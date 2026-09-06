Comment installer un APK sur un Amazon Fire TV Stick et quels sont les risques ?

Le Fire TV Stick dispose de nombreuses applications accessibles depuis l’Amazon Appstore, mais la boutique n’est pas aussi fournie que le Google Play Store. Sur les modèles fonctionnant sous Fire OS, vous pouvez dépasser cette limite en installant vous-même le fichier APK d’une application lorsqu’elle est disponible. Cette pratique, appelée sideloading, est assez simple, mais elle n’est pas sans risque.

Fire OS est un système propre aux appareils Fire TV d’Amazon, mais c’est une déclinaison d’Android Open Source Project qui peut techniquement faire tourner de nombreuses applications destinées à Android. Vous pouvez le faire grâce à une astuce : le sideloading.

Cette pratique que les utilisateurs avancés d’Android connaissent bien consiste à télécharger le fichier APK d’une application, puis à l’installer manuellement sans passer par le Play Store. On peut aussi le faire sur Fire OS. Amazon emploie d’ailleurs lui-même le terme sideloading dans sa documentation destinée aux développeurs, mais la méthode concerne uniquement les modèles sous Fire OS. Elle ne fonctionne pas sur les Fire TV Stick qui utilisent le nouveau système Vega OS d’Amazon, par exemple, le modèle 4K Select et le Fire TV Stick HD de 2026.

Installer un APK sur un Amazon Fire TV Stick : voici comment procéder

La méthode la plus simple consiste à passer par un gestionnaire de téléchargement comme Downloader. Cette application disponible sur l’Amazon Appstore vous permet de télécharger et d’installer des APK. Downloader fonctionne comme un navigateur avec un gestionnaire de téléchargement intégré. Pour commencer, installez donc Downloader depuis l’Appstore.

La prochaine étape consiste à autoriser l’installation d’applications depuis des sources inconnues. Pour cela, il faut se rendre dans les options développeurs.

Ouvrez les Paramètres depuis l’interface Fire OS

depuis l’interface Fire OS Rendez-vous dans Mon Fire TV > À propos

Placez-vous sur le nom de votre appareil et appuyez sept fois sur le bouton central de la télécommande . Un message vous avertira lorsque le mode développeur aura été activé.

. Un message vous avertira lorsque le mode développeur aura été activé. Revenez dans Mon Fire TV, ouvrez Options pour les développeurs , puis allez dans le menu dédié à l’installation d’applications inconnues. L’intitulé exact peut varier selon la version de Fire OS. Sur les versions récentes, l’autorisation se règle séparément pour chaque application.

, puis allez dans le menu dédié à l’installation d’applications inconnues. L’intitulé exact peut varier selon la version de Fire OS. Sur les versions récentes, l’autorisation se règle séparément pour chaque application. Activez-la uniquement pour Downloader plutôt que de laisser plusieurs outils installer librement des APK.

Downloader peut désormais installer des APK directement sur votre Fire TV. Vous pouvez télécharger un APK de trois manières : en saisissant son URL, en recherchant le lien de téléchargement depuis le navigateur, ou en saisissant le code d’un raccourci d’URL. Privilégiez le site de l’éditeur de l’application lorsque celui-ci propose officiellement son APK.

C’est la méthode des codes qui est la plus simple et la plus répandue. En effet, au lieu de vous engager dans des saisies interminables depuis la télécommande de votre Fire TV, vous pouvez utiliser la plateforme go.aftvnews.com pour raccourcir l’URL de l’APK depuis le navigateur d’un smartphone ou depuis votre PC.

Ouvrez Downloader

Dans le champ d’adresses, saisissez le code de l’URL de téléchargement de l’APK.

Une fois le fichier téléchargé, Downloader affiche l’écran d’installation de Fire OS. Vérifiez le nom de l’application et les informations présentées, puis validez. L’APK peut être supprimé lorsque l’installation est terminée. Il ne sert plus à rien et occupe inutilement le stockage.

Pensez également à retirer à Downloader son autorisation d’installer des applications. Vous pourrez la réactiver en quelques secondes lorsque vous en aurez de nouveau besoin.

L’application sideloadée apparaîtra ensuite dans votre bibliothèque. Si vous ne la trouvez pas, ouvrez Paramètres > Applications > Gérer les applications installées. Amazon indique que les applications ajoutées manuellement peuvent également être lancées depuis ce menu.

Il est aussi important de savoir que tous les APK ne sont pas adaptés à l’interface de Fire OS sur les TV. Une application Android conçue pour un petit écran tactile peut ne pas être facile à utiliser avec une télécommande depuis un téléviseur. Certaines applications de streaming peuvent également refuser de lire des contenus protégés si elles ne reconnaissent pas l’appareil ou son système de gestion des DRM.

Quels sont les risques du sideloading sur Fire TV Stick ?

Le sideloading n’est pas dangereux en lui-même, mais l’installation de fichiers APK provenant de sources peu sûres pose des risques de sécurité. Deux APK peuvent avoir le même nom et la même icône. Cela ne les rend pas identiques. Une personne peut en effet modifier l’application originale et y ajouter du code malveillant avant de la partager en ligne. Ce type d’application malveillante peut voler des données, diffuser des publicités invasives, surveiller votre activité en ligne ou communiquer avec des serveurs distants.

Le problème des mises à jour se pose également. Une application installée depuis l’Amazon Appstore se met normalement à jour automatiquement, mais un APK que vous installez manuellement peut rester sur la même version pendant des mois, voire des années si vous ne téléchargez pas vous-même les nouvelles versions via le même procédé d’installation. Et sans mise à jour, des failles pourtant corrigées par le développeur peuvent rester présentes sur votre appareil.

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Comment mieux sécuriser son Fire TV Stick ?

Vérifier la provenance du fichier APK doit être votre premier réflexe. Si l’éditeur met lui-même le fichier d’installation à disposition sur son site, téléchargez-le depuis cette source. Vous éviterez ainsi les liens partagés sur des forums ou des sources douteuses. Au cas où l’éditeur ne proposerait aucun fichier officiel, tournez-vous vers un dépôt connu comme APKMirror ou F-Droid.

Faites également attention aux « mods », ces versions d’applications modifiées par des tiers et qui sont censées les débarrasser de certaines restrictions. La même prudence doit rester de mise avec les codes Downloader. Cette suite de chiffres ne fait que raccourcir une adresse web et ne vous dit rien sur la fiabilité du fichier qui se trouve derrière.

Nous vous recommandons fortement de toujours utiliser des codes que vous avez vous-même générés. Il suffit de copier l’URL de l’APK sur les sites mentionnés plus haut, puis de la raccourcir sur go.aftvnews.com. Avant de raccourcir, vérifiez toujours l’URL d’origine, le nom de l’application, sa version et son éditeur. Au moindre doute, soumettez l’APK à des outils comme VirusTotal avant de l’installer.

Après avoir installé l’application, faites également attention aux autorisations qu’elle demande. Une application de streaming peut avoir besoin d’accéder au stockage pour enregistrer des fichiers, mais des demandes n’ayant aucun rapport avec son usage doivent vous alerter, surtout lorsqu’elles touchent à des fonctions sensibles du système.

L’application NordVPN peut aussi être d’une grande utilité. Elle protège non seulement votre adresse IP et chiffre votre connexion, mais sa fonction Protection anti-menaces utilise également un filtrage DNS pour bloquer certains domaines malveillants, ainsi que des publicités intrusives. Vous pouvez choisir de l’activer uniquement avec le VPN ou de la laisser fonctionner en permanence.

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Cette fonction peut être utile avec une application installée en dehors de l’Amazon Appstore. Si celle-ci tente de communiquer avec un domaine déjà répertorié comme dangereux, le filtrage bloque la connexion. Il ne faut cependant pas y voir un antivirus capable d’inspecter le contenu de chaque APK.

La sécurité du sideloading repose finalement sur plusieurs précautions qui se complètent : télécharger l’APK auprès d’une source fiable, surveiller les autorisations et installer régulièrement les mises à jour. Le filtrage DNS et l’analyse par VirusTotal sont des contrôles utiles, mais gardez à l’esprit qu’ils ne peuvent pas rendre fiable un fichier téléchargé depuis une source douteuse.