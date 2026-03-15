Un nouveau pilote Windows pour booster votre SSD, du changement pour le Galaxy S26, c’est le récap’ de la semaine

Les nouveaux pilotes NVMe arrivent sur Windows, Samsung modifie déjà son Galaxy S26, les premières fuites dévoilent le look du Pixel 11 Pro XL, c’est le récap’ de la semaine.

Microsoft prépare un nouveau pilote pour rendre vos SSD encore plus performants. Du côté de Samsung, le Galaxy S26 perd déjà une de ses nouveautés tandis que les Galaxy S25 se préparent à recevoir One UI 8.5 très prochainement. Cette semaine, on fait un point sur les premiers rendus du module photo du Google Pixel 11 Pro XL et on vous explique comment Android 17 compte durcir la sécurité au risque de brider certaines de vos applications.

Le module photo du Pixel 11 Pro XL se dévoile déjà

À peine le Pixel 10a sorti que les leakers se tournent déjà vers la suite avec la gamme Pixel 11. En effet, le fabricant de coques ThinBorne a publié des rendus de sa future protection pour le Pixel 11 Pro XL. Ces images suggèrent des changements de design, notamment une barre d'appareil photo qui deviendrait plus large et rectangulaire que sur la génération actuelle. L'autre détail intéressant concerne l'épaisseur de ce fameux module photo, qui semble réduite. Google pourrait ainsi chercher à affiner ses prochains fleurons pour proposer un dos plus plat, rappelant le Pixel 10a. Il faudra attendre les prochains mois pour confirmer si Google valide bien ce nouveau design.

Lire : Google Pixel 11 : le design du module photo de la version Pro XL dévoilé par les premiers rendus d’une coque



Le Galaxy S26 perd déjà l'une de ses nouveautés avec sa première mise à jour

Samsung vient de déployer le patch de sécurité de février 2026 pour ses Galaxy S26, mais cette mise à jour ne se contente pas de corriger des failles. L'option “Hey Plex” qui permettait d'appeler vocalement l'assistant IA Perplexity a déjà disparu des réglages. Pour l'instant, les utilisateurs doivent donc repasser par les classiques “Hey Gemini” ou “Hey Bixby” s'ils veulent utiliser les commandes vocales. Le PDG de Perplexity a tenu à rassurer tout le monde en précisant que ce retrait n'est que temporaire, le temps de modifier le mot-clé pour le remplacer par “Hey Perplexity”. En attendant le retour de cette fonction, il est possible de configurer l'appui long du bouton latéral pour lancer l'assistant.

Lire : Une des nouvelles fonctionnalités du Galaxy S26 disparaît avec sa première mise à jour

Windows prépare un nouveau pilote pour booster la vitesse de vos SSD

Microsoft travaille sur un nouveau pilote NVMe qui pourrait accélérer votre stockage. Initialement prévu pour Windows Server 2025, ce pilote permet des gains de performance impressionnants, avec des hausses de vitesse dépassant les 60 % lors de certaines opérations de lecture. Cela signifie que votre PC devient bien plus efficace quand il doit gérer plusieurs programmes en même temps. Les tests montrent également que la latence chute de 38 %, ce qui rend le système beaucoup plus réactif. Le processeur est également moins sollicité pendant les transferts de données, ce qui libère de la puissance pour vos autres tâches.

Lire : Votre SSD pourrait devenir beaucoup plus rapide grâce à cette nouveauté de Windows

One UI 8.5 arrive enfin sur les Galaxy S25

Maintenant que le Galaxy S26 est sorti, Samsung s'occupe enfin de mettre à jour le Galaxy S25 vers One UI 8.5. Tous les indices montrent que c’est pour très bientôt et une version stable vient d’être repérée sur les serveurs de la marque avec le patch de sécurité de mars 2026. Le déploiement devrait commencer d'ici quelques jours, d'abord en Corée puis rapidement en Europe. Une fois le Galaxy S25 servi, ce sera au tour des modèles pliables et de la gamme S24 de recevoir la mise à jour. Même s'il ne s'agit peut-être que d'un simple correctif de bugs, le passage à One UI 8.5 n'est plus qu'une question de jours.

Lire : One UI 8.5 arrive très bientôt sur les Samsung Galaxy S25, préparez-vous à faire la mise à jour

Android 17 : une nouvelle sécurité va bloquer certaines de vos applis

Google continue de renforcer son mode “Protection Avancée” avec l'arrivée d'Android 17 pour empêcher les pirates de prendre le contrôle de votre smartphone. La dernière bêta montre que le système va devenir plus strict avec les applications qui utilisent les services d'accessibilité sans en être officiellement. Le problème, c'est que cette nouvelle sécurité s'attaque donc aux applications qui ont besoin de “voir” votre écran ou de cliquer à votre place pour fonctionner. C’est le cas de beaucoup d'outils de personnalisation ou d’automatisation que vous utilisez peut-être tous les jours. Si vous activez le mode de protection maximale, Android 17 bloquera ces applications et vous empêchera de leur donner les autorisations nécessaires. Au final, il faudra donc choisir entre une sécurité totale ou un smartphone que vous pouvez personnaliser comme vous voulez.

Lire : Android 17 : cette nouvelle mesure de sécurité risque de brider vos applications préférées, voici pourquoi

Nos tests de la semaine

Test du Xiaomi 17 Ultra : le nouveau roi de la photo ?

Lors de notre test, le Xiaomi 17 Ultra nous a impressionnés par ses capacités photo, portées par la “Leica Touch” et un zoom optique mécanique qui change la donne. On apprécie particulièrement son téléobjectif de 200 Mpx qui offre un piqué phénoménal, mais aussi son écran bien calibré et son processeur qui en fait un véritable monstre de puissance sans sacrifier l’autonomie. C'est un appareil très complet, même si sa gestion des sources lumineuses et du flou est parfois moyenne de nuit. C’est un excellent choix mais attention, son prix « Ultra », même s’il n’a pas augmenté, reste un gros investissement.

Lire : Test Xiaomi 17 Ultra : le maître de la nuit autoproclamé tient-il sa promesse ?

Test de la Bluetti Elite 300 : le meilleur rapport capacité-poids du marché

La Bluetti Elite 300 est une station d’énergie qui offre une énorme capacité de 3000 Wh tout en restant compacte et transportable. C’est une petite prouesse, car ses concurrentes sont souvent bien plus lourdes et difficiles à déplacer. On aime sa recharge secteur très rapide, son prix compétitif et sa connectique complète, même si cette dernière est un peu moins fournie que sur le modèle américain. Si elle est forcément un peu longue à recharger via un allume-cigare ou des panneaux solaires, elle reste la meilleure option pour avoir beaucoup d'autonomie sans s'encombrer inutilement.

Lire : Test Bluetti Elite 300 : la station d’énergie portable haute capacité et compacte

Test du Motorola Signature : un smartphone équilibré, mais sans surprise

Motorola joue la carte de l'équilibre avec son nouveau Signature, un smartphone au design séduisant qui propose enfin un écran LTPO et 7 ans de mises à jour. On apprécie sa plateforme moins gourmande que les versions “Elite”, sa charge très rapide et le fait que la coque soit toujours fournie dans la boîte. C'est un appareil solide, à condition qu'il soit disponible au même prix que son prédécesseur. Attention, on note toutefois un écran au calibrage perfectible, une partie photo qui n'évolue pas assez et une IA un peu trop inventive sur les zooms numériques.

Lire : Test Motorola Signature : un bon successeur du Edge 50 Ultra… à une condition !

Test du Galaxy S26 Ultra : plus de sécurité, mais une note salée

Le Galaxy S26 Ultra mise sur une grosse nouveauté avec l'écran “Privacy Display” pour protéger votre vie privée des regards indiscrets. On apprécie sa prise en main plus agréable grâce au passage à l'aluminium, son autonomie en hausse et sa charge enfin vraiment rapide, tout en conservant le S-Pen. Les portraits et les macros restent excellents, mais l'écran perd en contraste quand la protection est au maximum et les haut-parleurs grésillent parfois sur les basses. Le vrai souci, c’est l’augmentation du prix sur les grosses capacités de stockage et l'absence d'aimant pour la recharge sans fil Qi2.

Lire : Test Samsung Galaxy S26 Ultra : l’écran anti-espion est-il suffisant pour dépenser autant ?