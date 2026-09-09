Nous avons essayé le Redmi Note 17 Pro 5G, la nouvelle star abordable de Xiaomi

Xiaomi révèle aujourd’hui que la gamme Redmi Note va être renouvelée dans une semaine, le 17 septembre prochain. Quatre smartphones sont au programme, dont les Redmi Note Pro et Redmi Note Pro Max, avec des améliorations techniques et ergonomiques bienvenues. Si les prix n’ont pas été communiqués, ils risquent fort d’augmenter compte tenu du marché des composants. En attendant, voici notre prise en main du Redmi Note 17 Pro.

xiaomi redmi note 17 Pro officiel

En tout début d’année, Xiaomi a présenté quatre nouveaux Redmi Note : les Redmi Note 15 4G, 15 5G, 15 Pro 5G et 15 Pro+ 5G. Et nous avons publié le test complet du Redmi Note 15 Pro 5G, un smartphone très efficace pour un prix qui restait, à l’époque, très agressif. À moins de 400 euros, la proposition est très généreuse, avec une bonne plate-forme, une grosse batterie et une configuration photo solide pour cette gamme. À l’époque, Xiaomi nous expliquait avoir fait certains choix pour éviter que le prix ne s’envole. D’où une certaine proximité entre le Redmi Note 15 Pro et son prédécesseur.

Lire aussi – Prise en main du Robot Phone de Honor : tout est dans la tête !

Neuf mois plus tard seulement, Xiaomi revient sur le segment qui a fait sa réputation. La marque chinoise confirme l’arrivée en France des remplaçants des quatre modèles du début d’année. Il s’agit des Redmi Note 17 4G, Redmi Note 17 5G, Redmi Note 17 Pro 5G et Redmi Note 17 Pro Max 5G (Xiaomi abandonnant le suffixe « Pro+ »). Vous pouvez retrouver dans nos colonnes un article sur les deux premiers modèles, avec une prise en main de la déclinaison 5G. Ici, nous allons nous concentrer sur les versions « Pro », notamment le Redmi Note Pro 5G que nous avons pu essayer.

La relève des Redmi Note Pro est techniquement solide

Les Redmi Note 17 Pro et 17 Pro Max sont techniquement très proches l’un de l’autre. Le design est identique (et surtout différent des Redmi Note 17 Pro). Les matériaux sont presque les mêmes : Gorilla Victus 2 pour l’écran et fibre de verre à l’arrière. Les dimensions sont pratiquement les mêmes. Les écrans sont identiques : deux dalles AMOLED 1,5K 120 Hz de 6,83 pouces. Les configurations sont les mêmes : 6 ou 8 Go de RAM accompagnés de 256 ou 512 Go de stockage.  La certification IP68 est de mise pour les deux modèles. La comptabilité Dolby Audio est de mise pour les deux modèles. Et l’équipement photo est similaire à l’arrière : un capteur principal 50 MP et un capteur ultra grand-angle 8 MP.

xiaomi redmi note 17 Pro officiel

Il y a quelques différences, bien sûr. Tout d’abord, le cadre du Redmi Note 17 Pro est en polycarbonate, tandis que celui du Redmo Note 17 Pro Max est en aluminium. Puis, le SoC est différent : Snapdragon 6s Gen 4 pour le Redmi Note 17 Pro et Snapdragon 6 Gen 5 pour le Redmi Note 17 Pro Max. Cette différence de SoC a un impact sur les connexions réseau : Bluetooth 6 et WiFi 6 pour le Pro max, Bluetooth 5.1 et WiFi 5 pour le Pro.

xiaomi redmi note 17 Pro officiel

Ensuite la capacité de la batterie est un peu plus musclée sur le Redmi Note 17 Pro Max : 9210 mAh contre 8430 mAh. Notez que, dans les deux cas, l’amélioration de la série 17 est considérable. La charge rapide est plus costaude sur le Pro Max : 100 watts en filaire et 27 watts sans fil, contre 67 watts et 22,5 watts, respectivement. Le Redmi Note 17 Pro Max bénéficie d’un meilleur capteur selfie de 32 MP, contre 16 MP. Enfin, le dos du Redmi Note 17 Pro Max est sensible à la lumière du soleil. Un peu comme le Vivo V23 que nous avons testé en 2022.

Notre prise en main du Redmi Note 17 Pro

Voilà donc les caractéristiques techniques de ces deux téléphones. Le plus intéressant des deux sera certainement le Redmi Note 17 Pro. Non pas que le Redmi Note 17 Pro Max ne manque pas d’intérêt. Mais compte tenu des augmentations tarifaires attendues, le prix du téléphone risque de côtoyer celui des Xiaomi 17T. Et pour le même prix (ou presque), le SoC, l’équipement photo, la quantité de RAM sont un cran au-dessus.

xiaomi redmi note 17 Pro officiel

Le Redmi Note 17 Pro devrait, logiquement, proposer un rapport qualité prix encore très intéressant, malgré les nouveaux tarifs. Au quotidien, le téléphone est plutôt agréable à utiliser. L’interface est fluide, malgré l’abondance d’applications commerciales et autres raccourcis marketing. Le nouveau design du module photo manque un peu de personnalité, rappelant ce que d’autres marques peuvent proposer. Mais la prise en main est bonne et les éléments techniques sont bien positionnés. Les quelques concessions techniques face au Redmi Note 17 Pro Max ne gênent pas.

xiaomi redmi note 17 Pro officiel
Photo réalisée avec le capteur principal du Redmi Note 17 Pro

Durant cette prise en main, nous n’avons fait aucun test technique (batterie, écran, audio et performance), mais nous avons pris quelques photos. Et les premiers résultats semblent convaincants, même si nous attendrons de faire nos photos comparatives pour nous prononcer. Rendez-vous pour cela dans une semaine, le 17 septembre prochain. Nous saurons alors à quel prix le Redmi Note 17 Pro sera vendu.


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