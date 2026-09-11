Pourquoi chaque iPhone Duo vendu par Apple fait la fortune de Samsung

Le tout premier mobile pliable d’Apple, l’iPhone Duo, est vendu très cher et devrait faire gagner beaucoup d’argent… à Samsung, qui fournit l’écran.

iphone duo
Crédit : Apple

Apple a présenté son iPhone Duo, son permier modèle de smartphone pliable, lors de sa keynote de rentrée. L’appareil fascine déjà et sera disponible dans quelques semaines : les précommandes ouvrent le 16 octobre pour une date de sortie fixée au 23 octobre. Outre son design et la qualité des animations d’iOS, sur lesquelles Apple largement insisté lors de l’annonce, c’est son prix qui fait beaucoup parler. Il faut débourser 2 339 euros pour la version de base à seulement 256 Go de stockage. Le tarif monte ensuite à 2 589 euros pour 512 Go de stockage, 3 089 euros pour 1 To et 3 839 euros pour 2 To.

On sait qu’Apple préfère viser les gros budgets plutôt que de rogner sur ses marges. Le prix de l’iPhone Duo se justifie par les coûts de recherche et développement (matériels comme logiciels), qu’il est toujours difficile de rentabiliser au premier modèle. Mais aussi bien sûr par les coûts des composants. Apple ne sera pas le seul à s’enrichir, ses fournisseurs devraient aussi récupérer une part du gâteau.

iPhone Duo : l’écran pliable de Samsung coûte cher à Apple

A commencer par Samsung. Selon le leaker Instant Digital, Samsung Display a signé un accord d’exclusivité de trois ans avec Apple pour la fourniture d’écrans pliables équipant l’iPhone Duo et les générations suivantes de l’appareil. Il explique que la dalle consitue l’un des composants les plus chers du mobile : Apple paierait environ 250 dollars US par unité. Si l’on se réfère au prix de vente de l’iPhone Duo 256 Go aux États-Unis (1 999 dollars US), l’écran représente seul environ 12,5 % de ce tarif.

“L’écran interne est composé de 10 couches ultra-fines avec une finition nano-texturée sur mesure qui atténue les reflets”, indique Apple. Il est basé sur la technologie OLED, mesure 7,6 pouces et bénéficie d’une luminosité maximale de 3 000 nits. La caméra frontale est cachée sous l’écran. L’ensemble de ces fonctionnalités et la difficulté de conception expliquent le tarif élevé.

Les tests nous diront s’il existe une véritable différence d’affichage avec des smartphones pliables bien moins chers, comme le récent Galaxy Z Fold 8 de Samsung, qui adopte un format passeport similaire.


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