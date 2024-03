En achetant une TV OLED 4K S90C 2023 de 65 pouces ou de 77 pouces, Samsung vous permet de faire de grosses économies grâce à une remise immédiate, à une offre de reprise et à un code promotionnel. Mais attention ! L'offre est valable seulement jusqu'au lundi 18 mars 2024.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le store français Samsung profite du dernier week-end avant l'arrivée de la saison printanière pour proposer à ses clients une promotion alléchante sur l'achat d'une TV OLED 4K S90C 2023. Jusqu'à ce lundi 18 mars, le téléviseur de la marque Samsung est au prix de 1709,10 euros dans son modèle 65″ (au lieu de 2190 euros) ou au tarif de 2519,10 euros dans sa version 77″ (au lieu de 3090 euros). Les réductions de prix comportent une remise immédiate de la part de Samsung et une autre remise grâce au code promotionnel OLED10 qui est à saisir dans la case prévue à cet effet.

Jusqu'à 931 € de réduction sur l'achat de la TV OLED 4K Samsung S90C 2023

En plus de la remise immédiate et du coupon de réduction, il faut savoir que les deux modèles de téléviseur de la gamme OLED S90C sont éligibles à une offre de reprise Samsung, à condition de répondre favorablement à la question “Avez-vous un ancien appareil à faire reprendre ?“. Samsung propose deux offres de reprise au choix : une offre de 250 euros pour le premier modèle et une autre offre de 400 euros pour le deuxième modèle. Au total, la boutique en ligne Samsung effectue donc une réduction globale maximale de près de 931 euros.

Idéal pour le gaming, le Samsung S90C 2023 est un téléviseur qui a la particularité d'être équipé d'une fréquence optimisée de 144 Hz, d'une fonction ALLM, d'un traitement d'image spécifique FreeSync et surtout de quatre ports HDMI 2.1 afin de le relier à une console de salon. La TV OLED 4K Samsung S90C 2023 dispose aussi d'une résolution 4K UHD de 3840 x 2160 pixels, d'un système de 40 Watts intégrant la technologie Dolby Atmos, du système d'exploitation Tizen, et d'une compatibilité avec Airplay 2 d'Apple et les assistants vocaux (Google Assistant et Alexa). Et à part les ports HDMI 2.1, la connectivité se compose également du Bluetooth 5.2, de deux ports USB, d'un port Ethernet (LAN), du Wi-Fi 5 ou bien encore d'une sortie audio optique.