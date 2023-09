L'iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S23 Ultra font partie des meilleurs smartphones disponibles sur le marché. Mais y en-a-t-il un qui prend le pas sur l'autre ? Lequel représente un investissement plus intéressant et répond le plus efficacement à vos usages ? Éléments de réponse dans notre comparatif.

Vous êtes adepte de smartphones haut de gamme et grand format ? Les iPhone 15 Pro Max et Samsung Galaxy S23 Ultra sont les champions de ce segment premium, sur lequel ils se livrent une concurrence féroce. Les deux propositions sont toutefois très différentes et chaque appareil correspond à des besoins bien spécifiques. Découvrez avec nous lequel de ces deux mobiles est fait pour vous.

Design

L'une des grandes nouveautés apportées par Apple à sa dernière génération d'iPhone Pro Max est le passage à une finition en titane, qui remplace l'acier inoxydable du précédent modèle. L'iPhone 15 Pro Max jouit ainsi d'un matériau plus qualitatif que le Galaxy S23 Ultra, qui embarque un châssis en aluminium. Résistant et léger, le titane permet de faire perdre grammes au smartphone d'Apple, qui tombe à 221 g, contre 234 g pour le Galaxy S23 Ultra.

En plus de son poids supérieur, ce dernier affiche aussi des dimensions plus élevées : 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, alors que l'iPhone 15 Pro Max est mesuré à 159,9 x 76,7 x 8,3 mm. Le flagship de Samsung est plus dur à manipuler et à ranger, surtout qu'il adopte une conception très droite et angulaire, alors qu'Apple mise sur un design arrondi pour son iPhone 15 Pro Max. Les deux smartphones sont résistants à l’eau, aux éclaboussures et à la poussière, répondant à la norme IP68.

Esthétiquement, c'est une question de goût, notre cœur balance pour l'appareil sud-coréen. Son poinçon est plus discret que le Dynamic Island de l'iPhone 15 Pro Max, qui abrite les capteurs de Face ID et que nous trouvons toujours assez gadget. Le bloc photo à l'arrière est également mieux intégré sur le Galaxy S23 Ultra, et paraît presque disgracieux chez la marque à la pomme. En ce qui concerne les coloris, nous avons plus de choix chez Samsung.

Le Galaxy S23 Ultra est disponible en :

Vert

Noir

Lavande

Crème

Graphite

Bleu Ciel

Lime

Rouge

L'iPhone 15 Pro Max se décline en quatre couleurs :

Titane naturel

Titane bleu

Titane blanc

Titane noir

Suivant une réglementation de l'Union européenne, Apple s'est enfin débarrassé du port Lightning propriétaire sur la série iPhone 15 pour adopter le standard USB-C, comme tous les smartphones Android. L'iPhone 15 Pro Max est équipé d'une connectique USB Type-C 3.0, le Samsung Galaxy S23 Ultra d'une prise USB Type-C 3.2.

Apple a aussi troqué le traditionnel bouton d'activation du mode sonnerie et du mode silence pour un bouton d'action personnalisable, auquel on peut paramétrer diverses fonctionnalités de son choix : appareil photo, mode concentration, lampe torche, dictaphone, raccourci, traduction… Chez Samsung, cette touche est baptisée bouton latéral. Dans le passé, il servait exclusivement à invoquer l'impopulaire assistant vocal Bixby, mais il peut être assigné à d'autres actions sur le Galaxy S23 Ultra (pour la double pression et la pression prolongée).

Écran

Samsung est une référence de l'affichage mobile, et Apple ne s'y trompe pas : la série des iPhone 15 utilise des écrans fabriqués par Samsung. L'iPhone 15 Pro Max compte sur une dalle LTPO Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces, le Galaxy S23 Ultra sur un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces. Le taux d'occupation de l'écran est quasiment identique entre les deux, juste en dessous des 90 %. Apple a fait d'importants progrès en la matière ces dernières années en réduisant les bordures de ses appareils.

Pour la définition d'image, avantage Samsung avec 1440 x 3088 pixels (Quad HD+), contre 1290 x 2796 pixels chez Apple. La fréquence de rafraîchissement peut atteindre jusqu'à 120 Hz et s'adapte automatiquement au contenu affiché sur les deux modèles. Avec son ratio de 19,5:9, l'écran de l'iPhone 15 Pro Max est légèrement plus allongé que celui du Galaxy S23 Ultra, au format 19.3:9.

L'iPhone 15 Pro Max prend en charge les technologies HDR10 et Dolby Vision, alors que le Galaxy S23 Ultra a recours au HDR10+ pour donner plus de contraste et des couleurs éclatantes aux images. Sur l'un comme sur l'autre, l'effet est garanti, les écrans pouvant compter sur une forte luminosité de part et d'autre : pics de luminosité à 1 600 nits en HDR et à 2 000 nits à l’extérieur pour l'iPhone 15 Pro Max, pics de luminosité à 1750 nits pour le Galaxy S23 Ultra.

Maintenant qu'Apple a enfin adopté la technologie Always-on Display, les smartphones Android ont un avantage de moins à leur crédit.

Performances

Sur ce point, pas de suspense, Apple remporte la palme haut la main tous les ans. Et ce n'est pas cette année que Samsung va changer la donne. L'iPhone 15 Pro Max est propulsé par la nouvelle puce maison A17 Pro, le premier SoC pour smartphone gravé dans une finesse de 3 nm et avec une densité de 19 milliards de transistors. Ce procédé de gravure permet d'améliorer encore les performances et l'efficacité énergétique pour délivrer une puissance sans pareille sur ce type d'appareil.

Si le CPU connait des améliorations, c'est surtout au niveau du GPU qu'Apple a déployé le plus d'efforts. 20 % plus performant en moyenne que la version antérieure, il est compatible avec la technologie ray tracing au niveau du matériel. Pour une expérience de jeu en 30 fps fluide avec le ray tracing activé, Apple a introduit une fonction de mise à l'échelle de l'image, un équivalent au DLSS de NVIDIA ou au FSR d'AMD. Grâce à sa puce surpuissante, l'iPhone 15 Pro Max va accueillir nativement des titres normalement réservés aux consoles et au PC, comme Assassin's Creed Mirage, Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake. Le NPU progresse aussi : le processeur neuronal passe à 16 cœurs pour accélérer le traitement des instructions et booster les performances générales du système.

Le Galaxy S23 Ultra reste bien loti avec son SoC Snapdragon 8 Gen 2 en 4 nm de Qualcomm, mais il ne peut pas rivaliser avec l'A17 Pro. Notez tout de même que pour la majorité des utilisateurs, la différence à l'œil nu en termes de fluidité est négligeable : les deux terminaux offrent une expérience extrêmement satisfaisante, et les capacités de l'iPhone 15 Pro Max ne seront réellement exploitées que par une minorité de personnes.

Stockage

Galaxy S23 Ultra comme iPhone 15 Pro Max se déclinent en trois configurations de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To. Comme d'habitude, Apple a recours à la technologie NVMe, alors que Samsung opte pour l'UFS 4.0. Vous êtes dorénavant habitué, il n'y a pas d'emplacement pour carte microSD afin d'étendre l'espace de stockage. Des solutions de cloud maison existent aussi bien chez Samsung et Apple, avec la possibilité de passer également par des applications tierces.

Autonomie

Au moment où ces lignes sont écrites, nous n'avons pas encore pu suffisamment manipuler l'iPhone 15 Pro Max pour nous faire une idée de son autonomie réelle. Nous savons que sa batterie dispose d'une capacité inférieure à celle du Galaxy S23 Ultra (5000 mAh), mais cela ne signifie pas que le smartphone de Samsung est plus endurant. Plus économe en énergie, l'A17 Pro en 3 nm peut donner un avantage non négligeable à l'iPhone 15 Pro Max, dont l'affichage consomme aussi moins d'énergie. Dans les deux cas, vous obtiendrez plus d'une journée d'utilisation sans problème en usage normal.

La recharge filaire de 45 W du Galaxy S23 Ultra est plus rapide que celle de l'iPhone 15 Pro Max. Elle remonte la batterie de 0 à 65 % en 30 minutes, alors que l'accumulateur de l'iPhone 15 Pro Max atteint 50 % en 35 minutes, malgré une capacité plus faible. La recharge sans fil ne dépasse pas les 15 W, que ce soit par technologie MagSafe d'Apple ou par le protocole de charge par induction Qi utilisé par Samsung. Les deux concurrents supportent une fonction de recharge inversée pour alimenter des accessoires compatibles, comme des écouteurs sans fil, avec leur batterie. L'iPhone 15 Pro Max développe à cet égard un peu plus de puissance (7,5 W) que le Galaxy S23 Ultra (4,5 W).

Appareil photo

La photographie est l'un des principaux points sur lesquels les fabricants tentent de se démarquer de leurs rivaux. En attendant un test de l'iPhone 15 Pro Max, nous pouvons déjà comparer les spécifications techniques des différentes optiques des deux mobiles :

Capteur principal

iPhone 15 Pro Max : définition 48 MP, ouverture f/1.8, focale 24 mm, taille du capteur 1/1.28″, taille des pixels 1.22 µm, stabilisation optique de l'image.

Galaxy S23 Ultra : définition 200 MP, ouverture f/1.7, focale 24mm, taille du capteur 1/1.3″, taille des pixels, 0.6µm, stabilisation optique de l'image.

On constate une discordance majeure ici. Apple offre une définition de base plus basse, mais avec des pixels deux fois plus gros, qui vont naturellement capter plus de lumière. Samsung utilise des pixels bien plus petits, mais grâce à une définition très importante, va les fusionner artificiellement entre eux afin de créer de nouveaux pixels plus imposants, pour des photos plus lumineuses et détaillées.

Capteur ultra grand-angle

iPhone 15 Pro Max : 12 MP, f/2.2, 13 mm, 1/2.55″, 1.4 µm, champ de vision à 120°.

Galaxy S23 Ultra : 12 MP, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4µm, champ de vision à 120°.

Les deux appareils se quittent dos à dos sur ce capteur.

Téléobjectif

iPhone 15 Pro Max : 12 MP, f/2.8, 120 mm, 1.12 µm, stabilisation optique de l'image, zoom optique jusqu'à 5x.

Galaxy S23 Ultra : 10 MP, f/2.4, 70 mm, 1/3.52″, 1.12 µm, stabilisation optique de l'image, zoom optique jusqu'à 3x + lentille périscopique 10 MP, f/4.9, 230 mm, 1/3.52″, 1.12 µm, stabilisation optique de l'image, zoom optique jusqu'à 10x.

Apple s'améliore encore sur le zoom avec cette génération, mais ne parvient toujours pas à égaler les performances de Samsung sur ce domaine. A noter aussi le Space Zoom du Galaxy S23 Ultra, un zoom numérique jusqu'à 100x.

L'iPhone 15 Pro Max bénéficie d'un scanner LiDAR pour le calcul de la profondeur de champ, lui octroyant un avantage sur le Galaxy S23 Ultra pour le mode portrait notamment.

La caméra frontale 12 MP, f/1.9 de l'iPhone 15 Pro Max est accompagnée d'un module 3D pour Face ID. Le Galaxy S23 Ultra est lui équipé d'un capteur selfie 12 MP, f/2.2, avec une reconnaissance faciale forcément moins aboutie.

Apple met le paquet sur la vidéo avec des technologies avancées telles que le HDR 10-bit, le Dolby Vision HDR jusqu'à 60 images par seconde, le ProRes (édition en temps réel), le mode cinématique en 4K à 24 ou 30 fps… Toutes ces fonctionnalités marquent une différence notable avec ce que proposent les smartphones Android en général, dont le Galaxy S23 Ultra. Pourtant, celui-ci est loin d'être ridicule, capable de filmer en 8K et proposant un slow motion jusqu'à 960 fps, quant l'iPhone 15 Pro Max est limité à respectivement 4K et 240 fps. Mais au global, l'iPhone reste le meilleur smartphone pour les vidéos.

Logiciel

Le retour du fameux débat entre Android et iOS ! Nous n'allons pas entrer dans les détails ici, nous vous proposons d'en savoir plus en consultant notre dossier sur Android 13, notre article sur la mise à jour One UI 5.1, l'interface maison de Samsung, et notre récapitulatif d'iOS 17. Au fil des années, Android et iOS sont devenus de plus en plus semblables, Google et Apple copiant les fonctionnalités de son concurrent. Récemment, iOS a par exemple adopté les widgets et la fonction Always-on qui marquaient jusqu'ici l'identité d'Android.

iOS est un excellent système d'exploitation clé en main, avec une interaction presque parfaite avec les autres appareils et accessoires d'Apple, mais est un écosystème fermé qui force souvent l'utilisation des services et produits de la firme de Cupertino. Android est plus ouvert (même s'il l'est moins qu'avant) et bien plus personnalisable. Avec sa surcouche One UI, Samsung offre des fonctionnalités avancées comme le mode DeX, qui permet de connecter avec ou sans fil son smartphone à un écran externe pour s'en servir comme unité centrale et profiter d'une expérience de bureau.

Stylet

Petit plus du Galaxy S23 Ultra par rapport à l'iPhone 15 Pro Max, sa compatibilité avec un stylet. Le smartphone est livré avec un S Pen et dispose même d'un emplacement spécial pour le ranger et le recharger. Cet outil de productivité bien pratique à latence ultra faible est agréable à utiliser sur le grand écran de l'appareil. Il permet d'écrire à la main, de dessiner, d'entourer des objets, de souligner ou surligner du texte, de sélectionner avec plus de précision qu'avec le doigt, ou encore de déclencher des actions à distance. Vous pouvez ainsi prendre une photo ou gérer une présentation avec le S Pen sans toucher votre mobile, par exemple. Si Apple développe des stylets, ils sont réservés aux iPad et ne sont pas supportés par l'iPhone 15 Pro Max.

Prix

Apple a surpris tout le monde en annonçant une baisse de prix de l'iPhone 15 Pro Max en France, par rapport à l‘iPhone 14 Pro Max. Les tarifs pratiqués sont les suivants :

iPhone 15 Pro Max 256 Go : 1 479 euros

iPhone 15 Pro Max 512 Go : 1 729 euros

iPhone 15 Pro Max 1 To : 1 979 euros

Samsung reste tout de même moins cher de plusieurs centaines d'euros avec son Galaxy S23 Ultra :

Samsung Galaxy S23 Ultra 256 Go : 1259 euros

Samsung Galaxy S23 Ultra 512 Go : 1439 euros

Samsung Galaxy S23 Ultra 1 To : 1679 euros

Un programme de reprise d'un ancien smartphone permet de réduire la facture sur les sites officiels d'Apple et de Samsung.

Conclusion

Deux philosophies s'affrontent ici et il est difficile d'en sortir un vainqueur. C'est avant tout votre usage qui doit déterminer votre choix. L'iPhone 15 Pro Max a pour lui son design en titane, ses performances hors norme, et ses capacités en vidéo. Le Galaxy S23 se distingue par le zoom plus puissant de son appareil photo, sa recharge filaire plus rapide et son prix plus abordable en France. Mais ce qui pourrait faire pencher la balance pour l'un ou pour l'autre est sans doute le système d'exploitation : êtes-vous plutôt Android ou iOS ?