Galaxy S21 vs Galaxy S20 : quelles sont les différences ?

Vous hésitez entre le Galaxy S21 et le Galaxy S20 ? Dur de faire un choix entre ces deux modèles de smartphone assez ressemblants. La lecture de notre comparatif devrait vous aider à y voir plus clair.

La nouvelle génération de la gamme phare de Samsung, le Galaxy S21, est désormais disponible. Mais alors que le Galaxy S20 reste un excellent smartphone et peut être acheté à un prix plus attractif, investir dans le S21 est-il une bonne idée ? Et est-ce que ça vaut le coup de craquer pour le Galaxy S21 lorsque l'on possède déjà un S20 ? C'est ce que nous allons voir dans notre comparatif.

Fiche technique des Galaxy S21 et Galaxy S20

Le Galaxy S21 reprend plusieurs éléments du Galaxy S20 et ne constitue pas une révolution par rapport à son prédécesseur, que ce soit au niveau de la fiche technique ou du design. Mais Samsung a tout de même revu sa copie sur plusieurs points.

Galaxy S21 Galaxy S20 Ecran 6.2"

FHD+

120hz

2400 x 1080 pixels

Gorilla Glass 7 6.2"

FHD+

120hz

2400 x 1080 pixels

Gorilla Glass 6 Chipset Exynos 2100/ Snapdragon 888 Exynos 990/

Snapdragon 865 OS Android 11 + One UI 3.1 Android 10 + One UI 2.5 (mise à jour vers One UI 3.1 disponible) RAM 8 Go 8 Go Stockage 128/256 Go 128/256 Go microSD Non Oui Capteur principal 12 MP grand angle f / 1,8

12 MP ultra grand angle f / 2.2

64 MP téléobjectif f / 2.0 12 MP grand angle f / 1,8

12 MP ultra grand angle f / 2.2

64 MP téléobjectif f / 2.0 Capteur selfie 10 MP (f / 2,2) 10 MP (f / 2,2) Batterie 4000 mAh

Recharge 25W 4000 mAh

Recharge 25W 5G Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68 IP68

Design

Le Galaxy S21 est légèrement plus imposant que le S20. Il affiche des dimensions de 71,2 x 151,7 x 7,9 mm pour 172 grammes, contre 69,1 x 151,7 x 7,9 mm pour 163 grammes pour le smartphone de l'année dernière, qui est donc un peu moins large et moins lourd.

À l'avant, on retrouve le même poinçon central dans la dalle pour loger le capteur frontal. Par ailleurs, Samsung confirme qu'il n'est plus un grand amateur d'incurvé, spécification qui faisait l'originalité de ses flagships. Le Galaxy S21 est en effet équipé d'un écran plat 2D, alors qu'on avait une dalle 2,5D légèrement incurvée sur le Galaxy S20. Sur ce point, c'est avant tout une question de préférences, un écran incurvé est plus esthétique et immersif mais fragilise la résistance de l'écran aux chutes aux chocs et peut complexifier la prise en main.

C'est à l'arrière qu'il y a le plus de changements. Sur le Galaxy S21, le bloc photo est vraiment collé dans le coin supérieur gauche, alors qu'il y a de l'espace avec les bords sur le S20. Esthétiquement, c'est bien sûr une question de goût, mais le setup du S21 nous paraît mieux réussi. Samsung a aussi déplacé la Flash LED en dehors du bloc photo sur le S21, permettant de réduire sa taille.

Les deux smartphones sont certifiés IP68 résistants à l'eau et à la poussière. Ils sont équipés d'un port USB-C pour la charge et de haut-parleurs estampillés AKG, mais manquent d'une prise jack 3.5mm pour l'audio. Le lecteur d'empreintes est situé sous l'écran, mais avec un avantage pour le Galaxy S21, qui bénéficie du nouveau 3D Sonic Sensor de Qualcomm, qui offre une surface 77% supérieure, est plus rapide de 50% et capture 70% de données biométriques en plus pour améliorer la sécurité. En bref : déverrouiller son smartphone sur le S21 par empreinte digitale est plus rapide, pratique et sécurisé que sur le S20.

Écran

Pour la dalle aussi Samsung y va par petites touches. La diagonale n'évolue pas d'une génération à l'autre et reste à 6,2 pouces avec la technologie Dynamic AMOLED 2x, qui permet de bénéficier de la fonction Always-on Display. Pour la définition, c'est même un retour en arrière : c'est du Full HD+ 1080p que l'on trouve sur l'entrée de gamme de la série Galaxy S21, alors que son équivalent de la série S20 disposait d'une qualité Quad HD+ 1440p.

Pour la fréquence de rafraichissement, il y a par contre une évolution, loin d'être anodine. Comme le S20, le S21 embarque une dalle capable d'atteindre les 120 Hz. Mais sur le S20, l'utilisateur a le choix entre modes : 60 Hz fixe ou 120 Hz fixe. Le S21 bénéficie quant à lui d'une fréquence de rafraichissement variable, c'est-à-dire qu'elle s'adapte automatiquement aux besoins de l'utilisateur pour que celui-ci bénéficie toujours de la meilleure expérience, mais sans trop tirer sur la batterie, car la dalle varie entre 48 et 120 Hz en fonction des usages.

Enfin, la dalle du S21 est plus résistante aux rayures et aux chocs grâce au verre protecteur Gorilla Glass Victus (7) de Corning que l'on a déjà eu l'occasion d'apercevoir sur les Note 20. Le S20 est protégé par le Gorilla Glass 6, un très bon verre, mais moins performant que son successeur.

Performances

En Europe, pas de Snapdragon, mais un SoC maison Exynos. Le nouvel Exynos 2100 du Galaxy S21 est la première puce de Samsung gravée en 5nm. Le gain de performances par rapport à l'Exynos 990 du Galaxy S20 n'est pas négligeable : +30% sur le CPU et +40% sur le GPU, en plus de meilleures capacités liées à l'intelligence artificielle et meilleure efficacité énergétique pour préserver l'autonomie de l'appareil. C'est clairement l'un des principaux points forts du S21, qui peut convaincre les consommateurs de se tourner vers lui plutôt que vers le S20.

Pour la connectivité, les deux modèles sont compatibles WiFi 6. Pour le réseau mobile, le Galaxy S21 supporte la 5G, il n'y a pas de questions à se poser. Le Galaxy S20 est quant à lui disponible en 4G ou en 5G au choix, mais cette dernière variante n'est pas la plus facile à trouver à bon prix en France.

RAM et stockage

Passons rapidement sur ce point puisque les mêmes technologies de mémoire vive et de stockage sont disponibles sur les deux appareils, avec également le même volume, à savoir 8 Go de RAM et le choix entre 128 et 256 Go de mémoire interne. Par contre, il y a un changement de taille à ne pas négliger. Alors que le S20 embarque un emplacement pour carte microSD permettant d'étendre le stockage jusqu'à 1 To, le S21 ne dispose d'aucun slot de ce genre. Un élément à prendre en compte si vous avez besoin de beaucoup d'espace pour enregistrer vos applis, photos, vidéos, jeux…

Batterie, autonomie, recharge

Ce n'est pas non plus dans cette catégorie que le S21 se distingue particulièrement. Son accumulateur de 4000 mAh est le même que celui du S20. Mais en théorie, il devrait tout de même jouir d'une meilleure autonomie grâce à son SoC Exynos 2100 plus économe et à son écran “seulement” FHD+ avec fréquence de rafraichissement variable.

La recharge filaire est la même et atteint les 25W. Idem pour la recharge sans fil de 15W. On constate par contre une amélioration en ce qui concerne la fonctionnalité de powerbank, qui permet de recharger sans fil des accessoires et autres appareils compatibles. Des 4,5W du Galaxy S20, on passe à 9W sur le S21.

À noter qu'aucun chargeur n'est fourni dans la boîte du Galaxy S21, au contraire du Galaxy S20. Un investissement supplémentaire si vous ne possédez pas de chargeur d'au moins 25W.

Appareil photo

Ce n'est pas sur la photo que le S21 va surpasser le S20. Le triple capteur est constitué des mêmes capteurs : un module principal de 12 MP f/1.8 avec stabilisation optique, un téléobjectif de de 64 MP avec zoom hybride jusqu'à 3x et un ultra grand-angle de 12 MP. La caméra frontale de 10 MP f/2.2 est également identique.

Les amateurs de vidéo apprendront qu'il est possible d'enregistrer en HDR10+, 8K à 24 images par seconde, 4K à 30 ou 60 images par seconde et en slow motion à 960 images par seconde (mais seulement en 720p) sur l'un et l'autre des deux modèles. Le traitement logiciel est légèrement différent, mais rien de bien très différenciant.

Logiciel

Le Galaxy S21 sort sous One UI 3.1, la surcouche de Samsung basée sur Android 11. Le Galaxy S20 a été lancé sous One UI 2.5 (Android 10), mais bénéficie d'une mise à jour pour basculer vers One UI 3.0. On ne sait pas s'il aura droit à One UI 3.1 ou s'il passera directement à One UI 4.0 sans passer par cette case.

Les deux smartphones ont droit à trois ans de suivi logiciel, ce qui signifie que le S21 sera logiquement supporté un an de plus et s'arrêtera à Android 14, contre Android 13 pour le S20. Pour les consommateurs qui conservent le même téléphone longtemps, cela a son importance.

Le mode DeX donnant la possibilité de connecter son smartphone à un écran externe pour créer une expérience de bureau est disponible sur les deux générations.

Prix

Face à si peu de changements, le tarif sera donc un facteur très important qui va guider votre choix entre le Galaxy S21 et le Galaxy S20. Samsung a baissé son prix d'entrée pour la gamme, puisque le S21 démarre à 849 euros, contre 909 euros pour le S20. Ce n'est pas spécialement généreux sachant que la dalle passe de QHD+ à FHD+ et qu'on perd l'emplacement pour extension de stockage, mais il ne faut pas négliger non plus l'apport de l'Exynos 2100. Et pour 849 euros, le S21 est compatible 5G, alors que c'est la variante 4G du S20 qui était commercialisée à 909 euros. Pour ce même prix de 909 euros, vous pouvez acquérir un Galaxy S21 5G avec 256 Go de stockage.

À moins de vouloir absolument un écran 1440p et la possibilité d'insérer une carte microSD, le Galaxy S21 a tout de même l'air plus intéressant aux tarifs officiels annoncés. Par contre, il est actuellement possible d'acquérir le S20 à moindre prix en cherchant bien, aux alentours de 650 euros pour la variante 4G et de 800 euros pour celle 5G. Si vous ne comptez pas souscrire un forfait 5G durant le temps que vous allez conserver votre mobile, le Galaxy S20 4G en promotion semble être le meilleur rapport qualité-prix.