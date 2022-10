Google Pixel 7 vs Pixel 6 : quelles différences ?

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont disponibles, quelles nouveautés apportent-ils par rapport aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro ? Design, écran, appareil photo, performances, autonomie, logiciel, prix… notre comparatif revient sur tous ces points pour vous aider à faire votre choix.

Google a officiellement lancé sa nouvelle génération de smartphones avec les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Après avoir amorcé une révolution dans sa gamme de smartphones l'année dernière, entre nouveau design tout en originalité et puce maison, la firme de Mountain View reprend les bases posées par les Pixel 6 et Pixel 6 Pro pour leurs successeurs, tout en améliorant quelques points. Découvrez les principales différences entre la série Pixel 7 et la série Pixel 6.

Design

Si l'essentiel du design des Pixel 6 a été repris pour les Pixel 7, Google a tout de même apporté quelques touches de personnalisation à ses nouveaux terminaux. À l'arrière, le bloc photo particulièrement exubérant fait son retour. Il abandonne toutefois son coloris noir pour une teinte effet argenté plus clair. Cela permet de souligner les capteurs photo, que l'on remarquait moins en noir sur noir. Autrement, nous avons le même nombre de modules qu'auparavant : deux optique + flash LED sur les Pixel 7 et 6, trois optiques + Flash LED sur les Pixel 7 Pro et 6 Pro. L'autre modification au niveau panneau dorsal est l'unification des coloris de part et d'autre du bloc photo sur les Pixel 7, alors que Google jouait sur un contraste sur les Pixel 6.

Les dimensions du Pixel 7 (155.6 x 73.2 x 8.7 mm) sont inférieures à celles du Pixel 6 (158.6 x 74.8 x 8.9 mm), que ce soit en hauteur, en largeur ou en profondeur. Le smartphone devient ainsi une option intéressante pour les amateurs de format compact. Google en a profité pour réduire la taille des bordures autour de la dalle. Le Pixel 7 Pro (162.9 x 76.6 x 8.9 mm) est quant à lui moins haut, mais plus large que son aîné (163.9 x 75.9 x 8.9 mm), pour une épaisseur identique.

Tous les modèles bénéficient d'une résistance à l'eau et à la poussière selon l'indice de protection IP68, d'un revêtement anti-traces et d'un châssis en aluminium. Les verres de protection n'évoluent pas : Gorilla Glass Victus sur l'écran et au dos pour les modèles Pro, Gorilla Glass Victus sur l'écran et Gorilla Glass 6 au dos sur les versions standard.

La caméra frontale est de nouveau logée dans un poinçon central intégré à la dalle. Enfin, les coloris changent :

Le Pixel 7 est disponible en Blanc Neige, Noir Volcanique et Vert Citron, le Pixel 6 en Gris Océan et Noir Carbone.

Le Pixel 7 Pro se décline en Blanc Neige, Noir Volcanique et Vert Sauge, le Pixel 6 Pro en Noir Carbone.

Écran

L'écran du Pixel 7 est plus petit que celui du Pixel 6 : 6,3 pouces contre 6,4 pouces. Autrement, il repose sur la même technologie OLED avec définition FHD+ (1 080 x 2 400 pixels), fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, profondeur maximale des couleurs 24 bits (16 millions de couleurs), un rapport de contraste de supérieur à 1 000 000:1 et une compatibilité HDR10+. L'écran adopte un ratio de 20:9 dans les deux cas. Google annonce par contre 25 % de luminosité supplémentaire sur l'écran du Pixel 7 par rapport à celui du Pixel 6.

Le Pixel 7 Pro conserve un écran de 6,7 pouces, similaire au Pixel 6 Pro. La dalle OLED LTPO offre un affichage QHD+ (1 440 x 3 120 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz qui varie selon le contenu à l'écran, le tout dans un format 19,5:9. Pour le reste, les caractéristiques sont identiques à celles des modèles standards. L'écran du Pixel 7 Pro dispose donc à peu près des mêmes prestations que celui du Pixel 6 Pro.

Performances

Chaque modèle de chaque génération est compatible avec le réseau 5G. La série des Pixel 6 introduisait pour la première fois une puce made in Google, développée en partenariat avec Google : le SoC Tensor. Les Pixel 7 profitent d'une version mise à jour, le Tensor G2, plus puissant, mais aussi plus économe en énergie. De premiers benchmarks du Pixel 7 Pro sont déjà apparus, laissant envisager un léger gain de performances. Cela octroie un petit avantage aux Pixel 7 sur les Pixel 6, même si la différence n'est pas gigantesque. Les Pixel 7 sont d'ailleurs assez loin des résultats obtenus par des smartphones sous Snapdragon 8 Gen 1 ou Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm.

Cela n'est pas étonnant : Google n'a jamais privilégié la puissance brute et le hardware dernier cri sur ses appareils, préférant réaliser des économies sur ce point et laisser parler son expertise logicielle et ses optimisations pour sortir du lot. Le Tensor G2 impressionne pour ses capacités en traitement de la photographie et pour l'intelligence artificielle, qui allouent aux Pixel 7 des fonctionnalités exclusives.

Mémoire

Les options de RAM et de stockage n'ont pas évolué d'une génération à l'autre :

8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go/256 Go de mémoire interne UFS 3.1 pour les Pixel 7 et Pixel 6.

12 Go de mémoire vive LPDDR5 ainsi que 128 Go/256 Go/512 Go de stockage UFS 3.1 pour les Pixel 7 Pro et Pixel 6 Pro.

Sécurité

Sur la question de la sécurité, la puce Titan M2 fait son retour sur cette génération, mais les Pixel 7 ont droit à un avantage sur leurs devanciers : le VPN Google One y est intégré sans frais ni surcoût (la fonction sera déployée après le lancement, à une date encore inconnue).

Par ailleurs, l'authentification biométrique s'enrichit. Comme les Pixel 6, les Pixel 7 jouissent d'un lecteur d'empreinte digitale sous l'écran pour déverrouiller le smartphone. Mais ces derniers ont aussi à disposition la reconnaissance faciale, manquante sur les Pixel 6.

Autonomie, batterie et recharge

Le Pixel 7 étant plus petit que le Pixel 6, Google a logiquement moins de place pour insérer une grande batterie. La capacité passe de 4 614 mAh sur le modèle de 2021 à 4 355 mAh pour celui de 2022. Mais cette régression ne devrait pas être synonyme d'autonomie réduite, selon le groupe américain. Grâce à la puce Tensor G2 moins gourmande en ressources et exploitant l'IA pour optimiser la consommation de l'appareil, l'endurance des deux mobiles serait sensiblement la même, chaque modèle tenant plus d'une journée d'utilisation. En lisant les petites lignes, on se rend tout de même que le protocole de tests de Google mesure une autonomie moyenne de 31 heures pour le Pixel 7 et de 34 heures pour le Pixel 6. Avec le mode ultra économiseur de batterie activé, le Pixel 7 peut même rester allumé jusqu'à 72 heures, contre 48 heures pour le Pixel 6.

Sur le Pixel 7 Pro, nous avons droit à une batterie de 5 000 mAh, comme sur le Pixel 6 Pro. Nous pouvons donc nous attendre à un gain d'autonomie étant donné que l'écran est similaire et que le SoC Tensor G2 doit permettre d'économiser de l'énergie. Google annonce là aussi jusqu'à 72 heures d'autonomie sur le Pixel 7 Pro avec l'ultra économiseur de batterie, soit une journée de plus que pour le Pixel 6 Pro.

Google déçoit sur la vitesse de charge, qui reste bloquée sur les mêmes capacités, à savoir jusqu'à 21W sur les Pixel 7 et Pixel 6 ou jusqu'à 23W sur les Pixel 7 Pro et Pixel 6 Pro, en utilisant le chargeur Google 30W USB-C qui n'est pas inclus dans la boîte. La firme dirigée par Sundar Pichai communique sur une recharge de 30 minutes pour passer de 1 à 50% de batterie. La recharge sans fil atteint jusqu'à 20W (Pixel 7 et 6) ou jusqu'à 23W (Pixel 7 Pro et 6 Pro) avec le Google Pixel Stand 2e génération, vendue séparément. Les chargeurs certifiés Qi ne permettent de bénéficier que de 12W.

Appareil photo

La configuration photo du Pixel 7 ne bouge pas, le smartphone se contente de reprendre les capteurs du Pixel 6. On retrouve donc un module principal Quad Bayer de 50 MP avec ouverture de ƒ/1,85, largeur de pixel de 1,2 μm, stabilisation d'image optique et électronique, technologie Octa PD et autofocus laser. Il est accompagné d'une optique ultra grand-angle 12 MP avec ouverture de ƒ/2,2, largeur de pixel de 1,25 μm et champ de vision élargi de 114°.

Le Pixel 7 Pro et le Pixel 6 Pro reprennent ces spécifications, à l'exception faite du Pixel 7 Pro qui jouit d'un champ de vision de 125,8° par l'intermédiaire de son ultra grand-angle, alors que le Pixel 6 Pro est à 114°. Ils y ajoutent aussi un téléobjectif, et cette fois, un changement a été opéré entre les deux modèles. Si la définition de 48 MP et l'ouverture de ƒ/3,5 sont identiques, trois caractéristiques sont modifiées sur cet appareil photo :

Champ de vision de 20,6° sur le Pixel 7 Pro, contre 23,5° sur le Pixel 6 Pro.

Largeur de pixel de 0,7 μm sur le Pixel 7 Pro, contre 0,8 μm sur le Pixel 6 Pro.

Zoom optique x5 sur le Pixel 7 Pro, contre x4 sur le Pixel 6 Pro.

La caméra frontale chargée des selfies est partagée entre le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro (10,8 MP, ouverture de ƒ/2,2, champ de vision ultra grand-angle de 92,8°, largeur de pixel de 1,22 μm). Pour rappel, le Pixel 6 part d'un capteur 8 MP, ouverture de ƒ/2,0, champ de vision grand angle de 84° et pixels de 1,12 μm. Le Pixel 6 Pro est mieux loti avec son optique avant de 11,1 MP, une ouverture de ƒ/2,2, un champ de vision ultra grand-angle de 94° et des pixels grands de 1,22 μm. Le Pixel 7 s'améliore donc sensiblement face au Pixel 6, alors que le Pixel 7 Pro semble légèrement régresser face au Pixel 6 Pro.

En vidéo, Google ne touche à rien, avec la prise en charge des définitions 4K et 1080p à 30 et 60 images par seconde pour tous les modèles.

Audio

La partie audio est la même pour les quatre modèles : haut-parleurs stéréo, trois microphones et fonction de suppression du bruit ambiant pour clarifier les appels.

Logiciel

La série Pixel 7 vient avec Android 13 préinstallé et la série Pixel 6 avec Android 12. Google promet trois ans de mises à jour de fonctionnalités ainsi que cinq ans de correctifs de sécurité. Les Pixels 7 étant plus récents, ils vont profiter d'un suivi logiciel plus long que celui des Pixel 6.

En ce qui concerne les fonctionnalités photo, les Pixels 7 reprennent la gomme magique, Real Tone, les modes portrait et vision de nuit (ce dernier serait deux fois plus rapide sur les Pixel 7 pour la même qualité) ou l'autofocus en mouvement déjà présents sur les Pixel 6. Le Pixel 7 Pro y ajoute une option de mise au point macro, qui permet de capturer des clichés en plan très rapproché du sujet, ce que proposent d'autres smartphones par le biais d'un capteur photo dédié, dont se passe le Pixel 7 Pro. Par ailleurs, la fonction anti-flou, qui a recours à l'IA pour améliorer la netteté des photos, serait bien plus performante sur les Pixel 7 que sur les Pixel 6.

Le Pixel 7 exploite en outre sa puce Tensor G2 pour proposer une fonctionnalité inédite sur un smartphone : un transcripteur de messages vocaux pour s'épargner l'écoute des longs audios envoyés par nos contacts. Une option à la fois innovante et pratique qui pourrait fortement améliorer l'expérience de ceux qui ont des proches un peu trop bavards.

Prix

Bonne nouvelle, Google ne suit pas le chemin d'Apple avec ses iPhone 14 et garde sa grille tarifaire pour ses nouveaux smartphones. Le Pixel 7 est disponible à 649 euros dans sa version comprenant 128 Go d'espace de stockage et 749 euros pour bénéficier de 256 Go de mémoire interne. Le Pixel 7 Pro est quant à lui commercialisé au prix de 899 euros en 128 Go et de 999 euros en 256 Go. Ce sont les mêmes tarifs que pour les Pixel 6 en 128 Go (il n'y avait pas de version 256 Go sur la génération précédente).

Pixel 7 vs Pixel 6 : lequel choisir ?

Vous l'avez compris à la lecture de ce comparatif, Google n'a pas pris de grand risque avec ses Pixel 7 et s'est contenté d'améliorer la formule instaurée par les Pixel 6, en ajoutant quelques nouveautés ici et là. Les Pixel 6 ne sont plus disponibles sur le store officiel de Google, mais vous devriez pouvoir en acquérir un en passant par des revendeurs tiers. En cas de belle baisse de prix (200 euros par exemple), les Pixel 6 nous semblent présenter un meilleur rapport qualité-prix que les Pixel 7.

Par contre, les Pixel 7 font l'objet d'une offre de précommande plutôt attractive, qui pourrait vous faire craquer si vous êtes intéressés par des écouteurs sans fil Pixel Buds Pro ou une montre connectée Pixel Watch. Votre smartphone sera mis à jour pendant une année supplémentaire, ce qui doit aussi être pris en compte. Et n'oublions pas le nouveau design et les fonctionnalités inédites des deux nouveaux smartphones.