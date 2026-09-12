Windows 11 : cette mise à jour ramène une option très regrettée de Windows 10

La Build 28000.3079 de Windows 11 est enfin là. Celle-ci comporte bon nombre de nouveautés. Parmi celles-ci, on retrouve notamment une option de personnalisation très attendue…

Chez Microsoft, les mises à jour se suivent et se ressemblent. Enfin, pas toujours. En effet, celles-ci s’accompagnent parfois de nouveautés plus que bienvenues. Hier, une mise à jour améliorait considérablement l’expérience Bluetooth. Quelques jours plus tôt, le géant de l’informatique optimisait son dernier système d’exploitation, qui permet aux PC avec 8 Go de RAM de démarrer bien plus rapidement. Et c’est une excellente nouvelle, quand on sait que la crise de la RAM, ou Ramageddon, provoque une explosion du prix des barrettes.

Et la liste ne s’arrête pas là. En juin dernier, Windows 11 devenait plus rapide sur certains PC grâce à une autre mise à jour. Quoi qu’il en soit, et malgré ces nombreuses améliorations, Windows 11 comporte un défaut que de nombreux nostalgiques regrettent depuis la sortie de Windows 10.

Il s’agit bien évidemment de la personnalisation de la barre des tâches. En effet, au moment du passage de Windows 10 à Windows 11, Microsoft a supprimé de nombreuses options de personnalisation de cette dernière. Mais les choses sont en train de changer.

Windows 11 : un niveau de personnalisation toujours plus poussé

C’est en tout cas ce que nous montre la Build 28000.3079, désormais disponible dans le canal Release Preview de Windows 11. La version bêta 26220.9472 du logiciel d’exploitation comporte en effet des changements de taille en ce qui concerne la barre des tâches.

Mais ne perdons pas de temps, et passons aux nouveautés. Il est désormais possible de déplacer la barre des tâches de Windows 11 à votre guise. Celle-ci peut être ainsi placée en haut, en bas, à droite ou encore à gauche de l’écran de votre PC. Attention toutefois, une barre des tâches placée sur l’un des deux côtés n’affichera plus la zone de recherche. Par ailleurs, une barre des tâches réduite ne peut pas non plus être disposée à droite ou à gauche de l’écran.

Le menu Démarrer n’est pas en reste. En effet, celui-ci bénéficie également d’options de personnalisation plus que bienvenues. Vous pouvez désormais choisir entre trois tailles différentes, à savoir Petite, Grande et Automatique. Il semblerait donc que Windows 11 devienne plus personnalisable que jamais.