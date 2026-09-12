iPhone Duo : Samsung sort l’artillerie lourde pour se moquer d’Apple

Avec la sortie de l’iPhone Duo, Samsung fait face à un nouveau concurrent de taille en matière de smartphones pliables. Mais le fabricant sud-coréen n’a pas tardé à se moquer d’Apple.

Pub Samsung
Crédits photo : Samsung

Les smartphones pliables jouissent d’une popularité grandissante, c’est le moins que l’on puisse dire. Et de nombreux fabricants en profitent. Véritable pionnier en la matière, Samsung est célèbre pour ses Galaxy Z Fold et Z Flip. Et si l’écran du Galaxy Z Fold 8 a tendance à s’enfoncer, cela n’empêche pas l’entreprise de dominer le marché. Mais d’autres concurrents sont sur le coup. On pense par exemple à Huawei et son Mate XT 2, qui troque son pliage en Z contre un mécanisme inédit sur ce type de smartphone.

Mais il ne faut pas oublier Apple, qui compte bien se tailler une part du gâteau. Ainsi, après une longue attente et d’innombrables rumeurs, la firme de Cupertino vient enfin de lancer son propre smartphone pliable, l’iPhone Duo. Comme tout bon appareil Apple, celui-ci se veut être haut de gamme. Et son prix l’est tout autant.

À première vue, on pourrait penser que Samsung s’inquiéterait de l’apparition d’un nouveau concurrent. Et pourtant, le fabricant sud-coréen semble prendre la nouvelle à contre-pied. En effet, Samsung s’est fendu d’un spot publicitaire moquant les habitudes promo d’Apple.

Apple vs Samsung : un certain « Tim Cook » prend la parole

Au cours de la vidéo en question, on peut voir un homme disant s’appeler Tim Cook. Pour rappel, le véritable Tim Cook, qui a prédit l’augmentation des prix chez Apple, a dirigé l’entreprise pendant de nombreuses années. Mais, si l’acteur de la vidéo possède le même nom que l’ancien responsable, il s’agirait en réalité d’un homonyme, résident en Nouvelle-Zélande.

La vidéo caricature clairement le style publicitaire d’Apple. Style épuré, phrases courtes et concises, fond blanc : tout y est. Sauf que ce fameux « Tim Cook » ne met pas en avant l’iPhone Duo mais… le Samsung Galaxy Z Fold 8. « Le futur est là », explique l’acteur, en référence aux habitudes publicitaires d’Apple. « C’est le meilleur des deux mondes. Le meilleur téléphone que j’aie jamais eu. Vous pouvez me citer. Tim Cook de Palmerston North. »

De son côté, Apple est loin d’être avare en moqueries. La dernière pub d’Apple pour l’iPhone ridiculise par exemple Android. Par ailleurs, l’année dernière, Apple a tourné une pub de 8 minutes juste pour se moquer de Microsoft.


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