Google va volontairement dégrader son moteur de recherche en Europe, voici pourquoi

Les résultats de recherche de Google changent de visage en Europe. Le géant américain assume une dégradation sans précédent dans toute son histoire. Certaines informations affichées jusqu’ici disparaissent purement et simplement de la page.

Depuis l’entrée en vigueur du Digital Markets Act, l’Union européenne serre la vis aux géants du numérique. Le règlement interdit aux grandes plateformes de mettre en avant leurs propres services dans leurs classements. Cet été, la Commission a réclamé 890 millions d’euros à Google pour avoir privilégié ses outils maison. Plus de la moitié de cette sanction vise le seul moteur de recherche. Bruxelles a ensuite accordé soixante jours à la firme américaine pour rentrer dans le rang. Au-delà de ce délai, de nouvelles pénalités menaçaient de tomber.

Google a fini par répondre. Sur le Vieux Continent, la firme a détaillé les modifications appliquées à ses pages de résultats. Une première mouture de cette refonte du moteur de recherche avait déjà été présentée en début d’année. Il s’agit toujours de laisser davantage de place aux services concurrents. Les conséquences pour les internautes européens s’annoncent en revanche bien plus lourdes cette fois. Plusieurs fonctions installées de longue date disparaissent au passage.

Google place les comparateurs de prix tout en haut de ses résultats de recherche en Europe

Selon les informations transmises par Google à Reuters, la page de résultats accorde désormais la première place à un moteur spécialisé, suivi de deux autres affichés avec moins de détails. Un carrousel d’hôtels, de compagnies aériennes ou de restaurants s’installe en dessous, privé des prix en temps réel. Expedia ou Booking.com passent devant les sites des établissements eux-mêmes. Les hôteliers et les restaurateurs se retrouvent relégués plus bas dans la page. Concrètement, un internaute cherchant un hôtel tombera d’abord sur ces intermédiaires. Son algorithme continue toutefois de déterminer ce classement.

Nick Fox, vice-président senior chez Google, parle de la plus forte baisse de qualité depuis la création du moteur, il y a vingt-neuf ans. Selon ce responsable, la nouvelle présentation profite aux intermédiaires en ligne au détriment des commerces locaux. La firme rappelle que ses précédentes adaptations au règlement européen avaient déjà fait chuter de 30 % le trafic de réservation directe vers les entreprises du continent. Elle craint un recul comparable. Aucun calendrier précis n’a filtré pour le déploiement complet.