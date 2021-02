Le Xiaomi Mi 11 rejoint le Samsung Galaxy S21 et l'iPhone 12 dans les rangs des meilleurs smartphones de ce premier semestre 2021. Mais lequel des trois est le meilleur ? Réponse dans notre comparatif.

Trois smartphones haut de gamme des trois plus importants constructeurs de smartphones au monde. Dans ce comparatif, nous vous aidons à choisir entre trois références du marché actuellement : le Mi 11 de Xiaomi, le Galaxy S21 de Samsung et l'iPhone 12 d'Apple. Lequel sera parfait pour répondre à vos besoins ? Découvrez-le dans la suite de notre dossier.

Xiaomi Mi 11 vs Galaxy S21 vs iPhone 12 : les fiches techniques

Commençons par une vue d'ensemble des caractéristiques techniques des trois smartphones avant d'entrer plus dans les détails.

Xiaomi Mi 11 Galaxy S21 iPhone 12 Ecran 6,81"

1440 x 3200 pixels 20:9

120Hz

HDR10+ 6.2"

FHD+

120hz

2400 x 1080 pixels

Gorilla Glass 7 6,1"

Super Retina XDR OLED

2532 x 1170 pixels

460 ppp

Chipset Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) Exynos 2100 (5nm) A14 (5nm) OS Android 11 + MIUI 12.5 Android 11 + One UI 3.1 iOS 14 RAM 8 ou 12 Go 8 Go 4 Go Stockage 128/256 Go 128/256 Go 64/128/256 Go microSD Non Non Non Capteur principal 108 MP, f/1.9, 26mm (principal), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS

13 MP, f/2.4, 123˚ (grand angle), 1/3.06", 1.12µm

5 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.12µm 12 MP grand angle f/1,8

12 MP ultra grand angle f/2.2

64 MP téléobjectif f/2.0 Ultra grand-angle (120°) 12 MP, f/2.4

Grand angle 12 MP, f/1.6

Zoom optique 2x

Zoom numérique jusqu’à 5x

OIS (grand angle) Capteur selfie 20 MP, 27mm, 1/3.4", 0.8µm 10 MP (f/2,2) 12 MP, f/2.2 Batterie 4600 mAh

Charge rapide filaire 55 watts

Charge rapide sans fil 50W

Recharge rapide inversée 10W 4000 mAh

Recharge filaire 25W

Recharge sans fil 15W

Recharge rapide inversée 4,5W 2 815 mAh

Recharge rapide filaire 20W

Recharge rapide sans fil jusqu'à 15W avec MagSafe 5G Oui Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte optique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Face ID Résistance à l'eau Non IP68 IP68

Comme vous pouvez le voir, ce sont trois propositions résolument premium auxquelles nous avons affaire ici.

Design

L'iPhone 12 est le plus compact de ce comparatif avec ses dimensions de 146.7 x 71.5 x 7.4 mm. Le Galaxy S21 est un peu plus imposant avec ses 151.7 x 71.2 x 7.9 mm, alors que le Xiaomi Mi 11 fait figure de monstre par rapport à ses concurrents (164.3 x 74.6 x 8.1 mm), plus large, plus haut et plus épais. Une taille qui se reflète aussi dans le poids : 196 grammes pour le Mi 11 contre 169 et 164 grammes respectivement pour le Galaxy S21 et l'iPhone 12. La prise en main peut donc être plus facile chez Samsung et Apple selon la physionomie de l'utilisateur.

Au niveau des matériaux utilisés, les trois fabricants ont misé sur l'aluminium pour le châssis de leur appareil. Mais pour le panneau arrière, Apple et Xiaomi offrent un dos en verre, alors que Samsung se contente de plastique, de qualité certes, mais qui représente tout de même une finition moins premium. Xiaomi nous ravit avec un ratio écran-corps de 91,4% environ laissant peu de place aux bordures. Le Galaxy S21 est à 87,2% et l'iPhone à 86%.

L'authentification biométrique est confiée comme depuis plusieurs années exclusivement à la reconnaissance faciale sur l'iPhone 12, qui ne dispose pas de lecteur d'empreintes. Face ID et ses scanners qui nécessitent beaucoup de place, Apple a donc été contrait de conserver la large encoche sur son smartphone. Les Xiaomi Mi 11 et Samsung Galaxy S21 sont plus réussis esthétiquement de ce point de vue puisque l'unique capteur photo frontal (qui peut servir à la reconnaissance faciale) est positionné dans un discret, en haut au centre chez Samsung et dans le coin supérieur gauche chez Xiaomi. Le lecteur d'empreintes est positionné sous l'écran sur les Mi 11 et Galaxy S21. Il est optique dans le premier cas et ultrasonique dans le second. Samsung a bien amélioré le capteur d'empreintes sur cette génération, le Galaxy S21 profite d'un lecteur plus grand, plus rapide et plus sécurisé.

Les blocs photo à l'arrière sont mieux intégrés et dessinés que sur la génération précédente pour les trois smartphones. Mention spéciale à Xiaomi et Samsung qui se montrés plutôt originaux en se différenciant, c'est très réussi esthétiquement et cela change des “plaques de cuisson” habituelles.

Enfin, l'iPhone 12 et le Galaxy S21 sont certifiés IP68 résistants à l'eau et à la poussière, ce qui n'est pas le cas de du Mi 11. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas étanche, mais que Xiaomi a choisi de ne pas payer de certification pour maitriser les coûts de son smartphone.

Vainqueur : Xiaomi Mi 11

Écran

Les trois constructeurs proposent sur leur smartphone un écran de technologie OLED. Il est intéressant de constater que Xiaomi comme Apple se sont fournis chez Samsung pour la dalle de leur smartphone. Nous avons donc affaire dans tous les cas à des écrans de très haute qualité, mais marqués par des différences notables.

Le Mi 11 sort du lot avec une définition QHD+ 3200 x 1440p pour une grande diagonale d'écran de 6,81 pouces, soit une densité de 515 pixels par pouce. L'iPhone 12 arbore quant à lui, comme toujours chez Apple, une qualité d'image exotique de 2532 x 1170 pixels pour 6,1 pouces (460 pixels par pouce). Enfin, le Galaxy S21 mise sur une définition standard Full HD+ de 2400 x 1080p pour 6,2 pouces, soit une résolution de 421 pixels par pouce. Les deux mobiles sous Android ont droit au support du HDR10+, alors que l'iPhone 12 se contente du HDR10, mais compense avec une compatibilité Dolby Vision.

La fréquence de rafraichissement atteint 120 Hz sur les Mi 11 et Galaxy S21 pour une meilleure fluidité des animations, du scroll et en jeu. L'iPhone 12 reste bloqué à 60 Hz, il faudra attendre la prochaine génération pour voir des smartphones Apple avec une dalle 120 Hz. En termes de luminosité, c'est là encore Xiaomi qui se distingue. L'écran AMOLED du Mi 11 atteint un pic de 1500 nits, contre 1300 nits pour la dalle Dynamic AMOLED 2X du Galaxy S21 et 1200 nits pour l'écran Super Retina XDR OLED de l'iPhone 12.

Autres points sur lesquels se rejoignent les Mi 11 et Galaxy S21, ils adoptent un format plus allongé que l'iPhone (20:9 contre 19,5:9) et sont équipés d'une protection en verre Gorilla Glass Victus, la dernière technologie de Corning. L'iPhone 12 mise quant à lui sur un verre Ceramic Shield dont le traitement prévient des rayures avec revêtement oléophobe pour améliorer la sensation de toucher et limiter la présence de traces de doigts.

Vainqueur : Xiaomi Mi 11

Performances

Cette génération de smartphones marque le passage aux SoC gravés en 5nm, leur octroyant un rapport performances/consommation particulièrement intéressant. Mais les trois appareils sont chacun équipés d'une puce différente : le Snapdragon 888 de Qualcomm pour le Mi 11, l'Exynos 2100 (en Europe) de Samsung pour le Galaxy S21 et l'A14 Bionic d'Apple pour l'iPhone 12.

Samsung promet chaque année que son SoC Exynos haut de gamme va enfin offrir des performances similaires à celles de son concurrent chez Qualcomm, mais nous sommes souvent déçus du résultat. Cette fois, on constate un véritable effet de rattrapage. Selon les mesures des outils de benchmark Geekbench 5 et AnTuTu, l'Exynos 2100 présente en moyenne des performances inférieure de l'ordre à 5-10% par rapport au Snapdragon 855 sur le CPU. L'écart est par contre plus grand sur le GPU, et donc la partie graphique.

Mais on le sait, les optimisations apportées par les constructeurs peuvent inverser la tendance en utilisation réelle. Sur AnTuTu, c'est tout de même le Mi 11 qui tire son épingle du jeu puisqu'il s'agit tout simplement, dans sa version 12/256 Go, du smartphone Android le plus puissant du moment avec un score de 686 910. Le Galaxy S21 n'émarge lui “que” à 614 886. C'est surtout sur le GPU que le mobile de Samsung perd des points.

Il est plus difficile de comparer avec l'iPhone 12 étant donné que celui-ci tourne sous un système d'exploitation complètement différent. Mais comme d'habitude, le smartphone d'Apple est un monstre de puissance qui ne laisse que peu de chances à la concurrence. Il n'est pas si impressionnant sur AnTuTu 8 car il manque de polyvalence, mais cartonne sur Geekbench 5, notamment grâce aux performances de son CPU en single-core. Dommage que son GPU ne soit que dans la moyenne. Mais grâce à la légèreté d'iOS, l'iPhone 12 tourne merveilleusement bien.

Vainqueur : iPhone 12

RAM et stockage

L'iPhone 12 ne dispose que de 4 Go de RAM, une constante chez Apple qui ne fait pas la course à la mémoire vive. iOS est bien moins gourmand en ressources qu'Android, notez donc que cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une faiblesse de l'iPhone. Le Galaxy S21 est équipé du double et émarge à 8 Go de RAM, alors que deux configurations sont disponibles chez Xiaomi : 8 ou 12 Go de RAM.

Pour l'espace de stockage, Samsung et Xiaomi recourent à la meilleure technologie disponible sur Android actuellement : l'UFS 3.1, qui apporte notamment des débits d'écriture bien plus élevés que la précédente génération. Apple reste quant à lui fidèle au NVMe.

Les Mi 11, Galaxy S21 et iPhone 12 sont tous trois disponibles avec 128 ou 256 Go de stockage. L'iPhone 12 est le seul à proposer une variante à seulement 64 Go de mémoire interne, ce qui parait peu au vu de la taille des photos, vidéos et applications aujourd'hui et alors que l'appareil ne dispose pas d'emplacement pour carte microSD afin d'étendre le stockage. C'est d'ailleurs également le cas des smartphones de Xiaomi et Samsung.

Vainqueur : Égalité

Connectivité

En termes de connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G, avec des disparités sur les bandes de fréquence supportées, mais sans grande incidence pour une utilisation en France en 2021. Sachez tout de même que l'iPhone 12 est dépourvu de 5G millimétrique (mmWave) en dehors des États-Unis. Elle sera utilisée chez nous dans quelques années, cela peut avoir un impact si vous comptez conserver longtemps votre nouveau smartphone.

Sur réseau domestique, le Xiaomi Mi 11 est compatible WiFi 6E. Cette norme permet de débloquer une troisième bande de fréquence (6 GHz) beaucoup moins encombrée, sur laquelle il serait donc possible de profiter d'une meilleure expérience WiFi. Déjà ouverte aux États-Unis, la bande 6 GHz pourrait être libérée pour le WiFi 6E en Europe prochainement. Le Mi 11 profite ainsi d'une fonctionnalité loin d'être gadget, même s'il faut bien sûr ensuite un équipement réseau adapté pour en bénéficier réellement. Les Galaxy S21 et iPhone 12 sont eux avec le standard WiFi 6.

Et ce n'est pas le seul élément sur lequel le Mi 11 se démarque. Il est le seul à proposer de l'infrarouge pour transformer son mobile en télécommande et à venir avec la norme Bluetooth 5.2, contre 5.0 pour les mobiles de Samsung et d'Apple. Les profils Bluetooth A2DP et LE sont présents sur les trois devices, mais le codec audio aptX (HD et Adaptative) sont exclusifs au smartphone de Xiaomi, merci au Snapdragon 888. Bien sûr, le NFC est disponible sur chaque modèle de comparatif.

Vainqueur : Xiaomi Mi 11

Batterie, autonomie et recharge

Nous vous rapportions plus tôt que le Xiaomi Mi 11 est plus grand et plus lourd que ses compères, cela permet de loger une batterie plus massive de 4600 mAh, alors que l'accumulateur du Galaxy S21 présente une capacité de 4000 mAh et que la batterie de l'iPhone 12 affiche 2815 mAh au compteur. Là encore, l'optimisation logicielle et la consommation des composants (écran et SoC notamment) influe beaucoup sur l'autonomie, il ne faut pas seulement se fier aux chiffres de capacité de la batterie. Mais si l'iPhone 12 est certes bien optimisé, il faut concéder que sa minuscule batterie ne lui permet pas d'offrir une durée de vie convenable. L'autonomie du Mi 11 est bonne, mais même avec une imposante batterie de 4600 mAh, attention avec l'activation du QHD+ et du 120 Hz, des fonctions très gourmandes en ressources.

Pour la recharge, Samsung et Apple restent prudents en offrant une puissance mesurée en filaire : 20W pour l'iPhone 12 et 25W pour le Galaxy S21, contre 55W pour le Mi 11 qui est largement au-dessus. La marque parle d'une charge complète de 0 à 100% en seulement 45 minutes. Ce que nous pourrons vérifier lors d'un futur test.

Sur la charge sans fil, Xiaomi est là encore bien devant avec ses 50W, plus de trois plus que ce nous proposent Samsung et Apple (15W). Les trois appareils disposent de la fonctionnalité powerbank de recharge sans fil inversée pour recharger d'autres appareils et accessoires avec leur batterie. Une nouvelle fois, c'est le Mi 11 qui se montre le plus généreux avec une puissance délivrée jusqu'à 10W de cette manière, alors que les Galaxy S21 et iPhone 12 se contentent de 4,5W et 5W respectivement. Il faut dire aussi que le Mi 11 a plus d'énergie à partager grâce à son énorme accumulateur.

Pour rappel, les trois fabricants ont décidé de supprimer le chargeur dans la boîte de leur smartphone. Il faut donc investir dans un chargeur en plus d'un smartphone si on ne dispose pas déjà d'un modèle compatible avec la recharge rapide de son nouveau mobile. Xiaomi devrait tout de même proposer un bundle smartphone + chargeur au même prix, laissant le choix aux utilisateurs de se faire livrer un chargeur ou non.

Vainqueur : Xiaomi Mi 11

Appareil photo

Le Xiaomi Mi 11 détonne avec son capteur photo principal de 108 MP et ouverture f/1.9, mais un nombre élevé de mégapixels n'est pas forcément synonyme de bonne qualité photo. Il est associé à un module 13 MP, f/2.4 ultra grand-angle de 123˚ et à un objectif macro de 5 MP, f/2.4.

Trois lentilles aussi pour le Galaxy S21, dont le setup photo se compose ainsi : un capteur principal 12 MP et f/1.8, un ultra grand-angle 120° de 12 MP, f/2.2 et un téléobjectif de 64 MP, f/2.0 autorisant un zoom optique 1,1x et un zoom hybride 3x. L'iPhone 12 compte quant à lui sur deux capteurs, 12 MP f/1.6 et ultra large 12 MP, f/2.4, 120. Dans les trois cas, le module principal (et le téléobjectif du S21) bénéficie d'une stabilisation optique et d'un autofocus à détection de phase.

Sur la vidéo, il est possible de filmer en 8K à 24 ou 30 images par seconde sur le Mi 11 et en 8K à 24 images par seconde sur le Galaxy S21. Pas de 8K pour l'iPhone 12, réservée aux modèles Pro. La 4K est disponible à 24/30 fps sur le Mi 11 et le S21 et à 24/30/60 fps sur l'iPhone 12. En 1080p, Xiaomi nous offre du slow motion jusqu'à 480 fps, contre 240 fps pour les autres. Samsung monte à 960 fps, mais à seulement 720p. Le Galaxy S21 peut enregistrer en HDR10+, l'iPhone 12 en HDR et Dolby Vision, avec son stéréo pour les deux.

En ce qui concerne la caméra frontale, Xiaomi est moins bling-bling puisque le capteur 20 MP du Mi 11 se contente de filmer en 1080p, alors que les modules 10 MP f/2.2 du Galaxy S21 et 12 MP f/2.2 de l'iPhone 12 proposent de la 4K jusqu'à 60 images par seconde. Le smartphone de Samsung se distingue avec un autofocus à détection de phase dual pixel, l'iPhone 12 par les capacités des capteurs True Depth pour la profondeur de champ et la réalité augmentée.

De nos jours, les constructeurs se démarquent surtout par leur traitement logiciel pour les capacités en photographie de leurs appareils. Nous évoquons ici surtout des aspects techniques pour comparer ces trois modèles, mais rien ne vaut un test pour se rendre compte de leur potentiel en photo et vidéo. N'hésitez donc pas à consulter nos différents tests des 3 appareils :

Vainqueur : l'iPhone 12 en photo et vidéo, mais le S21 est à quelques millimètres derrière



Logiciel

La première question à se poser est : Android ou iOS ? Il ne s'agit pas ici de les comparer en détail, cela serait bien trop long et ce n'est pas le sujet ici. Les deux systèmes d'exploitation sont de plus en plus semblables, mais des disparités demeurent. Android est bien plus personnalisable et ouvert que son concurrent, iOS est plutôt à conseiller à ceux qui veulent une interface clé en main, efficace sans avoir besoin de rentrer dans les paramètres. Attention pour les adeptes de cloud gaming, Apple rend la vie difficile à ce genre de services. Pas d'application disponible pour Stadia et consorts, il faut donc se contenter de la version web des plateformes, forcément moins performantes. Et xCloud de Microsoft par exemple, n'est pas encore disponible de cette manière, et donc absent de l'écosystème iOS.

Si vous préférez Android (bravo), il faut alors départager One UI 3.1, la surcouche de Samsung présente sur le Galaxy S21, et MIUI 12.5, l'interface maison de Xiaomi qui propulse le Mi 11. Toutes deux basées sur Android 11, la dernière mise à jour majeure de l'OS mobile de Google. Nous préférons d'assez loin la proposition du fabricant sud-coréen. Interface, fluidité, fonctionnalités, One UI est un bonheur à utiliser. MIUI n'est pas mauvais, loin de là, mais nous semble un peu moins bon dans tous les secteurs. Dans un cas comme dans l'autre, les deux constructeurs peuvent s'avérer énervants avec leurs applications préinstallées mettant en avant leurs propres services, Samsung et Xiaomi ayant créer un gigantesque écosystème logiciel. Autre bon point pour le Galaxy S21 : son mode DeX d'expérience bureau qui permet de connecter le smartphone (avec ou sans fil) à un moniteur ou à un téléviseur pour l'utiliser comme unité centrale.

Vainqueur : Galaxy S21 ou iPhone 12, selon les goûts

Prix

Voici les tarifs hors offre promotionnelle affichés pour ces trois modèles :

Xiaomi Mi 11 : 799 euros (8/128 Go) et 899 euros (12/256 Go)

799 euros (8/128 Go) et 899 euros (12/256 Go) Samsung Galaxy S21 : 859 euros (128 Go) et 909 euros (256 Go)

859 euros (128 Go) et 909 euros (256 Go) iPhone 12 : 909 euros (64 Go), 959 euros (128 Go) et 1079 euros (256 Go)

Apple conserve une politique tarifaire stable cette année, mais comme toujours exagère sur le prix de l'augmentation de l'espace de stockage. Samsung a baissé ses prix, ce qui s'explique par un Galaxy S21 à la fiche technique un peu maigre comparativement au Galaxy S20. Xiaomi, qui s'est sérieusement tourné vers le premium, reste au même niveau que l'année dernière, qui avait vu le Mi 10 exploser les prix du Mi 9.

Vainqueur : Xiaomi Mi 11

Conclusion

En termes de rapport qualité-prix, il n'y a selon nous pas photo : le Xiaomi Mi 11 sort grand gagnant de ce comparatif. La marque nous propose un smartphone haut de gamme très complet qui n'a que peu de défauts, et ce pour moins cher que Samsung et Apple. Seuls les allergiques à MIUI ou les utilisateurs qui préfèrent un smartphone plus compact y trouveront à redire sur le nouveau flagship de Xiaomi. À côté, le Galaxy S21 souffre de la comparaison, mais peut compter sur One UI et l'image de marque Samsung pour se démarquer. L'iPhone 12 convaincra tous ceux qui ont du mal à quitter iOS ou les vidéastes en herbe.