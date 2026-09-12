Universal Music se lance à son tour dans l’IA, vous allez pouvoir remixer vos chansons préférées

Universal Music Group accueille l’intelligence artificielle à bras ouverts. Le géant musical va vous permettre de générer des remixes, mashups et autres modifications de chansons à base d’IA.

L’industrie musicale ne résiste pas à la déferlante de l’intelligence artificielle, loin de là. En effet, il est maintenant possible de générer des chansons plus vraies que nature grâce à la machine. Et, en 2026, distinguer le vrai du faux est toujours plus difficile. On pense par exemple au « groupe » The Velvet Sundown, qui a connu un large succès sur Spotify. Mais, quelques temps plus tard, on apprenait que ce dernier était le fruit de… l’intelligence artificielle.

Mais cela n’empêche pas les titres générés par l’IA de pulluler sur les plateformes de streaming audio. D’ailleurs, l’un des plus gros concurrents de Spotify, Deezer, est envahi de musiques générées par l’IA. Plus tôt cette année, Spotify accueillait son « DJ IA », depuis disponible dans l’Hexagone. Et, si la plateforme a depuis fait un virage à 180 degrés, en promettant de lutter contre la prolifération de contenus générés par l’IA, les choses ne semblent pas s’arranger dans l’industrie.

Universal Music : l’IA s’immisce toujours plus profondément dans l’industrie musicale

En effet, c’est cette fois au tour du géant musical Universal Music de se lancer dans la course à l’IA. Le groupe s’est ainsi associé avec ElevenLabs, qui est, sans surprise… une entreprise spécialisée dans la génération audio par intelligence artificielle. Dans ce cadre, Universal vient de présenter une nouvelle plateforme.

Grâce à l’intelligence artificielle, ce nouvel outil vous permettra notamment de remixer certains titres détenus par Universal Music. Toutefois, l’ensemble des chansons détenues par le groupe ne devraient pas être accessibles. En effet, les artistes concernés pourront choisir, ou non, d’accepter de participer à cette nouvelle initiative.

Quoi qu’il en soit, Universal Music Group n’en est pas à son coup d’essai. En effet, le groupe développe déjà le générateur sonore Udio. Par ailleurs, ce dernier s’est associé avec Spotify l’année dernière.

« UMG et ElevenLabs partagent la conviction qu’une intelligence artificielle responsable peut inspirer de nouvelles découvertes, approfondir l’engagement entre les artistes et les fans et ouvrir de nouvelles opportunités de revenus pour la communauté créative », explique Lucian Grainge, président-directeur général d’Universal Music Group.