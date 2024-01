Galaxy S24 vs Pixel 8 : quel est le meilleur smartphone petit format ?

Entre le Galaxy S24 et le Pixel 8, votre cœur balance ? Performances, écran, design, autonomie, photographie, logiciel : notre comparatif vous aide à faire votre choix entre ces deux excellents smartphones sous Android.

Avec son nouveau Galaxy S24, Samsung a amélioré sa formule en travaillant sur l'autonomie, l'écran, le suivi logiciel et les fonctionnalités IA. Il vient concurrencer le Pixel 8, qui est lui aussi une belle évolution de ce que proposait Google jusque là. Mais lequel est le meilleur entre ces deux smartphones au petit format ? Nous les opposons sur les principaux critères pour que vous puissiez choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Les fiches techniques

Galaxy S24 Galaxy S23 Chipset Samsung Exynos 2400 Google Tensor G3 Ecran 6,2 pouces

AMOLED FHD+

1-120 Hz LTPO

2600 nits maximum 6,2 pouces

OLED FHD+

60 -120 Hz

2000 nits maxiumum 5G Oui Oui RAM 8 Go LPDDR5X 8 Go LPDDR5 Batterie 4000 mAh

Recharge rapide filaire 25W

Recharge rapide sans fil 15W 4575 mAh

Recharge rapide filaire 27W

Recharge rapide sans fil 18W Photo Capteur principal 50 MP

Ultra grand-angle 12 MP

Téléobjectif 10 MP (zoom optique 3X) Capteur principal 50 MP

Ultra grand-angle 12 MP Selfie 12 MP f/2,2 10,5 MP f/2,2 Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte optique sous l'écran Résistance à l'eau IP68 IP68 Stockage 128, 256 Go 128, 256 Go OS Android 14 + One UI 6.1 Android 14 Dimensions 147 x 70,6 x 7,6 mm

167g 150,5 x 70,8 x 8,9 mm

187g MicroSD Non Non

Design : le Galaxy S24 est plus léger, plus fin et plus compact

Le Galaxy S24 et le Pixel 8 font partie, avec l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro, des rares smartphones haut de gamme adoptant encore un format compact. Si les appareils de Samsung et Google embarquent tous deux un écran d'une même diagonale de 6,2 pouces, le Pixel 8 présente des dimensions supérieures à son homologue : 150,5 x 70,8 x 8,9 mm, contre 147 x 70,6 x 7,6 mm pour le Galaxy S24. Cela est notamment dû à la présence de bordures plus épaisses autour de la dalle du Pixel 8. Le Galaxy S24 dispose d'un ratio écran-corps de plus de 90%, alors que le Pixel 8 se contente d'environ 85 %. Le Pixel 8 est aussi 20 grammes plus lourd que son concurrent. Il est mesuré à 187 g sur la balance, quand le Galaxy S24 ne pèse que 167 g. La taille de la batterie joue un rôle important sur ce point, nous y reviendrons plus tard.

Une autre différence entre les deux terminaux est le format de l'écran. Avec les 20:9 du Pixel 8, Google fait le choix d'un design plus allongé. Samsung a préféré un ratio 19,5:9 pour son Galaxy S24, qui donne plus d'espace sur la largeur. Le Galaxy S24 et le Pixel 8 prennent aussi des directions différentes quant à leurs grandes lignes de conception. Le premier mise sur des tranches bien plus plates et des coins aux arrondis plus légers. Le Pixel 8 privilégie lui des rondeurs sur les tranches comme au niveau des coins.

Les deux appareils logent leur caméra frontale dans un poinçon au centre de l'écran. Mais au dos, la philosophie est opposée. Les capteurs photo du Galaxy S24 sont intégrés naturellement au châssis. Esthétiquement, c'est une réussite. Et ce choix permet de ne pas trop faire augmenter l'épaisseur du terminal. Le Pixel 8 embarque lui un imposant bloc photo sous la forme d'une barre horizontale. L'effet visuel fait mouche, mais ce design augmente l'épaisseur du mobile et crée un certain déséquilibre dans la prise en main.

Les finitions sont de qualité de part et d'autre, mais le Samsung part tout de même avec un léger avantage. Son écran et son panneau arrière sont protégés par un verre Gorilla Glass Victus 2 de Corning, quand Google a conservé le Gorilla Glass Victus de première génération. Les deux châssis sont constitués d'aluminium d'un très bel effet visuel et tactile. Nous avons une certification IP68 de résistance contre l'eau et la poussière, ainsi qu'un lecteur d'empreintes digitales (ultrasonique pour le Galaxy S24, optique pour le Pixel 8) sous l'écran sur les deux modèles.

Le choix des coloris se fait entre le noir, l'argenté, le crème et l'indigo chez Samsung. Google propose du noir, du vert et du rose pour son mobile. L'indice de réparabilité est fixé à 8,5/10 pour le Galaxy S24 et à 8,2/10 pour le Pixel 8.

En ce qui concerne le design, notre choix se porte sur le Galaxy S24.

Écran : deux affichages premium

Le Galaxy S24 est équipé d'un superbe écran Dynamic LTPO AMOLED 2X. Il a l'avantage d'offrir une fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz. La dalle OLED du Pixel 8 monte également jusqu'à 120 Hz, mais la fréquence de rafraîchissement ne descend pas en dessous des 60 Hz lorsque le contenu affiché nécessite moins d'images par seconde.

La définition est presque identique : 1 080 x 2 340 pixels pour le Galaxy S24 et 1 080 x 2 400 pixels pour le Pixel 8. Étant donné que la taille de l'écran est quasiment similaire, le mobile de Google jouit d'une densité de pixels très faiblement plus élevée, mais pas de quoi voir la différence à l'œil nu. Les deux dispositifs prennent en charge le format HDR10+. Le Galaxy S24 profite d'un affichage plus lumineux, jusqu'à 2 600 nits, contre 2 000 nits maximum sur le Pixel 8.

Les deux expériences d'affichage sont excellentes, mais l'écran du Galaxy S24 prend l'avantage d'un rien.

Performances : la vie sans Snapdragon

La majorité des smartphones Android haut de gamme sont propulsés par un SoC Snapdragon de Qualcomm, les Galaxy S24 et Pixel 8 font exception à la règle. En Europe, Samsung délivre son S24 avec une puce maison Exynos 2400, gravée en 4 nm. Google compte quant à lui sur son Tensor G3, en 4 nm également. Basé sur une architecture de Samsung, le Tensor G3 a été personnalisé par Google, notamment pour booster ses capacités en calcul d'intelligence artificielle.

En termes de puissance brute, les deux smartphones sont en dessous de n'importe quel mobile sous Snapdragon 8 Gen 3 bien optimisé. Mais Samsung a rattrapé une partie de son retard sur Qualcomm avec son Exynos 2400. Son CPU est constitué de 10 cœurs, dont un Cortex-X4 cadencé à 3,2 GHz. Le processeur du Pixel 8 repose sur une architecture nona-core, dont le cœur le plus performant, un Cortex-X3, atteint 3,0 GHz. Sur la partie CPU, Samsung surpasse Google.

La branche GPU est confiée à un Immortalis-G715s MC10 sur le Pixel 8, et à un Xclipse 940 alimenté par le RDNA 3 d'AMD pour le Galaxy S24. Sur le rendu graphique et la gestion du ray tracing, le smartphone de Samsung est devant également.

Les configurations de mémoire sont les mêmes, avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Le Pixel 8 et le Galaxy S24 128 Go ont recours à la norme de stockage UFS 3.1. Le Galaxy S24 256 Go bénéficie du standard UFS 4.0, plus fiable, rapide et économe en énergie.

Le Galaxy S24 offre de meilleures performances que le Pixel 8, mais rappelons que Google peut compter sur une maitrise logicielle et de l'IA sans pareille pour compenser. Au final, les deux appareils sont ultrafluides et peuvent faire tourner n'importe quel jeu mobile, et c'est ce qu'on leur demande.

Autonomie et recharge : deux élèves moyens

C'est le problème des smartphones compacts, le fabricant ne peut pas intégrer une énorme batterie pour assurer une autonomie exceptionnelle. Avec une capacité de respectivement 4 000 et 4 575 mAh, les Galaxy S24 et Pixel 8 parviennent tout de même à héberger un accumulateur plus généreux que leurs prédécesseurs. Entre leur plus grosse batterie et une meilleure efficacité énergétique, les deux appareils se sont améliorés sur l'autonomie, sans devenir pour autant des références du genre.

La puissance de charge n'est pas non plus à leur avantage, les constructeurs chinois étant bien plus avancés sur cet aspect. Le Galaxy S24 va jusqu'à 25 W en filaire et 15 W par induction. Le Pixel 8 fait à peine mieux avec 27 W avec câble et 18 W sans fil, mais il est aussi plus tributaire des chargeurs propriétaires pour atteindre ces vitesses. Les deux mobiles offrent une fonction de recharge sans fil inversée.

Nous plaçons le Pixel 8 devant le Galaxy S24 d'une courte tête sur ce point.

Appareil photo : un duel entre hardware et software

Si nous avons affaire à deux excellents smartphones en photo, ils y parviennent de manières bien distinctes. Le Galaxy S24 est doté d'une optique de bonne facture, composée d'un capteur principal grand-angle de 50 MP, ouverture f/1,8 et longueur focale 23 mm, d'un module ultra grand-angle de 12 MP, ouverture f/2,2 et longueur focale 13 mm et d'un téléobjectif avec zoom optique jusqu'à 3x de 10 MP, ouverture f/2,4 et longueur focale 69 mm. Le Pixel 8 se contente lui de deux caméras, un capteur principal grand-angle de 50 MP, ouverture f/1,7 et longueur focale 25 mm et un ultra grand-angle de 12 MP, ouverture f/2,2 et longueur focale équivalent 14 mm. Sur le matériel, il n'y a pas photo, le Galaxy S24 est devant.

Mais le Pixel 8 révèle bien des surprises. Grâce à un traitement logiciel aux petits oignons et à des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, le smartphone capture des clichés de bonne qualité, lumineux, avec un contraste équilibré et un excellent piqué. Le smartphone de Google parvient à produire des photos réussies même dans des conditions compliquées, corrigeant les erreurs de capture de l'utilisateur et s'adaptant à l'environnement.

Sur la caméra selfie, Google a eu l'idée d'utiliser un capteur de 10,5 MP et ouverture f/2,2 avec une longueur focale équivalent 20 mm, permettant de prendre de la distance et de faciliter les autoportraits de groupe. Chez Samsung, on reste sur du classique avec un capteur de 12 MP, ouverture f/2.2, et longueur focale équivalent 25 mm. Côté vidéo, les deux smartphones permettent de filmer en 4K jusqu'à 60 fps, mais seul le Galaxy S24 propose de la 8K (jusqu'à 30 fps).

Nous avons ici les deux meilleurs photophones compacts sous Android, que nous avons bien du mal à départager.

Logiciel : Samsung se met au niveau de Google

Google n'est plus le seul champion du suivi logiciel. Samsung s'est mis au niveau en offrant à son tour 7 ans de mises à jour de fonctionnalités et de patchs de sécurité. Les deux dispositifs sont livrés sous Android 14 (avec la surcouche One UI 6.1 pour le Samsung).

Si le Pixel 8 brille face à la concurrence grâce à ses fonctions IA, il est dorénavant mis en concurrence par le Galaxy S24. Samsung a justement collaboré avec Google pour développer Galaxy AI, qui propose des options confortables au quotidien : traduire ou résumer un article, retranscrire des réunions, entourer un élément à l'écran pour lancer une recherche Google Lens… Le Pixel 8 reste une référence pour la retouche photo, avec notamment un outil pour supprimer des éléments indésirables.

Samsung et Google mettent à disposition ce qui sont sans doute les meilleures expériences Android du marché, le choix entre One UI et Pixel est avant tout une question de goût.

Prix : le Pixel 8 est plus abordable

Malgré une baisse de prix par rapport au Galaxy S23, le Galaxy S24 reste un smartphone coûteux. Comptez 899 euros pour la version 128 Go et 969 euros pour 256 Go de stockage. Le Pixel 8 n'est pas donné non plus, mais les tarifs sont plus raisonnables. Il faut débourser 799 euros pour 128 Go de mémoire interne et 859 euros pour doubler cette capacité.

Conclusion

Les deux smartphones sont excellents et très proches l'un de l'autre, mais le Galaxy S24 nous convainc un peu plus grâce à son design, son écran et ses performances. Le rapport qualité-prix du Pixel 8 est, par contre, peut-être plus intéressant, surtout si votre critère numéro 1 est la photographie.