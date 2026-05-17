Gemini réinvente les widgets Android, Samsung facilite les transferts vers les iPhone, c’est le récap’ de la semaine

Google utilise l'intelligence artificielle pour créer des raccourcis uniques, la mise à jour One UI 8.5 apporte la compatibilité avec AirDrop, un jeu Zelda légendaire s'invite sur tous les écrans, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Google annonce une nouveauté qui permet à Gemini de fabriquer le widget de votre choix à partir d'une simple phrase. De son côté, Samsung surprend en lançant la version stable de One UI 8.5, une mise à jour qui permet enfin de partager des fichiers entre Quick Share et AirDrop. Des développeurs ont réussi à adapter entièrement le jeu The Legend of Zelda Twilight Princess sur tous les supports sans avoir besoin d'un émulateur, pendant qu'un nouveau concurrent de Windows baptisé Aluminum OS se dévoile en vidéo. Enfin, Gemini s'améliore au sein de l'application Google Home pour gérer plus efficacement votre maison.

Les smartphones Samsung peuvent enfin envoyer des fichiers vers les iPhone

C'est la bonne surprise de la mise à jour One UI 8.5, Quick Share devient enfin compatible avec AirDrop. Après Google sur ses Pixel, Samsung déploie à son tour cette fonctionnalité pour simplifier les transferts entre ses appareils et ceux d'Apple. Pour le moment, seuls les modèles haut de gamme récents comme les Galaxy S25, S24 ou les derniers pliables peuvent en profiter. Il faudra attendre encore un peu pour savoir si le constructeur étendra cette nouveauté à ses smartphones plus abordables, comme les Galaxy A et M.

Lire : Grâce à One UI 8.5, les Samsung Galaxy reçoivent la compatibilité entre Quick Share et AirDrop

Zelda Twilight Princess devient jouable sur PC et mobiles sans émulateur

Les développeurs de chez Twilit Realm ont réussi à porter le célèbre jeu de 2006 sur PC, Mac, Android, iOS et Steam Deck. Ce projet, baptisé Dusk, fait tourner le jeu directement sur ces appareils sans utiliser d'émulateur. En plus de la version classique, Dusk propose une version améliorée avec de meilleurs graphismes, un taux d'images par seconde illimité et des contrôles gyroscopiques. Pour en profiter, il faut obligatoirement posséder le fichier ISO du jeu original. Reste à savoir combien de temps ce projet restera en ligne, Nintendo étant particulièrement strict avec ses licences.

Lire : Vous pouvez jouer à The Legend of Zelda Twilight Princess sur tous les supports sans émulateur

Le futur système d'exploitation de Google se dévoile en vidéo

Une fuite de seize minutes nous montre les premiers pas d'Aluminum OS, le logiciel basé sur Android destiné à remplacer Chrome OS sur les futurs PC portables de Google. Pour le moment exécuté sur un émulateur, ce système d'exploitation cherche à concurrencer Windows en proposant une expérience proche de celle d'une tablette, avec une barre des tâches, des dossiers et de nombreux widgets. Même si les efforts pour créer un vrai bureau informatique sont clairs, le développement n'est pas encore terminé. Beaucoup de services restent de simples versions web et la navigation au clavier et à la souris doit encore être perfectionnée avant la sortie officielle.

Lire : Cette vidéo nous montre Aluminum OS, le nouveau concurrent de Windows basé sur Android

Google permet de créer des widgets Android sur mesure grâce à l'IA

Lors de son événement Android Show, Google a dévoilé une nouvelle fonction baptisée Create My Widget. Elle permet de fabriquer des raccourcis uniques pour son écran d'accueil en décrivant simplement ses envies à Gemini, avec une phrase classique. L'intelligence artificielle se charge de concevoir l'affichage, qui peut aussi bien servir à suivre la météo qu'à regrouper les infos issues de vos e-mails. Cette nouveauté sera disponible gratuitement dès cet été, d'abord sur les derniers Pixel de Google et les Galaxy S26 de Samsung, avant de rejoindre d'autres appareils connectés.

Lire : Vous pouvez désormais concevoir n’importe quel widget Android grâce à cette idée de génie de Google

Mise à jour Google Home : Gemini devient plus rapide et plus autonome

Google continue de peaufiner l'intégration de Gemini dans l'application Google Home avec une nouvelle mise à jour axée sur la rapidité et la personnalisation. L'assistant virtuel devient plus réactif pour allumer les lumières ou régler des alarmes, et il peut désormais résumer tout ce qui s'est passé à la maison pendant votre absence. Grâce à une sécurité logicielle revue, Gemini peut aussi proposer des recettes de boissons alcoolisées et se transformer en barman à la maison. Enfin, l'installation des nouveaux appareils est simplifiée par un système de QR code unique et l'application améliore la gestion des thermostats connectés sur iOS.

Lire : Google Home : Gemini gagne en efficacité et devient même votre mixologue personnel

Nos tests de la semaine

Samsung Galaxy Buds4 : des écouteurs semi-ouverts presque parfaits

Les nouveaux écouteurs de Samsung s'imposent comme les dignes héritiers de la gamme en apportant de jolies améliorations sur le design et la qualité audio. On aime leur grand confort au quotidien, la qualité du son ainsi que la palette de fonctionnalités natives, sans oublier les gestes de la tête très pratiques. En revanche, le maintien est moyen et la personnalisation des réglages des contrôles est limitée. Attention, plusieurs options clés restent exclusives à l'écosystème Samsung, et on regrette l'absence de certaines fonctionnalités dès que l'on utilise un smartphone d'une autre marque.

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RedMagic 11 Air : une puissance démesurée pour les joueurs

Le RedMagic 11 Air tient ses promesses en proposant une excellente expérience gaming pour le prix d'un smartphone de milieu de gamme. Lors de notre test, nous avons été conquis par son beau design toujours bien optimisé, la luminosité en hausse de l'écran, ainsi que l'amélioration des performances et l'introduction de la dissipation active de chaleur. On aime aussi son autonomie en hausse, son expérience audio complète et le fait que le chargeur et la coque soient fournis. On aime moins l'absence de LTPO et le calibrage moyen de l'écran en sortie de boîte, la température élevée potentiellement atteignable, tout comme la traduction très perfectible de l'interface. Enfin, la partie photo déçoit, la qualité en vidéo est très juste, le zoom numérique est bruité et les portraits sont trop lissés.

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