Une usine française va fabriquer la batterie solide de demain, Google modifie son moteur de recherche en Europe, c’est le récap’ de la semaine.

ProLogium prépare sa gigafactory à Dunkerque, Google dégrade volontairement ses résultats de recherche, Samsung apporte de nouvelles fonctions IA aux Galaxy S25, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, l’industrie de la voiture électrique passe un cap avec l’annonce de la production de batteries solides par ProLogium sur le site de Dunkerque. De son côté, Google modifie le comportement de son moteur de recherche sur le continent européen pour se conformer aux réglementations, tout en lançant une application native Gemini dédiée aux PC sous Windows. Enfin, Samsung soigne l’écosystème Galaxy en déployant la bêta de One UI 9, qui apporte une meilleure gestion de l’autonomie et l’arrivée de quatre fonctions Galaxy AI inédites sur la gamme S25.

Cette nouveauté cachée dans One UI 9 va prolonger l’autonomie des Samsung Galaxy

Actuellement en phase de test, la bêta de One UI 9 cache une option inédite repérée par plusieurs utilisateurs sur les Galaxy S24 et S25. La mise à jour introduit trois nouveaux paliers de rafraîchissement d’affichage (20 Hz, 26,67 Hz et 40 Hz), permettant à l’écran LTPO de ralentir sa cadence de manière encore plus précise selon les contenus affichés. Si le gain énergétique individuel reste mesuré, ces ajustements automatiques bout à bout permettent de gagner un peu de batterie chaque jour.

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Une gigafactory de batteries solides ProLogium bientôt implantée à Dunkerque

Le groupe taïwanais ProLogium annonce la certification de sa batterie entièrement solide de troisième génération, validée par deux laboratoires indépendants et produite pour l’instant en petite série. Le constructeur prévoit de lancer à Dunkerque une gigafactory capable de monter jusqu’à 44 GWh de capacité. Cette technologie promet de recharger 80 % de l’autonomie en moins de dix minutes tout en offrant une densité énergétique supérieure aux modules actuels. Attention toutefois, l’intégration dans des véhicules de série reste à confirmer.

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One UI 9 apporte 4 nouvelles fonctions Galaxy AI aux Samsung Galaxy S25

La deuxième version bêta de One UI 9 enrichit les Galaxy S25 avec des fonctionnalités d’intelligence artificielle jusque-là réservées aux derniers modèles pliants. La mise à jour intègre Now nudge qui propose des actions selon l’écran affiché, le Résumé d’appel qui pousse des informations utiles pendant une communication, les cartes personnalisées dans Now brief, ainsi que l’outil Ma Cam suivi pour cadrer automatiquement une personne dans une vidéo. Ces nouveautés devraient ensuite arriver sur d’autres appareils récents de la marque.

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Google modifie la présentation de ses résultats en Europe pour se plier aux exigences de l’UE

Sous la pression des réglementations européennes, le moteur de recherche revoit l’affichage de ses pages. Les requêtes liées à l’hôtellerie, aux vols ou à la restauration mettent désormais en avant les comparateurs en ligne et les agences de réservation tierces. Pour éviter tout délit de favoritisme, Google retire plusieurs fonctions d’affichage direct, comme les tarifs en temps réel dans ses carrousels. L’entreprise déplore une dégradation du service pour l’utilisateur et anticipe une perte de visibilité directe pour les commerces locaux.

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Google lance l’application native Gemini sur Windows 11 et 10

Google déploie enfin une application dédiée à Gemini pour les utilisateurs de Windows 10 et 11. Cette version de bureau est plus pratique que le navigateur web grâce à l’intégration du raccourci Alt + Espace, qui permet d’afficher l’assistant en superposition sur n’importe quel logiciel en cours d’utilisation. L’application conserve l’ensemble des fonctionnalités du service, avec un accès direct à Gmail, Google Drive et aux outils de création visuelle, malgré un possible conflit de raccourci avec certains outils système comme PowerToys.

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Nos tests de la semaine

Prise en main du Redmi Note 17 Pro : la nouvelle référence abordable de Xiaomi ?

Neuf mois seulement après la génération précédente, Xiaomi prépare le lancement de sa gamme Redmi Note 17. Le modèle Pro 5G se distingue par une fiche technique solide, portée par une dalle AMOLED 1,5K de 6,83 pouces, une certification IP68 et une imposante batterie de 8 430 mAh compatible avec la charge 67 W. Alimenté par un processeur Snapdragon 6s Gen 4 et doté d’un capteur photo principal de 50 MP, ce smartphone offre une expérience fluide et une prise en main agréable. Si l’on regrette un châssis en polycarbonate et un module photo au design assez conventionnel, il conserve tous les atouts pour s’imposer sur le milieu de gamme, sous réserve d’un tarif contenu qui sera officialisé le 17 septembre.

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Prise en main du Redmi Note 17 5G : Xiaomi revoit le format et booste l’autonomie

Xiaomi prépare le lancement de sa nouvelle gamme et fait évoluer son modèle d’accès avec un écran AMOLED qui s’agrandit à 6,99 pouces. Le Redmi Note 17 5G gagne en endurance grâce à une imposante batterie de 7 700 mAh compatible avec la charge 45 W, tout en renforçant sa robustesse avec une certification IP65 et une protection Gorilla Glass 7i. Propulsé par une puce Snapdragon 4 Gen 4 sous HyperOS 3, le smartphone s’avère malheureusement plus lourd (229 g) et fait quelques concessions techniques sur la luminosité et la définition photo.

Lire : Le Redmi Note 17 5G de Xiaomi est officiel : nous l’avons pris en main, voici nos premières impressions

Google Pixel 11 Pro Fold : le smartphone pliable d’exception ?

Ce nouveau smartphone pliable nous a convaincs sur de nombreux aspects. On aime son offre logicielle complète et originale grâce à Gemini Intelligence, la qualité des selfies, la certification IP68, la haute luminosité des deux écrans, la technologie Pixelsnap, le suivi de mises à jour pendant 7 ans, la fonction HiLight, les affichages 120 Hz LTPO, les fonctions vidéo complètes, ses grandes aptitudes photographiques de jour comme de nuit ainsi que ses finitions impeccables. En revanche, on regrette que son autonomie soit limitée. À noter toutefois que les performances graphiques de la puce Tensor G6 son moyenne et la position inversée des touches de démarrage et de réglage du volume nous ont un peu déçus.

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Geekom IT13 Pro : un mini PC polyvalent et bien équipé

Ce mini PC séduit par son format hyper compact et sa connectivité complète. Le processeur embarqué et la gestion de la mémoire sur quatre canaux offrent une belle polyvalence au quotidien, épaulés par une connectique généreuse, un démontage facile et un emplacement M.2 libre. Les seules limites à signaler sont l’absence de port USB-C en façade et les performances graphiques qui resteront trop justes pour les joueurs exigeants.

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Samsung Galaxy Z Fold8 : un nouveau format enfin convaincant

Ce smartphone pliant marque un vrai tournant grâce à son nouveau ratio d’écran particulièrement adapté au multimédia et à la prise en main à une main. Le constructeur livre une copie soignée avec une belle qualité d’assemblage, deux dalles parfaitement calibrées et lumineuses, une autonomie solide ainsi qu’un suivi logiciel assuré durant 7 ans. Si la qualité photo globale reste de très bon niveau sur l’ensemble des capteurs, l’appareil déçoit par des performances légèrement bridées, une disposition perfectible des haut-parleurs, l’absence de zoom optique dédié et une captation sonore sensible au vent.

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