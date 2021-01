Soldes hiver 2021 : le top des offres sur les TV 4K

Les soldes d'hiver permettent de faire de belles affaires, notamment dans l'univers de la TV. Si vous êtes à la recherche d'un modèle 4K, vous pouvez profiter des bons plans des soldes d'hiver 2021 pour en acquérir un à moindre coût. Afin de vous aider dans votre choix, nous avons sélectionné les meilleures offres et promotions portant sur les TV 4K LED, QLED et OLED.

TV continental Edison 55″ à 269,99 € 324,99 €

Profitez de ce bon plan soldes d'hiver Cdiscount 2021 pour vous équiper de la TV continental Edison 55″ à seulement 269,99 € au lieu de 324,99 €. Cela représente une réduction de 55 euros, ce qui est plutôt pas mal. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles (jusqu'à épuisement des stocks).

Pour ce tarif contenu, vous avez un téléviseur 4K dotée de 3 ports HDMI et 2 ports USB. D'une définition 4K, elle embarque également un Tuner TV numérique : DVB-C, DVB-T, DVB-T2. L'achat d'une box TV ou bien encore un Google ChromeCast est recommandé si vous souhaitez accéder au différents services de streaming vidéo et autres applications.

TV LED LG 55UN7000 à 419,99 € 499,99 €

LA TV LED 55 pouces LG 55UN7000 fait l'objet d'une réduction de 80 euros dans le cadre des soldes d'hiver Cdiscount 2021. S'il faut habituellement débourser 499,99 euros pour s'en équiper, elle est proposée à 419,99 euros. Connectée, cette TV propose un rétroéclairage par LED en définition 4K UHD 3840 x 2160 pixels. Elle est dotée des technologie HDR : HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG). On retrouve un tuner TV numérique : DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 et propose aussi la technologie d'améliorations d'image : 4K Upscaling.

TV LED incurvée Samsung UE49RU7372 à 449,99 € 599,99 €

Pour les soldes d'hiver Cdiscount, la TV incurvée Samsung UE49RU7372 est actuellement en promo à 469.99 € au lieu de 699.99 €. Pour ce prix contenu vous avez un téléviseur connecté qui vous permet de profiter de contenus online via les plateformes de streaming vidéo tels que Netflix, OCS, Molotov TV…

TV LED Xiaomi Mi 4S 65″ à 599,99 € 699,99 €

La TV 4K Xiaomi Mi TV 4S 65″ passe à 599,99 € au lieu de 699,99 € dans le cadre des soldes d'hiver Fnac Darty 2021. A ce tarif contenu, vous avez une TV qui propose une résolution 4K (3 840 x 2 160 pixels), une compatibilité avec le HDR et HDR 10, et un taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Cette TV est également “Smart” puisqu'elle tourne sous le système Android TV dans sa version 9.0. On retrouve aussi les technologies sans fil Wi-Fi double bande, le Bluetooth 5.0. La partie connectique n'est pas en reste avec : 3 ports HDMI (HDMI 2.0, dont 1 port ARC) et 2 ports USB (2.0), 1 prise casque, 1 sortie audio numérique (optique) ainsi qu'un lecteur de stockage d'une capacité de 8 Go, un port Ethernet (RJ45) et un logement Common Interface Plus (CI+).

Coté audio, la TV est équipée d’une configuration de haut-parleurs double 10W et prend en charge DTS-HD et Dolby Audio, vous offrant une expérience sonore vraiment immersive. Sa télécommande intègre un microphone permettant d’utiliser l’assistant vocal de Google pour un contrôle vocal à distance.

TV QLED Samung QE55Q83T 2020 à 999,99 € 1299,99 €

Le modèle Q83T de Samsung est en promo pendant les soldes d'hiver 2021 du côté de Darty et de la Fnac. Vous pouvez l'acquérir à 999,99 € au lieu de 1299,99 €. Il s'agit du modèle 80T mais avec le pied en coloris gris. Elle est quasiment aussi performante que la Q95T pour le jeu vidéo, ce sont surtout ceux souhaitent allier cinéma et gaming qui doivent se tourner vers l'option la plus premium.

Elle active automatiquement la fonction Real Game Enhancer au lancement d'un jeu pour optimiser l'affichage et le son ainsi que réduire le décalage et la distorsion. Attention au piège, s'il existe des Q80T en 49 et 50 pouces, elles n'embarquent pas de port HDMI 2.1 ni de dalle 100/120 Hz. Ces options sont réservées aux modèles de la série à partir de 55 pouces. Un modèle certifié PS5 et Xbox One Series X Ready !

TV OLED Philips 55OLED855 à 1399 € 1699 €

Pour les soldes d'hiver 2021, le modèle haut de gamme de Philips, la 55OLED855 est proposée à 1399 € au lieu de 1699 €, soit une réduction de 300 euros. Cette TV OLED d'une diagonale de 139 cm 10 bits et de définition 4K de 3840 x 2160 pixels. Elle est dotée de la technologie Ambilight 3 (3 canaux) propre à Philips qui permet de diffuser les couleurs de l'image affichée en arrière plan sur le mur de votre salon.

Cette dalle 100Hz avec indice 5700 (Picture Performance Index) et traitement spécial : HDR (HDR10, HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision) est également adaptée aux jeu vidéo. On retrouve aussi un Tuner TNT Satellite et Câble. Connectée, cette Smart TV tourne sous Android TV, embarque SimplyShare et un enregistreur avec Timeshift mais aussi le Wi-Fi et le Bluetooth. Les assistants vocaux Google et Alexa sont aussi de la partie. Coté connectique, nous avons : 4 x HDMI, 2 x USB, Ethernet, 1 x casque, 1 x SPDIF.

TV OLED LG OLED55GX 2020 à 1699 € 2199 €

Si vous êtes à la recherche d'un TV haut de gamme qui se fond totalement dans votre intérieur, ce bon plan Darty soldes hiver 2021 qui suit, devrait vous séduire. La TV OLED LG OLED55GX sortie en avril 2020 qui est habituellement vendue pour 2199 € en moyenne passe à 1699 € grâce à une réduction immédiate de 500 euros.

Cette TV OLED 4K d'une diagonale de 139 cm (55″) embarque le processeur Alpha 9 Gen 3 et offre une excellente fluidité dans la navigation des menus mais aussi un traitement de l'image de haute volée. Son écran ultra fin avec fixation murale au plus près du mur lui permet de se fondre tel un tableau dans votre salon. Doté de l'intelligence artificielle ThinQ, il prend également en charge les assistants vocaux Google Assistant, Alexa, LG ThinQ et est aussi compatible avec la solution Homekit d'Apple, Airplay 2, Alert Sport, G-Sync et Freesync.

Les technologies Dolby Atmos et Dolby Vision sont aussi de la partie. Concernant la partie connectique, on retrouve : Ethernet (LAN RJ-45), Wi-Fi, Bluetooth, DLNA, HBBTV, Interface CI+, Smart TV, HDR, 4 HDMI, 3 ports USB. La partie audio n'est pas en reste avec un système 4.2 d'une puissance totale de 60 Watt RMS répartie de la sorte : Avant : 4 x 10 Watt / Woofer : 2 x 10 Watt.

