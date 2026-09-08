Huawei lance la Watch GT 7 Pro, une montre taillée pour le sport extrême

Les fans de sports extrêmes ont enfin une montre conçue pour les suivre dans toutes leurs activités : la nouvelle Watch GT 7 Pro de Huawei. GPS renforcé, ECG, matériaux premium et un code promo qui la fait tomber à moins de 360 € jusqu’au 18 octobre.

huawei ski

Huawei lance sa nouvelle série Watch GT 7, et c’est la version Pro qui a retenu notre attention : pensée pour ceux qui ne s’arrêtent pas au jogging du dimanche. Ski hors-piste, trail engagé, sorties à vélo qui tournent mal si on rate un virage : les montres connectées classiques montrent vite leurs limites dès que le terrain se corse. La GT 7 Pro, elle, a été conçue pour encaisser.

Un boîtier en titane qui survit aux chocs, un GPS capable de vous localiser précisément même en pleine tempête de neige, un suivi santé qui pousse jusqu’à l’ECG pour surveiller le cœur quand l’effort devient intense, et une autonomie qui dure des semaines : Huawei ne fait pas dans la demi-mesure. Et pour ceux qui veulent sauter le pas sans se ruiner, il y a une offre de lancement à ne pas laisser filer.

Plusieurs versions sont disponibles au lancement, avec une offre limitée dans le temps (50 € de réduction immédiate + 20 € supplémentaires avec le code A20GT7PA) :

  • La Huawei Watch GT 7 (41 mm) est à 229,99 € au lieu de 299,99 €
  • La Huawei Watch GT 7 (41 mm) Coloris Blanc est à 249,99 € au lieu de 319,99 €
  • La Huawei Watch GT 7 Pro (46 mm) est à 359,99 € au lieu de 429,99 €
  • La Huawei Watch GT 7 Pro (46 mm) Édition Titane (pour un look intemporel) est à 449,99 € au lieu de 519,99 €

Attention, l’offre est valable du 2 septembre au 18 octobre : il ne faut pas tarder pour en profiter.

Un suivi sportif poussé à l’extrême

huawei ski 2

Un GPS qui perd le signal en pleine poudreuse, vous connaissez sûrement. C’est justement le problème que Huawei attaque avec le système AI-XDR, qui gagne 50 % de précision par rapport aux générations précédentes. Résultat : dans une vallée encaissée ou en pleine tempête de neige, la trace reste fiable là où d’autres montres décrochent, que vous soyez en course à pied ou en trail. La GT 7 Pro va plus loin avec un vrai mode ski et snowboard, utilisable même en salle : elle détecte vos virages toute seule grâce à la force G, propose dix programmes vidéo tournés par des pros, et compte plus de 3 000 cartes de stations dans sa base.

À vélo, elle vous prévient avant un virage serré avec Smart Turn, calcule votre seuil lactique via l’indicateur MR2 et affiche le dénivelé segment par segment, une donnée qu’on trouvait jusque-là uniquement sur des capteurs dédiés. Golfeurs, la Pro cartographie 18 trous et ajuste la distance selon la pente. Et si vous êtes plutôt raquette, la montre suit vos parties de badminton, de pickleball ou de tennis, avec détection des coups droits et revers, grâce à l’utilisation d’applications tierces disponibles sur l’application Huawei Santé.

Santé avancée et autonomie qui suit le rythme

Côté batterie, la GT 7 Pro embarque une cellule à haute teneur en silicium associée à une technologie RF basse consommation, de quoi tenir jusqu’à 21 jours en usage modéré, jusqu’à 14 jours pour le modèle 41 mm. En sortie sportive, comptez jusqu’à 51 heures en mode trail et 44 heures en mode cyclisme, largement de quoi tenir un raid sans chercher une prise.

Toute la série GT 7 embarque aussi un socle santé complet : sommeil, élasticité vasculaire, arythmie par onde de pouls. La Pro ajoute l’ECG et le suivi de la rigidité artérielle, des mesures qu’on associe plutôt à un cabinet médical qu’à une montre connectée.

Des matériaux pensés pour tout encaisser

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Titane, céramique nanocristalline, verre saphir : la GT 7 Pro ne fait pas semblant côté robustesse. On sent que Huawei a pensé cette version pour ceux qui tombent, qui rayent leur équipement, qui trempent leur montre sans s’en rendre compte. Le bracelet EasyCross se change en un geste, pratique pour passer d’une sortie trail à une soirée sans y penser deux fois.

Les GT 7 classiques n’ont pas à rougir non plus : avec un boîtier en acier inoxydable et, selon les coloris, une lunette en céramique, ces montres sont certifiées IP69 et 5 ATM. Elles sont largement suffisantes pour la plupart des sportifs du dimanche qui ne visent pas l’Everest. Niveau look, vous avez de quoi choisir : jaune, vert ou noir pour la Pro (46 mm), quatre coloris pour la GT 7 (46 mm), et une palette plus douce pour la 41 mm, entre bleu, blanc, rose et gris.

Une montre connectée qui suit un dénivelé ou compte des pas, on en trouve partout. Une qui repère un virage en pleine tempête de neige et qui affiche votre seuil lactique en plein effort, beaucoup moins. C’est là que la GT 7 Pro se distingue de la concurrence. Vous hésitez ? Rappelons que du 2 septembre au 18 octobre, la HUAWEI WATCH GT 7 Pro est à 359 € au lieu de 429 € grâce au code promo A20GT7PA. Elle n’attend plus que vous pour partir à l’aventure.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.


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