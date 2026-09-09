Le Redmi Note 17 5G de Xiaomi est officiel : nous l’avons pris en main, voici nos premières impressions

Moins d’un an après la sortie du Redmi Note 15 5G, Xiaomi dévoile son successeur : le Redmi Note 17 5G. Si la marque mise, là encore, sur l’endurance et la durabilité, elle renouvelle la gamme avec un véritable changement de format et de design. Nous avons pris le Redmi Note 17 5G en main et, en attendant notre test complet, nous vous livrons nos premières impressions.

Redmi Note 17 5G
Crédits : Phonandroid

Xiaomi a décidé de bouleverser son calendrier cette année. Alors que la marque chinoise avait choisi le mois de janvier pour dévoiler les gammes Redmi Note 14 et Redmi Note 15, c’est le mois de septembre qui a eu sa préférence pour la série Redmi Note 17.

Les plus observateurs l’auront remarqué : nous ne mentionnons pas le Redmi Note 16 et pour cause, il n’existe pas. Comme pour les gammes Xiaomi 17 ou Xiaomi 17T sorties plus tôt cette année, Xiaomi a décidé de sauter le 16 afin de se caler sur la numérotation d’Apple et ainsi pouvoir revendiquer qu’elle joue dans la même cour (des grands).

Design, spécifications, différences avec le Redmi Note 15 5G… Voici nos premières impressions sur le Redmi Note 17 5G.

Xiaomi voit les choses en grand avec le Redmi Note 17 5G

La première chose que l’on remarque avec le Redmi Note 17 5G, c’est son changement de format par rapport à son prédécesseur. Si le Redmi Note 15 5G embarquait une dalle de 6,77 pouces, nous sommes désormais sur un écran AMOLED de 6,99 pouces.

Le Redmi Note 17 n’est pas un poids plume avec ses 229 grammes et ses 8,4 mm d’épaisseur, on peut même dire qu’il a fait une prise de masse et s’est épaissi par rapport au Redmi Note 15 (7,94 mm d’épaisseur et 183,7g), mais sa prise en main n’en reste pas moins confortable.

Redmi Note 17 5G épaisseur
Crédits : Phonandroid

Cette différence s’explique simplement : le changement de format, mais également la plus grande capacité de la batterie – nous y reviendrons. Le cadre et le dos sont en plastique : un matériau non-noble, mais qui offre une meilleure dissipation de la chaleur, ainsi que davantage de légèreté – ce qui permet sûrement au Redmi Note 17 d’éviter l’aspect « brique ».

Autre différence visuelle qui saute aux yeux : le design. Si le Redmi Note 15 misait sur la symétrie, Xiaomi a revu sa copie avec le Redmi Note 17. Nous ne sommes plus sur un bloc photo carré au bords arrondis et centré avec quatre modules distincts.

Le dos du Redmi Note 17 arbore un bloc carré aux bords arrondis toujours, mais qui a perdu son aspect métallisé et a été déporté sur la gauche. Le duo capteur photo de 50 MP et son capteur auxiliaire est placé au-dessus du flash LED, les deux étant regroupés par une charnière gris métallisé. L’espace à droite du bloc reste quasiment vide, seule la mention de la définition du capteur y figurant.

Redmi Note 17 5G bloc photo
Crédits : Phonandroid

Elle a d’ailleurs été revue à la baisse par rapport au Redmi Note 15 (108 MP). Tout comme celle du capteur selfie en façade, qui sert également au déverrouillage par reconnaissance faciale : de 20 MP, sa définition est passée à 16 MP.

Une endurance et une durabilité repoussées chez le Redmi Note 17 5G

Avec le Redmi Note 15, Xiaomi misait déjà sur l’autonomie et la durabilité. La marque va encore plus loin avec le Redmi Note 17. Ce dernier est doté d’une généreuse batterie de 7 700 mAh – contre 6 000 mAh pour son prédécesseur. On passe donc à une autonomie maximale de 2 jours et demi – au lieu de deux jours. La puissance de charge « Turbo » maximale a aussi été augmentée : 45 W contre 33 W.

Et d’après la marque, dans des conditions de charges optimales – à savoir avec un chargeur Xiaomi de 45 W –, le Redmi Note 17 peut récupérer jusqu’à un jour d’utilisation standard en 33 minutes. Xiaomi promet aussi jusqu’à 7 ans d’autonomie préservée de la batterie

La certification contre les éclaboussures et la poussière a également été revue à la hausse : nous sommes désormais sur de l’IP65 et non plus de l’IP64. C’est moins bien que les déclinaisons Pro et leur certification IP68, mais cela reste une amélioration. Niveau durabilité, le smartphone est également doté du Corning Gorilla Glass 7i et du Wet Touch 2.0.

Écran, interface, déclinaisons : les autres caractéristes principales du Redmi Note 17 5G

Avec l’écran du Redmi Note 17, on est sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une définition FHD+ et une luminosité maximale de 1 800 nits en pic – une baisse importante par rapport au Redmi Note 15 et ses 3 200 nits. Niveau connectivité, le Redmi Note 17 est toujours compatible Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 et NFC.

Redmi Note 17 5G interface
Crédits : Phonandroid

Le Redmi Note 17 est décliné en trois coloris, à savoir Black, Celestial Purple et Sky Teal – cette dernière robe étant celle de notre exemplaire de test. Plusieurs configurations seront disponibles. Sous le capot, l’appareil embarque un SoC signé Qualcomm : le Snapdragon 4 Gen 4.

Et on retrouve la dernière version de la surcouche maison de Xiaomi basée sur Android 16 : HyperOS 3. De prime abord, l’interface est (sur)chargée par les nombreuses applications préinstallées, qui mettent par ailleurs quelques secondes à charger parfois.

Redmi Note 17 5G HyperOS
Crédits : Phonandroid

Le Redmi Note 17 dispose des outils d’IA qui sont désormais devenus ceux « de base », à savoir Google Gemini, la fonction Entourer pour chercher de Google ou encore des Outils d’édition photo. Xiaomi promet 6 ans de mises à jour de sécurité et 4 ans de mises à jour majeures de l’OS.

Mais que vaut le Redmi Note 17 5G à l’usage, que ce soit en photo, en puissance ou encore en autonomie ? Ses améliorations et son prix suffiront-ils à faire oublier ses quelques régressions par rapport au Redmi Note 15 ?  Réponse dans notre test complet, à venir prochainement www.phonandroid.com.


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