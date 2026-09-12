GTA 6 : voici l’heure exacte à laquelle vous pourrez enfin y jouer en France

La plupart des fans connaissent la date de sortie du très attendu Grand Theft Auto 6. Toutefois, l’heure exacte de la sortie de GTA 6 était encore entourée de mystère. Du moins, jusqu’à maintenant…

GTA 6 personnages
Crédits : Rockstar Games

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attente aura été interminable pour les fans de la licence de Rockstar Games. La sortie du sixième volet de la saga Grand Theft Auto a connu d’innombrables reports, ces derniers ayant provoqué de véritables crises de nerfs pour certains. L’attente de GTA 6 virant à l’obsession, un couple a pris une décision complètement folle. Par ailleurs, brûlant d’impatience, certains fans ont décidé de développer le jeu eux-mêmes. Rien que ça.

En attendant, et comme tout bon titre vidéoludique, GTA 6 a eu droit à d’innombrables fuites. En effet, si un pirate à l’origine d’une importante fuite a été incarcéré, cela n’a pas empêché les leakers de s’attaquer au jeu le plus attendu de la décennie. En 2020, déjà, une fuite révélait d’importants détails concernant GTA 6. Plus récemment, un fan a même compilé l’ensemble des leaks disponibles.

GTA 6 : quelle heure de sortie pour la France ?

Considérant les innombrables reports de Rockstar, la date de sortie de GTA 6 est longtemps restée inconnue. Mais désormais, celle-ci est bel et bien officielle : Grand Theft Auto VI sortira sur PS5 et Xbox Series X/S le 19 novembre 2026. En revanche, le jeu en monde ouvert ne sortira pas à la même heure partout sur la planète, comme le rapporte GTA Vice.

Le premier pays à pouvoir mettre la main sur GTA 6 sera… roulement de tambours… la Nouvelle-Zélande. Eh oui, il s’agit de la première région du monde à passer au jour suivant. Viendront ensuite l’Australie, puis le Japon. Ensuite, GTA 6 débarquera en Europe, et donc en France, à minuit, heure locale. Dans l’ordre chronologique, les États-Unis seront probablement les derniers à pouvoir jouer au jeu le plus attendu de la décennie.

En France, les fans les plus assidus pourront donc attendre minuit pour se payer le dernier volet de la saga Grand Theft Auto de Rockstar. Toutefois, il faudra probablement s’accrocher pour y jouer la nuit même. En effet, GTA 6 va peser une tonne, voici comment gagner de la place sur votre PS5 ou Xbox Series.


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