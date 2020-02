Meilleures barres de son pour TV : quel modèle acheter en 2020 ?

S’il est vrai qu’il y a quelques années, acheter une Smart TV proposant un design minimaliste ultra-fin était compliqué du fait qu’il fallait casser sa tirelire, c’est aujourd’hui devenu chose courante, notamment grâce à la baisse de leur prix, les rendant plus abordables. Mais la finesse a un prix, et la qualité sonore laisse souvent à désirer. La solution pour résoudre ce problème ? L’acquisition d’une barre de son pour votre TV !





Avec la démocratisation des téléviseurs 4K, offrant une image exceptionnelle grâce à leur technologie d’affichage (LED, OLED ou QLED), les fans de cinéma restent cependant sur leur faim quand il s’agit de la qualité sonore. En effet, avec des téléviseurs toujours plus fins, difficile pour les constructeurs d’y intégrer un système audio digne de ce nom. Les barres de son sont une excellente solution pour améliorer le son de votre téléviseur avec un équipement discret, sans pour autant encombrer votre salon de câbles.

Les meilleures barres de son pour votre TV

Bose Solo 5

Pour moins de 300 €, cette barre de son Bose offre une qualité de son élevée par rapport à celle de votre téléviseur. Très compacte, elle a des dimensions de 7,0 x 54,8 x 8,6 cm pour un poids plume de 1,69 kg. Facile à connecter à vos appareils dotés d’une connexion Bluetooth, on retrouve également des entrées/sorties : entrée audio optique (numérique), entrée audio coaxiale (numérique), entrée auxiliaire 3,5 mm (analogique).

Enfin, elle est livrée avec une télécommande universelle vous permettant de contrôler votre module de basses TV et les appareils Bluetooth entre autres. La liaison Bluetooth du système Bose Solo 5 garantit un fonctionnement stable jusqu’à 9 mètres.

LG SK8

Sans aucun doute, une autre des meilleures options à considérer est cette barre de son LG. Nous parlons d’un modèle d’une conception raffinée qui intègre un système capable de fournir un son surround à 360 degrés grâce à son système de haut-parleurs, supportant le Dolby Atmos. Un produit qui intègre un Chromecast à l’intérieur afin que vous puissiez le controler via l’assistant Google.

Samsung HW-Q60R

La première chose notable à propos de cette barre de son TV est que ce modèle résulte d’une collaboration entre Samsung et Harman Kardon. Nous pouvons être sûrs que cette barre de son a été créée par une équipe de spécialistes. La HW-Q60R a été conçue à partir d’une technologie appelée Acoustic Beam. En bref, le son de la barre de son se synchronise avec l’image du téléviseur.

Cela transforme votre salon en véritable cinéma. Il s’agit d’une barre de son 5.1, avec 8 haut-parleurs et un subwoofer sans fil de 160W. Pour ceux qui sont passionnés par les jeux, ce modèle est parfait, puisqu’il offre un mode spécial pour les jeux vidéo. Ce mode est automatiquement activé lorsque le système est connecté à un téléviseur Samsung.

Une autre caractéristique intéressante de cette barre de son TV est la fonction de son adaptatif. Ce dernier permet d’optimiser le son pour chaque scène d’un film, permettant aux voix d’être entendues même lorsque le volume est très faible. En conclusion, la barre de son Samsung Harman Kardon HW-Q60R est un excellent choix si vous avez un budget plus important. Bien qu’il ne fournisse pas le son le plus puissant qu’il soit, il sera plus que suffisant pour une pièce normale.

Samsung HW-Q90R

Modèle haut de gamme, cette barre de son TV Samsung HW-Q90R est sans doute l’une des meilleures solutions pour palier à un système Home-Cinema traditionnel. Elle est livrée avec un caisson de basse sans fil (alimenté électriquement) ainsi que deux enceintes surround avec hauts-parleurs Atmos intégrés.

De ce fait, cette barre de son permet de reproduire un son spatial Dolby Atmos et DTS:X en trois dimensions sur 7.1.4 canaux. La qualité du son est tout juste impressionnante, puisque cette Samsung HW-Q90R a été conçue en partenariat avec Harman Kardon. Elle délivre une puissance totale de 512 watts RMS et embarque de nombreuses connectiques.

On a donc un port USB permettant la lecture de fichiers audio, deux entrées HDMI et une sortie HDMI ARC, compatibles UHD 4K et HDR10+, une entrée audio numérique optique. Enfin sachez qu’elle intègre les technologies sans fil Bluetooth et WiFi, et prend également en charge l’assistant Alexa, pour être contrôlée vocalement.

Sonos Beam

La Sonos Beam est une version améliorée de la Sonos Playbar et de la Playbase, avec des fonctionnalités supplémentaires telles qu’une connexion HDMI et une commande vocale avec l’aide d’Alexa ou de Google Assistant. Compte tenu du prix de ce produit, on peut dire qu’il offre une qualité sonore décente. Le son a une amplitude impressionnante et peut être comparé à l’expérience offerte par une barre de son TV beaucoup plus chère.

Sony HT-X8500

Cette barre de son Sony se démarque grâce au moteur sonore propre à cette marque, qui offre l’expérience Dolby Atmos et DTS: X avec une illusion auditive extrêmement convaincante. Dans l’ensemble, cette technologie crée une illusion de son offrant la plus haute qualité des films Dolby Atmos.

Étant donné le prix abordable et la qualité des matériaux utilisés pour sa conception, nous pouvons en conclure que cette barre de son TV est la meilleure recommandation les personnes qui veulent un son de qualité sans trop dépenser. Autrement dit, c’est un moyen efficace de profiter d’une expérience home cinéma, sans avoir les inconvénients qui vont avec (manque de place, système coûteux), mais une simple barre de son.

Yamaha YAS-207

Si vous recherchez un modèle au design attractif et un son puissant, la barre de son TV Yamaha YAS-207 ne vous décevra pas. Cette dernière vous offre un son 3D surround virtuel. Grâce à la technologie DTS Virtual:X et DTS Digital Surround, qui ajoute un canal de hauteur virtuel, elle dévoile un champ sonore d’une réalité exceptionnelle.

Intégrant la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez facilement lire tos vos contenus depuis votre smartphone, tablette ou PC. Très compacte, elle a des dimensions de 96 cm de longueur, 6 cm de hauteur et 10.8 cm de profondeur. Petite mais très puissante, elle délivre une puissance sonore totale de 200 Watts RMS.

La barre de son TV Yamaha YAS107 dispose de 4 haut-parleurs de graves de 46 mm et de 2 haut-parleurs d’aigus de 25 mm.. Enfin, la partie connectique n’est pas en reste puisqu’on retrouve 1 entrée et 1 sortie HDMI compatibles 4K Ultra HD en 4K60p et assure une compatibilité avec le système de protection contre la copie HDCP 2.2 indispensable lors de la transmission de signaux 4K.

Yamaha YSP-5600

Solution ultra-compacte, la YSP-5600 est la meilleure barre de son TV capable de restituer un son 3D équivalent à un système 7.1.2 grâce à la technologie Yamaha exclusive Digital Sound Projector. Elle est idéale pour les personnes qui se soucient de chaque centimètre carré d’espace : grâce au caisson de basses intégré de 40 watts, cette barre de son Yamaha prend peu de place dans la pièce, et offre un son excellent et détaillé.

Compatible avec le format sonore Dolby Atmos, cette barre de son Yamaha supporte également le DTS-X, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS Digital Surround… Pour la partie connectique, on retrouve 4 entrées et une sortie HDMI compatibles 3D, ARC et 4K à 60 i/seconde, deux entrées audio numériques optiques, une entrée audio numérique coaxiale et une entrée audio stéréo RCA.

En plus de la possibilité de se connecter via HDMI, la barre de son TV prend également en charge DLNA (un connecteur Ethernet est fourni pour la connexion à un réseau local) et optique. Les propriétaires de gadgets Apple peuvent la connecter directement à l’aide d’AirPlay.

🤔Pourquoi acheter une barre de son pour TV ?

Soyons francs, la qualité sonore fournie par les téléviseurs ne fait pas honneur aux images que ces derniers peuvent procurer. La principale raison d’acheter une barre de son, est donc de remédier à ce problème. Que vous soyez adeptes de films, sports, émissions télévisées, une barre de son pour votre TV vous permet de vous immerger dans votre programme préféré. Elle a l’avantage d’être composée d’un seul élément qui regroupe à la fois, l’amplificateur audio, les enceintes et parfois même un ou plusieurs hauts-parleurs dédiés aux basses.

Très facile à installer, et peu encombrante par rapport à un système Home-Cinema classique, la barre de son se place généralement sous la TV, en face de l’écran et certains modèles peuvent également être fixés à un mur. Avec les dernières technologies sans fil qu’intègrent la majorité des barres de son, vous pouvez les utiliser comme une enceinte sans fil Bluetooth et lire le contenu audio de vos appareils connectés tels que les smartphones, tablettes, PC…

📏Quelle taille choisir pour votre barre de son pour TV ?

Un critère de taille (sans jeu de mots) avant d’acquérir votre barre de son pour votre TV, est bien entendu sa taille. Assurez-vous que cette dernière pourra être installée sur votre meuble TV. Soyez attentif à la profondeur de l’appareil afin de vous assurez que votre meuble puisse bien l’accueillir, mais aussi la longueur et surtout la hauteur, pour éviter que la barre de son ne masque pas une partie de votre écran TV. La taille a également une influence sur la puissance et la qualité audio de l’appareil.

💰Quel budget pour une barre de son pour TV ?

Le budget pour l’achat d’une barre de son TV varie beaucoup selon l’utilisation que vous souhaitez en faire. Si vous recherchez une barre de son TV juste pour améliorer la qualité audio de votre téléviseur, les modèles entrée de gamme sont généralement compris entre 100 et 200 €. Leur connectique est plutôt limitée et proposent généralement une restitution du son sur 2.1 canaux.

Le meilleur rapport qualité prix se situe entre 300 et 500 euros, pour l’acquisition d’une barre de son pour votre TV. Au delà des 800 euros les modèles que proposent les constructeurs sont ultra performants et embarquent quasiment tous les dernières technologies et codec audio disponibles à ce jour. Leur partie connectique est également mieux fournie que les modèles à prix inférieur.

🙄Quelle est la place idéale pour le caisson de basse d’une barre de son pour TV ?

La meilleure place pour le caisson de basse est généralement face à vous, au sol, sans le coller au mur à gauche ou à droite de votre barre de son. Si vous manquez de place, vous pouvez vous tourner vers une barre de son embarquant des haut-parleurs spécialisés intégrés.

👍Quelle sont les marques de confiance pour une barre de son TV ?

Beaucoup de constructeurs sont présents sur le marché des barres de son TV. Parmi les plus populaires, on peut citer Samsung, LG, Bose, Yamaha ou bien encore JBL. Le meilleur moyen pour trouver la barre de son adaptée à vos besoins et à votre TV est de passer en revue les différents test que l’on peut trouver sur la toile. Le point le plus important à prendre en compte avant les technologies exclusives que peuvent offrir telle ou telle marque est, ne l’oublions pas, la qualité audio.

👓Quel est l’intérêt du Dolby Atmos et du DTS:X sur une barre de son TV ?

Ces dernières années, les technologies de spatialisation de son en 3D sont apparues sur les Home-Cinema et barres de son haut de gamme. Parmi les plus populaires, on compte le Dolby Atmos et le DTS:X qui permettent entre autre de gérer les canaux verticaux, destinés à répercuter le son directement vers le spectateur afin de créer des effets sonores des plus immersifs. Cumulés aux canaux 5.1 ou 7.1, ils apportent une réelle amélioration et une nouvelle dimension sonore dites « tridimensionnelle » pour le plus grand plaisir du spectateur.

Un système Atmos 7.1.2 intègre donc deux enceintes dédiées à ces nouveaux effets sonores. La Yamaha YSP-5600, est la pionnière dans le monde des barres de son Dolby Atmos. Cette dernière intègre 46 haut-parleurs, dont 12 orientés vers le haut de la pièce ayant pour but de délivrer le son vertical. D’autres modèles compatibles Dolby Atmos sont également disponibles à un prix bien inférieur que cette dernière qui coûte près de 2000 €.

🔎Quelle puissance audio pour une barre de son pour TV ?

Tout dépend de la taille de votre pièce : logiquement, plus la pièce où vous souhaitez installer votre barre de son est grande, plus il conviendra d’avoir une puissance audio plus grande. Si votre salon à une taille comprise entre 25 et 45 m2, vous pouvez vous baser sur une barre de son avec une puissance allant de 120 à 320 watts. Sil la pièce et plus petite, une puissance comprise entre 90 et 120 watts fera largement l’affaire.

Un autre point important à prendre en compte : l’environnement dans lequel vous habitez. Si vous êtes dans un appartement, il se peut que vos voisins apprécient guère le discomfort audio que peuvent produire certaines barre de son TV lorsqu’elles sont poussées au max. Gardez à l’esprit cet élément avant de choisir une barre de son.

🤷‍♂️Quelle est l’utilité des prises HDMI ARC/eARC ?

S’il y a quelques années, une prise HDMI ne permettait que le transfert de données depuis un émetteur (lecteur Blu-Ray, console de jeu, Home-Cinema…) vers votre TV, il en est autrement depuis l’apparition de la technologie ARC (Audio Return Channel), qui permet de transférer les données via HDMI dans les deux sens et ainsi transmettre le son de votre téléviseur ou de vos autres appareils connectés vers un système audio tel qu’un Home-Cinema ou une barre de son.

Comprenez par là que cela simplifie grandement le branchement entre vos appareils puisque toutes les données, audio et vidéos passent via le câble HDMI. Afin que cela puisse fonctionner, il faut bien entendu que les deux appareils, (TV et barre de son) soient pourvus d’une prise HDMI ARC.

En plus de l’HDMI ARC, il existe un nouveau type de connecteur, plus récent dénommé eARC (enhanced ARC), version améliorée du traditionnel ARC. Ce dernier exploite une bande passante plus grande (de l’ordre de 37 Mbit/s) grâce à la norme HDMI 2.1.

Il permet de transmettre des bandes son de dernières génération et supporte jusqu’à 7.1 canaux (contre 5.1 pour l’ARC), et sert à la diffusion des contenus Dolby True HD, DTS-HD ou bien encore les technologies Dolby Atmos et DTS:X. Comme c’est le cas pour l’ARC, afin que cela puisse fonctionner, vos appareils (TV et barre de son TV en l’occurrence) doivent pouvoir supporter ce nouveau connecteur.

