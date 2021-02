Xiaomi Mi 11 contre Mi 10 : quelles différences, faut-il acheter le nouveau Xiaomi ?

Le 8 février, Xiaomi a annoncé l’arrivée en France du Mi 11, remplaçant du Mi 10 lancé un an auparavant. Le nouveau venu se dote d’une fiche technique actualisée, avec plusieurs améliorations notables. Vendu à partir de 799 euros, le smartphone semble être une bonne affaire. Mais est-ce vraiment le cas ? Réponse dans ce duel Mi 11 contre Mi 10 !

Comme convenu, Xiaomi a présenté le 8 février 2021 la version internationale du Mi 11 (dont la version chinoise est officielle depuis décembre 2020). La conférence virtuelle a démarré à 13 heures, heure française. Et nous avons saisi cette occasion pour revenir en détail sur ce lancement. Deux raisons nous ont poussé à cela. D’abord, Xiaomi s’est hissé au quatrième trimestre 2020 au troisième rang mondial des ventes de smartphones, derrière Apple et Samsung, profitant ainsi des soucis de Huawei. Le Mi 11 est donc le premier « porte-étendard » de Xiaomi suite à l’annonce de ce nouveau classement.

Deuxième raison : entre les retards des iPhone 12 (sortis entre octobre et novembre) et l’arrivée hâtive des Galaxy S21, sortis fin janvier, les marques internationales s’organisent pour renouveler leurs offres et séduire les consommateurs. Nous avions hâte de savoir comment Xiaomi répondrait à cette tendance. Voilà qui est donc chose faite. Retrouvez d’ailleurs dans nos colonnes un comparatif complet du Mi 11 avec l’iPhone 12 et le Galaxy S21. Dans cet article, nous ne reviendrons pas sur ces différents modèles. Nous allons plutôt nous concentrer sur les nouveautés apportés par Xiaomi au Mi 11 en le comparant à son prédécesseur, le Mi 10.

Prix

Le prix de lancement du Mi 11 est identique à celui du Mi 11. Le téléphone est donc proposé à 749 euros, hors subvention et hors promotion. Une information avait fuité la semaine dernière avec des prix légèrement plus élevés. C'est donc une agréable surprise de la part de Xiaomi. Notez que ceux sont ici des prix européens. Les prix pour la France pourraient être plus élevés. Xiaomi France n'a pas encore communiqué les tarifs du Mi 11 dans l'Hexagone.

Comme Apple et Samsung, Xiaomi décide de réviser légèrement à la baisse le prix de son porte-étendard. C’est la version 128 Go du porte-étendard qui sera proposée à 749 euros. Pour profiter du double d’espace de stockage, vous devrez payer 50 euros de plus. Soit 799 euros.

En 2020, nous avions été très surpris du positionnement du Mi 10. Vendu à 799 euros, le précédent flagship se positionnait à son lancement 300 euros plus cher que son prédécesseur. Et ce sans forcement le justifier autrement que par l’intégration d’une connectivité 5G, d’une plus grosse batterie et d’un nouveau capteur photo. Rappelons aussi que le prix du Mi 10 a été fixé à une période de forte inflation tarifaire.

Le Mi 10 a d’ores et déjà amorcé une baisse de son prix. Le smartphone est toujours proposé à 799 euros sur la boutique officielle de la marque. Mais ce tarif est appliqué à la version 256 Go et non plus à la version 128 Go. Il ne serait pas étonnant que le Mi 10 continue de voir son tarif diminuer dans les prochaines semaines, suite à la sortie du Mi 11.

Fiche technique

Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 10 Dimensions et poids 164,3 x 74,6 x 8,1 mm (version verre)

164,3 x 74,6 x 8,6 mm (version cuir végétal)

196 grammes (version verre)

194 grammes (version cuir) 162,5 x 74,8 x 9 mm

208 grammes Ecran 6,81"

QHD+ (1440 x 3200 pixels)

515 pixels par pouce

120Hz

Gorilla Victus

HDR10+ 6.67"

FHD+ (2340 x 1080 pixels)

90hz

386 pixels par pouce

Gorilla Glass 5

HDR10+ Chipset Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) Qualcomm Snapdragon 865 (7nm) OS Android 11 + MIUI 12.5 Android 11 + MIUI 12 (via mise à jour) RAM 8 Go 8 Go Stockage 128/256 Go 128/256 Go microSD Non Non Capteur principal 108 MP, f/1.9, 26mm (principal), 0,8µm, PDAF, OIS

13 MP, f/2.4, 123˚ (grand angle), 1,12µm, angle de vue 123°

5 MP, f/2.4, (macro), 1,12µm 108 MP, f/1.7, 26mm (principal), 0,8µm, PDAF, OIS

13 MP, f/2.4, 123˚ (grand angle), 1,12µm

2 MP, f/2.4, (macro), 1.12µm

2 MP (calcul des distances) Capteur selfie 20 MP, 27mm, 0,8µm 20 MP, 27mm, 0,9µm Batterie 4600 mAh

Charge rapide filaire 55 watts

Charge rapide sans fil 50W

Recharge rapide inversée 10W 4780 mAh

Recharge filaire 30W

Recharge sans fil 30W

Recharge rapide inversée 5W 5G Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte optique sous l'écran Scanner d’empreinte optique sous l'écran Résistance à l'eau Non non

Design

Le design du Mi 11 est très similaire à celui du Mi 10. La seule nouveauté importante est le format du bloc photo, passant d’une ligne verticale à un module carré, avec des angles arrondis. Ce module est positionné dans le coin supérieur gauche. Il ressemble beaucoup à celui du Poco C3, mais aussi, chez les concurrents à celui des deux dernières générations d’iPhone, des deux dernières générations de Pixel (Pixel 4, 4a et 5), ou, dans une moindre mesure à celui de certains Galaxy de Samsung ou de certains Oppo (A73 ou Reno 4F, par exemple).

Le bloc photo est esthétiquement divisé en deux parties. À gauche, dans la partie noire, nous retrouvons deux objectifs photo : l'optique du capteur principal et l'optique grand-angle. À droite se trouvent deux autres éléments : le capteur macro et le flash LED dual tone.

Le Mi 10 adopte quant à lui un bloc photo plus traditionnel chez Xiaomi. Tous les capteurs sont alignés verticalement, comme dans le Mi 9. C’est un design que vous retrouvez aussi bien dans les gammes Mi, Redmi ou Poco.

Les matériaux utilisés par Xiaomi ne changent pas entre le Mi 11 et le Mi 10. Du verre minéral sur les face et de l’aluminium sur les tranches. Le Mi 11 profite d’un verre plus récent à l’avant : le Gorilla Victus de Corning, en lieu et place du Gorilla 5. Sur les tranches, vous retrouvez les mêmes éléments techniques : port USB type-C, haut-parleur, deux microphones, tiroir de SIM, boutons de mise en marche et de contrôle du volume. Comme toujours depuis le Mi 6, il n’y a pas de port jack 3,5 mm.

Côté audio, le Mi 11 conserve les deux haut-parleurs du Mi 10. Le premier est positionné dans la tranche inférieure. Le second est placé dans l’écouteur téléphonique. C’était l’une des améliorations du Mi 10 face au Mi 9. Nous avons le plaisir de les retrouver dans le Mi 11.

Le Mi 11 est plus grand que le Mi 10 de 2 millimètres. Il est tout aussi large. Il est moins épais (ce qui explique une mauvaise surprise du côté de la batterie) de 1 millimètre. Et il est moins lourd de 12 grammes pour la version en verre et de 14 grammes pour la version en cuir végétal.

Écran

L’écran du Mi 11 présente des caractéristiques physiques assez proches de celui du Mi 10. La dalle est un peu plus grande (6,81 pouces contre 6,67 pouces). Elle est incurvée sur les deux côtés. Elle présente un poinçon dans le coin supérieur gauche pour le capteur selfie. Et les bordures sont très fines en haut et en bas de l’écran.

Techniquement, le Mi 11 profite d’une dalle améliorée. D’abord, a résolution de l’écran, qui passe de 386 pixels par pouce à 515 pixels par pouce. Cela est dû au passage d’une définition Full HD+ à une définition Quad HD+. Espérons que cela n’aura pas trop d’incidence sur l’autonomie.

Seconde amélioration, la dalle AMOLED est désormais compatible avec un taux de rafraichissement 120 Hz et non plus 90 Hz. Nous sommes évidemment curieux de savoir si ce mode sera compatible avec la définition Quad HD+. Rappelons que Samsung, avec le Galaxy S20, avait choisi de brider les choix offerts à l’utilisateur : 1080p @ 120 Hz ou 1440p @ 60 Hz.

Dernières améliorations à noter, la colorimétrie et la luminosité. La dalle serait capable, selon Xiaomi, d’afficher jusqu’à 1 milliard de nuances différentes. En outre, la luminosité maximale atteindrait les 1500 nits. Ce qui est particulièrement élevé. Bien sûr, cette luminosité ne serait pas disponible manuellement, mais uniquement en extérieur et en pleine lumière. Bien sûr, la dalle est compatible HDR10+, comme celle du Mi 10.

Un lecteur optique d’empreinte digitale est toujours présent sous la dalle.

Performances

Les performances du Mi 11 devraient être bien supérieures à celle du Mi 10. En cause, le changement de SoC. Xiaomi passe en effet du Snapdragon 865 au Snapdragon 888. La structure des coeurs est quasiment la même (1 coeur très puissant, 3 coeurs un peu moins puissants, quatre coeurs économes en énergie) et la fréquence d’utilisation ne change pas. Mais, à consommation énergétique identique, le Snapdragon 888 offre plus de puissance.

En outre, le GPU a été mis à jour. Il passe de l’Adreno 650 à l’Adreno 660. Ce dernier développe une puissance de calcul de 1,72 téraflops, conte 1,22 téraflops. Soit une progression de 40 %. Tous les autres composants importants ont également été améliorés dans le Snapdragon 888 : le modem, toujours compatible 5G, le processeur pour le traitement des signaux (Hexagon), le processeur pour le traitement des images (Spectra), ainsi que la bande passante pour la RAM. Le Snapdragon 888 est compatible Bluetooth 5.2 et WiFi 6.

Le Mi 11 est équipé de 8 ou 12 Go de RAM à l’international. En France, il ne disposera que de 8 Go de RAM, quel que soit le palier de stockage. Ce qui aurait pourtant été pratique compte tenu de l’augmentation de la définition de l’écran. Xiaomi avait fait le même choix en 2020 avec le Mi 10 : la version avec 12 Go de RAM n’est pas proposée en France.

Autonomie et recharge

Avec un chipset très puissant et une dalle AMOLED qui passe du Full HD+ au Quad HD+, la question de l’autonomie se pose bien évidemment. Dans ce domaine, Xiaomi n’a pas choisi de renforcer la capacité de sa batterie. Pire, la marque a même fait une petite concession à ce sujet : la batterie passe de 4780 mAh à 4600 mAh. Soit une petite baisse de 4 % environ. Ce n’est pas une baisse considérable, mais elle peut-être malvenue dans la mesure où certains éléments du Mi 11 consommeront davantage d’énergie.

Heureusement, Xiaomi a parallèlement amélioré la partie recharge de la fiche technique. La charge rapide, que ce soit avec ou sans fil, est plus rapide. La puissance maximale passe de 30 watts dans les deux cas avec le Mi 10, à 55 watts en filaire et 50 watts sans fil avec le Mi 11. Selon Xiaomi, le Mi 11 se recharge de 0 à 100 % en 45 minutes. Ce qui est une excellente performance, dans la lignée du Super VOOC 2.0 d’Oppo, présent dans le Find X2 Pro, par exemple.

Si vous n’avez pas de chargeur Xiaomi compatible 55 watts, sachez que le Mi 11 est compatible Quick Charge 4+, comme le Mi 10. Enfin, le Mi 11 est compatible charge inversée sans fil, comme le Mi 10. Mais la puissance offerte par le Mi 11 est deux fois supérieure, passant de 5 watts à 10 watts.

Photo et vidéo

Dernière partie de ce duel fratricide : la photo. Et c’est certainement là où le Mi 11 déçoit le plus. Car il reprend pratiquement à l’identique tous les éléments du Mi 10. Et ce qu’il ne reprend pas est ici généralement moins intéressant. En outre, il ne gomme pas le principal défaut du Mi 10 : l’absence de zoom optique. Entrons dans le détail.

Le capteur principal du Mi 11 est donc toujours le Samsung ISOCELL HMX 108 mégapixels. Chaque pixel mesure 0,8 micron. Le capteur fonctionne ici aussi en mode Quad-Bayer. Et il intègre un autofocus à détection de phase. Son objectif est toujours stabilisé. Mais il ouvre moins large : f/1.9 contre f/1.7. Cela veut dire qu’il est potentiellement moins lumineux.

Le premier des capteurs secondaires du Mi 11 est celui associé à l’objectif ultra grand-angle. Ici aussi changement par rapport au Mi 10. Il s’agit toujours d’un modèle 13 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.4. L’angle de vue atteint 123 °. Pas de stabilisation ni d’autofocus ici, c’est normal.

L’autre capteur secondaire du Mi 11 est celui qui est chargé des photos de proximité dites « macro ». C’est un modèle 5 mégapixels, contre 2 mégapixels précédemment. Son objectif ouvre toujours à f/2.4. Il n’a pas, lui non plus, d’autofocus, comme son prédécesseur, alors que nous aurions bien aimé qu’il y en ait un. Ce capteur a un double rôle. Il s’occupe non seulement des macros, mais aussi du calcul des distances pour le mode portrait. En effet, Xiaomi supprime ici le quatrième capteur 2 mégapixels du Mi 10.

Comme vous pouvez le constater, Xiaomi fait ici, une fois encore, l’impasse sur un éventuel zoom optique, alors que le Mi 9 en était équipé d’un (rapport de zoom 2x). La marque s’inspire ainsi d’Apple (et non de Samsung) qui préfère offrir le zoom optique à ses iPhone « Pro ». Il est donc évident que le Mi 11 Pro proposera un zoom optique. C’est un point faible face à Samsung qui offre un zoom « hybride » dès le Galaxy S21.

Pour réaliser des vidéos, le Mi 11 utilise bien sûr son capteur principal. Plusieurs modes sont proposés. Quasiment tous sont hérités du Mi 10 : 8K @ 30 ips, 4K @ 60 ips. Le mode ralenti du Mi 11 a été amélioré, puisqu’il monte désormais à 480 ips en 1080p. Pour la stabilisation, le Mi 11 n’utilise pas le stabilisateur optique du capteur 108 mégapixels, mais bien le gyroscope électronique.

Côté selfie, le Mi 11 est doté d’un capteur presque identique à celui du Mi 10. Il s’agit d’un modèle 20 mégapixels avec optique grand-angle pour les selfies de groupe. Le capteur est compatible HDR. Chaque pixel mesure 0,8 micron et non plus 0,9 micron. Là encore, il y a un léger risque de baisse de luminosité. Le capteur selfie filme en 1080p @ 30 ips, comme son prédécesseur.

Conclusion

Le Mi 11 est une évolution du Mi 10 et clairement pas une révolution. De nombreux points techniques ont simplement été repris, comme en photo ou en capacité de stockage. Certains ont été améliorés, comme la charge rapide, l’écran et la plate-forme Snapdragon. Mais d’autres sont moins intéressants, notamment la batterie. C’est certainement le point qu’il faudra surveiller de près lors des tests techniques. Car, l’écran nous semble, théoriquement, très gourmand. Et le Snapdragon 888 devrait l’être également. Rendez-vous très prochainement pour un test complet du Mi 11. Et rendez-vous très prochainement pour le prix. Une bonne surprise n'est pas impossible sur ce point.