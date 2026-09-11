Le IT13 Max de Geekom est un mini PC qui renferme le processeur Intel Core Ultra 9 185H, apporte une puissance et une polyvalence appréciable, grâce à son iGPU Intel Arc.

Le constructeur Geekom dispose d’une très grande variété de mini PC à son catalogue. Architecturées autour d’un processeur Intel ou AMD, ces machines ultra compactes sont équipées de façon à pouvoir répondre à tous les besoins du quotidien, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels.

Et, grâce aux derniers composants des deux fondeurs, les mini PC Geekom peuvent aussi parfois satisfaire les gamers (pas trop exigeants, certes). C’est par exemple le cas de cet IT13 Max, que nous avons minutieusement observé sous toutes les coutures.

Prix et disponibilité

Le mini PC Geekom IT13 Max, que le constructeur nous a fait parvenir pour ce test, est commercialisé 1399,99 €, avec 24 Go de mémoire et un SSD de 500 Go. La hausse des prix des composants (et de la RAM en particulier), qui frappe les constructeurs depuis plus d’un an, explique peut-être pourquoi la configuration n’est pas dotée – en standard – de 32 Go.

Il faut débourser 100 € de plus (soit 1 499 €) pour bénéficier d’une configuration dotée de 32 Go de mémoire et d’un SSD de 1 To. Bon point, le mini PC bénéficie d’une garantie de trois ans.

La configuration est livrée avec son (petit) adaptateur secteur propriétaire, un câble HDMI et un support VESA (avec ses vis).

Design & évolutivité

Avec son boîtier noir, l’I13 Max ne passe clairement pas inaperçu sur un bureau, où il attire le regard par son allure sophistiquée. Autre bon point, en raison de son format très compact, le mini PC peut trouver sa place très facilement, même dans les espaces les plus confinés. En effet, son boîtier cubique ne mesure que 13 cm de côté et 5 cm de hauteur (son poids est de 650 grammes).

De plus, grâce à la visserie et la plaque VESA qui l’accompagnent, le mini PC peut facilement se faire oublier derrière un écran ou sous un bureau.

Le châssis du IT13 Max inspire confiance, puisqu’il est entièrement métallique, avec des pieds antidérapants. Particulièrement résistant (le constructeur annonce qu’il peut supporter un poids de 200 kg), il embarque en outre un système de refroidissement actif (c’est-à-dire avec un ventilateur), destiné à maintenir ses composants à une température raisonnable, sans pour autant faire grimper son niveau sonore. Et, effectivement, il faut tendre l’oreille pour savoir si le mini PC fonctionne (il est plus rapide de se fier au voyant intégré au bouton de démarrage).

D’autre part, son ouverture est élémentaire. Il suffit d’ôter quatre vis, afin de désolidariser la plaque située sous le mini PC. L’accès aux emplacements M.2 est alors parfaitement dégagé.

Pour le reste, la connectique du mini PC est particulièrement étoffée. Ainsi, outre le bouton marche / arrêt, on trouve – à l’avant du boîtier – la prise casque et quatre ports USB A 3.2 Gen 2, dont un toujours alimenté, même si l’IT 13 Max est éteint. C’est pratique pour recharger un appareil mobile (smartphone, enceinte, casque, etc.) à tout moment.

A l’arrière, on trouve deux connecteurs Ethernet 2,5 Gbit/s, deux sorties vidéo HDMI 2.1 (pour se connecter à des moniteurs 4K, avec un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz), deux ports USB C, et deux autres ports USB A, dont un de type 2, qui suffit amplement pour des périphériques lents, comme une imprimante, une souris, un clavier, etc.

De plus, pour communiquer sans fil avec d’autres appareils dans les meilleures conditions possibles, l’IT13 Max supporte les technologies Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4.

Le tout est complété par un emplacement destiné à fixer un câble Kensington, placé sur le côté du boîtier. Cela peut rassurer si on doit utiliser le PC dans un endroit accessible au public et qu’on doit s’absenter (un appareil si petit peut facilement être glissé dans un sac en quelques secondes)(et c’est beaucoup moins facile lorsque le mini PC est attaché à un meuble).

De l’autre côté, figure également un lecteur de cartes mémoire SD 4.0 (compatible microSD aussi bien sur). Il peut faciliter la vie des utilisateurs d’appareils photo, de caméra ou de drones, qui peuvent transférer leurs fichiers multimédia sur le SSD en quelques secondes, afin de les exploiter facilement.

Performances

Le Geekom IT13 Max est équipé de la puce Intel Core Ultra de première génération. En l’occurrence, il s’agit du modèle Core Ultra 9 185H, qui a été lancé fin 2023, et qui a depuis été remplacé par les puces Core Ultra 285H (deuxième génération) et Core Ultra X9 388H (troisième et dernière génération en date).

L’architecture interne du Core Ultra 9 185H exploite 16 cœurs, dont 6 à hautes performances (ils sont cadencés à 2,3 GHz, et 5,1 GHz en mode Turbo) et 2 à très faible consommation énergétique (ils fonctionnent pour leur part à 1 GHz / 2,5 GHz).

Les 8 derniers fonctionnent, quant à eux, à 1,8 GHz / 3,8 GHz. Précisons, d’autre part, que seuls les cœurs hautes performances sont multi-threadés. Certains calculs peuvent donc être réalisés avec 22 threads.

Ce Core Ultra 9 intègre un iGPU Intel Arc, de première génération, certes, mais qui offre des performances bien plus élevées que celles du précédent iGPU Intel (l’Iris Xe). En l’occurrence, l’iGPU Arc se classe au niveau du Radeon 890M, que l’on rencontre au sein du processeur AMD Ryzen AI 9 HX 380. Et si cet iGPU s’avère performant, signalons que Intel a fait d’énormes progrès avec celui qui est intégré dans les puces de type Core Ultra de seconde génération (l’ARC 140) et de troisième génération (ARC B390).

Le mini PC que nous avons testé est équipé de 24 Go de Ram LPDDR5, non évolutifs (c’est dommage !), car soudés à la carte mère. Une autre version de l’IT13 Max est proposée avec 32 Go de mémoire (sa carte mère dispose d’un connecteur SO-DIMM).

Bon point, la mémoire est gérée en mode quadruple canal, ce qui est particulièrement important, dans le cas des mini-PC, dont les performances graphiques reposent sur un iGPU, lui-même très dépendant de la vélocité des transferts mémoire.

Les (relativement bons) scores obtenus par la configuration avec plusieurs benchmarks (comme Cinebench 2024, Geekbench 6 ou encore 3D Mark) sont à comparer avec les performances du Core Ultra 9 de dernière génération (le Core Ultra X9 388H). On observe alors de grosses différences sur deux types de calculs : ceux liés aux opérations multicœurs. L’avantage est alors d’environ 25 % pour le Core Ultra X9 388H. D’autre part, les calculs graphiques sont réalisés bien plus rapidement avec le composant Arc B390 (environ 70 à 80 % selon les benchmarks).

Malgré cela, le Core Ultra 9 185H et le 24 Go de mémoire s’avère efficaces avec un grand nombre d’applications bureautique et multimédia de base. Et si on désire utiliser la suite graphique Adobe pour faire du montage vidéo, pour retoucher ses photos ou même pour créer des illustrations grâce à l’intelligence artificielle, on bénéficie d’une excellente réactivité.

D’ailleurs, les opérations liées à l’IA peuvent tirer parti de la puissance totale de 35 TOPS offerte par le processeur (dont 11 TOPS provenant directement du NPU intégré au Core Ultra 9, et 19 TOPS fournis par l’iGPU).

D’autre part, si on désire se détendre, en jouant à Fortnite, par exemple, il est possible d’obtenir une bonne réactivité, si on joue se limite à une définition pas trop élevée. Lors de nos tests, réalisés en Full HD (1920 x 1200 pixels), avec les réglages graphiques déterminés automatiquement par le jeu, les animations se sont avérées assez fluides, avec environ 45 images par seconde, en moyenne. En utilisant le niveau graphique le plus bas, le framerate a même souvent dépassé les 60 images par seconde, se qui procure une excellente jouabilité.

Le constat est identique si on lance Guild Wars 2. De la même façon, le jeu fonctionne sans accroc, pour peu qu’on n’utilise pas une résolution trop élevée.

Côté stockage, l’IT13 Max est doté de deux emplacements au format M.2. Le premier, au format 2280 (8 cm de longueur), peut accueillir un SSD NVMe PCIe Gen 4, de 4 To maximum (c’est un modèle Kingston NV3 de 500 Go qui est présent en l’occurrence).

Le second, quant à lui, est au format 2242, auquel on peut donc raccorder un SSD SATA III de 4,2 cm de longueur. C’est une façon simple et rapide d’augmenter la capacité de stockage de 2 To.