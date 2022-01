Soldes Cdiscount hiver 2022 : les meilleures offres à ne pas rater

Les soldes Cdiscount de l'hiver 2022 sont lancés. Pour l'occasion et durant 4 semaines, l'enseigne en ligne française propose des promotions et réductions sur des milliers de produits. Vous pouvez ainsi réaliser pas mal d'économies et de bonnes affaires sur une large gamme d'articles high-tech. Nous avons sélectionné ici les bons plans qui nous semblent valoir vraiment le coup.

Si vous souhaitez faire quelques achats du coté de l'enseigne Cdiscount, sachez qu'il y a déjà pas mal de bons plans qui valent le coup. Afin de vous aider dans la quête de la bonne affaire, nous avons regroupé ici les meilleures offres high-tech proposées par Cdiscount pendant les soldes d'hiver 2022.

Bien évidemment, nous actualiserons cette sélection de bons plans soldes hiver tout au long de l'événement afin que vous ne ratiez aucune bonne affaire. Aussi, vous pouvez également consulter les offres soldes Fnac Darty hiver 2022, et celles sur les smartphones en attendant nos autres récapitulatifs produits et boutiques.

Le top des offres high-tech soldes Cdiscount hiver 2022

Codes promos Cdiscount : jusqu'à 100 euros de réduction pour les soldes

Pour les soldes d'hiver, Cdiscount lance trois codes promos qui permettent de faire toujours plus d'économies. Ainsi, pour une période limitée dans le temps, vous avez l'occasion de profiter de ces codes qui donne droit jusqu'à 100 euros de réduction sur les produits déjà soldés. Les voici dans le détail :

25 € de réduction dès 299 € d'achat avec le code 25DES299

50 € de réduction dès 499 € d'achat avec le code 50DES499

100 € de réduction dès 999 € d'achat avec le code 100DES999

écouteurs sans fil JBL Tune 115TWS à 49,99 €

Les écouteurs sans fil sont plus abordables pendant les soldes d'hiver. Par exemple, il est possible de s'équiper de cette paire de JBL Tune 115TWS pour 50% moins cher. Alors qu'on les trouve généralement à 99,99 euros, ils voient leur prox fondre comme neige au soleil et passent à seulement 49,99 euros !

Concernant les caractéristiques techniques de ces écouteurs, on retrouve de nombreuses fonctionnalités et commandes (marche/arrêt, répondre/terminer, lecture/pause, morceau suivant/précédent, mode duo)

Il sont également dotés du Bluetooth 5.0 pour une connexion sans fil avec les différents appareils compatibles. Ces JBL Tune sont également compatibles avec les systèmes iOS et Android et les assistants intelligents. Concernant l'autonomie, les JBL Tune TWS peuvent fonctionner pendant une durée maximale de 6 heures. Avec le boîtier de charge sans fil fourni, l'autonomie passe à 21 heures. Pour terminer, les écouteurs sont livrés avec 3 tailles d’embouts (S, M, L) et un câble de recharge USB type C.

Barre de son Samsung HW-K335 à 79,99 €

La barre de son Samsung HW-K335 est vendue habituellement au prix conseillé de 130 €. Elle est disponible à son meilleur prix dans le cadre des soldes Cdsicount hiver 2022. Cdiscount la propose en effet à seulement 79,99 €. À ce tarif, vous profitez d'une barre de son efficace délivrant un son de qualité et équilibré.

La Samsung HW-K335 est un modèle d'entrée de gamme qui se concentre sur l'essentiel. Elle est construite autour d'une configuration sonore en 2.1 et délivre un son d'une puissance totale de 130 W.

Le tout pour un aspect global peu encombrant. La barre propose des dimensions minimalistes avec notamment ses 5 cm de hauteur et ses 7 cm de profondeur. Cette barre de son est destinée aux petits budgets qui souhaitent acquérir un dispositif décent sans se ruiner.

SSD interne Crucial MX500 1To à 107,84 €

Si vous recherchez un SSD interne pas cher pour équiper votre PC, voici une bonne occasion. Le Crucial Mx500 d'une capacité de 1To fait l'objet d'une belle réduction pendant les soldes d'hiver puisqu'il est proposé à 107,84 € au lieu de 126,95 € habituellement.

De quoi améliorer les performances de votre ordinateur et lui offrir un espace de stockage confortable, le tout pour une fraction du prix conseillé. Un bon plan à sair au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles.

SSD interne PNY CS3030 de 1 To à 114,99 €

Les périphériques de stockage informatique sont décidément à l'honneur durant les soldes Cdiscount hiver 2022. Il est par exemple possible de s'équiper du modèle M.2 NVMe PNY CS3030 d'une capacité de 1 To est à 114,99 €. Un excellent prix au regard des performance qu'il offre, à savoir des vitesses de transfert de 3500 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture.

Il est en outre compatible avec les PC équipés d'une baie M.2 2280 tournant sous les systèmes d'exploitations Linux, Apple MacOS X, Ubuntu 14, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10. Ce SSD interne PNY CS3030 bénéficie également d’une conception de pointe basée sur la technologie flash NAND. De ce fait, il consomme moins d’énergie et peut fonctionner à une température plus basse.

De plus, il est extrêmement silencieux et les bruits de fonctionnement sont, d’ailleurs, presque inaudibles. Enfin, votre ordinateur profite d’un démarrage et d’une extinction plus rapides ainsi que d’une réactivité accrue lors des lancements des programmes même les plus lourds.

TV LED Samsung 65TU7022 (164 cm) à 599,99 €

On continue notre sélection des meilleurs bons plans Cdiscount des soldes d'hiver 2022 avec cette TV LED de Samsung. La 65TU7022 est proposée à 599,99 € au lieu de 699,99 €. Pour bénéficier de ce tarif avantageux, vous devez renseigner le code promo 50DES499 dans le champ prévu à cet effet, une fois le mode de livraison choisi.

Concernant les caractéristiques techniques de cette TV, on retrouve un écran LED de 65 pouces (164 cm), une définition 4K ainsi que les technologies d'amélioration de l'image et du son comme le HDR10 + et le Dolby Digital Plus. Coté connectique, on a deux ports HDMI et un port USB. Enfin, elle est connectée et permet d'accéder à une multitude de contenus en ligne telles que des applications et aux services de streaming vidéo comme Netflix, Disney+, Prime Video…

PC portable gamer HP Victus à 899,99 €

Belle offre à saisir pendant le soldes d'hiver Cdiscount 2022. Le PC portable gamer HP Victus 16-d0413nf passe à 899,99 €. Affiché à 999,99 €, c'est grâce au code promo 100DES999 qu'il voit sont prix chuter sous la barre des 900 euros.

Pour ce tarif contenu, vous avec un PC portable conçu pour le jeu. Une excellente opportunité à saisir pour les personnes voulant s’équiper d’un modèle performant sans dépenser plus de 1 000 euros. Pour en venir à ses caractéristiques techniques, ce HP Victus a de sérieux arguments à faire valoir par rapport à la concurrence.

Tout d’abord, on retrouve un écran IPS de taille intermédiaire d’une diagonale de 16,1 pouces (40,9 cm) et de définition Full HD 1920 x 1080 pixels. Il est livré avec le système d’exploitation Windows 10 et prend en charge la mise à jour vers Windows 11. Ensuite, la partie hardware se compose d’un processeur Intel Core i5-11400H d’une mémoire cache de 12 Mo, couplé à une carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 3060 (6 Go dédiés en GDDR6).

Il s’avère être très véloce grâce à ce combo, complété par un SSD de 512 Go (M.2 NVMe PCIe 3.0, TLC), une mémoire RAM de 16 Go (2933MHz DDR4-SDRAM et un système audio de deux haut-parleurs signés Bang&Olufsen.

De plus, il est compatible charge rapide et peut gagner 50 % de batterie en seulement 30 minutes. Plutôt un bon point puisque l’autonomie annoncé est de 6h30 en utilisation. Cependant, même s’il s’agit d’un PC portable gamer, la majorité des joueurs ont en général tendance à l’utiliser branché sur une prise secteur. Pour finir, on retrouve les technologies sans fil Bluetooth 5.0 et Wi-Fi ax, et embarque un port USB-C, un port HDMI, un port Ethernet et audio jack 3,5 mm ainsi que trois ports USB 3.0.

Apple MacBook M1 à 1 029 €

Belle offre également sur le PC portable Apple Macbook M1 13″ que propose Cdiscount dans le cadre des soldes d'hiver 2022. Ce bon plan permet en effet de s'équiper de l'excellent MacBook M1 à prix réduit. Affiché à 1129,99 € en temps normal, le prix du Macbook M1 tombe à 1 029 €. Une belle réduction de 100 euros qui ne se refuse pas durant cette période de soldes.