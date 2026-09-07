La version 2026 du smartphone pliant grand format de Google, le Pixel 10 Pro Fold, arbore un design sophistiqué et une offre logicielle complète, renforcée par l’IA. Et bien qu’il n’apporte aucune révolution technologique, juste des optimisations (dernière puce Tensor du constructeur, écrans plus lumineux, etc.), le Pixel 11 Pro Fold s’impose comme un modèle particulièrement convaincant.

Le nouveau pliant de Google, le Pixel 11 Pro Fold, arrive – comme chaque année – avec son (petit) lot d’améliorations. Un nouveau processeur par-ci, un écran plus lumineux par-là, avec aussi une charge sans fil améliorée (comme sur le Pixel 11). Plus la nouvelle fonction HiLight, réservée aux modèles Pixel Pro, et une petite cure d’amaigrissement.

Le constructeur américain persiste donc sur ce grand format, alors que la concurrence est rude sur ce marché. En effet, autant les petits smartphones pliants, au format poudrier (ou clamshell), sont peu nombreux (seuls le Samsung Galaxy Z Flip 8 et le Motorola Razr 70 sont officiellement distribués en France), autant le nombre des smartphones équipés d’une grand dalle OLED pliante est plus élevé.

Ainsi, outre le Pixel 11 Pro Fold de Google, qui est l’objet de ce test, on trouve la star de Samsung, le Galaxy Z Fold 8 Ultra, mais aussi le Razr Fold de Motorola, le Honor Magic V6 et le Mate X7 de Huawei. Et deux autres modèles sont pour l’instant cantonnés à l’Asie : le Oppo Find N6 et le Xiaomi Mix Fold.

Le nouveau Pixel Pro Fold exploite le grand format pliant, que Google fait évoluer depuis plusieurs années, parallèlement à son principal concurrent coréen, Samsung. On note toutefois que ce dernier a pris le constructeur américain de vitesse, en innovant cette année avec un appareil qui inaugure un nouveau format, le format passeport (c’est le nouveau Galaxy Z Fold 8)(alors que le modèle pliant “traditionnel” est désormais appelé Galaxy Z Fold 8 Ultra).

Passons en revue les forces et les faiblesses de cette quatrième mouture du Pixel Pro Fold, afin de savoir si elle est susceptible de tenir tête aux autres modèles pliants, et donc de convaincre les acheteurs potentiels.

Prix et disponibilité

Le Google Pixel 11 Pro Fold est proposé en trois versions, chacune disponible en deux coloris, noir volcanique ou olive :

Avec 16 Go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage : 1999 €

Avec 16 Go de mémoire et 512 Go d’espace de stockage : 2129 €

Avec 16 Go de mémoire et 1 To d’espace de stockage : 2389 €.

Précisons que le modèle le plus cher n’est disponible qu’en noir.

Bon point, signalons que le constructeur offre la coque, d’une valeur de 85 €, jusqu’au 24 septembre.

Le Pixel 11 Pro Fold est donc moins cher que le Galaxy Z Fold 8 Ultra de Samsung (bien que ce dernier n’intègre que 12 Go de mémoire), qui est commercialisé à 2199 € / 2399 €, avec 256 Go / 512 Go de stockage. Le modèle doté de 16 Go de mémoire et de 1 To d’espace de stockage n’est quant à lui vendu pas moins de 2799 € !

Le Honor Magic V6, pour sa part, est proposé à 2299 €, avec 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage. Toutefois, de nombreuses offres promotionnelles, sur le site du constructeur, permettent de faire baisse la facture très sensiblement (600 € de remise à l’heure où nous écrivons ces lignes).

Design

Le smartphone pliant de Google bénéficie d’une apparence toujours aussi soignée, avec un dos mat réalisé dans un matériau composite, qui ne retient quasiment pas les traces de doigts. Si le revêtement vitrocéramique, qui protège le petit écran est annoncé ultra-résistant, aucune information spécifique n’est communiquée pour le grand écran pliant.

En revanche, le constructeur spécifie que le Pixel 11 Pro Fold est certifié IP68. Il est donc insensible à l’eau et à la poussière. Il peut être utilisée sous une pluie battante et même (accidentellement) être immergé. Il s’agit d’un avantage par rapport au Galaxy Z Fold 8 Ultra de Samsung, qui pourrait subir un dysfonctionnement dans un environnement sablonneux, puisque sa certification IP48 ne le rend pas invulnérable aux poussières très fines.

Le smartphone a une épaisseur de 10 mm (fermé) et 5 mm (ouvert). Ces valeurs sont donc en très légère baisse par rapport au Pixel 10 Pro Fold. En revanche, elles demeurent supérieures à celles de ses concurrents. Ainsi, le Galaxy Z Fold 8 Ultra et le Honor V6 mesurent quasiment 1 mm de moins (4,1 mm ouverts et 8,9 / 9 mm fermés),

Cela ne nuit toutefois pas à sa prise en main, qui demeure bonne, bien que certains utilisateurs pourraient être désorientés par la position des boutons, sur la tranche droite, qui est inversée par rapport à quasiment tous les autres smartphones du marché : c’est la touche de contrôle du volume qui tombe sous le pouce, alors qu’on s’attend à trouver le bouton de démarrage, qui intègre le lecteur d’empreintes digitales. C’est un automatisme à prendre.

Signalons que le smartphone a aussi perdu du poids : il ne pèse plus que 239 grammes, alors que son prédécesseur accusait un poids de 258 grammes. Il s’agit la d’une baisse assez sensible.

Comme sur les autres Pixel de la série 11, Google a modifié le design du bloc optique de son pliant, en intégrant la LED du flash derrière la plaque de verre. D’ailleurs, pour l’anecdote, celle-ci est passée à gauche des objectifs, alors qu’elle figurait sur leur droite auparavant.

Outre cette réorganisation, ladite LED a également une nouvelle fonction (en plus du flash et de lampe torche). Celle-ci, appelée HiLight, utilise la LED pour émettre des notifications lumineuses lorsqu’on reçoit un message de son conjoint, de son enfant, de son meilleur ami, etc. (toutes les personnes qu’on a indiqué comme “contacts favoris” dans l’application Contacts), par exemple. La couleur blanche de la LED (lorsque celle-ci est inactive), passe alors au bleu. Ce dispositif permet de filtrer les appels ou les notifications, lorsque l’écran du smartphone est posé sur une table, et que l’on ne désire pas être dérangé. Ce comportement s’observe également lorsqu’on pose une question à Gemini via la phrase clé “hey Google”.

Pour le reste, le Pixel 11 Pro Fold peut restituer un son stéréo d’assez bonne qualité, bien que les basses soient – comme toujours – particulièrement en retrait. Toutefois, la spatialisation et le volume maximum sont plutôt satisfaisants. Enfin, le smartphone a l’avantage d’être compatible Wi-Fi 7 et Bluetooth 6. De plus, il sait gérer une carte nano Sim 5G ainsi qu’une eSIM.

Affichage

Tout l’intérêt du pixel 11 Pro Fold réside bien sûr dans son grand écran OLED pliant de 8 pouces. Le petit écran, quant à lui, est celui qui sera sans doute utilisé le plus souvent pour réaliser les tâches qu’on effectuerait sur un smartphone traditionnel. Sur cette nouvelle mouture du Pixel Pro Fold, ce dernier voit sa diagonale passer à 6,5 pouces (contre 6,4 pouces sur le Pixel 10 Pro Fold).

Est-il bien utile de revenir sur les nombreux avantages du double affichage, et en particulier de ce grand écran pliant ? Evidemment, ce dernier permet d’afficher plus d’éléments, visibles d’un seul coup d’œil, par exemple lorsqu’on se déplace dans les paramètres d’Android. L’intérêt est aussi évident lorsqu’on parcours ses photos ou quand on consulte des sites Web.

Pour les vidéos, cela dépend de leur format, et donc des sites sur lesquels on les regarde. Comme le grand écran a un format quasiment carré (donc 1:1), et que – par exemple – les vidéos diffusées par Netflix ont le plus souvent un format cinémascope, soit 2,35:1, les images des films sont centrées, avec de larges bandes noires au dessus et en dessous.

Sur Youtube, le phénomène est un peu moins flagrant, car les vidéos sont proposées au format 16:9 (soit 2,11:1). L’utilisation du petit écran, avec son format 2,17:1, est donc recommandée. Sauf, bien sur, si on désire surveiller ses mails pendant qu’on regarde un film. Dans ce cas, l’affichage peut être partagé entre deux applications (avec la possibilité d’effectuer un glisser / déposer entre les deux fenêtres).

Les deux écrans peuvent aussi être utilisés simultanément, afin – par exemple – qu’une personne que l’on prend en photo puisse se voir, sur le petit écran, pendant qu’on effectue le cadrage à partir du grand écran. Elle peut ainsi – éventuellement – adapter son attitude ou sa position.

La personne a également la possibilité de réaliser soit même ses selfies, en utilisant le capteur photo dorsal, afin de bénéficier d’une meilleure qualité qu’avec le capteur situé en haut du grand écran (ce n’est pas hyper pratique, mais on y arrive).

Au chapitre des nouveautés, on peut citer le mode Instant View. En l’activant, dans le module photo, on peut effectuer des prises de vue, sur la partie droite du grand écran, et obtenir une prévisualisation des dernières photos, à gauche (exemple ci-dessus).

Une autre nouvelle fonction, appelée Capter le regard, facilite (en théorie) les opérations lorsqu’on photographie de très jeunes enfants. Le petit écran affiche alors une animation amusante, censé les distraire, les fasciner et les faire sourire, pendant qu’on réalise la photo en regardant le grand écran.

Pour le reste, les caractéristiques techniques des deux écrans du Pixel 11 Pro Fold n’ont quasiment pas évolué depuis le modèle de l’année dernière. En effet, le petit (6,5 pouces) et le grand (8 pouces) supportent un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz. Les écrans exploitent la technologie LTPO, ce qui leur permet de varier leur fréquence entre 1 Hz et 120 Hz, afin d’économiser de l’énergie. Encore faut-il que l’option Affichage fluide soit activée (sinon le taux de rafraichissement est fixe, à 60 Hz, ce qui est encore mieux pour l’autonomie).

Les images sont affichées dans des résolutions de 2342 x 1080 pixels (petit écran), et 2152 x 2076 pixels (grand écran).

La seule différence avec les écrans du Pixel 10 Pro Fold concerne la luminosité maximale, qui est en hausse sensible. En effet, les deux écrans du Pixel 11 Pro Fold sont censés atteindre 2400 nits, avec le mode Luminosité adaptative, et un pic HDR à 3600 nits (contre respectivement 1800 et 3000 nits auparavant).

Nos mesures corroborent-elles ces promesses ? Oui ! Les deux écrans sont effectivement en mesure d’afficher une luminosité standard de 1350 nits, qui grimpe beaucoup plus haut si on active la Luminosité automatique : 2398 nits pour le petit écran et 2117 nits pour le pliant. Et, en mode HDR, le pic de luminosité atteint même – d’après notre sonde – 3300 nits sur le petit écran et 3500 nits sur la grande dalle. De quoi assurer une excellente lisibilité sous le soleil.

La colorimétrie des deux écrans est plutôt satisfaisante :

Petit écran : Delta E moyen de 3,55 en SDR avec le profil colorimétrique appelé Couleurs Adaptatives, et température moyenne des couleurs de 6342 K (très proche de la neutralité parfaite, atteinte à 6500 K).

Grand écran : Delta E moyen de 2,97 (mieux !) et température des couleurs de 6634 K

Le seul point imparfait concerne la couverture colorimétrique du gamut DCI-P3. En effet, le petit écran ne peut afficher que 72 % de la palette de couleurs, contre 78 % pour le grand écran. C’est loin d’être catastrophique, car la plupart des utilisateurs n’y verront que du feu.

Système

Le Pixel 11 Pro Fold exploite bien évidemment le dernier OS de Google, Android 17. Et, à l’instar de Samsung, le constructeur assure 7 années de mises à jour pour le système et les patchs de sécurité. La pérennité du smartphone est donc assurée jusqu’en 2033 !

Sans surprise, comme son concurrent coréen, Google mise à fond sur l’intelligence artificielle pour rendre son système d’exploitation plus facile à utiliser et toujours plus efficace dans certains domaines. C’est ce qu’il appelle Gemini Intelligence. Son assistant intelligent est mis à profit dans tous les recoins du système d’exploitation.

Par exemple, lorsqu’on dicte un texte, à destination d’une note, d’un message sur Whatsapp ou d’un SMS, la capture vocale du clavier de Google (Gboard) se charge d’éliminer les hésitations, ou de reformuler le texte pour qu’il soit plus adapté à un contexte professionnel, ou – au contraire – amical.

Le smartphone se charge également d’effectuer les traductions des messages écrits, des appels téléphoniques et des vidéos, depuis ou vers le français.

D’autre part, l’application Gemini Notebook analyse un ou plusieurs documents (image, enregistrement audio, fichiers textes, etc.), puis génère automatiquement une analyse et une synthèse, sous différentes formes : un résumé audio ou vidéo, une présentation à la PowerPoint, une infographie, etc. Comme on peut le voir sur les images ci-dessous, la fonction s’avère assez bluffante lorsqu’il s’agit de mettre en forme des notes prises rapidement sur un bloc, puis photographiées.

On retrouve Gemini pour effectuer des retouches photos, juste en utilisant des requêtes vocales. En effet, il suffit de dicter des instructions claires et précises pour que l’assistant reconnaisse les mots et s’exécute. D’ailleurs, indiquons que le choix des mots peut avoir son importance. Par exemple, lorsque nous avons demandé “d’éliminer” des piétons sur une photo, Gemini a répondu qu’il ne pouvait pas faire cela (pour des raisons éthiques sans doute)(!!). En revanche, il peut les “effacer “. L’IA a encore du pain sur la planche pour nous comprendre parfaitement.

L’IA est bien sur également mise à profit, pour optimiser automatiquement la colorimétrie des images, pour supprimer des objets (gomme magique) et pour toute une panoplie de fonctions de retouche graphique.

Pratique, la fonction M’ajouter, déjà présente les années précédentes, fait en sorte que le photographe apparaisse sur une photo de groupe. Celle-ci est prise en deux temps : sans le photographe tout d’abord, puis avec juste le photographe (pris en photo par une autre personne). Le Pixel génère ensuite la photo finale à partir des deux clichés.

Le Coach photo, quant à lui, vous donne plusieurs suggestions lorsqu’on est sur le point de prendre une photo, afin de la rendre plus originale ou mieux réussie (selon lui). Il suffit, ensuite, si on suit un des choix proposés, de laisser l’IA nous guider dans la réalisation de la photo.

Performances

Le processeur Google Tensor G6, qui équipe le Pixel 11 Pro Fold, succède au Tensor G5 de l’année dernière. Il est assisté de 16 Go de mémoire et de 256 Go, 512 Go ou 1 To d’espace de stockage.

Depuis l’arrivée des puces Google Tensor, le constructeur a insisté sur le fait que les performances – graphiques en particulier – n’étaient pas sa préoccupation principale. Au contraire, les optimisations visent – au fil des années – à booster les performances liées aux tâches faisant appel à l’intelligence artificielle.

C’est pourquoi, cette année, Google explique que son TPU (Tensor Processing Unit, appelé NPU chez les autres fondeurs) offre des performances améliorées de 50 % par rapport à la puce du Pixel 10 Pro Fold.

Et ce n’est pas vraiment un mauvais choix, car on se rend compte que – dans le cadre d’une utilisation classique (mail, Web, réseaux sociaux, photos, vidéos, etc.) – la puce Tensor G6 ne montre aucun signe de faiblesse.

Sauf sur un point : le processeur opère un throttling important, malgré une montée en température des plus raisonnables (même une séance d’une demi-heure de Fortnite ne suffit pas à faire grimper sa température à un niveau excessif). Cela signifie que les performances du Tensor G6 baissent drastiquement au bout de quelques minutes de calculs intensifs.

Et cela peut expliquer pourquoi le Pixel 11 Pro Fold ne se montre pas totalement convaincant quand il s’agit de jouer. Par exemple, en jouant à Fortnite, on remarque que la fluidité des animations n’est pas parfaitement constante, avec un framerate qui oscille sans arrêt entre 40 et 60 images par seconde. Cela gâche – par moment – l’expérience ludique, sans toutefois trop grever les chances de victoire.

La plupart du temps, on peut néanmoins jouer dans des conditions satisfaisantes, avec des animations comportant 60 images par seconde (jusqu’en mode graphique Epique), ce qui permet de bénéficier d’une bonne réactivité.

Ce souci s’additionne aux modestes performances du processeur graphique du Tensor G6, qui ne sont pas à la hauteur des GPU des puces haut de gamme de Qualcomm, Mediatek ou Samsung. Les différents benchmarks sont formels.

Autonomie

Le Pixel 11 Pro Fold est équipé d’une batterie de 4806 mAh. Cela constitue une petite régression par rapport au Pixel 10 Pro Fold, qui embarquait une batterie de 5015 mAh. Et c’est également un peu moins que le Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra (5000 mAh).

Avec une luminosité d’affichage ajustée à 250 nits, nous avons mesuré l’autonomie du smartphone dans différents cas de figure, à l’aide du test intégré à l’application PC Mark :

En mode 60 Hz, sur petit écran, le Pixel 11 Pro Fold a fonctionné pendant 11 heures et 37 minutes .

. En mode Affichage fluide (jusqu’à 120 Hz), toujours sur le petit écran, l’autonomie est légèrement inférieure, puisqu’elle passe à 10 heures et 23 minutes.

Les mêmes tests, effectués cette fois sur le grand écran pliant permettent d’observer des autonomies respectives de 11 heures et 9 heures 35 minutes.

Les résultats sont donc cohérents : la meilleure autonomie est obtenue avec le petit écran, en 60 Hz, alors que la moins bonne est constatée lorsqu’on utilise le grand écran, avec l’option Affichage fluide. Si ces autonomies sont très moyennes (très inférieures à celles qu’on peut obtenir avec certains smartphones non pliants), on a tout de même de quoi affronter sereinement une grosse journée à rythme soutenu, ou deux jours, dans le cadre d’une utilisation nettement plus modérée.

L’autonomie pour le streaming vidéo est nettement plus satisfaisante. Si on utilise Netflix, sur le petit écran, elle s’élève à plus de 22 heures (22 h 13min précisément). Ce résultat s’avère équivalent à celui obtenu avec le Pixel 11 de base. Il est légèrement inférieur à la moyenne des smartphones haut de gamme (environ 24 heures).

Bon point, la charge filaire est assez rapide, si on possède un adaptateur USB C PPS de 30 W (le constructeur indique 50 % en 30 minutes). Et c’est effectivement le cas, puisque nous avons pu constater les niveaux de recharge suivants :

48 % en 30 minutes

80 % en 60 minutes

93 % en 75 minutes

De plus, le Pixel 11 Pro Fold supporte la technologie Pixelsnap. Ainsi, son dos est aimanté, pour une fixation aisée de divers accessoires, comme un chargeur certifiée Qi2.2. Grâce à ce dernier, il est possible de recharger la batterie sans fil, avec une puissance maximale de 25 W. Celle-ci a donc été légèrement améliorée depuis l’introduction de cette technologie, l’année dernière (elle supportait alors une charge en 15 W seulement).

Photo

Pour ce qui est de l’équipement photo, le Pixel 11 Pro Fold est plus proche du Pixel 11 que des Pixel 11 Pro / 11 Pro XL. Et encore ! Sur le Pixel 11, le capteur associé à l’objectif ultra grand-angle a une définition de 13 mégapixels, alors que sur le Pixel 11 Pro Fold, elle plafonne à 10,5 mégapixels.

Certes, la différence n’est pas énorme (par rapport au capteur de 48 mégapixels des Pixel 11 Pro et 11 Pro XL), mais on note tout de même que le Pixel 11 Pro Fold est le moins bien loti des 4 nouveaux modèles.

En revanche, comme on peut le voir sur l’image ci-dessous, l’interface du module photo est truffée de fonctionnalités originales (Instant View, Capter le regard, Capture magique, etc.).

Les trois autres couples objectif / capteur du Pixel 11 Pro Fold sont identiques à ceux du Pixel 11 :

Objectif grand-angle avec capteur de 48 mégapixels.

Téléobjectif associé à un capteur de 10,8 mégapixels

Objectif frontal avec capteur de 10 mégapixels

Grand-angle

L’objectif grand-angle offre une focale de 23 mm, avec une ouverture de f/1.7. Il n’y à rien à redire sur ses performances, en plein jour, même si le capteur du Pixel 11 Pro Fold n’est pas le même que celui des deux modèles Pro, puisque le leur a une définition de 50 mégapixels.

Un autre détail confirme cette différence : il est impossible de prendre des photos en pleine définition, soit 48 mégapixels (comme sur le Pixel 11). Les images sont générées uniquement en 4000 x 3000 pixels.

Téléobjectif

L’objectif, qui permet de réaliser un zoom optique 5x (soit 113 mm), a une ouverture de f/3.1, et son capteur est stabilisé.

Sans surprise le zoom optique assure d’excellentes prestations en mode 2x et 5x. Même le zoom numérique 10x permet d’obtenir des images d’une grande précision. Bien sûr, plus on se rapproche de la limite imposée par Google (zoom numérique de 30x), plus la qualité des images produites baisse.

2x (46 mm)

5x (113 mm)

10x (230 mm)

Avec une focale de 230 mm, la plupart des images obtenues s’avèrent encore de très bonne facture, détaillées, avec des couleurs réalistes.

20x à 30x

En revanche, avec un zoom numérique 20x à 30x, les images perdent évidemment en précision. Toutefois, elles peuvent – la plupart du temps – être utilisées sur les réseaux sociaux, si on ne peut pas faire autrement.

Ultra grand-angle

Avec sa focale de 13 mm et son ouverture de f/2.2, l’objectif ultra grand-angle fait preuve d’une belle efficacité.

Selfies

Qu’ils soient capturés par l’objectif frontal (5 premiers exemple) ou celui situé au dos du Pixel 11 Pro Fold (le dernier), les selfies brillent par leur très grande précision. Tous les détails de la peau sont parfaitement restitués, quelles que soient les conditions d’éclairage (de jour).

Enfin, le mode macro s’avère efficace. Il permet de réaliser de jolis gros plans sur lesquels on distingue, par exemple, la délicate structure des pétales des fleurs.

De nuit

Ultra grand-angle

De nuit, le mode ultra grand-angle offre des performances assez satisfaisante, lorsque les éclairages aux alentours sont assez nombreux et proches. Et, comme très souvent, il est préférable de porter son attention sur le centre des images, car leur périphérie est le plus souvent assez floue.

Grand-angle

Comme souvent, les photos prises de nuit avec la focale de base, 23 mm, ne souffrent d’aucun défaut.

Même lorsqu’on se trouve loin des sources lumineuses, la capteur arrive à produire des clichés plutôt satisfaisants.

Zoom 2x / 5x

Si on peut également faire appel au zoom 2x, la précision du zoom numérique 5x, de nuit, est assez variable, avec une colorimétrie qui – parfois – change du tout au tout.

Enfin, les selfies de nuit, sans être spectaculaires, s’avèrent d’assez bonne qualité. La plupart des clichés que nous avons réalisés bénéficient globalement d’une précision appréciable. Cela permet de les visionner aussi bien sur un petit écran que sur un moniteur ou une TV.

Vidéos

Le Pixel 11 Pro Fold est en mesure de réaliser des vidéos en 4K, avec 60 images par seconde. Celles-ci bénéficient du mode de stabilisation “standard” (la stabilisation Pro est réservée aux Pixel 11 Pro / Pro XL), et le mode HDR 10 bits n’est pas proposé dans tous les modes.

Une des nouveautés réside dans l’apparition de la fonction Capture magique, qui enregistre automatiquement plusieurs photos à partir des moments clé d’une vidéo (ces derniers sont sélectionné par l’IA). Le mode créateur s’enrichit aussi d’une option téléprompteur, qui – comme son nom l’indique, permet de faire défiler un texte à l’écran pendant qu’on se filme.

Le Pixel 11 Pro Fold supporte également le mode Vidéo Boost, qui optimise automatiquement les couleurs de la vidéo, son éclairage et sa stabilisation (en mode 4K @ 30 ips seulement).

Alors, on achète ?

Le Google Pixel 1 Pro Fold est un bel appareil, à n’en pas douter. Ses finitions sont indéniablement à la hauteur de ce qu’on attend d’un smartphone haut de gamme, et son équipement ne démérite pas non plus, sur l’essentiel tout du moins. Ainsi, le double affichage tient ses promesses, tout comme ses capteurs photo.

Et si son processeur peut quelque peu décevoir les amateurs de jeux en 3D, il convient parfaitement pour toutes les autres tâches, qui tirent parti de l’IA (ou pas !). En fait, seule l’endurance du smartphone n’est pas optimale, en raison d’une batterie de petite capacité. Il serait avantageux que Google (comme Samsung d’ailleurs), fasse de sérieux efforts de ce côté, à l’instar de Honor et de la batterie de 6600 mAh de son Honor V6.