Une usine française va produire la batterie qui doit tout changer pour la voiture électrique

Voilà plusieurs années que les batteries solides multiplient les grandes promesses, alors que leur arrivée en usine se fait toujours attendre. ProLogium assure avoir enfin dépassé cet obstacle. Deux laboratoires indépendants ont certifié sa cellule. Le groupe taïwanais envisage ensuite de fabriquer cette technologie à Dunkerque, au cœur d’une gigafactory nettement supérieure par sa taille à son installation d’aujourd’hui.

Le secteur automobile électrique attend une telle solution depuis une décennie. À masse identique, elle devrait offrir davantage d’autonomie, raccourcir fortement la charge et limiter les incendies. Les échéances reculent malgré cela régulièrement, tandis que plusieurs présentations déçoivent. Dès les premiers mois de l’année, la startup Donut Lab avait communiqué des résultats exceptionnels avant qu’une analyse réalisée par un tiers indépendant ne remette sa technologie en cause. La méfiance s’est installée chez nombre d’observateurs.

La Chine a donc choisi d’encadrer ces pratiques. Pékin applique maintenant une norme permettant de séparer un modèle entièrement solide d’une imitation. Obtenir cette qualification exige un essai sous vide à 120 degrés démontrant qu’aucun électrolyte liquide n’est présent. ProLogium a commencé en 2012 à développer une solution céramique au lithium. Mercedes-Benz figure parmi les investisseurs du groupe.

À Taïwan, ProLogium produit en série une batterie solide atteignant 381 Wh/kg

D’après son communiqué, ProLogium indique que la Gen 3.5 est maintenant fabriquée en série à Taoyuan. Le TÜV a obtenu 381 Wh/kg et 903 Wh/L avec une cellule de grande taille de 185,4 Ah, des valeurs supérieures d’environ 30 % à celles des références lithium-ion répandues. UL Solutions a également conservé le même exemplaire six heures sous vide à 120 degrés conformément à la norme chinoise. Son poids a reculé de moins de 0,05 %, face à un maximum autorisé de 0,5 %. La société promet aussi un passage de 5 à 80 % en moins de dix minutes.

Les quantités imposent toutefois de rester prudent. Taoyuan débute avec 0,5 GWh annuels, l’équivalent de quelque 6 000 packs de 80 kWh, presque rien face à l’industrie automobile. ProLogium veut doubler ce niveau d’ici 2030 et mise principalement sur la France. Sa future gigafactory de Dunkerque commencera à 4 GWh lors de la première phase, huit fois la capacité taïwanaise en service, avant de monter jusqu’à 44 GWh. Nio appartient aux partenaires historiques du groupe. Aucun constructeur n’a encore annoncé un modèle de série équipé de cette cellule.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Un passager découvre par accident comment piloter soi-même le robotaxi de Tesla

Depuis ses débuts à Austin, le Cybercab de Tesla roule dépourvu de volant et de pédales. Un passager a néanmoins découvert une interface destinée au personnel de la marque. Caméra…

The Witcher 3 : Songs of the Past sera centré sur le meilleur ami du Sorceleur

CD Projekt Red annonce que la prochaine et dernière extension de The Witcher 3, Song of the Past, sera centrée sur le meilleur ami de Geralt. L’occasion de lui rendre…

Des hôtels moins chers en un clic : cette extension Chrome gratuite déniche les meilleurs prix

NordVPN dévoile une extension du navigateur Chrome appelé PriceMice. Gratuite, elle compare les prix des hôtels en ligne pour trouver le meilleur prix. Voici comment elle fonctionne. Pour trouver un…

Voici pourquoi la jumelle de la Terre n’a aucune lune, la réponse est brutale

Vénus figure toujours parmi les deux uniques mondes du système solaire dépourvus de lune. Une équipe de recherche américaine a simulé ce qui serait arrivé au compagnon qu’elle aurait éventuellement…

Windows 11 : les PC avec 8 Go de RAM démarreront plus vite et seront plus performants

Microsoft confirme que son travail d’optimisation sur Windows 11 sera bénéfique même aux PC avec 8 Go de mémoire RAM. En revanche, on ne sait pas quand cela arrivera. Début…

Apple aurait choisi un nom inattendu pour son premier iPhone pliable

Apple présentera dans la soirée à Cupertino son tout premier téléphone pliant. À seulement quelques heures de la conférence, une ultime indiscrétion chamboule les pronostics concernant l’appellation retenue. Le prix…

Instagram : les pirates ont trouvé une nouvelle manière de voler votre compte et elle est dangereusement simple

Une nouvelle arnaque sévit actuellement auprès des utilisateurs d’Instagram. Des pirates ont trouvé une méthode leur permettant de bloquer le compte de leur victime avant de demander une rançon. Le…

ChatGPT Images 2.5 : la fonction Sketch transforme vos croquis en œuvres d’art

ChatGPT met à jour son modèle de génération d’images avec une version 2.5 intégrant deux nouveautés majeures : Sketch et Templates. La première part de votre ébauche pour un résultat…

Garmin : une mise à jour majeure et son avalanche de nouveautés débarquent sur ces trois montres connectées

Il y a des mises à jour que l’on attend plus que d’autres. Entre correctifs de bugs et fonctionnalités inédites, les propriétaires de ces trois modèles de montres Garmin vont…

Windows 11 : la dernière mise à jour fait le plein de nouveautés, en avant la customisation

Microsoft déploie actuellement Windows 11 KB5124008, la dernière version de son système d’exploitation. La mise à jour apporte avec elle plusieurs nouvelles fonctionnalités, qui mettent l’accent sur la personnalisation de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.