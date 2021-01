Mi 11 : Xiaomi ridiculise l’iPhone 12 Pro Max dans un test de bande-passante WiFi

Xiaomi vante la bande-passante WiFi 6 du Mi 11 dans une vidéo benchmark dans laquelle on peut voir la marque comparer la vitesse du dernier smartphone à celle de l'iPhone 12 Pro Max. Il faut dire d'emblée que le Mi 11 est compatible avec la norme WiFi 6E alors que l'iPhone 12 Pro Max n'est pour l'heure compatible qu'avec la norme WiFi 6.

Les derniers iPhone restent encore des points de comparaison importants pour les marques de smartphones. Il y a des raisons objectives à cela : même si les parts de marché des iPhone restent très en-deçà de celles des smartphones Android, Apple représente toujours à lui seul un quart du marché. C'est aussi la marque qui, symboliquement au moins, a su révolutionner le secteur du smartphone.

Or, les iPhone n'avaient, dès le départ, pas forcément toujours tout du point de vue fonctionnalités. Mais Apple a su sélectionner l'essentiel, et peaufiner l'expérience utilisateur pour délivrer un ensemble harmonieux, prévisible, et simple d'utilisation qui continue encore de faire date. Les derniers iPhone 12 ne sont en cela pas différents des premiers : ils n'ont pas tous les “derniers trucs” proposés par la concurrence.

La connexion WiFi 6E du Xiaomi Mi 11 est effectivement très rapide, mais…

Xiaomi le rappelle dans sa dernière vidéo. La marque y compare la bande passante WiFi 6 du Xiaomi Mi 11 avec celle de l'iPhone 12 Pro Max. Les deux smartphones étaient pour cela placés à distance égale d'un routeur WiFi 6E de la marque, le Xiaomi AX6000. Et le résultat est sans appel : quelle que soit la distance, le Xiaomi Mi 11 bénéficie de deux fois plus de bande passante WiFi. Il y a pourtant, il faut le souligner, une petite entourloupe.

Si l'iPhone 12 Pro Max et le Xiaomi Mi 11 sont tous deux des smartphones compatibles WiFi 6, le smartphone de Xiaomi est le seul à être vraiment compatible avec la norme WiFi 6E (Extended). Or, le fait que la connexion soit plus rapide en WiFi 6E n'a rien de surprenant. Le WiFi 6E est une déclinaison de la norme WiFi 6 qui ajoute simplement des fréquences additionnelles au-delà de 6 GHz. Fréquences dont l'utilisation n'est pas encore libre partout, notamment en Europe et en France.

L'ANFR vient ainsi tout juste, le 17 décembre 2020, d'adopter un “cadre d'harmonisation européenne de la bande 6 GHz pour le WiFi”. Autant dire que cette prouesse a donc, encore pour quelque temps, un intérêt assez limité pour les consommateurs européens….