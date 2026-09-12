Apple Watch : votre montre connectée pourra vous écouter en permanence, voici comment l’éviter

Les futures Apple Watch Series 12 et l’Ultra 4 vous écouteront en permanence. Heureusement, il existe des solutions simples pour protéger efficacement votre vie privée…

Face à la plupart de ses concurrents, Apple est bien connu pour ses systèmes relativement sécurisés. En effet, les iPhone, iPad et autres MacBook bénéficient d’une solide réputation en matière de fiabilité. D’ailleurs, les PC Windows plantent trois fois plus souvent que les Mac d’Apple, selon ce rapport. Mais en ce qui concerne la protection de la vie privée des utilisateurs, les choses sont bien moins évidentes. En effet, tout comme Meta, qui risque une amende historique de 1 400 milliards de dollars pour avoir rendu ses réseaux sociaux addictifs, Apple doit parfois faire face à la justice.

Ainsi, quelques années plus tôt, la marque à la pomme a été condamnée à payer une amende de 8 millions d’euros en France. L’entreprise était dans le viseur des autorités, notamment pour des raisons de protection de la vie privée de ses nombreux utilisateurs. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que les choses ne risquent pas de s’arranger avec la nouvelle génération de montres connectées.

Mercredi 9 septembre dernier, Apple dévoilait ses prochaines montres connectées. Il s’agit de l’Apple Watch Series 12 et de l’Apple Watch Ultra 4. Comme prévu, celles-ci devraient bénéficier de l’IA maison de la firme, sobrement baptisée « Apple Intelligence ». Mais ce n’est pas tout.

Apple Watch : voici comment désactiver l’enregistrement des conversations

En effet, les futures Apple Watch recevront également une nouvelle fonctionnalité baptisée « Audio Intelligence ». Et, de prime abord, celle-ci peut paraître inquiétante. En effet, votre montre connectée pourra vous écouter tout au long de la journée. Ensuite, Siri serait en mesure de vous fournir un résumé de l’ensemble de vos conversations.

Cette option peut être pratique dans certains cas, en vous permettant par exemple de vous rappeler ce qui a été dit au cours d’une réunion. Toutefois, des questions évidentes de confidentialité et de respect de la vie privée s’imposent. Mais sur ce point, Apple se veut rassurante.

« Les fonctionnalités Audio Intelligence ne créent pas d’enregistrements audio auxquels peuvent accéder le système d’exploitation, les applications, l’utilisateur ou Apple. », explique l’entreprise. « Il n’existe aucun enregistrement à partager, transférer ou produire à la demande d’une quelconque partie, car aucun enregistrement n’existe. »

Quoi qu’il en soit, il est toujours possible de désactiver l’ensemble de ces fonctionnalités. Afin d’y parvenir, il suffit de vous rendre dans Accessibilité > Reconnaissance des sons et des noms > Reconnaissance des sons, puis de désactiver l’option « Détecter avec l’Apple Watch ». Concernant le résumé de vos conversations, vous devez vous rendre dans Siri > Siri Recap, et désactiver l’option en question.