Meilleurs hébergeurs gratuits ou payants : quel service choisir en 2022 ?

Vous cherchez à créer un site web, mais n'êtes pas sûr de l'hébergeur à choisir ni de vos besoins ? Pas de panique : nous avons ici de quoi vous trouver votre propre serveur et mettre en ligne votre site en un rien de temps.

Qu'est-ce que c'est, un hébergeur ?

Revenons à la base de la base : qu'est-ce que c'est, en vérité, un hébergeur ? Le principe est assez simple à comprendre si on l'explique avec des concepts que vous connaissez déjà. Voyez-vous, un site internet n'apparaît pas comme par magie sur le web : il est hébergé quelque part. Sur ce que l'on appelle un serveur, qui est pour simplifier une sorte d'ordinateur fait pour être constamment sous tension et accueillir les connexions de tous les PC à travers le monde.

Un site web, comme tout ce qui est virtuel, est composé de fichiers auxquels il vous faut accéder, et qui sont traduits par votre explorateur web (comme Chrome, Firefox ou encore Safari). C'est là que l'hébergeur rentre en ligne de compte. Il s'agit du service qui vous offrira (ou vous louera) des serveurs afin que vous puissiez “héberger” votre site web. Ou n'importe quel type de données en vérité, puisque c'est aussi par ce principe que les serveurs de jeux sont créés ou encore que les fichiers sont stockés “dans le cloud”.

Avoir un bon hébergeur est important. Selon votre projet, vous aurez besoin de plus ou moins d'espace de stockage et d'une puissance suffisante pour accueillir plus ou moins de connexions en même temps. C'est là que notre comparatif entre en jeu. Notez que de nombreux hébergements proposent également de déposer un nom de domaine. Car oui : l'hébergement ne fait pas tout, il faut aussi le rendre accessible.

Un nom de domaine permet de faciliter l'accès à un site web : il transforme une adresse IP web (comme 86.120.1.121, pour l'exemple) en une phrase facile à retenir, comme Phonandroid.com par exemple. Lorsque vous tapez “Phonandroid.com” dans votre barre d'adresse, ce nom va en fait dire à votre navigateur web de se connecter à l'adresse IP liée à son nom. Les entités fournissant ces services sont communément appelées des registrar, et de nombreux hébergeurs font également registrar.

Les meilleurs hébergeurs gratuits en 2022

Pourquoi un hébergeur gratuit ? Il peut y avoir plusieurs raisons. Si vous souhaitez simplement stocker quelques fichiers en ligne, ou que vous souhaitez monter un petit site internet qui n'aura qu'une dizaine de pages tout au plus, il peut être intéressant de se tourner vers ces hébergements gratuits plutôt que de payer plein pot un hébergement payant qui pourrait être trop ambitieux pour vos projets. Voici notre sélection des hébergeurs gratuits à la bonne réputation.

Free

Et oui : Free n'est pas qu'un fournisseur d'accès à internet. Il propose aussi un hébergement gratuit, que vous soyez client ou non par ailleurs. L'offre gratuite donne l'accès à 10 Go de stockage, PHP et MySQL/PostgreSQL, des mails illimités et un client webmail. Il est également possible d'accéder à votre serveur via FTP.

Son principal défaut est qu'il intègre automatiquement de la publicité à votre site internet, mais il faut bien se rémunérer quelque part. Par ailleurs, cet hébergement ne permet pas de disposer d'un nom de domaine propre puisque toutes les pages sont hébergées en sous domaine sur free.fr. Si vous souhaitez commencer à toucher un petit peu au développement web, passer par un hébergement Free est une excellente solution.

PlanetHoster

PlanetHoster est un hébergeur payant, mais son offre gratuite World Lite est l'une des plus intéressantes disponible sur le web. Pour cause : elle a vraiment pour idée d'inspirer les gens à créer leurs propres sites web, et n'a donc pas vraiment de limites. Elle n'intègre pas de publicité, offre 750 Mo de stockage, intègre PHP/MySQL, et vous permet de débuter efficacement avec Sitebuilder notamment.

Alors oui : c'est peu d'espace. Mais lorsque vous commencerez à coder vos premiers sites en écrivant simplement “Hello World” en bleu et en gras, vous vous rendrez compte que c'est loin d'être le code qui prend le plus de place sur un serveur. Amplement suffisant pour débuter la programmation, oui, mais pas pour stocker des données. Notez toutefois que comme Free, la formule gratuite ne permet pas de disposer d'un nom de domaine entièrement personnalisé.

LesCigales

LesCigales a l'avantage d'être un hébergeur français réputé depuis bien longtemps. Son offre gratuite vous propose uniquement 100 Mo de stockage, mais vous permet de toucher à PHP, MySQL, Perl, Shell et CGI : de quoi vous former sur une base assez complète et moderne de technologies. Un email @lescigales.org vous sera également fourni, en même temps qu'une url en .lescigales.org.

11VM

Là encore français, l'hébergeur 11VM sort du lot en proposant un trafic mensuel illimité et une bande passante de 100 Mb/s. Si le stockage se trouve entre 20 Mo et 1 Go (avec publicités sur ce dernier), ce qui n'est pas le plus élevé de notre sélection, il permettra donc de créer une page assez populaire sans que cela pose de problème. Là encore, PHP et mySQL sont inclus, mais vous n'aurez pas d'adresse mail, ni de domaine entièrement personnalisés.

Les meilleurs hébergeurs payants

Si vous avez plus d'ambition que de simplement tâter le terrain, il vous faudra nécessairement plus d'espace de stockage et probablement un nom de domaine bien à vous pour créer votre site web. Auquel cas, vous pourrez vous tourner vers ces hébergeurs payants réputés.

OVH

OVH est tout simplement le leader français en matière d'hébergement, et l'est depuis bien longtemps aujourd'hui. L'offre de base comprend 1 Go d'espace disque, le trafic illimité, 2 comptes mail de 5 Go, un nom de domaine et une base de données MySQL pour 1,49€/mois.

L'interface de gestion a aujourd'hui bien évolué pour devenir très lisible, et OVH propose toujours l'installation automatique sur le serveur de solutions populaires comme WordPress, Prestashop, Joomla ou encore PHPbb. De quoi monter votre site sans même avoir à vous connecter une seule seconde à votre serveur en PHP. Une aubaine si vous souhaitez monter votre petite boutique en ligne ou votre blog sans prise de tête.

Les + Les - Tarifs très abordables Interface encore un peu difficile à lire Protection Anti-DDoS et certificat SSL inclus Pas le meilleur niveau performance pure SAV au top

Scaleway

Scaleway est la version plus officielle et professionnelle de l'hébergement Free, puisque cet hébergeur fait tout simplement partie de la même maison-mère : Iliad. Sa première offre à 1,99€/mois vous permet d'avoir un nom de domaine avec 3 comptes mails, 150 go de stockage et une base de données pour monter votre site. Il faudra mettre la main à la pâte, mais ce stockage est particulièrement attirant pour ce prix ; si vous comptez stocker de nombreux fichiers ou héberger des vidéos sur votre site web, gardez ce nom en tête.

Les + Les - Larges espaces de stockage à bas prix Bases de données limitées Service client réactif Matériel de qualité

Gandi

Gandi est lui aussi un vieux de la vieille, mais pour une bonne raison : c'est un champion de la stabilité et de l'ouverture. Vous pouvez dès l'offre de base à 4,80€ HT profiter de nombreux langages de programmation (PHP, Node.JS, Python, Ruby) modernes ou non et d'une base de données du format que vous souhaitez (MySQL, pgSQL, MongoDB). Surtout, le service intègre un système performant de snapshots réguliers pour ne jamais perdre le moindre de vos fichiers, même en cas de coup dur. Plus onéreux que la moyenne donc, mais c'est le prix de la sécurité.

Les + Les - Offres claires, sans ambiguïté Tarifs élevés Service client excellent Plateforme très stable

1&1 IONOS

Que des anciens, mais ce n'est pas pour rien. 1&1 a longuement été réputé pour être un excellent rapport qualité/prix, et son offre IONOS en fait bien partie. Elle est largement composée avec, pour 3,60€/mois, 100 GO de stockage, 10 comptes email, un nom de domaine, 5 bases de données MySQL et un certificat SSL. De quoi commencer à créer une communauté autour de votre premier site, avant de devoir potentiellement étendre le stockage.