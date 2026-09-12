AliExpress lance sa French Week et fait chuter les prix : voici les offres à saisir

Du 14 au 20 septembre 2026, AliExpress organise sa French Week. De nombreux produits Tech bénéficieront d’une grosse baisse de prix. Voici les offres à ne pas manquer.

La French Week se déroulera du 14 septembre à 00h au 20 septembre 2026 à 23h59. Le principe ne change pas par rapport aux précédentes campagnes chez AliExpress : une première baisse de prix à laquelle s’ajoute un code promo à saisir dans le panier.

Tous les produits de cette sélection sont expédiés depuis la France ou un entrepôt européen d’AliExpress, avec une livraison annoncée sous 3 à 7 jours. Les stocks, eux, seront limités. Si une offre vous intéresse, mieux vaut donc ne pas attendre la fin de l’opération.

Les codes promo à saisir au panier

2 € de remise dès 18 € d’achat : PHD02

6 € de remise dès 45 € d’achat : PHD06

11 € de remise dès 99 € d’achat : PHD11

20 € de remise dès 159 € d’achat : PHD20

30 € de remise dès 240 € d’achat : PHD30

45 € de remise dès 355 € d’achat : PHD45

60 € de remise dès 475 € d’achat : PHD60

Les meilleures offres sur les smartphones

Pixel 10a 5G à 371 € Au lieu de 549 € avec le code PHD45 371€ Voir Redmi Note 15 Pro 5G à 233 € Au lieu de 399 € avec le code PHD30. 233€ Voir Poco X8 Pro à 266 € Au lieu de 399 € avec le code PHD30. 266€ Voir Galaxy A57 256 Go à 318 € Au lieu de 599 € avec le code PHD45. 318€ Voir

Affiché normalement à 399 €, le Redmi Note 15 Pro 5G passe à 233 € une fois le code PHD30 ajouté au panier. À ce prix, vous profitez d’un écran AMOLED 1,5K de 6,83 pouces à 120 Hz et d’un capteur principal de 200 MP. Xiaomi l’équipe également d’une batterie de 6 580 mAh, et la puce Dimensity 7400-Ultra s’occupe des applications et des jeux.

Le code PHD45 fait passer le Galaxy A57 5G 256 Go de 599 € à 318 €. Samsung propose ici un écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces à 120 Hz et un capteur principal de 50 MP. La puce Exynos 1680 anime l’ensemble et l’autonomie est assurée par une batterie de 5 000 mAh. Le constructeur promet également six générations de mises à jour du système d’exploitation et six années de correctifs de sécurité.

Les bons plans tablettes

Honor Pad X9a à 102 € Au lieu de 199 € avec le code PHD11 102€ Voir Xiaomi Pad 7 (256 Go) à 215 € Au lieu de 349 € avec le code PHD30. 215€ Voir Redmi Pad 2 Pro à 166 € Au lieu de 299 € avec le code PHD20. 165€ Voir Poco Pad M1 à 196 € Au lieu de 349 € avec le code PHD20. 196€ Voir

Le code PHD30 fait passer la Xiaomi Pad 7 de 349 € à 215 €, dans sa version équipée de 256 Go de stockage. La tablette dispose d’un écran de 11,2 pouces en définition 3,2K, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. De quoi rendre la navigation plus fluide aussi bien pour les films que les jeux. La puce Snapdragon 7+ Gen 3 se trouve au cœur de la Xiaomi Pad 7, tout comme une batterie de 8 850 mAh pour tenir plusieurs heures loin d’une prise.

La Redmi Pad 2 Pro quant à elle sera à 164 € au lieu de 299 € avec le code PHD20. Elle dispose d’un écran de 12,1 pouces en définition 2,5K à 120 Hz, d’une puce Snapdragon 7s Gen 4 et d’une imposante batterie de 12 000 mAh.

Casques et écouteurs

Sony WH-1000XM6 à 321 € Au lieu de 449 € avec le code PHD30. 321€ Voir Galaxy Buds 3 Pro à 125 € Au lieu de 249 € avec le code PHD11. 125€ Voir Sony WH-1000XM5 à 171 € Au lieu de 249 € avec le code PHD20. 171€ Voir SHOKZ OpenRun Pro 2 à 107 € Au lieu de 199 € avec le code PHD11. 107€ Voir

Dans la catégorie audio, le Sony WH-1000XM5, toujours parmi les meilleurs casques à réduction de bruit active, tombe à 171 C’est une très belle affaire sachant qu’il a été lancé à 419 € et se vend d’habitude entre 225 et 285 € en France.

Si vous préférez la toute dernière version du casque, elle est plus chère, mais toujours à un bon prix. Le WH-1000XM6 sera proposé à 321 € avec le code PHD30, au lieu de 449 €. Et pour un budget serré, les Galaxy Buds 3 Pro seront à 125 € avec le code PHD11.

Montres connectées

Garmin Forerunner 165 à 135 € Au lieu de 279,99 € avec le code PHD11. 135€ Voir Huawei Watch GT 6 Pro à 203 € Au lieu de 379 € avec le code PHD20. 203€ Voir OnePlus Watch 4 à 162 € Au lieu de 329 € avec le code PHD20. 162€ Voir Garmin Forerunner 255 à 152 € Au lieu de 230 € avec le code PHD20 230€ Voir

Pour courir sans dépendre constamment de son smartphone, la Garmin Forerunner 165 embarque un écran AMOLED, un GPS et plusieurs outils pour suivre vos activités sportives et vos données de santé. Son autonomie peut aller jusqu’à 11 jours en usage classique. Avec le code PHD11, son prix passe à 135 € au lieu de 279,99 €.

La Huawei Watch GT 6 Pro offre beaucoup d’endurance avec une autonomie pouvant atteindre 21 jours. Son écran AMOLED de 1,47 pouce affiche les notifications, les données de santé et les informations recueillies pendant les entraînements. Le code PHD20 fait passer son prix à 197 € au lieu de 379,99 €.

Autres offres AliExpress

DJI Osmo Pocket 3 à 260 € Au lieu de 429 € avec le code PHD30 260€ Voir Nintendo Switch 2 à 392 € Au lieu de 499 € avec le code PHD45. 392€ Voir DJI Mini 5 Pro à 511 € Au lieu de 799 € avec le code PHD60. 521€ Voir Ryzen 7 7800X3D à 210 € Au lieu de 509 € avec le code PHD20. 210€ Voir

La Nintendo Switch 2 passera à moins de 400 € et c’est forcément une opportunité. Grâce au code PHD45, le prix de la console passe de 469,99 € à 392 € chez AliExpress. Elle embarque un écran LCD de 7,9 pouces en 1080p, avec le HDR et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz sur les jeux compatibles ; ses 256 Go de stockage accueillent les titres téléchargés, tandis que le dock autorise un affichage en 4K sur le téléviseur.

Avec ses 179 grammes, le DJI Osmo Pocket 3 se transporte facilement et permet de filmer jusqu’en 4K à 120 images par seconde. Son capteur de 1 pouce dispose d’une nacelle mécanique sur trois axes qui stabilise les mouvements. Le code PHD30 fait passer son prix à 255 € au lieu de 539 €.

Marque+ : un label qui garantit l’authenticité des produits

De nombreuses offres portent le badge Marque+. Elles concernent des produits certifiés authentiques, mais cela ne veut pas dire que ceux qui ne l’affichent pas sont des contrefaçons. AliExpress attribue ce label aux produits vendus directement par les marques ou certifiés par elles.

Vous verrez le badge sur la page de plusieurs produits de notre sélection. Qu’il s’agisse d’un smartphone ou d’une tablette Xiaomi, d’un appareil DJI ou d’une montre connectée Garmin, ce label indique que l’authenticité du produit a été vérifiée par AliExpress.