix. Leur design aussi, est sans doute un peu plus passe-partout. On vous propose dans ce guide d’achat d’explorer 6 alternatives aux AirPods d’Apple.

1. Huawei Freebuds 3 : premiers écouteurs non-intra avec réduction de bruits active

Après deux générations passées sous les radars, les Huawei Freebuds 3 font un sacré bond en avant. Ces sont les seuls écouteurs non intra du marché à proposer de la réduction de bruit active. Le challenge technologie pour y arriver paraît énorme, mais les ingénieurs de la firme on réussi à proposer des écouteurs open-fit filtrant le bruit extérieur de manière relativement efficace. Relativement, car si la réduction du bruit dans les environnements calmes est irréprochable, elle l’est beaucoup moins dans des lieux moyennement bruyants comme nous avons pu le constater pendant notre test du produit. Sur le papier, la firme promet toutefois une réduction de 15 dB.

La qualité de son est quant à elle excellente, grâce notamment au nouveau protocole de transmission Bluetooth BT-UHD développé par Huawei. Ce codec offre un débit théorique pouvant aller jusqu’à 2,3 Mb/s, soit près de trois fois celui du LDAC qui était jusque-là le plus performant avec un débit maximum de 990 kbps. Malheureusement ce codec bénéficie encore d’une compatibilité limitée avec les appareils du marché. Vous ne pouvez en profiter que si vous possédez un smartphone Huawei ou Honor. Quant à l’autonomie offerte par cette paire d’écouteurs, comptez en moyenne quatre heures d’utilisation continue, à condition de ne pas abuser de la réduction de bruit active. Avec le boîtier de recharge, vous bénéficiez de 20h d’autonomie supplémentaire. Ces écouteurs sont disponibles au prix de 150 € sur Amazon.

1. Sony WF-1000X True Wireless Earphones : la meilleure alternative aux AirPods Pro

Les Sony WF-1000X True Wireless Earphones étaient les seuls écouteurs sans fil intra du marché à disposer d’une réduction de bruit active avant l’arrivée des AirPods Pro. Sony a créé avec ces écouteurs une expérience immersive qui se concrétise avec l’Adaptive Sound Control : un système qui détecte automatiquement ce que vous faites pour atténuer plus ou moins les sons alentour. Par exemple, si vous êtes en train de lire dans une gare, le dispositif va vous isoler presque totalement, laissant passer quelques voix.

Levez-vous pour prendre le métro et les écouteurs se mettent en mode « marche » et vous entendez uniquement certains sons importants pour votre sécurité, comme les voitures qui arrivent… Une application permet bien sûr de définir manuellement le niveau de réduction de bruit active si vous préférez. L’excellente qualité audio résulte du traitement audio 24 bits et à une combinaison du codec DAC avec fonction d’amplificateur.

Par ailleurs la qualité de son délivrée avec des fichiers audio compressés est améliorée grâce à la technologie Digital Sound Enhancement Engine HX. Comme avec les AirPods, la boîte recharge les écouteurs pour une autonomie totale de 9 heures. Les écouteurs sans fil WF-1000X sont disponibles sur Amazon à 217 €.

3. B&O Play Beoplay E8 2.0 : une qualité presque du niveau d’un casque audio haut de gamme

Les Beoplay E8 font partie des solutions les plus haut de gamme dans cette catégorie pour les amoureux de musique. Ils se distinguent par leur design premium, avec leur boîte compacte pour les recharger sur la route. De nombreuses options d'embouts intra-auriculaires sont là pour un confort optimal. Les Beoplay E8 2.0 succèdent aux premiers modèles du nom en reprenant leurs bases tout en leur apportant quelques améliorations. Vous profitez de l’une des meilleures expériences sonores, mais au prix fort puisqu’ils coûte tout de même 350 euros.

Mais à ce tarif, vous pouvez espérer une qualité sonore étonnamment proche de celle de casques audio haut de gamme. Cerise sur le gâteau, il n’y a quasiment aucune latence lors de la lecture. Cette deuxième génération est compatible avec la recharge sans-fil Qi et embarque un port USB-C. Les écouteurs sont proposés avec un pad de recharge sans fil vendu séparément. Comptez 125 € supplémentaires… Ajouté au prix de ces écouteurs, cela en fait beaucoup finalement… Quant à l’autonomie, elle est de 4 heures en une charge et peut aller jusqu’à 16 heures en considérant l’autonomie supplémentaire offerte par le boîtier de charge.

4. Jabra Elite 75t : meilleurs que les AirPods, presque en tous points

Les Jabra Elite 75t succèdent aux excellents 65t environ 2 ans après leur sortie. Ils reprennent les bases qui ont fait le succès de leurs prédécesseurs, en l’occurrence une excellente qualité sonore, un design compact avec plus de discrétion comparativement aux AirPods, le tout avec une meilleure stabilité dans le conduit auditif. Pour la connectivité, ces écouteurs sans fil sont compatibles Bluetooth 5.0 avec les codecs SBC et AAC. Pas d’aptX donc, mais ils offrent une connexion stable et fluide.

Les Jabra Elite 75t sont par ailleurs compatibles avec les assistants vocaux Alexa, Siri et Google Assistant. Vous pouvez ainsi accéder rapidement à toutes les informations dont vous avez besoin après une simple pression sur le bouton dédié. D’autres boutons sont consacrés à gestion de vos playlists musicales et aux appels. L’autonomie de ces écouteurs sans fil est de 7h 30 minutes. Ils sont proposés au tarif de 170 €.

5. Bose SoundSport Free : le must pour les sportifs en quête de confort et d’autonomie

Avis aux sportifs, ces écouteurs sont sans doute faits pour vous : Bose propose un étonnant compromis avec une qualité sonore irréprochable, un confort au sommet, et une résistance IPX4 aux éclaboussures et à la transpiration. Les écouteurs disposent de commandes complètes sur leur tranche, et proposent une autonomie totale de 15 heures.

6. Samsung Galaxy Buds : dignes successeurs des Gear IconX

Les Galaxy Buds succèdent à la deuxième génération des Gear IconX qu’ils améliorent sur de nombreux points : meilleure qualité sonore grâce à l’expertise de AKG, design plus discret, le support du Bluetooth 5.0 et de la recharge sans fil QI. Ils offrent une meilleure autonomie de 6 heures d’écoute. Les écouteurs sans fil de Samsung se fixent par ailleurs solidement et sont adaptés aux sportifs, même si comparativement aux Gear IconX, ils perdent certaines fonctionnalités de tracking.

L’un des rares défauts de ces écouteurs, c’est le manque de stockage intégré pour la musique ou les podcasts contrairement à leurs prédécesseurs. La résistance à l’eau passe par ailleurs de l’indice IP67 à l’IPX2. Enfin, vous disposez de divers boutons de fonction entièrement tactiles, dont une fonction d’appel de l’assistant Bixby. Les Galaxy Buds sont disponibles à partir de 134 €.

