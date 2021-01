WiFi 6E : la France libèrerait la bande 6 GHz dès mars 2021

Le WiFi 6E pourrait être autorisé en France dès le mois de mars 2021, avec la libération de la bande 6 GHz. Le WiFi 6E est une extension de la norme WiFi 6 qui utilise plus de fréquences, notamment une bande entre 5 945 et 6 412 MHz.

Vous n'avez pas encore de routeur WiFi 6 ? Le WiFi 6E arrive ! Les deux normes sont en fait deux déclinaisons du même standard IEEE 802.11ax – de quoi presque regretter la nouvelle terminologie WiFi “simplifiée”, puisqu'ils faut revenir aux anciennes formulations pour y voir plus clair. Mais on digresse…

Le WiFi 6E est fondamentalement du WiFi 6 : le E signifie Extended, pour refléter le nombre accru de plages de fréquences. De quoi faire grimper significativement les débits et réduire le temps de latence. Certains constructeurs comme Xiaomi commencent d'ailleurs à montrer les bénéfices de cette technologie.

Le WiFi 6E serait disponible en France et en Europe dès le mois de mars

Sans qu'on ne puisse en profiter, en Europe pour l'instant : il faut en effet encore que les fréquences nécessaires soient libérées. Et ce n'est pas si mince affaire que cela. La bande des 6 GHz est en effet très sollicitée en France et dans le reste de l'Union Européenne.

Elle peut en effet servir aussi bien à une partie du réseau TNT Hertzien, qu'au système de signalement ferroviaire CBTC. L'ANFR et ses homologues européens ont donc décidé de limiter l'utilisation du spectre 6 GHz par le WiFi 6E pour éviter tout problème d'interférence.

Or, tout le monde serait à ce stade d'accord pour avancer. Et les différents Etats ne sont donc plus très loin d'une libération de la plage de fréquence manquante. L'ANFR explique de son côté avoir validé les modification du Tableau de répartition national des bandes de fréquences.

Un arrêté du Premier ministre devrait rapidement être rendu, et la libération de ces fréquences dans un cadre harmonisé européen pourrait avoir lieu dès le mois de mars. Reste que très peu d'appareils pourront bénéficier du WiFi 6E pendant encore quelques années. Il faudra en effet disposer de routeurs compatibles.

Mais aussi de smartphones dotés de la fonctionnalité. Il n'y en a pour l'instant pas beaucoup, contrairement aux smartphones plus sobrement compatibles avec le WiFi 6. On peut notamment citer le Galaxy S21 Ultra et le Xiaomi Mi 11.