Votre Samsung Galaxy tiendra un peu plus longtemps grâce à cette nouveauté repérée dans la bêta de One UI 9

Samsung teste actuellement One UI 9 sur ses smartphones les plus récents. Des utilisateurs attentifs y ont découvert un réglage qui n’apparaît dans aucune note de version. Leur écran sait désormais ralentir plus qu’avant.

Sur les téléphones actuels, l’affichage représente le principal poste de dépense énergétique. Afin d’épargner la batterie, un panneau LTPO ralentit sa cadence lorsque l’image reste presque immobile, jusqu’à atteindre 1 Hz face à une horloge figée. Les constructeurs peaufinent surtout ce fonctionnement sur leurs appareils haut de gamme. Notre test avait d’ailleurs montré les qualités de l’affichage du Samsung Galaxy S26 Ultra. Même une petite baisse compte, puisqu’un écran réglé à 24 Hz réclame moins d’énergie qu’à 60 Hz.

Samsung teste One UI 9 voilà quelques semaines auprès de certains smartphones de son catalogue. Cette bêta retouche légèrement l’apparence générale et intègre différentes nouveautés largement mises en avant. La version stable doit arriver prochainement sur les Samsung Galaxy S26. Des utilisateurs de la bêta ont néanmoins découvert parmi les réglages une option restée jusque-là totalement discrète.

One UI 9 apporte trois nouveaux paliers d’affichage aux Samsung Galaxy S24 et S25

Avec One UI 9.0 apparaissent trois cadences d’affichage inexistantes auparavant, fixées à 20 Hz, 26,67 Hz et 40 Hz. Des propriétaires de Samsung Galaxy S25 ont identifié le changement en confrontant leurs mesures sur Reddit. Des captures d’écran ont ensuite établi un fonctionnement identique concernant les modèles Ultra issus de la génération d’avant. Ces valeurs supplémentaires permettent au système d’adapter plus précisément l’écran selon le contenu. Face à un visuel immobile, le téléphone descend maintenant à 20 Hz plutôt que rester à 24 Hz. Le bénéfice semble dérisoire, mais cette baisse peut se produire des centaines de fois quotidiennement.

L’ensemble des appareils munis d’un écran LTPO devrait également recevoir cet ajustement, notamment les Samsung Galaxy S24+, S25+ et S25 Edge. Samsung ne l’a pas encore confirmé. Sur la gamme S26, ces trois cadences fonctionnent déjà avec One UI 9.0. Impossible toutefois de déterminer leur présence dans le logiciel dès le lancement ou leur arrivée avec la bêta. Le constructeur n’a fourni aucun détail concernant cette nouveauté. Aucune donnée ne permet davantage d’évaluer l’économie réalisée sur 24 heures d’usage. Cette différence passera probablement inaperçue auprès de la quasi-totalité des utilisateurs.


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