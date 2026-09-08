One UI 9 : ces 4 fonctionnalités Galaxy AI arrivent enfin sur la série Samsung Galaxy S25

Les smartphones les plus récents ont régulièrement la primeur des fonctions inédites. Les modèles de Samsung n’échappent pas à la règle. Cependant, certaines de ces nouveautés ne demeurent pas des exclusivités, la firme sud-coréenne finissant par les déployer sur les anciennes générations. C’est le cas de 4 fonctionnalités Galaxy AI que la deuxième bêta de One UI 9 déploie enfin sur la gamme Galaxy S25.

Crédits : Phonandroid

Tout vient à point à qui sait attendre. Quand il s’agit de ses mises à jour majeures, Samsung opte pour une stratégie de déploiement progressif – bien qu’il semble s’accélérer ces derniers temps. Alors que les derniers smartphones pliants de la marque – les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 – ont été livrés avec One UI 9, les générations de smartphone Galaxy attendent toujours leur tour.

Et si le déploiement de la mise à jour est imminent sur les Galaxy S26 (après 8 versions bêta), la série Galaxy S25 n’en est qu’à sa deuxième bêta. Toutefois, cette dernière n’apporte pas seulement des corrections de bugs. Elle introduit également 4 nouvelles fonctionnalités sur les modèles.

Lire aussi – Votre Samsung Galaxy tiendra un peu plus longtemps grâce à cette nouveauté repérée dans la bêta de One UI 9

One UI 9 introduit 4 fonctions IA sur les Samsung Galaxy S25

Il s’agit en réalité de quatre fonctionnalités de la suite Galaxy AI. La première est Now nudge : l’IA analyse en temps réel le contenu affiché sur l’écran du smartphone et suggère en conséquence des informations et des fonctions utiles, comme des rappels, sans même avoir à changer d’application.

Autre fonctionnalité introduite par la deuxième bêta de One UI 9 sur la série Galaxy S25 : le Résumé de l’appel (Call Brief dans la version anglophone). Il s’agit d’une option qui, lors d’un appel, permet d’afficher automatiquement les événements ou autres informations pertinentes sur l’écran.

One UI 9 Samsung Galaxy S25 Galaxy AI Now nudge et Résumé de l'appel
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Les Cartes personnalisées de Now brief arrivent également sur les Galaxy S25 avec la mise à jour. Comme le nom de la fonction l’indique, vous pouvez créer vos propres cartes (Météo, Santé ou Vidéos) en sélectionnant les informations qui vous importent le plus et choisir le moment où cette carte personnalisée s’affichera dans votre Now brief.

One UI 9 Samsung Galaxy S25 Galaxy AI Cartes personnalisées Now brief
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One UI 9 Samsung Galaxy S25 Galaxy AI Cartes personnalisées Now brief 2
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La bêta 2 de One UI 9 apporte également Ma Cam suivi (traduction choisie par Samsung pour My FanCam) sur la gamme Galaxy S25. Cette fonction consiste à suivre tout au long de l’enregistrement la personne sélectionnée dans une vidéo stockée sur votre appareil – notez que cela n’a pas l’air de fonctionner avec les animaux.

One UI 9 Samsung Galaxy S25 Galaxy AI Ma Cam suivi
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Comme le souligne SamMobile, Samsung pourrait, par la suite, étendre la disponibilité de ces fonctionnalités à d’autres de ses smartphones haut de gamme récents – on pense alors au Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7.


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