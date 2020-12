Mi 11 : Xiaomi supprime le chargeur de la boîte après s’être moqué d’Apple

Lei Jun, le patron de Xiaomi, annonce dans un message posté sur Weibo que la boîte du Mi 11 n’intègrera pas de chargeur, à l’image de l’iPhone 12 d’Apple. Ce message a été diffusé deux mois seulement après s’être moqué de la firme de Cupertino sur les réseaux sociaux. Xiaomi n’est pas la seule marque victime de la mémoire courte, puisque Samsung fera de même avec le Galaxy S21.

Les marques ont la mémoire courte. Mais les fans, non. Et nous non plus. Nous nous souvenons encore très bien que certains fabricants de smartphones se sont moqués d’Apple en octobre dernier. Deux marques ont particulièrement appuyé là où ça fait mal : Samsung et Xiaomi. Vous pouvez retrouver ici notre article sur le post moqueur de la firme coréenne. Et vous pouvez retrouver ici celui à propos de la marque chinoise.

La raison de ces moqueries ? La firme de Cupertino a décidé de supprimer le chargeur des boîtes de tous les iPhone 12. Qu’il s’agisse du chargeur 5 watts que vous retrouvez dans les iPhone 11 ou SE 2020, ou du chargeur 18 watts présent dans les emballages des iPhone 11 Pro et Pro Max (ce sont les premiers et les derniers). La raison officielle de ce changement : réduire l’empreinte carbone, l’usage de plastique et les déchets.

On se moque puis on fait pareil

Il y a deux semaines, nous rapportions dans nos colonnes que Samsung supprimait son post moqueur de Twitter. Quelques jours plus tard, l’organisme de certification brésilien annonçait que le futur flagship de la firme coréenne ne serait pas accompagné d’un adaptateur secteur. Ainsi, Samsung aurait pris la même décision qu’Apple. Et ce ne sera pas la seule marque, puisque Xiaomi fera de même avec le Mi 11.

En effet, Lei Jun a publié sur son compte Weibo un message expliquant que l’adaptateur secteur sera ici aussi supprimé. Les raisons officielles de ce changement sont évidemment écologiques. Le patron annonce qu’il s’expliquera plus longuement sur cette décision lors de la conférence que Xiaomi organise aujourd’hui (et durant laquelle une nouvelle version de MIUI sera logiquement dévoilée). Notez aussi que la présentation du Mi 11 est calée demain, le 29 décembre 2020.

Cependant, nous ne pouvons nous empêcher de nous souvenir que Xiaomi expliquait être en mesure de réduire de 60 % l’usage du plastique dans les emballages de ses smartphones sans avoir besoin de supprimer cet accessoire. Que s’est-il passé entre temps ? Mystère. Toutefois, rendons hommage à Xiaomi : son post moqueur n’a pas été retiré des réseaux sociaux, contrairement à celui de Samsung. Du moins, pas encore.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX — Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020

