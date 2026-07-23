Test Xiaomi Buds 6 : une alternative aux AirPods 4 avec ANC, mais avec quelques concessions

En mai dernier, Xiaomi a officialisé la sortie de plusieurs produits. La vedette de cet événement viennois était la gamme Xiaomi 17T, mais elle a notamment partagé l’affiche avec les Xiaomi Buds 6. Il s’agit d’une paire d’écouteurs semi-ouverts qui entend proposer une expérience complète flirtant avec le haut de gamme, mais à un prix contenu. Le pari est-il réussi ? Réponse dans ce test.

Redmi Buds, Redmi Buds Lite, Redmi Buds Pro, Xiaomi OpenWear Stereo Pro, Xiaomi Buds Pro… dans l’écosystème de la marque chinoise, plusieurs gammes d’écouteurs coexistent afin de couvrir les besoins d’un maximum d’utilisateurs.

Avec ses Xiaomi Buds 6, officialisés en mai, la marque chinoise garde la même philosophie que pour sa gamme de smartphones T ou ses Xiaomi Pad : offrir une expérience complète, mais à un prix contenu. Sur le papier, les Xiaomi Buds 6 ne souffrent d’aucune concession, puisqu’ils promettent « Confort et Son exceptionnels », si l’on s’en réfère à la fiche produit disponible sur le site de la marque.

Mais qu’en est-il en pratique ? Sont-ils capables, pour leur prix, de rivaliser avec des écouteurs semi-intra-auriculaires haut de gamme ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Prix et disponibilité

Les Xiaomi Buds 6 sont d’ores et déjà disponibles sur le site de la marque dans quatre finitions : Violet nébuleux, Noir Graphite, Gris Titane et Blanc Nacré – c’est cette dernière robe que vous découvrez dans notre test.

Ces écouteurs semi-ouverts sont proposés au prix de 119,99 euros. Eux aussi n’ont pas été épargnés par l’inflation : ils coûtent 20 euros de plus que les Xiaomi Buds 5 à leur lancement. Avec ce prix, Les Xiaomi Buds 6 s’immiscent dans le créneau situé entre la gamme REDMI Buds et les écouteurs semi-ouverts plus haut de gamme, vendus autour des 179-199 euros, comme les Galaxy Buds4, les JBL Live Flex 4 ou encore les AirPods 4 d’Apple. C’est d’ailleurs avec ces derniers que veulent rivaliser les Xiaomi Buds 6, mais à un prix agressif.

Mais la concurrence est également composée, du côté des écouteurs semi-ouverts, des Minor IV de Marshall, des Accentum Open de Sennheiser. Dans cette gamme de prix (une centaine d'euros), nous pourrions évoquer d'autres modèles, comme les Nothing Ear (3a), qui sont la nouvelle référence des écouteurs TWS, mais il s'agit-là d'écouteurs intra-auriculaires. Contentons-nous donc de comparer les Xiaomi Buds 6 avec des écouteurs semi-ouverts.

Dans la boîte, en plus des écouteurs dans leur boîtier et la traditionnelle documentation, se trouve un câble de charge. Un bon point lorsqu’on sait qu’ils sont souvent absents, même dans les boîtes d’écouteurs plus onéreux, comme les Galaxy Buds4 ou les JBL Live Flex 4. En revanche, pas de chargeur : si vous n’en avez pas, il faudra passer à la caisse.

Design et contrôle

Les Xiaomi Buds 6 arborent un design plus minimaliste que leurs prédécesseurs et empruntent le chemin inverse aux Galaxy Buds4 : sur son nouveau modèle, la marque a abandonné la plaque métallique à l’arrière de la tige. Mais ce n’est pas sa seule différence avec les Xiaomi Buds 5.

L’ergonomie des Xiaomi Buds 6 a également été repensée pour réduire la pression exercée sur les différentes parties de l’oreille, les rendant confortables même lorsque vous les portez de manière prolongée et ce malgré le fait qu’ils soient un peu plus lourds que la génération précédente – 4,4 grammes contre 4,2.

Leur tige plus fine diminue la pression exercée sur le tragus et les écouteurs épousent davantage l’oreille pour plus de stabilité et de confort, grâce à une surface de contact accrue qui uniformise la pression.

Le maintien s’en retrouve donc amélioré – mais, comme toujours, cela dépendra de vos oreilles. À l’instar des autres écouteurs semi-ouverts que nous avons testés, nous n’irions pas faire un marathon avec de peur de les perdre à cause des micro-secousses répétées. En revanche, nous n’avons eu aucun mal à sortir et emprunter les transports avec. Comme les JBL Live Flex 4, ils sont certifiés IP54.

Comparés aux Xiaomi Buds 5, les Buds 6 voient les « boutons » qui épousent les broches du boîtier de recharge être déportés vers le bas de leur tige.

En parlant du boîtier, il arbore la forme d’un galet et les écouteurs viennent s’y loger debout. Il est fin, compact et s’ouvre facilement à une main. Sa conception majoritairement en plastique est ce qui trahit son positionnement. Le bouton d’appairage est situé dessous, aux côtés du port de charge.

La charnière met en avant le partenariat avec Harman Golden Ear, les écouteurs étant dotés de réglage Harman conçus pour reproduire un son authentique.

Intéressons-nous désormais aux contrôles. Les Xiaomi Buds 6 proposent deux types de commandes : par appui grâce à un capteur de pression et par glissement tactile sur les tiges. Voici les différents contrôles, présents aussi bien sur l’écouteur gauche que sur le droit : appui simple, double appui, triple appui, appui prolongé, balayage.

Des fonctions y ont été assignées par défaut : l’appui simple correspond au bouton Lecture / Pause d’un lecteur, le double appui permet de lancer la Chanson suivante, le triple appui la précédente. Balayer l’écouteur permet d’ajuster le volume et un appui prolongé active ou désactive l’option d’Annulation du bruit.

Il est toutefois possible de réattribuer ces commandes depuis l’application Xiaomi Earbuds, qui donne accès à davantage de fonctions encore – nous y reviendrons.

Qualité audio et réduction de bruit

Sous le capot, les Xiaomi Buds 6 embarquent un système de haut-parleurs de 11 mm à triple aimant avec un diaphragme plaqué or pour offrir des basses plus puissantes, mais également des aigus plus nets.

Ce qui ressort de notre expérience d’écoute, c’est une scène sonore plutôt large, des sons clairs et nets. En revanche, les basses se font encore timides malgré la promesse de Xiaomi. On a l’impression d’un petit manque de « punch » lors de l’écoute. Pour optimiser le potentiel des basses, mieux vaut couper l’ANC et sélectionner un profil autre que celui Équilibré, et de préférence l’un des deux modes Harman.

Intéressons-nous désormais à la réduction de bruit (ANC si l’on prend l’acronyme anglophone) puisque les Xiaomi Buds 6 en sont dotée. La marque dit l’avoir améliorée par rapport à la génération précédente et propose deux niveaux d’« Annulation de bruit » : Équilibrée et Profonde. La première permet de continuer à discuter avec ses collègues tout en portant les écouteurs, la seconde de s’isoler un peu plus dans sa bulle.

Le fait est que l’ANC reste perfectible : ce n’est pas la meilleure du marché. Même un son ambiant « ronronnant », qui n’est pas soudain ou aigu, comme le bruit d’une clim, peine à être couvert. Ou alors il faut monter le volume du morceau en cours de lecture – c’est ce que nous avons fait. Cela nous a au moins permis de voir que l’écosystème Xiaomi à une fonction de protection de l’audition.

Les Xiaomi Buds 6 disposent d’un égaliseur, mais pour y accéder il faut fouiller dans l’application Xiaomi Earbuds. Vous y trouverez une fonction baptisée Balance Audio. Elle correspond peu ou proue aux profils prédéfinis des égaliseurs que l’on peut retrouver chez la concurrence. Elle propose les modes suivants : Son symétrique, Harman AudioEFX, Harman Master, Diminuer les graves, Améliorer la voix, Renforcer les aigus et Personnaliser. C’est en sélectionnant ce dernier que l’on accède à un égaliseur 8 bandes avec lequel vous pouvez jouer.

Les Buds 6 de Xiaomi prennent en charge plusieurs codecs : à savoir les traditionnels AAC et SBC, auxquels s’ajoute l’aptX Lossless de Qualcomm, mais également l’aptX Adaptive et ses trois options de fréquence (44.1 kHz, 48.0 kHz et 96.0 KhZ, la première étant celle sélectionnée par défaut). Ils sont aussi compatibles avec le Bluetooth LE Audio – et donc le codec LC3.

Enfin, comme chez la concurrence, les Xiaomi Buds 6 embarquent un système de réduction de bruit et à plusieurs micros pour favoriser des appels intelligibles et clairs, y compris dans les environnements bruyants. Il est ici à trois micros.

Application et interaction

L’application Xiaomi Earbuds est simple d’utilisation et plutôt intuitive. Elle donne accès à une sélection bien pensée de fonctions avancées et de personnalisation. Plus tôt, nous avons mentionné les contrôles par défaut des Xiaomi Buds 6. L’application permet non seulement de les personnaliser, mais également d’accéder à d’autres options. L’appui simple peut aussi être utilisé pour lancer la Chanson suivante ou la précédente, mais également pour augmenter le volume ou le diminuer, ou encore pour Prendre une photo.

Il en va de même pour les double et triple appuis qui, s’ils ne prennent pas en charge l’option Prendre une photo, permettent d’activer la fonction Enregistrer l’audio. Quant au balayage de l’écouteur, il peut aussi vous servir à lancer la Chanson suivante et à revenir à la précédente.

Enfin, l’appui prolongé ne sert pas uniquement à gérer l’annulation du bruit : vous pouvez l’utiliser pour accéder à l’Assistant vocal par défaut de votre smartphone, pour Prendre une Photo, Enregistrer l’audio ou encore pour ouvrir les Sous-titres IA.

L’application propose une section un peu fourre-tout, intitulée : Paramètres supplémentaires. C’est là que vous retrouverez l’option pour la Détection intra-auriculaire, qui est activée par défaut, tout comme la connexion multipoint, appelée ici Double connexion. Et les Xiaomi Buds 6 disposent pour cela du Fast Pair.

L’option Sons de boîtier pour écouteurs permet de personnaliser les sons de l’étui, à condition que les deux écouteurs s’y trouvent. C’est à cet endroit que vous pourrez Renommer les écouteurs, mais également activer l’option pour Prendre des appels automatiquement.

Enfin, les Xiaomi Buds 6 possèdent une fonction Trouver vos écouteurs : vous pouvez faire sonner l’un, l’autre ou les deux écouteurs. Notez qu’il n’y a pas d’équivalent pour le boîtier : c’est dommage, étant donné qu’il est capable d’émettre du son. Il faut également souligner que, pour la première fois, les Xiaomi Buds 6 prennent en charge le réseau Localiser d’Apple (Apple Find My) qui, pour le coup, ne concerne que le boîtier et non les écouteurs individuellement. Il en va de même pour Google Find Hub.

Les Xiaomi Buds 6 intègrent également une fonction d’Audio dimensionnel – que la concurrence appelle parfois Audio 360 – permettant de profiter d’un Son immersif si elle est activée.

Les écouteurs possèdent aussi une option de Son adaptatif qui ajuste automatiquement le volume en fonction de la forme de votre oreille et de votre environnement. Pour autant, il ne s’agit pas là d’un mode adaptatif pour l’ANC, puisque, même dans un environnement bruyant, si vous êtes en mode Annulation du bruit équilibrée, elle ne basculera pas sur le statut Profonde.

En revanche, il faut noter que l’application Xiaomi Earbuds est moins complète que l’interface proposée nativement sur les appareils Xiaomi visible ci-dessous.

Par exemple, la Faible latence ou le fait de Garder le volume constant sont deux options absentes de l’application. Il n’est pas possible non plus de basculer sur un autre codec depuis Xiaomi Earbuds, ou d’opter pour le Bluetooth LE Audio via l’application.

Notons toutefois que certaines fonctions requièrent l’installation de Xiaomi Earbuds, comme Enregistrer l’audio.

Autre constat : les fonctions portent parfois un nom différent entre l’interface native et l’application. Par exemple, la Balance Audio a été rebaptisée Mode sonore – certaines de ses options ont également changé de nom. Aussi, la fonction Trouver vos appareils de l'application s'appelle Localiser l'appareil sur l'interface native et se trouve dans la section Parmètres supplémentaires et non sur la page d'accueil.

Les propriétaires d’un smartphone ou d’une tablette de l’écosystème Xiaomi sont donc quelque peu privilégiés, par rapport à ceux utilisant un appareil d’une marque tierce. Il faut en être conscient. Toutefois, cela n’empêche pas de profiter convenablement de ces écouteurs. Xiaomi Earbuds est en effet compatible avec les appareils tournant sous Android et iOS et l’application propose une belle palette de fonctions avancées.

Autonomie et recharge

Les Xiaomi Buds 6 et leur boîtier ont la même capacité de batterie que les Xiaomi Buds 5 : respectivement 35 et 475 mAh. En revanche, sur le papier, l’autonomie des Buds 6 a été revue à la baisse par rapport à leurs prédécesseurs. Pour les Xiaomi Buds 5, la marque promettait jusqu’à 6,5 heures d’endurance avec ANC désactivé ; pour les Buds 6, on descend à 6 heures. Si l’on s’intéresse à l’autonomie avec ANC activé, on chute à 3,5 heures pour les Xiaomi Buds 6 ; contre 4 heures pour la génération précédente.

Mais cela, c’est avec le codec Bluetooth défini sur AAC. Puisque nous avons utilisé les Xiaomi Buds 6 avec un Xiaomi 17, nous avons pu profiter du codec aptX Adaptive : l’autonomie maximale promise descend alors à 3 heures. Dans les faits, à chaque charge, nos Xiaomi Buds 6 nous tenaient en moyenne 4 heures avec l’ANC activée.

Passons maintenant à la recharge. Le boîtier est compatible avec une charge filaire maximale de 5 W. Pour passer de 0 à 100 % de batterie – avec les écouteurs rangés dedans –, l’étui a mis 1 heure 20 et les écouteurs 50 minutes. Pour une batterie de cette capacité, c’est un peu longuet – mais c’est cohérent vis-à-vis de la concurrence.

Surtout, une seule recharge du boîtier offre aux écouteurs environ quatre recharges complètes, comme pour les JBL Live Flex 4. Selon la marque chinoise, avec une seule charge du boîtier, les Xiaomi Buds 6 peuvent offrir jusqu’à 35 heures d’autonomie (codec AAC et ANC désactivée) et jusqu’à 19 heures (codec aptX et ANC activée).

Posons le calcul d’après nos observations. Lorsque votre boîtier et vos écouteurs sont chargés à 100 %, vous êtes partis pour 5 sessions d'écoute de 4 heures chacune. Or, si on pose le calcul : 4*5 = 20. Nous étions donc un peu au-dessus de la promesse. Pour autant, on reste en deçà de la concurrence, qui tourne plutôt, en moyenne, autour des 6 heures avec ANC activée.

Notez qu’avec les Xiaomi Buds 6, il n’existe pas de fonctions d’économie d’énergie accessibles depuis l’application. Alors si jamais vous avez tendance à retirer vos écouteurs et les oublier, ils pourraient se décharger inutilement.

Alors, on achète ?

Les Xiaomi Buds 6 sont de bons écouteurs semi-ouverts : ils sont confortables et offrent une expérience complète grâce à leur large palette de fonctionnalités et leur bon niveau de personnalisation. Grâce au partenariat avec Harman Golden Ear, la qualité sonore est au rendez-vous, malgré quelques bémols, notamment au niveau des basses encore un peu timides.

Toutefois, le prix contenu des Xiaomi Buds 6 – bien qu’il ait augmenté depuis la génération précédente – implique certains compromis. La réduction de bruit active reste perfectible notamment ; tandis que l’autonomie est en-deçà de ce que propose généralement la concurrence.

Aussi, bien que leur interopérabilité soit à souligner (prise en charge de Google Find Hub et Apple Find My, compatibilité de Xiaomi Earbuds avec Android et iOS), les propriétaires de smartphones Xiaomi sont quelque peu privilégiés. Ils bénéficient en effet d’une interface native plus riche que l’application Xiaomi Earbuds. Cela n’empêche pas de profiter dignement des Xiaomi Buds 6, mais mieux vaut le souligner.