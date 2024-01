Samsung Galaxy S24 vs Galaxy S23 : quelles sont les différences ? On fait le point

Design, écran, performances, photo, autonomie… Le Samsung Galaxy S24 est-il une évolution majeure par rapport au Galaxy S23 ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce comparatif.

Samsung a lancé sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme avec la série Galaxy S24, qui vient succéder aux appareils de la série Galaxy S23. Cette fois, le fabricant fait le pari de l'intelligence artificielle pour tenter de sortir du lot. Comme chaque année, se pose alors la question des différences entre les anciens et les nouveaux modèles. Cela vaut-il le coup d'investir dans un Galaxy S24 lorsqu'on est déjà en possession d'un Galaxy S23 ? Pour un nouveau smartphone, est-il plus pertinent d'acheter un Galaxy S23 moins cher ou un Galaxy S24 au prix fort ? Notre première prise en main du Galaxy S24 et notre test complet du Galaxy S23 sont de bons points de départ pour répondre à ces questions, et notre comparatif si présent permet d'y voir encore plus clair.

Les fiches techniques des S24 et S23

Commençons par les spécifications techniques des Galaxy S24 et S23 avant d'entrer plus en profondeur dans les détails dans la suite de cet article.

Galaxy S24 Galaxy S23 Chipset Samsung Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 2 Ecran 6,2 pouces

AMOLED FHD+

1-120 Hz LTPO

2600 nits maximum 6,1 pouces

AMOLED FHD+

48-120 Hz LTPO

1750 nits maxiumum 5G Oui Oui RAM 8 Go LPDDR5X 8 Go LPDDR5X Batterie 4000 mAh

Recharge rapide filaire 25W

Recharge rapide sans fil 15W 3900 mAh

Recharge rapide filaire 25W

Recharge rapide sans fil 15W Photo Capteur principal 50 MP

Ultra grand-angle 12 MP

Téléobjectif 10 MP (zoom optique 3X) Capteur principal 50 MP

Ultra grand-angle 12 MP

Téléobjectif 10 MP (zoom optique 3X) Selfie 12 MP f/2,2 12 MP f/2,2 Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68 IP68 Stockage 128, 256 Go 128, 256 Go OS Android 14 + One UI 6.1 Android 13 (màj vers One UI 6.1 et Android 14 disponible) Dimensions 147 x 70,6 x 7,6 mm

167g 146,3 x 70,9 x 7,6 mm

168g MicroSD Non Non

Design : le Galaxy S24 est moins compact

Alors que la concurrence mise sur des appareils toujours plus imposants, le modèle de base de la gamme Galaxy S demeure une option premium compacte intéressante. Le Galaxy S24 conserve des dimensions maitrisées, mais a tout de même légèrement grandi. Il mesure 147 x 70,6 x 7,6 mm contre 146,3 x 70,9 x 7,6 mm pour son prédécesseur. Toujours constitué d'un châssis en aluminium et d'un panneau dorsal en verre, son poids n'a presque évolué. Il pèse 167 grammes, alors que le Galaxy S23 en pèse 168.

Si le Galaxy S24 Ultra a droit à la nouvelle technologie Gorilla Glass Armor de Corning pour protéger son écran, le Galaxy S24 standard reste fidèle au Gorilla Glass Victus 2 qui préserve déjà le Galaxy S23. La certification de résistance à l'eau et à la poussière est également identique (IP68) et le lecteur d'empreintes digitales ultrasonique est positionné sous l'écran dans les deux cas. La connectique est, elle aussi, semblable, avec l'intégration d'un port USB Type-C 3.2.

La conception du Galaxy S24 est très proche de celle du Galaxy S23. On note des tranches légèrement plus plates et plus fines sur le modèle le plus récent. Les coins du Galaxy S24 restent arrondis, mais avec des angles plus prononcés que sur le Galaxy S23. Les bordures autour de l'écran sont légèrement plus fines. L'intégration des trois capteurs photo au dos ne bouge pas, mais Samsung a baissé la position du Flash LED sur le Galaxy S24. Celui-ci se trouve désormais entre la première et la deuxième optique, alors qu'il était à côté du premier module sur le Galaxy S23. La caméra frontale est toujours abritée dans un poinçon central dans l'écran.

Le Galaxy S24 se décline dans les coloris noir, argenté, crème et indigo. Le Galaxy S23 est quant à lui disponible en noir, crème, lavande et vert. Le S23 faisait déjà partie des bons élèves du marché avec son indice de réparabilité de 8,2/10, Samsung a réussi à faire encore mieux avec son Galaxy S24, qui présente une note de 8,5/10.

Écran : un affichage plus lumineux

Si le Galaxy S24 a gagné en hauteur, c'est pour pouvoir proposer un plus grand écran. Sa diagonale atteint 6,2 pouces, quand la dalle du Galaxy S23 est à 6,1 pouces. Pour le reste, on ne constate pas de changement majeur. Samsung confie encore l'affichage à sa technologie Dynamic AMOLED 2X LTPO. La fréquence de rafraîchissement est variable entre 1 et 120 Hz pour le Galaxy S24, une différence de taille avec le Galaxy S23 qui ne peut pas descendre en dessous de 48 Hz.

La définition est de 1 080 x 2 340 pixels sur les deux modèles : la résolution du Galaxy S23 est donc légèrement supérieure à celle du Galaxy S24 puisque la surface d'affichage est moins grande. Samsung annonce par contre une luminosité maximale plus forte sur le Galaxy S24, de 2 600 nits. De son côté, le Galaxy S23 est capé à 1 750 nits. Cette amélioration sert notamment à marquer les effets du HDR10+, pris en charge par les deux appareils. L'évolution est au final timide au niveau de l'écran.

Performances : le Galaxy S24 repasse à l'Exynos

Historiquement, les smartphones Samsung lancés en Europe sont équipés de puces maison Exynos. Une exception avait été accordée à la série des Galaxy S23, qui jouit d'un SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Pour sa nouvelle génération de mobiles, le constructeur sud-coréen a décidé de couper la poire en deux : les Galaxy S24 et S24+ sont dotés d'un Exynos 2400, alors que le Galaxy S24 Ultra bénéficie d'un Snapdragon 8 Gen 3. Les premiers benchmarks semblent indiquer que l'Exynos 2400 est plus proche du Snapdragon 8 Gen 3 que pouvaient l'être d'anciennes puces Samsung face à leurs concurrentes chez Qualcomm. En tout cas, l'Exynos 2400 du Galaxy S24, gravé en 4nm, surpasse le Snapdragon 8 Gen 2 du Galaxy S23, en 4nm pareillement.

Samsung ne change pas de stratégie en ce qui concerne les options de mémoire, avec 8 Go de RAM LPDDR5X et 128 Go (UFS 3.1) ou 256 Go (UFS 4.0) de stockage selon la configuration choisie. Sur le volet de la connectivité, le Galaxy S24 est limité au WiFi 6E par son SoC Exynos 2400, comme sur le Galaxy S23. Décevant quand on sait que le Galaxy S24 Ultra profite d'une compatibilité avec le nouveau standard Wi-Fi 7, ce qui sera utile dans quelques années. Le Bluetooth 5.3 est de la partie aussi bien sur le S24 que sur le S23.

Autonomie : la capacité de la batterie augmente

Samsung incorpore une batterie dotée d'une capacité un peu plus importante, de 4 000 mAh, sur le Galaxy S24. Une hausse de 100 mAh par rapport aux 3 900 mAh de l'accumulateur du Galaxy S23. Est-ce que cette augmentation se traduit véritablement par une amélioration de l'autonomie ? Oui, selon Samsung, qui annonce une endurance supérieure de 4 heures pour le Galaxy S24 face au Galaxy S23 pour un usage standard. Voici le détail de ce que communique la marque à ce sujet :

Autonomie en usage internet (4G)

Galaxy S24 : Jusqu'à 25 heures

Galaxy S23 : Jusqu'à 20 heures

Autonomie en usage internet (WiFi)

Galaxy S24 : Jusqu'à 25 heures

Galaxy S23 : Jusqu'à 20 heures

Autonomie en lecture vidéo

Galaxy S24 : Jusqu'à 29 heures

Galaxy S23 : Jusqu'à 22 heures

Autonomie en lecture audio

Galaxy S24 : Jusqu'à 78 heures

Galaxy S23 : Jusqu'à 71 heures

La puissance de la charge filaire est de 25 W sur les deux terminaux. Samsung continue de se montrer peu généreux au regard de la vitesse de charge. Idem pour la charge à induction, limitée à 15 W sur les deux modèles.

Appareil photo : peu de nouveautés

Samsung n'a pas bouleversé l'optique de ses capteurs photo. Si on lit les caractéristiques fournies par le constructeur, on pourrait même croire que la configuration photo n'a pas bougé d'un pouce. Sur le Galaxy S24 comme sur le Galaxy S23, nous avons :

Un capteur principal grand-angle de 50 MP, ouverture f/1,8 et longueur focale 23 mm

Un module ultra grand-angle de 12 MP, ouverture f/2,2 et longueur focale 13 mm

Un téléobjectif avec zoom optique jusqu'à 3x de 10 MP, ouverture f/2,4 et longueur focale 69 mm

Une caméra frontale de 12 MP, ouverture f/2,2 et longueur focale 25 mm

Le Galaxy S24 parvient toutefois à tirer son épingle du jeu avec une taille des capteurs revue à la hausse et des photosites capables de capturer plus de lumière. Samsung indique aussi avoir collaboré avec les éditeurs des plus gros réseaux sociaux pour que leurs applications intègrent les fonctionnalités photo et vidéo du S24. L'appareil photo intégré dans Instagram, TikTok ou encore Snapchat est notamment concerné.

Logiciel : et si la plus grosse différence était là ?

Comme nous avons pu le constater, les différences matérielles entre le Galaxy S24 et le Galaxy S23 sont mineures. L'une des avancées les plus importantes se trouve sans doute sur l'aspect logiciel. Déjà, Samsung s'aligne sur les Pixel de Google et promet dorénavant 7 ans de mises à jour Android et de patchs de sécurité, contre 5 jusqu'ici. En théorie, le Galaxy S24 va donc bénéficier d'un support logiciel trois ans (les deux ans de rallonge plus les douze mois séparant la sortie de l'un et l'autre) après la fin de celui du Galaxy S23, sauf si ce dernier a le droit à une prolongation.

Le grand axe sur lequel s'est concentré Samsung sur la série Galaxy S24 est Galaxy AI, une nouvelle expérience basée sur l'intelligence artificielle. Celle-ci promet un gain de temps et de confort au quotidien par le biais de nombreuses petites fonctionnalités bien utiles :

La traduction d'une page web dans le navigateur Samsung

Le résumé sous forme de liste à puces d'un article de presse dans le navigateur Samsung

La possibilité de reformuler des messages (de manière polie par exemple) avec le clavier Samsung

La traduction de conversation en temps réel avec l'application Téléphone native

“Entourer pour chercher”, une fonction qui permet d'entourer un élément à l'écran pour lancer une recherche avec Google Lens

La retranscription de réunions

Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous invitons à lire notre article dédié à Galaxy AI. Notez que Samsung prévoit de déployer ces fonctionnalisés basées sur l'IA sur le Galaxy S23 et d'autres modèles premium récents dans les mois qui viennent, l'exclusivité sera donc de courte durée pour le S24.

Rapport qualité-prix : Samsung revoit ses tarifs

Conscient que le Galaxy S24 n'est qu'un Galaxy S23 mollement amélioré (surtout si une mise à jour apporte les fonctions IA au S23), Samsung a activé le levier du prix pour rendre son nouveau modèle attractif. Le Galaxy S24 démarre à 899 euros pour 128 Go de stockage et se négocie à 969 euros pour la version avec 256 Go de mémoire interne. À sa sortie, le Galaxy S23 coûtait, pour les mêmes options de stockage, respectivement 959 et 1 019 euros. Cette baisse de prix constitue une bonne nouvelle, mais en un an, le tarif du Galaxy S23 a aussi chuté et il est aujourd'hui possible de l'acquérir en promotion pour une somme bien inférieure. Si vous parvenez à le trouver pour quelques centaines d'euros en moins, le Galaxy S23 présente un rapport qualité-prix plus intéressant, sauf peut-être si vous comptez conserver votre mobile de longues années durant.