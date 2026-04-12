Linux 7.0 arrive enfin, les Pixel 11 changent d’écran, c’est le récap de la semaine

Linux 7.0 s'apprête à sortir, les Pixel 11 profitent d'un nouvel affichage, Samsung fixe une date pour sa prochaine interface, c’est le récap’ de la semaine.

Le lancement de la version 7.0 de Linux est imminent et les dalles OLED M16 de Samsung Display débarqueront sur les futurs Pixel 11. De son côté, Samsung précise le calendrier de déploiement de One UI 8.5, pendant que l'assistant Gemini étend sa présence dans les foyers de seize nouveaux pays. Enfin, la justice française marque un point contre le piratage en imposant le blocage définitif du site Zone-Telechargement.

Samsung prépare l'arrivée de One UI 8.5

Les propriétaires de Galaxy S25 savent désormais à quoi s'en tenir pour leur prochaine mise à jour majeure. Après de nombreux tests en version bêta, le constructeur semble enfin prêt à lancer la version stable de sa surcouche. Selon les dernières fuites, le déploiement débuterait fin avril en Corée du Sud avant d'arriver en France. Pour les utilisateurs français, il faudra donc patienter jusqu'au 4 mai prochain pour voir la notification apparaître sur leur écran.

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Le noyau Linux passe à la version 7.0

C'est une étape historique pour le système d'exploitation Linux. Après un développement intense, Linus Torvalds vient de confirmer la sortie de la version 7.0 pour la semaine prochaine. Cette mise à jour intègre le langage Rust pour plus de sécurité et améliore la fluidité des jeux vidéo. Elle arrive à un moment stratégique, alors que Linux gagne de plus en plus d'utilisateurs sur PC. Si les versions les plus réactives comme Arch Linux en profiteront immédiatement, les autres systèmes devront attendre encore un peu pour cette mise à niveau technique.

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Les Pixel 11 inaugurent les nouveaux écrans de Samsung

Google s'apprête à frapper un grand coup avec ses futurs Pixel 11. Ces modèles devraient être les tout premiers smartphones du marché à utiliser la dalle OLED M16, la dernière technologie d'affichage conçue par Samsung. Cet écran promet une luminosité plus élevée et une meilleure gestion de l'énergie. Si Google compte sur cet argument pour ses nouveaux smartphones dès cet été, Samsung et Apple ne devraient adopter ce composant pour leurs gammes Galaxy S27 et iPhone 18 Pro que l'année suivante.

Lire : Les Pixel 11 seront les premiers smartphones équipés de ces écrans de nouvelle génération

L'intelligence de Gemini arrive dans les foyers français

L'assistant vocal nouvelle génération de Google franchit une étape importante en s'exportant hors de l'Amérique du Nord. Jusqu'ici réservée à quelques pays, l'intégration de l'intelligence artificielle Gemini dans Google Home arrive désormais dans seize nouveaux pays, dont la France, la Belgique et la Suisse. Ce déploiement permet aux enceintes et écrans connectés de devenir plus réactifs et capables de tenir des conversations plus naturelles. Les utilisateurs inscrits au programme d'accès anticipé commenceront à recevoir leurs invitations pour tester ces nouvelles fonctionnalités dès cette semaine.

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Zone-Téléchargement bientôt inaccessible en France

La justice française vient de porter un coup sévère au téléchargement illégal. En effet, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux fournisseurs d'accès à internet de bloquer l'accès à neuf plateformes pirates, dont le célèbre site Zone-Téléchargement. Cette décision fait suite à une action menée par une large coalition d'acteurs de l'audiovisuel, incluant Disney et Gaumont. L'enquête a révélé que la quasi-totalité des contenus proposés sur ces sites était piratée. Les opérateurs ont désormais quelques jours pour rendre ces domaines inaccessibles sur tout le territoire, et cette mesure restera en vigueur pendant au moins 18 mois.

Lire : Zone-Telechargement, c’est fini : la justice ordonne aux opérateurs de complètement bloquer le site pirate

Nos tests de la semaine

OnePlus 15R : un smartphone puissant mais trop cher

Le OnePlus 15R s'impose comme un smartphone redoutable pour les joueurs grâce à une puissance élevée et une gestion de la chauffe extraordinaire. On aime son joli design ainsi que son grand écran à la luminosité bien gérée, mais c’est surtout son autonomie impressionnante. L'appareil permet également de réussir de bons portraits et selfies. En revanche, on aime moins la hausse de prix qui rend l'absence de zoom optique et la perte de l'écran LTPO difficiles à accepter. L'interface perd de son identité, la colorimétrie est moins précise qu'avant et l'ajout du 165 Hz ressemble plus à un argument marketing qu'à un véritable atout. À près de 700 euros, ses défauts pèsent lourd, même face à son endurance.

Lire : Test OnePlus 15R : une endurance de marathonien qui se paie cher

Asus Zenbook A16 : l'ultraportable Windows qui défie Apple

L'Asus Zenbook A16 s'impose comme une référence grâce au Snapdragon X2 Elite Extreme, le meilleur processeur actuel pour les ultraportables sous Windows. On aime son châssis en “céraluminium” très agréable et sa légèreté incroyable pour son profil. Lors de notre test, nous avons été conquis par l’autonomie de plus de 20 heures. En revanche, on aime moins les nombreux reflets sur l’écran qui nuisent à la lisibilité, ainsi que le manque de compatibilité pour les jeux.

Lire : Test Asus Zenbook A16 : quand la philosophie Apple peut aussi dominer Windows

Xiaomi 17 : un concentré de technologie dans un format compact

Le Xiaomi 17 prouve qu'un petit gabarit peut offrir des caractéristiques impressionnantes. On aime sa dalle OLED 120 Hz LTPO à la luminosité très élevée, ainsi que son téléobjectif 2,6x qui assure une belle polyvalence. Ce modèle surprend par son excellente endurance, avec une batterie et une recharge filaire plus performantes que sur la version Ultra. Le Wi-Fi 7, la recharge sans fil rapide et la qualité des vidéos en 4K complètent ce tableau solide. En revanche, on aime moins la chauffe importante du smartphone lors de tâches intenses. On regrette également que mises à jour Android soient limitées à 5 ans et on aurait apprécié une meilleure qualité des photos en ultra grand-angle de nuit.

Lire : Test Xiaomi 17 : un smartphone petit format, mais aux très grandes ambitions



iPhone 17e : le ticket d'entrée d'Apple manque de générosité

L'iPhone 17e est un successeur efficace pour ceux qui cherchent l'essentiel de l'écosystème Apple à prix réduit. On aime ses dimensions qui facilitent l'usage à une main, son excellent calibrage colorimétrique et la puissance de son processeur. L'appareil propose également une bonne signature audio et des photos de nuit au rendu très naturel. En revanche, on aime moins les grosses bordures autour de l'écran ou l'absence de technologie LTPO. L'autonomie reste un peu juste et le smartphone fait l'impasse sur le Wi-Fi 7 ou le Bluetooth 6.

Lire : Test Apple iPhone 17e : l’essentiel est maitrisé, mais tout le reste est bridé

Galaxy A37 : Samsung se repose sur ses acquis

Samsung propose ici un téléphone équilibré, mais sans grande surprise. On aime son allure soignée et son affichage OLED très clair. Les photos sont réussies quand la lumière est là, et les six ans de mises à jour sont une bonne nouvelle. La charge est également efficace si l'on possède le bon adaptateur. En revanche, on aime moins le manque de nouveautés par rapport à la génération précédente et la batterie qui s'épuise un peu trop vite. Les performances globales restent justes et la qualité des photos de nuit est très moyenne. Face à des concurrents de plus en plus audacieux, Samsung se contente ici du strict minimum.

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