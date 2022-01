Offre de folie sur la TV 4K 75″ (184cm) LG NANO Cell pour les soldes d’hiver

Dans le cadre des soldes d'hiver 2022, l'enseigne en ligne Cdiscount propose une réduction de 300 euros sur la TV Nano Cell LG75NANO903. Elle est ainsi affichée à 999,99 € au lieu de 1 299,99 € en moyenne. De plus, un code promo permet de faire chuter son prix encore un peu plus. Explications.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez vite de ce bon plan des soldes d'hiver 2022 qui permet de s'équiper de la TV LG Nano Cell référence 75NANO903 pour 400 € de moins que son prix conseillé. Alors qu'il faut généralement débourser 1 299,99 € pour l'acheter, Cdiscount y applique une remise immédiate de 300 €. Son prix chute donc à 999,99 €. Pour l'occasion, l'enseigne en ligne a également mis en place des codes promos qui permettent d'économiser toujours un peu plus pendant les soldes d'hiver.

Sur cette TV, le code promo 100DES999 donne droit à une réduction supplémentaire de 100 euros. Au final, le prix de ce modèle LG NANO Cell tombe à seulement 899,99 € une fois le code promo renseigné. Ne tardez pas trop puisque les pièces en stock sont très limitées, tout comme le code promo qui peut expirer à tous moment.

Pour en venir aux caractéristiques de cette TV, elle arbore une dalle 100 Hz d'une diagonale de 184 cm, les technologies d'amélioration de l'image telles que Cinema HDR (HDR10 Pro, HDR HLG, HGiG, Dolby Vision IQ), LG Local Contrast et VRR via FreeSync. Connectée, elle embarque également un navigateur Internet, le Wi-Fi, Bluetooth Easy Pairing, DLNA, AirPlay 2 et compatible avec Homekit / Home Dashboard ainsi qu'avec les assistants Google, LG ThinQ et Alexa.