Meilleurs services cloud pour sauvegarder ses données : quelle plateforme choisir en 2022 ?

Tout le monde ou presque sauvegarde désormais des données dans le cloud. Et ce ne sont pas les services qui le permettent qui manquent. La plupart offrent une base gratuite et permettent d'étendre considérablement l'espace de stockage pour quelques euros par mois. Si vous ne savez pas lequel choisir, on a sélectionné pour vous les meilleurs services cloud pour mettre vos données à l'abri.

Comprendre le cloud est assez simple. La plupart des personnes l'utilisent déjà sans s'en rendre compte : en utilisant Google Docs pour le traitement des documents en ligne ou en sauvegardant leurs images dans Google Photos par exemple.

Ces services ont un grand avantage : ils vous permettent de ne jamais perdre vos données, quand un disque dur externe a forcément une durée de vie limitée ou qu'un appareil physique peut être détruit à tout moment. Même malencontreusement. Le cloud permet aussi de pouvoir retrouver ses données qu'importe l'appareil utilisé, et à tout moment.

Lire aussi : Cloud gaming : quel est le meilleur service de jeu en streaming ?

Les meilleurs services cloud en 2022

Si vous êtes enfin décidé à sauvegarder vos données dans le cloud, voici les meilleures plateformes que vous pouvez utiliser pour cela.

Google Drive / Google One

Google Drive est l'un des services les plus utilisés au monde, et il y a de fortes chances que vous fassiez partie des utilisateurs sans même vous en rendre compte. En effet, tous les comptes Google (et donc Gmail) ont immédiatement le droit à 15 Go de stockage gratuit, qui peuvent être notamment utilisés pour stocker des photos via Google Photos, transférer des fichiers via Gmail, ou encore des documents créés avec Google Docs. Simple, facile à utiliser et totalement transparent.

Google Drive est disponible sur toutes les plateformes mobiles via des applications dédiées, mais également par simple accès web. Vous pouvez même aller plus loin, puisqu'une application Windows gratuite vous permet d'utiliser vos documents stockés dans le cloud comme s'ils étaient sur votre propre ordinateur par le biais d'un “faux” disque dur connecté sur internet.

Tout simplement la plateforme la plus simple à utiliser et la plus accessible pour tout le monde. Et si 15 Go ne suffit plus, vous pouvez souscrire à l'offre Google One qui vous permet d'augmenter votre stockage à des prix très compétitifs.

Compatibilité : Android, iOS, Windows et Mac

Offre gratuite limitée à 15 Go

1,99 €/mois pour 100 Go (15,95 €/an)

2,98 € pour 200 Go (29,93 €/an)

9,97 €/mois pour 2 To (99,78 €/an)

DÉCOUVRIR LES OFFRES GOOGLE ONE

Microsoft OneDrive

OneDrive est la solution développée par Microsoft. Vous avez sûrement déjà croisé son chemin si vous possédez un ordinateur sous Windows 10 ou Windows 11, puisque la solution de stockage en ligne est intégrée nativement sur le système et activée par défaut. C'est d'ailleurs ce qui est sa plus grande force : son intégration dans tout l'écosystème Microsoft, dont les applications Office comme Word ou PowerPoint.

Le cloud OneDrive est foncièrement équivalent en termes de fonctionnalités à celui proposé par Google, avec le simple avantage de ne pas avoir à télécharger un logiciel supplémentaire pour le faire s'intégrer à Windows. Le stockage fourni de base est cependant bien plus limité, à seulement 5 Go. Mais si vous travaillez principalement sur Office, c'est un absolu must-have. OneDrive est aussi compatible avec Android, iOS/iPadOS et Mac.

Compatibilité : Android, iOS, Windows et Mac

Offre gratuite limitée à 5 Go

2 €/mois pour 100 Go (20 €/an)

7 €/mois pour 1 To (69 €/an)

DÉCOUVRIR LES OFFRES ONEDRIVE

Apple iCloud

Même idée que OneDrive, mais chez Apple cette fois-ci. iCloud est la solution développée par le constructeur pour macOS, iOS et iPadOS. Vous connaissez la firme de Cupertino : cette plateforme n'a vraiment de sens et n'est vraiment facile à utiliser que sur les appareils de la marque, puisqu'elle leur est totalement exclusive à l'exception de Windows.

Son principal avantage par rapport aux autres solutions est qu'elle stocke toutes les données relatives aux iPhone ou iPad, notamment les messages, les contacts, les calendriers, les données des applications et les photos. Si le cloud vous fait envie principalement pour être certains de ne perdre aucune des données de votre appareil Apple, iCloud est tout simplement la meilleure solution.

Attention cependant, vous serez là encore limités à 5 Go gratuits, et il vous faudra prendre un abonnement supplémentaire (iCloud+) pour augmenter votre espace de stockage. Mais dans l'écosystème Apple, il n'y a pas mieux.

Compatibilité : iOS/iPadOS, Mac

Offre gratuite limitée à 5 Go

0,99 €/mois pour 50 Go

2,99 €/mois pour 200 Go

9,99 €/mois pour 1 To

DECOUVRIR LES OFFRES ICLOUD

Dropbox

Dropbox a longtemps été le service de cloud le plus connu du milieu, particulièrement auprès des particuliers. Mais à présent que les grandes entreprises ont créé leurs propres solutions intégrées à leurs écosystèmes, Dropbox s'est refocalisé sur les solutions d'entreprise en particulier.

Et le fait bien ! Si vous cherchez à collaborer à plusieurs sur le même fichier à la manière de Google Docs, mais sans avoir à être limité en termes de types de fichiers et de logiciels à utiliser, Dropbox est une excellente solution pour cela. Qui plus est, étant une entreprise externe à la grande guerre des constructeurs, la plateforme trouve de nombreuses intégrations naturelles sur diverses plateformes comme Windows et macOS sans encombre.

Cependant, les tarifs de Dropbox n'ont aujourd'hui vraiment de sens que pour les groupes d'utilisateurs. Un particulier qui utilise le service n'a le droit qu'à 2Go de stockage offert et les tarifs ne seront pas aussi tentants que sur d'autres plateformes, à moins que vous ayez besoin d'énormément de stockage.

Compatibilité : Android, iOS, Windows et Mac

Offre gratuite limitée à 2 Go

11,99 €/mois pour 2 To (119,88 €/an)

19,99 €/mois pour 3 To (198,96 €/an)

DÉCOUVRIR LES OFFRES DROPBOX

Amazon Drive

Eh oui : Amazon a lui aussi sur service de stockage de fichiers dans le cloud. Et comme souvent avec l'entreprise, celui-ci est lié à l'abonnement Prime. Son principal intérêt est de proposer le stockage illimité de vos photos sans compression si vous êtes un abonné Prime, ce qui est généralement l'usage numéro 1 des particuliers lorsque l'on parle de cloud. Pensez-y !

Pour le reste, Amazon Drive est plutôt limité notamment dans son intégration avec les systèmes d'exploitation. Il est aussi vraiment pensé pour les photos et les vidéos en priorité, même si les autres types de fichiers fonctionneront. On vous le recommandera donc surtout si vous êtes déjà Prime et avez un grand catalogue de photos à sauvegarder : c'est illimité ! Côté vidéo et autres fichiers, vous serez cependant limité à 5 Go.

Compatibilité : Android, iOS, Windows et Mac

Offre gratuite limitée à 5 Go

1,99 $/mois pour 100 Go (19,99 $/an)

6,99 $/mois pour 1 To (59,99 $/an)

11,99 $/mois pour 2 To (119,98 $/an)

DÉCOUVRIR AMAZON DRIVE

pCloud

Si vous cherchez du stockage, et rien que du stockage, pCloud est fait pour vous. Contrairement à la plupart des autres plateformes, pCloud ne cherche pas vraiment à développer son stockage dans le cloud avec quelques solutions logicielles qui le ferait se transformer en un éditeur de cloud computing, et a choisi de se focaliser sur le stockage pur tout en maximisant son utilité.

Bien évidemment, votre stockage sera disponible sur n'importe quelle plateforme sur lequel vous souhaitez y accéder, que ce soit par un client web ou par une application, et vous pourrez le partager rapidement avec vos amis. Mais surtout, il n'y a aucune restriction sur la taille des fichiers et pCloud propose un système de récupération sur 30 jours très utile en cas de pertes ou d'erreur. Il est également possible d'activer le chiffrement de bout en bout avec une option hélas payante pour maximiser la sécurité de vos fichiers.

Compatibilité : Android, iOS, Windows et Mac

Pas d'offre gratuite

49,99 $/mois pour 500 Go (175 $ en paiement unique, à vie)

99,99 $/mois pour 2 To (350 $ en paiement unique, à vie)

DÉCOUVRIR LES OFFRES PCLOUD

Sync.com

Sync.com se focalise lui aussi sur le stockage des fichiers, mais met l'accent sur une sécurité totale. Les fichiers que vous envoyez sur la plateforme sont en effet chiffrés avant même d'être transférés sur votre cloud, ce qui veut dire que l'entreprise Sync ne sait pas elle-même ce que vous stockez. Le chiffrement bout à bout est également activé par défaut, sans devoir payer un supplément pour cela.

Sync.com propose également des applications Windows, macOS, Android et iOS, avec la possibilité sur mobile de faire une sélection automatique des fichiers à synchroniser sur le cloud pour libérer de l'espace de stockage local. Le service vise cependant surtout les entreprises, et ses formules d'abonnement comme son SAV peuvent laisser à désirer pour les simples particuliers.

Compatibilité : Android, iOS, Windows et Mac

Offre gratuite limitée à 5 Go

8 $/mois pour 2 To (facturé annuellement)

20 $/mois pour 6 To (facturé annuellement).