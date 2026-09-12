C’est parti pour les précommandes des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max : où les acheter au meilleur prix ?

Apple a lancé les précommandes des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max ce samedi 12 septembre 2026. Les deux smartphones seront livrés à partir du 18 septembre, avec des prix qui débutent respectivement à 1 479 € et 1 629 €. Voici les enseignes auprès desquelles vous pouvez déjà les commander.

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max ont été officialisés le 9 septembre 2026 et sont disponibles en précommande depuis 14 h ce samedi 12 septembre. Pour la première fois, la marque à la pomme ne propose pas ses deux modèles de base à la rentrée et passe donc directement aux versions Pro.

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Où précommander les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max au meilleur prix ?

Les prix conseillés officiels sont de 1 479 € pour l’iPhone 18 Pro avec 256 Go de stockage. Le même espace sur l’iPhone 18 Pro Max revient à 1 629 €. Cela représente dans les deux cas une hausse de 150 € par rapport aux prix de lancement des iPhone 17 Pro de l’année dernière. Le stockage de base ne change pas et reste fixé à 256 Go.

Les deux modèles existent dans les mêmes quatre coloris : noir, argent, glacier et bordeaux. Le choix est également identique du côté du stockage, puisqu’Apple propose jusqu’à 2 To sur le Pro comme sur le Pro Max.

iPhone 18 Pro :

256 Go : 1 479 €

512 Go : 1 729 €

1 To : 2 229 €

2 To : 2 979 €

iPhone 18 Pro Max :

256 Go : 1 629 €

512 Go : 1 879 €

1 To : 2 379 €

2 To : 3 129 €

Ça, ce sont les tarifs conseillés. Pour les faire baisser, vous pouvez profiter de l’offre de reprise de Boulanger, avec 100 € de bonus rachat à la clé. L’enseigne reprend un ancien appareil et applique une réduction immédiate au panier, correspondant à sa valeur estimée majoré de 100 €. Nous surveillons attentivement les prix et mettrons cet article à jour pour vous présenter les meilleures offres.

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Que changent les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max cette année ?

La caméra principale Fusion de 48 MP adopte une ouverture variable, une première sur un iPhone. Quatre réglages sont disponibles, allant de f/1,48 à f/4. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max peuvent ainsi ouvrir davantage le diaphragme lorsque la lumière manque ou le refermer pour conserver plus de détails à l’arrière-plan. Ces réglages peuvent également être ajustés manuellement dans l’application Appareil photo, tout comme la vitesse d’obturation et la balance des blancs.

Le reste du bloc photo est composé d’un ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif de même définition. Ce dernier propose un zoom optique 4x, ainsi qu’un zoom 8x de qualité optique. Les deux appareils partagent le même bloc photo.

L’iPhone 18 Pro dispose d’un écran OLED ProMotion de 6,3 pouces, et le Pro Max monte à 6,9 pouces. Les batteries sont également de capacités différentes : le plus petit des deux iPhone dispose d’une batterie de 4 056 mah et le plus grand bénéficie d’un accumulateur plus imposant : 5 391 mAh. La recharge fait également un bond. L’iPhone peut récupérer 50 % de batterie en environ 15 minutes avec un adaptateur compatible. Celui-ci reste vendu séparément.

Une autre caractéristique qui ne change pas d’un modèle à l’autre : le processeur. Les deux smartphones embarquent la nouvelle puce A20 Pro, plus puissante et plus efficace en consommation d’énergie.

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max sont livrés sous iOS 27. Les modèles français disposent toujours d’un tiroir nano-SIM en plus de l’eSIM, ce qui n’est pas le cas de toutes les versions commercialisées à l’étranger.

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