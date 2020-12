Xiaomi Mi 11 : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir

Les Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Pro seront les têtes de gondoles de la marque pour le premier semestre 2021. Premiers smartphones équipés du puissant Snapdragon 888, dotés d'un nouveau design et d'une recharge ultra rapide, ils confirment les ambitions de Xiaomi sur le segment des mobiles premium.

Champion du rapport qualité-prix, Xiaomi s'apprête à lancer ses nouveaux flagships avec les premiers modèles de la série Mi 11. Des appareils très attendus tant leurs prédécesseurs sont populaires. Quelles nouveautés nous réserve Xiaomi avec le Mi 11 ? À quel prix et quelle date de sortie faut-il s'attendre ? Quelles caractéristiques techniques sont attendues ? Autant de questions auxquelles nous répondons dans ce dossier.

💰 Quel est le prix du Xiaomi Mi 11 ?

De premières indiscrétions sur le prix du Xiaomi Mi 11 ont été révélées par Gizchina. Trois variantes du smartphone seraient disponibles : une première avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, une seconde avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et une troisième avec 12 Go de mémoire vive pour 256 Go de ROM. Dans sa configuration 8/128 Go, le Mi 11 serait commercialisé 4500 yuans en Chine, soit environ 570 euros hors taxe. Avec 256 Go de mémoire interne, le tarif passerait à 4800 yuans, soit un peu plus de 600 euros. Le prix de la version la plus équipée serait quant à lui de 5200 yuans, l'équivalent de 650 euros après conversion. Une édition spéciale avec coque en cuir serait également en préparation, et devrait logiquement coûter plus cher.

Les prix cités ci-dessus ont l'air conformes avec la politique tarifaire du moment de Xiaomi, qui a largement augmenté ses prix sur le haut de gamme depuis les Mi 10. Gardez à l'esprit qu'il faut encore ajouter la TVA pour obtenir les tarifs français. L'on devrait donc se rapprocher des 799 euros du Mi 10 pour ce Mi 11. Pour l'instant, aucune information fiable sur le prix du Mi 11 Pro n'a circulé, mais on peut s'attendre à atteindre les 999 euros du Mi 10 Pro de l'année dernière.

📅 Quelle est la date sortie du Xiaomi Mi 11 ?

Le Xiaomi Mi 11 sera officiellement présenté le 28 décembre 2020 lors d'une conférence dirigée pour le marché chinois. Si le constructeur suit la même stratégie que d'habitude, les précommandes seront ouvertes le jour même dans l'Empire du milieu pour une sortie en bonne et due forme début janvier 2021.

Xiaomi devrait prochainement annoncer une conférence de lancement européenne pour le Mi 11. Il est probable que cela arrive très vite, début janvier, pour couper l'herbe sous le pied à Samsung qui prévoit d'annoncer sa série Galaxy S21 dès la mi-janvier. Bref, les Mi 11 et Mi 11 Pro seront sous peu disponibles dans nos contrées.

🛠 Fiche technique du Xiaomi Mi 11

Retrouvez ci-dessous les spécifications techniques des Mi 11 et Mi 11 Pro qui ont fuité jusqu'ici. Bien sûr, ces informations peuvent évoluer d'ici à l'officialisation des smartphones.

Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11 Pro Ecran 6,67" ?

1080p

AMOLED

90 ou 120Hz 6,67" ?

1440p

AMOLED

120Hz Chipset Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) OS Android 11 + MIUI 12.5 Android 11 + MIUI 12.5 RAM 8Go / 12 Go 8Go / 12Go Stockage 128Go / 256 Go 128 Go / 256 Go microSD Non Non Capteur principal 48 MP + ultra grand-angle 50MP + ultra grand-angle + téléobjectif Capteur secondaire NC NC Batterie 4780 mAh

Charge rapide 55 watts 4970mAh

Charge rapide 55 watts 5G Oui Oui Résistance à l'eau Non Non

📱 Design du Xiaomi Mi 11

Commençons par le dos. Il semble que Xiaomi ait retravaillé le bloc photo, qui adopte une forme carrée avec coins arrondis. Il est situé dans le coin supérieur gauche et ressemble fortement à ce que l'on retrouve chez la majorité des autres constructeurs. Le Mi 10 misait quant à lui sur des capteurs positionnés à la verticale tout à gauche.

La face avant aussi est remaniée, avant le poinçon abritant la caméra frontale qui est déplacée de la gauche vers le centre de l'écran, toujours dans la partie supérieure. Entre le nouveau bloc photo et ce choix pour le poinçon, le Mi 11 a des airs de Samsung Galaxy S ou Note récent. Comme pour le OnePlus 9, le Mi 11 standard arbore une dalle plate, alors que le Mi 11 Pro est équipé d'une dalle incurvée sur les bords. Le bouton de démarrage du Mi 11 est rouge vif, comme sur le Mi 9T Pro par exemple. Le Mi 11 Pro est quant à lui plus sobre à cet égard.

En ce qui concerne les coloris, ils sont au nombre de 4 ; bleu, blanc, noir, violet. Il semble que la variante 12/256 Go sera disponible en bleu ou en violet. Enfin, une autre édition spéciale en cuir vegan a également été rapportée.

Le lecteur d'empreintes est situé dans les deux cas sous l'écran. La charge est assurée par port USB-C et il n'y a pas de port jack 3.5mm pour l'audio ni d'emplacement pour carte microSD pour extension du stockage.

🔲 Quel écran pour le Xiaomi Mi 11 ?

La taille de l'écran est encore inconnue. Les Mi 10 et Mi 10 Pro étaient équipés d'une dalle de 6,67 pouces, on devrait une nouvelle fois se retrouver dans ces eaux là. Mais cette année, le modèle Pro semble avoir un écran un peu plus grand que le Mi 11. Dans tous les cas, la technologie Amoled est attendue.

Le Xiaomi Mi 11 proposerait une définition Full HD+ 1080p, contre un affichage Quad HD+ 1440p en faveur du Mi 11 Pro. Ce dernier modèle bénéficie d'une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Un leaker fait aussi mention d'une technologie à base d'intelligence artificielle capable d'appliquer un traitement HDR (couleurs plus vives, intensité lumineuse améliorée) ou MEMC (ajout artificiel d'images pour une fluidité accrue) au contenu vidéo pour un meilleur rendu.

💪 Performances et mémoire du Xiaomi Mi 11

Si le Xiaomi Mi 11 sera l'une des principales attractions de début 2021, c'est parce qu'il est le premier smartphone à embarquer le nouveau SoC Snapdragon 888 de Qualcomm. La puce succède au Snapdragon 865 sur le haut de gamme et offre des performances encore plus impressionnantes. Un benchmark du Xiaomi Mi 11 confirme d'ailleurs que l'on va avoir à faire à un monstre de puissance. Sur Geekbench 5, il obtient un score de 1135 en single-core et de 3790 en multi-cœurs. De quoi devenir une nouvelle référence des smartphones sous Android. Surtout que gravé en 5nm, le Snapdragon 888 dispose d'une efficacité énergétique supérieure aux anciens modèles.

Pour la mémoire, nous vous évoquions déjà les différentes configurations un peu plus tôt : 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go. Il n'est pas encore dit que les trois propositions seront disponibles en Europe.

🔋 Batterie, autonomie et recharge du Xiaomi Mi 11

On peut s'attendre à une bonne autonomie sur les prochains flagships de Xiaomi puisqu'une capacité de batterie de 4780 mAh est annoncée sur le Mi 11, alors que le Mi 11 Pro aurait droit à un accumulateur de 4970 mAh. Il faudra tout de même faire attention à son usage si le QHD+ et le 120 Hz sont activés en même temps sur le Mi 11 Pro. Les deux smartphones sont compatibles avec une recharge filaire rapide de 55W.

La recharge sans fil devrait être intégrée sur les deux appareils, mais aucune indication sur la puissance de charge pour le moment. Pour rappel, les Mi 10 et Mi 10 Pro proposaient une charge wireless 30W ainsi qu'une recharge sans fil inversée de 5W pour recharger des accessoires avec la batterie du smartphone.

📸 L'appareil photo du Xiaomi Mi 11

Le Xiaomi Mi 11 devrait proposer un triple capteur photo composé d'un module principal de 48 MP, d'un capteur ultra grand-angle ainsi que d'une dernière lentille dont l'usage est encore inconnu. Le Mi 11 Pro va quant à lui bénéficier d'un quadruple capteur photo, avec une caméra principale de 50 MP, un module de 20 MP et deux autres de 12 MP chacun. Parmi eux, il y a très certainement un capteur ultra grand-angle ainsi qu'un téléobjectif permettant de réaliser des zooms optiques. Xiaomi aurait recours à une technique de pixel binning pour créer des photos d'une qualité supérieure à ce que l'on peut attendre d'un capteur 48 ou 50 MP, justifiant ainsi l'abandon du capteur photo 108 MP utilisé sur ses appareils premium de 2020.

On espère que le constructeur va apporter des optimisations logicielles au niveau de la photo pour encore s'améliorer en la matière. Dans certaines situations encore, utiliser la Gcam plutôt que l'appareil photo natif du smartphone donne de meilleurs résultats à l'image.

🔎 MIUI 12

Les Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Pro tournent sous la dernière version majeure de la surcouche maison de Xiaomi : MIUI 12, basée sur Android 11. Vous pouvez consulter notre dossier qui y est consacré pour connaître toutes les nouveautés apportées par la mise à jour, avec notamment une interface revue et une meilleure qualité des animations.

Les Mi 11 et Mi 11 Pro recevront plusieurs updates de fonctionnalités, Xiaomi est réputé généreux en la matière. À commencer par MIUI 12.5, qui devrait même être présenté le 28 décembre en même temps que les Mi 11 et disponible par mise à jour OTA dès le jour de la sortie des smartphones. En Europe, il est même possible que la série des Mi 11 soit commercialisée avec MIUI 12.5 nativement installée.

Ensuite, MIUI 13, toujours basé sur Android 11, devrait encore ajouter de nouvelles fonctionnalités et offrir bon nombre d'améliorations : animations, nouveaux thèmes, gestes, interface, outil d'édition photo et vidéo, révision du mode Always on Display, plus d'options de gestion du stockage, système de notifications repensé…